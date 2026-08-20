МОСКОВСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - российское научное общество, объединение коллекционеров-нумизматов.
Создано в 1888 году участниками кружка нумизматов при Московском археологическом обществе. С 1913 года состояло при Историческом музее. Среди членов (130 человек в 1913 году) - А.А. Бобринский, В.П. Зубов, Н.П. Лихачёв, А.А. Карзинкин, А.Д. Нечаев, А.В. Орешников (наиболее активный член общества), Л.А. Третьяков, С.И. Чижов. Издавало свои «Труды…» (том 1-3, 1893-1905), «Нумизматический сборник» (том 1-3, 1911-1915).
Председатели: Н.М. Турбин (1888-1889), В.К. Трутовский (1889-1998, 1904-1919), Ф.И. Прове (1898-1904). В 1924 году прекратило существование, его нумизматическая коллекция и библиотека переданы Историческому музею. В 1987 году воссоздано (председатель - Г.А. Щетинин), с 1990 года издаёт «Нумизматический сборник» (к 2010 году вышло 16 номеров; 6-й номер за 1999 год полностью посвящён истории общества).