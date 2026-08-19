МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1917

Московское восстание 1917 — вооруженный конфликт в Москве, завершившийся установлением советской власти. Одно из первых событий Гражданской войны 1917—1922 . 25 октября 1917, после сообщения о начале Октябрьского переворота 1917 в Петрограде, на объединенном заседании московских Советов рабочих и солдатских депутатов был создан Военно-революционный комитет (ВРК), в котором большинство составили большевики (А. Ломов, Н. И. Муралов, Г. А. Усиевич и др.), но участвовали и меньшевики; а на заседании Городской думы — Комитет общественной безопасности (КОБ) во главе с городским головой эсером В. В. Рудневым и командующим Московским военным округом эсером полковником К. И. Рябцевым. На стороне ВРК было более 20 тыс. красногвардейцев и солдат, включая гарнизон Кремля, против — до 15 тыс. офицеров, юнкеров и других противников советской власти. Сторонники КОБ занимали центральную часть города кроме Кремля и здания бывшей резиденции генерал-губернатора, которая стала резиденцией Советов. 26 октября 1917 между ВРК и КОБ шли переговоры о предотвращении вооруженной борьбы с участием наркома торговли и промышленности России и председателя Совета рабочих депутатов В. П. Ногина и Рябцева. 27 октября 1917 на Красной площади, рядом со зданием Гордумы, произошло вооруженное столкновение между юнкерами и отрядом «двинцев» (бывших солдат-заключенных, содержавшихся сначала в Двинске, а затем в Бутырской тюрьме, и освобожденных после провала Корниловского выступления 1917 ). После этого столкновения сторонники и противники советской власти перешли к военным действиям друг против друга. Меньшевики вышли из ВРК. Юнкера заняли часть Бульварного кольца и Кремль, причем при его занятии 28 октября часть пленных была расстреляна из пулемета. Формировались отряды «белой гвардии». 29 октября 1917, имея преимущество в артиллерии, силы ВРК перешли в наступление. 29 октября 1917 по инициативе Викжеля ВРК и КОБ заключили перемирие, которое нарушалось обеими сторонами. К ним подходили подкрепления. 31 октября 1917 военные действия возобновились. Сторонники ВРК перешли в наступление и произвели артиллерийский обстрел Кремля. 2 ноября 1917 было заключено соглашение между КОБ и ВРК, в соответствии с которым Комитет общественной безопасности и «белая гвардия» распускались, но офицеры оставались при оружии, юнкера возвращались в училища. 4 ноября 1917 ВРК распустил Гордуму. Во время М. в. 1917 погибло около 1 тыс. человек.

Лит. : Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. Документы и материалы. М., 1957; История Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1967; Октябрь в Москве. М., 1967; Московский Военно-революционный комитет. М., 1968; На баррикадах Москвы. Воспоминания. Документы. Материалы. М., 1975; Сопротивление большевизму 1917—1918 гг. М., 2001; Мельгунов С. П. Как большевики захватили власть. М., 2007; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Ноябрь 1917 — март 1918. М., 2017. А. В. Шубин.