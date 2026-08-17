МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЩЕСТВО (МАО) - первое в России объединение архитекторов.
Создано в 1867 году (первый председатель М.Д. Быковский, до 1870 года). Основными направлениями деятельности МАО были изучение актуальных архитектурно-строительных проблем, научные исследования в области истории архитектуры (преимущественно древне-русской), натурные исследования и реставрация древних памятников; проведение архитурных конкурсов; организация съездов зодчих; распространение и популяризация архитектурных и технических знаний среди архитекторов и любителей; перевод на русский язык и издание трудов иностранных авторов, устройство архитектурно-художественных и ремесленных выставок, чтение докладов.
Исследование технических проблем было центральным направлением деятельности МАО (разработка новых способов мощения улиц, изучение огнеупорных материалов, изыскание способов широкого применения бетона и железобетона в строительстве, создание новых типов металлич. конструкций). Программа распространения технических знаний была реализована в созданной в 1872 году «Школе десятников», целью которой было повышение квалификации строительных рабочих и распространение новых технических знаний.
Работавшая в составе МАО Историческая комиссия и Московское археологическое общество являлись главными центрами по изучению истории и вопросов реставрации древне-русской архитектуры, а затем и российской архитектуры XVIII - начала XIX веков.
Члены МАО провели реставрацию здания Печатного двора на Никольской улице в Москве ([начата в 1871 году, Д.Н. Чичагов (см. Чичаговы), Л.В. Даль, Н.А. Артлебен); Потешного дворца в Московском Кремле (середины 1870-х годов, Н.А. Шохин, Даль), Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и др., разрабатывали программы архитектурно-археологических исследований (Н.В. Никитин, И.П. Машков).
Русский стиль, весьма распространённый в 1860-1890 годах по всей России, пользовался поддержкой МАО. Общество регулярно являлось участником или организатором выставок (Политехническая выставка 1872 в Москве, архитектурный ансамбль которой был построен в русском стиле). В 1912-1915 годах было построено здание МАО в Ермолаевском переулке (архитектор Д.С. Марков).
В разное время членами МАО были Шохин (председатель в 1872-1875 годах), Чичагов (председатель в 1894 году), Ф.О. Шехтель (председатель в 1906-1922 годах), И.В. Жолтовский, Н.В. Марковников, А.В. Кузнецов, Л.В. Руднев, Г.П. Гольц, Н.Д. Колли, В.Г. Гельфрейх, А.В. Щусев (председатель в 1922-1930 годах), И.И. Рерберг, И.А. Фомин, В.А. Щуко и др.
После 1922 МАО занималось преимущественно организацией конкурсов, разрабатывало проекты рабочего жилого строительства, Дворца Труда, кустарно-промышленные выставки в Москве (1923), проводило экспертизы и организовывало публичные лекции. Упразднено в 1932 в связи с созданием единого Союза советских архитекторов. Издавало «Записки» (том 1-2, 1905-1908), «Ежегодник» (1909-1916, 1928-1930), «Конкурсы. 1923-1926 годы» (1927) и др. В 1998 году воссоздано общество с таким же названием, его членами являются около 20-ти архитекторов.