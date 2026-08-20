МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547
МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547 - стихийное вооруженное выступление горожан столицы против правящей боярской «партии» князей Глинских.
Московскоее восстание стало кульминацией социально-политического кризиса в России конце 1530-х - середины 1540-х годов (см. также Боярское правление 1530-1540-х годов), выразившегося: в значительном ослаблении авторитета и власти монарха; в расколе властвующей элиты и перманентной смене правящих группировок, отсутствии политической стабильности; в усилении материальных и социальных противоречий между разделённой знатью и уездным служилым дворянством; в повсеместном росте открытого недовольства податных слоёв городского и сельского населения повышением налогов, утяжелением повинностей, усилением злоупотреблений со стороны наместников, волостелей и их аппарата; в неэффективной деятельности центральных органов власти. Этот кризис не был преодолён и после венчания на царство Ивана IV Васильевича Грозного (16.01.1547).
Засушливая весна стала причиной частых пожаров в столице в апреле - июне 1547 года. Вызванные ими бедствия, насилия и неправомерные действия Глинских, их окружения и слуг послужили прямым поводом к Московскому восстанию. Большой пожар 12 апреля уничтожил почти всю деревянную застройку в Китай-городе (церкви, государственные и частные строения), были сильно повреждены набережные каменные крепостные стены и башни. Через 8 дней сгорели 2 большие ремесленные слободы в Заяузье. Уже в апреле состоялись казни лиц, якобы признавшихся под пытками в поджогах. В отдельных кварталах города пожары вспыхивали и позднее. 21 июня начавшийся на Воздвиженке пожар из-за сильного ветра последовательно охватил практически всю территорию города - Кремль, Китай-город (были уничтожены заново возведённые здания), посады и слободы за рекой Неглинка, между Неглинкой, Яузой и рекой Москва, вновь в Заяузье.
По данным современников, погибли от 1,7 до 3,7 тысяч жителей столицы, сгорело 250 церквей и до 25 тысяч дворов, в Кремле выгорели здания царской казны, центральных ведомств, сильно пострадали Благовещенский собор, укрепления Кремля и Китай-города. Царь с семьёй и Государевым двором находился в это время в своей ближней подмосковной резиденции - селе Воробьёво, митрополит Макария с трудом удалось вывести из Успенского собора в Кремле и отвезти в пригородный Новинский монастырь (при спуске через тайный ход митрополит получил травмы). Несколько дней в столице не было ни светского правителя, ни главы Церкви, ни реальных властей.
Масштабы всеобщего бедствия, огромные размеры материального ущерба, неэффективность действий властей в часы пожара и в первые дни после него (возможно, Глинские вновь пытались свести дело к немедленным казням очередных «признавшихся зажигальников») вызвали волнения в городе. Среди горожан распространялись слухи о колдовских действиях княгини А.С. Глинской (бабушки царя по матери), якобы вызвавших пожары, о поджогах городских домов слугами её сыновей. «Возмущение велико всему народу» (по А.М. Курбскому) «злом» от Глинских, видимо, вынудило покинуть Москву боярина князя М.В. Глинского (он возвратился на наместничество в Ржев) и его мать. 23 июня у постели митрополита состоялось заседание Боярской думы во главе с царём (он специально приехал из Воробьёва), где выступили противники Глинских из числа думцев: было решено произвести официальное следствие о причинах пожара.
Главные события Московского восстания состоялись в воскресенье 26 июня и в среду 29 июня. На вечевом собрании горожан Глинские, публично обвинённые в колдовстве, поджогах и насилиях, были признаны виновными. По мнению обвинителей, преступления Глинских были особенно тяжкими, так как объяснялись их прямой изменой: они пожаром «норовили приходу иноплеменных» - войск крымского хана Сагиб-Гирея I. Затем толпа москвичей (видимо, вооружённых) отправилась в Кремль.
Там на Соборной площади состоялись их переговоры с боярами: обвинения в адрес Глинских не вызвали серьёзных возражений думцев. Князь Ю.В. Глинский безуспешно пытался укрыться в Успенском соборе: по наиболее вероятной версии, ворвавшаяся толпа сильно избила его во время богослужения; затем его притащили на верёвке на традиц. место казни на торгу, где он был насмерть забит камнями. Подобные вечевые решения в соответствии с нормами обычного права привели к казни лиц из окружения Глинских, «потоку и разграблению» имущества самих Глинских, а также их дворян и слуг. Расправы начались вслед за казнью Ю.В. Глинского и продолжались, скорее всего, на следующий день. Тогда же были убиты и дворяне из пограничных уездов верховьев Оки (вероятно, они доставили в Москву информацию о приближении войск крымского хана к южным границам Русского государства), незнакомые москвичам и принятые ими за людей Глинских.
Новый сбор вооруженных москвичей состоялся по призыву городского палача утром 29 июня. Среди восставших распространился слух о том, что бабушка царя и боярин М.В. Глинский укрываются в царской резиденции в Воробьёве. Некие не названные в источниках лица «повелеша кликати», а затем многочисленная толпа отправилась в Воробьёво, «яко же к боеви обычай имяху». Неожиданное появление большого числа вооруженных людей потрясло 17-летнего царя; впоследствии он вспоминал о событии: «И от сего бо вниде страх в душу мою и трепет в кости моя». С большим трудом на личных переговорах царю удалось убедить горожан в отсутствии родственников в его покоях. Хотя действия москвичей подпадали под нормы о наиболее тяжких преступлениях, царь, не имея реальных военных сил, не рискнул прибегнуть к массовым опалам и казням (позднее были выявлены и наказаны только лица, призвавшие к сбору в поход).
Прямым следствием восстания стало отстранение от власти «партии» Глинских, усугублённое опалой на князя М.В. Глинского из-за его неудавшейся попытки побега в Великое княжество Литовское. Пережитые потрясения сблизили царя с Сильвестром, который с этого времени входил в ближайшее окружение Ивана IV. Важными оказались и более отдалённые последствия восстания. В ряду других событий 1547-1549 годов оно способствовало нахождению компромиссов по внутренней и внешней политике между различными «партиями» знати, зон консолидации широких слоёв «благородных» служилых сословий.
Дополнительная литература:
Шмидт С.О. Миниатюры Царственной книги как источник по истории московского восстания 1547 г. // Проблемы источниковедения. М., 1956. Т. 5; он же. Становление российского самодержавства. М., 1973; он же. Россия Ивана Грозного. М., 1999;
Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30–50-х гг. XVI в. М.; Л., 1958;
Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.