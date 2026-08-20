МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547 - стихийное вооруженное выступление горожан столицы против правящей боярской «партии» князей Глинских .

Московскоее восстание ста­ло куль­ми­на­ци­ей со­ци­аль­но-по­ли­тического кри­зи­са в Рос­сии конце 1530-х - середины 1540-х годов (см. так­же Бо­яр­ское прав­ле­ние 1530-1540-х годов), вы­ра­зив­ше­го­ся: в зна­чительном ос­лаб­ле­нии ав­то­ри­те­та и вла­сти мо­нар­ха; в рас­ко­ле вла­ст­вую­щей эли­ты и пер­ма­нент­ной сме­не пра­вя­щих груп­пи­ро­вок, от­сут­ст­вии по­ли­тической ста­биль­но­сти; в уси­ле­нии ма­те­ри­аль­ных и со­ци­аль­ных про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду раз­де­лён­ной зна­тью и уезд­ным слу­жи­лым дво­рян­ст­вом; в по­все­ме­ст­ном рос­те от­кры­то­го не­до­воль­ст­ва по­дат­ных сло­ёв городского и сель­ско­го на­се­ле­ния по­вы­ше­ни­ем на­ло­гов, утя­же­ле­ни­ем по­вин­но­стей, уси­ле­ни­ем зло­упот­реб­ле­ний со сто­ро­ны на­ме­ст­ни­ков, во­лос­те­лей и их ап­па­ра­та; в не­эф­фек­тив­ной дея­тель­но­сти центральных ор­га­нов вла­сти. Этот кри­зис не был пре­одо­лён и по­сле вен­ча­ния на цар­ст­во Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Грозного (16.01.1547).

За­суш­ли­вая вес­на ста­ла при­чи­ной час­тых по­жа­ров в сто­ли­це в апреле - ию­не 1547 года. Вы­зван­ные ими бед­ст­вия, на­си­лия и не­пра­во­мер­ные дей­ст­вия Глин­ских, их ок­ру­же­ния и слуг по­слу­жи­ли пря­мым по­во­дом к Московскому восстанию. Боль­шой по­жар 12 апреля унич­то­жил поч­ти всю де­ревянную за­строй­ку в Ки­тай-го­ро­де (церк­ви, государственные и ча­ст­ные строе­ния), бы­ли силь­но по­вре­ж­де­ны на­бе­реж­ные ка­мен­ные кре­по­ст­ные сте­ны и баш­ни. Че­рез 8 дней сго­ре­ли 2 боль­шие ре­мес­лен­ные сло­бо­ды в Зая­у­зье. Уже в ап­ре­ле со­стоя­лись каз­ни лиц, яко­бы при­знав­ших­ся под пыт­ка­ми в под­жо­гах. В отдельных квар­та­лах го­ро­да по­жа­ры вспы­хи­ва­ли и позд­нее. 21 ию­ня на­чав­ший­ся на Воз­дви­жен­ке по­жар из-за силь­но­го вет­ра по­сле­до­ва­тель­но ох­ва­тил прак­ти­че­ски всю тер­ри­то­рию го­ро­да - Кремль, Ки­тай-го­род (бы­ли унич­то­же­ны за­но­во воз­ве­дён­ные зда­ния), по­са­ды и сло­бо­ды за рекой Не­глин­ка, ме­ж­ду Не­глин­кой, Яузой и рекой Мо­ск­ва, вновь в Зая­у­зье.

По дан­ным со­вре­мен­ни­ков, по­гиб­ли от 1,7 до 3,7 тысяч жи­те­лей сто­ли­цы, сго­ре­ло 250 церк­вей и до 25 тысяч дво­ров, в Крем­ле вы­го­ре­ли зда­ния цар­ской каз­ны, центральных ве­домств, силь­но по­стра­да­ли Бла­го­ве­щен­ский со­бор, ук­ре­п­ле­ния Крем­ля и Ки­тай-го­ро­да. Царь с семь­ёй и Го­су­да­ре­вым дво­ром на­хо­дил­ся в это вре­мя в сво­ей ближ­ней под­мос­ков­ной ре­зи­ден­ции - селе Во­робь­ё­во, митрополит Ма­ка­рия с тру­дом уда­лось вы­вес­ти из Ус­пен­ско­го со­бо­ра в Крем­ле и от­вез­ти в при­го­род­ный Но­вин­ский монастырь (при спус­ке че­рез тай­ный ход ми­тро­по­лит по­лу­чил трав­мы). Несколько дней в сто­ли­це не бы­ло ни свет­ско­го пра­ви­те­ля, ни гла­вы Церк­ви, ни ре­аль­ных вла­стей.

Мас­шта­бы все­об­ще­го бед­ст­вия, ог­ром­ные раз­ме­ры ма­те­ри­аль­но­го ущер­ба, не­эф­фек­тив­ность дей­ст­вий вла­стей в ча­сы по­жа­ра и в пер­вые дни по­сле не­го (воз­мож­но, Глин­ские вновь пы­та­лись све­сти де­ло к не­мед­лен­ным каз­ням оче­ред­ных «при­знав­ших­ся за­жи­галь­ни­ков») вы­зва­ли вол­не­ния в го­ро­де. Сре­ди го­ро­жан рас­про­стра­ня­лись слу­хи о кол­дов­ских дей­ст­ви­ях княгини А.С. Глин­ской (ба­буш­ки ца­ря по ма­те­ри), якобы вы­звав­ших по­жа­ры, о под­жо­гах го­род­ских до­мов слу­га­ми её сы­но­вей. «Воз­му­ще­ние ве­ли­ко все­му на­ро­ду» (по А.М. Курб­ско­му) «злом» от Глин­ских, ви­ди­мо, вы­ну­ди­ло по­ки­нуть Мо­ск­ву боя­ри­на князя М.В. Глин­ско­го (он воз­вра­тил­ся на на­ме­ст­ни­че­ст­во в Ржев) и его мать. 23 ию­ня у по­сте­ли ми­тро­по­ли­та со­стоя­лось за­се­да­ние Бо­яр­ской ду­мы во гла­ве с ца­рём (он спе­ци­аль­но прие­хал из Во­робь­ё­ва), где вы­сту­пи­ли про­тив­ни­ки Глин­ских из чис­ла дум­цев: бы­ло ре­ше­но про­из­ве­сти официальное след­ст­вие о при­чи­нах по­жа­ра.

Главные со­бы­тия Московского восстания со­стоя­лись в вос­кре­се­нье 26 ию­ня и в сре­ду 29 ию­ня. На ве­че­вом со­б­ра­нии го­ро­жан Глин­ские, пуб­лич­но об­ви­нён­ные в кол­дов­ст­ве, под­жо­гах и на­си­ли­ях, бы­ли при­зна­ны ви­нов­ны­ми. По мне­нию об­ви­ни­те­лей, пре­сту­п­ле­ния Глин­ских бы­ли осо­бен­но тяж­ки­ми, так как объ­яс­ня­лись их пря­мой из­ме­ной: они по­жа­ром «но­ро­ви­ли при­хо­ду ино­пле­мен­ных» - войск крым­ско­го ха­на Са­гиб-Ги­рея I. За­тем тол­па мо­ск­ви­чей (ви­ди­мо, воо­ру­жён­ных) от­пра­ви­лась в Кремль.

Там на Со­бор­ной площади со­стоя­лись их пе­ре­го­во­ры с боя­ра­ми: об­ви­не­ния в ад­рес Глин­ских не вы­зва­ли серь­ёз­ных воз­ра­же­ний дум­цев. Князь Ю.В. Глин­ский без­ус­пеш­но пы­тал­ся ук­рыть­ся в Ус­пен­ском со­бо­ре: по наи­бо­лее ве­ро­ят­ной вер­сии, во­рвав­шая­ся тол­па силь­но из­би­ла его во вре­мя бо­го­слу­же­ния; за­тем его при­та­щи­ли на ве­рёв­ке на тра­диц. ме­сто каз­ни на тор­гу, где он был на­смерть за­бит кам­ня­ми. По­доб­ные ве­че­вые ре­ше­ния в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми обыч­но­го пра­ва при­ве­ли к каз­ни лиц из ок­ру­же­ния Глин­ских, «по­то­ку и раз­граб­ле­нию» иму­ще­ст­ва са­мих Глин­ских, а так­же их дво­рян и слуг. Рас­пра­вы на­ча­лись вслед за каз­нью Ю.В. Глин­ско­го и про­дол­жа­лись, ско­рее все­го, на сле­дую­щий день. То­гда же бы­ли уби­ты и дво­ря­не из по­гра­нич­ных уез­дов вер­ховь­ев Оки (ве­ро­ят­но, они дос­та­ви­ли в Мо­ск­ву ин­фор­ма­цию о при­бли­же­нии войск крым­ско­го ха­на к южным гра­ни­цам Русского государства), не­зна­ко­мые мо­ск­ви­чам и при­ня­тые ими за лю­дей Глин­ских.

Но­вый сбор воо­руженных мо­ск­ви­чей со­сто­ял­ся по при­зы­ву го­род­ско­го па­ла­ча ут­ром 29 ию­ня. Сре­ди вос­став­ших рас­про­стра­нил­ся слух о том, что ба­буш­ка ца­ря и боя­рин М.В. Глин­ский ук­ры­ва­ют­ся в цар­ской ре­зи­ден­ции в Во­робь­ё­ве. Не­кие не на­зван­ные в ис­точ­ни­ках ли­ца «по­ве­ле­ша кли­ка­ти», а за­тем мно­го­численная тол­па от­пра­ви­лась в Во­робь­ё­во, «яко же к бое­ви обы­чай имя­ху». Не­ожи­дан­ное по­яв­ле­ние боль­шо­го чис­ла воо­руженных лю­дей по­тряс­ло 17-лет­не­го ца­ря; впо­след­ст­вии он вспо­ми­нал о со­бы­тии: «И от се­го бо вни­де страх в ду­шу мою и тре­пет в кос­ти моя». С боль­шим тру­дом на лич­ных пе­ре­го­во­рах ца­рю уда­лось убе­дить го­ро­жан в от­сут­ст­вии род­ст­вен­ни­ков в его по­ко­ях. Хо­тя дей­ст­вия мо­ск­ви­чей под­па­да­ли под нор­мы о наи­бо­лее тяж­ких пре­сту­п­ле­ни­ях, царь, не имея ре­аль­ных во­енных сил, не ри­ск­нул при­бег­нуть к мас­со­вым опа­лам и каз­ням (позд­нее бы­ли вы­яв­ле­ны и на­ка­за­ны толь­ко ли­ца, при­звав­шие к сбо­ру в по­ход).

Пря­мым след­ст­ви­ем восстания ста­ло от­стра­не­ние от вла­сти «пар­тии» Глин­ских, усу­губ­лён­ное опа­лой на князя М.В. Глин­ско­го из-за его не­удав­шей­ся по­пыт­ки по­бе­га в Великое княжество Ли­тов­ское. Пе­ре­жи­тые по­тря­се­ния сбли­зи­ли ца­ря с Силь­вест­ром, ко­то­рый с это­го вре­ме­ни вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние Ива­на IV . Важ­ны­ми ока­за­лись и бо­лее от­да­лён­ные по­след­ст­вия восстания. В ря­ду других со­бы­тий 1547-1549 годов оно спо­соб­ст­во­ва­ло на­хо­ж­де­нию ком­про­мис­сов по внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ке ме­ж­ду различными «пар­тия­ми» зна­ти, зон кон­со­ли­да­ции ши­ро­ких сло­ёв «бла­го­род­ных» слу­жи­лых со­сло­вий.

Дополнительная литература:

Шмидт С.О. Ми­ниа­тю­ры Цар­ст­вен­ной кни­ги как ис­точ­ник по ис­то­рии мо­с­ков­ско­го вос­ста­ния 1547 г. // Про­бле­мы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. М., 1956. Т. 5; он же. Ста­нов­ле­ние рос­сий­ско­го са­мо­дер­жав­ст­ва. М., 1973; он же. Рос­сия Ива­на Гроз­но­го. М., 1999;

Смир­нов И. И. Очер­ки по­ли­ти­че­ской ис­то­рии Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва 30–50-х гг. XVI в. М.; Л., 1958;

Зи­мин А. А. Ре­фор­мы Ива­на Гроз­но­го. М., 1960.

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