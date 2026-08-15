МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1537
МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1537 - перемирие между Русским государством и Великим княжеством Литовским.
Заключено 18 февраля сроком на 5 лет литовским посольством в составе полоцкого воеводы Я.Ю. Глебовича, витебского воеводы М.В. Клочко и писаря Венцеслава Миколаевича.С русской стороны переговоры вели боярин М.Ю. Захарьин-Юрьев (из клана Захарьиных- Кошкиных), тверской дворецкий И.Ю. Шигона Поджогин, дьяки Е.И. Цыплятев, Г.Н. Меньшик Путятин, Ф.М. Мишурин. Вступило в силу 25 марта. Ратифицировано польским королём и великим князем литовским Сигизмундом I Старым 27 июня в Кракове.
Завершило русско-литовскую (Стародубскую) войну 1534-1537 годов (см. Русско-литовские войны). По условиям перемирия за Русским государством остались возведённые во время войны русскими воеводами на территории ВКЛ крепости Себеж и Заволочье. Линия границы в районе Себежа оставалась неопределённой ещё много лет (фактически под властью великого князя московского оказалась вся Себежская волость). Вместе с Заволочьем к Русскому государству отошла Долысская волость. На русско-литовской границе в Северской земле самое важное изменение касалось Гомеля: этот город, взятый литовско-польской армией летом 1535 года, по условиям перемирия отошёл вместе с волостью и окрестными сёлами к ВКЛ.
Во время переговоров русская сторона настаивала на обмене пленными, но литовская делегация не пошла ей навстречу в этом вопросе. В итоге многие русские воеводы (князь Ф.В. Оболенский Телепнёв Овчина и др.) и рядовые дети боярские остались в литовском плену.
Перемирие зафиксировало определённое равновесие сил в многолетнем противостоянии двух крупнейших держав Восточной Европы: ВКЛ вынуждено было отказаться от планов реванша, а Русское государство временно прекратило попытки присоединения русских земель ВКЛ. Перемирие многократно продлевалось и действовало вплоть до начала Ливонской войны 1558-1583 годов, а некоторые положения перемирия сохраняли актуальность вплоть до Деулинского перемирия 1618 года.
Исторические источники:
Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., 1887. Т. 59.
Автор статьи: М. М. Кром.