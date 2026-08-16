МОСКОВСКИЙ ВТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ВТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТ - Второй Московский государственный университет. Основан в 1918 году в результате преобразования Московских высших женских курсов (созданы в 1872 году) в составе историко-филологического, физико-математического (с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями) и медицинского факультетов.
Среди первых профессоров университета были Д.Н. Анучин, Н.Д. Виноградов, С.П. Виноградов, Ю.В. Готье, Н.Д. Зелинский, А.А. Мануйлов, П.И. Новгородцев, С.С. Намёткин, В.И. Пичета, М.М. Покровский, А.А. Реформатский, М.Н. Розанов, П.Н. Сакулин, М.Н. Сперанский, С.А. Чаплыгин, Г.И. Челпанов, А.А. Эйхенвальд.
В 1919 году историко-филологический и большей частью физико-математический факультета переведены в Первый МГУ и слиты с соответствующими его факультетами.
В составе Второго МГУ остался только медицинский факультет и химико-фармацевтическое отделение, преобразованное в химический факультет. В том же году при университете на базе Пречистенских рабочих курсов открылся один из первых в стране рабочих факультетов (рабфак).
В 1921 в составе университета организован педагогический факультет (социально-экономическое, литературно-лингвистическое, физико-математическое, биолого-географическое, дошкольное и несколько позднее школьное, дефектологическое и другие отделения).
В 1926 году при педагогическом факультете создан НИИ педагогики.
В 1920-е годы в университете работали П.С. Александров, Н.Н. Баранский, А.С. Барков, П.П. Блонский, В.В. Виноградов, Л.С. Выготский, Б.Б. Граве, Б.Ф. Добрынин, А.Г. Калашников, В.П. Кащенко, К.Н. Корнилов, Г.С. Ландсберг, Е.Н. Медынский, М.В. Нечкина, М.Н. Петерсон, А.М. Пешковский, М.Н. Покровский, П.А. Ребиндер, А.А. Рыбников, А.М. Селищев, П.И. Стучка, И.Е. Тамм, Н.В. Чехов, С.Т. Шацкий, О.Ю. Шмидт, В.Н. Шульгин, А.Я. Хинчин и др.
В 1930 году университет реорганизован в три самостоятельных вуза: Московский педагогический институт (ныне Московский педагогический государственный университет), Московский второй медицинский институт (ныне Российский национально исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова), Московский институт тонкой химической технологии (ныне Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова).