МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1537

МОСКОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1537 - перемирие между Русским государством и Великим княжеством Литовским .

За­клю­че­но 18 февраля сро­ком на 5 лет ли­товским по­соль­ст­вом в со­ста­ве по­лоц­ко­го вое­во­ды Я.Ю. Гле­бо­ви­ча, ви­теб­ско­го вое­во­ды М.В. Клоч­ко и пи­са­ря Вен­це­сла­ва Ми­ко­лае­ви­ча.С русской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры ве­ли боя­рин М.Ю. За­харь­ин-Юрь­ев (из кла­на За­харьи­ных- Кош­ки­ных), твер­ской дво­рец­кий И.Ю. Ши­го­на Под­жо­гин, дья­ки Е.И. Цы­пля­тев, Г.Н. Мень­шик Пу­тя­тин, Ф.М. Ми­шу­рин. Всту­пи­ло в си­лу 25 мар­та. Ра­тифи­ци­ро­ва­но польским ко­ро­лём и великим князем ли­тов­ским Си­гиз­мун­дом I Ста­рым 27 ию­ня в Кра­ко­ве.

За­вер­ши­ло русско-ли­товскую (Ста­ро­дуб­скую) вой­ну 1534-1537 годов (см. Рус­ско-ли­тов­ские вой­ны). По ус­ло­ви­ям перемирия за Русским государством ос­та­лись воз­ве­дён­ные во вре­мя вой­ны русскими вое­во­да­ми на тер­ри­то­рии ВКЛ кре­по­сти Се­беж и За­во­ло­чье. Ли­ния гра­ницы в рай­оне Се­бе­жа ос­та­ва­лась не­оп­ре­де­лён­ной ещё мно­го лет (фак­ти­че­ски под вла­стью великого кня­зя мо­с­ков­ско­го ока­за­лась вся Се­беж­ская волость). Вме­сте с За­во­лочь­ем к Русскому государству ото­шла До­лыс­ская волость. На русско-ли­товской гра­ни­це в Се­вер­ской зем­ле са­мое важ­ное из­ме­не­ние ка­са­лось Го­ме­ля: этот го­род, взя­тый ли­товско-польской ар­ми­ей ле­том 1535 года, по ус­ло­ви­ям перемирия ото­шёл вме­сте с во­ло­стью и ок­ре­ст­ны­ми сё­ла­ми к ВКЛ.

Во вре­мя пе­ре­го­во­ров русская сто­ро­на на­стаи­ва­ла на об­ме­не плен­ны­ми, но ли­товская де­ле­га­ция не по­шла ей на­встре­чу в этом во­про­се. В ито­ге многие русские вое­во­ды (князь Ф.В. Обо­лен­ский Те­леп­нёв Ов­чи­на и др.) и ря­до­вые де­ти бо­яр­ские ос­та­лись в ли­товском пле­ну.

Пе­ре­ми­рие за­фик­си­ро­ва­ло оп­ре­де­лён­ное рав­но­ве­сие сил в мно­го­лет­нем про­ти­во­стоя­нии двух круп­ней­ших дер­жав Восточной Ев­ро­пы: ВКЛ вы­ну­ж­де­но бы­ло от­ка­зать­ся от пла­нов ре­ван­ша, а Русское государство вре­мен­но пре­кра­ти­ло по­пыт­ки при­со­еди­не­ния русских зе­мель ВКЛ. Пе­ре­ми­рие мно­го­крат­но про­дле­ва­лось и дей­ст­во­ва­ло вплоть до на­ча­ла Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, а не­ко­то­рые по­ло­же­ния перемирия со­хра­ня­ли ак­ту­аль­ность вплоть до Де­улин­ско­го пе­ре­ми­рия 1618 года.

Исторические источники:

Сбор­ник Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1887. Т. 59.

Автор статьи: М. М. Кром.

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