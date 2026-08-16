МОСКОВСКИЙ ВТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ВТОРОЙ УНИВЕРСИТЕТ - Второй Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет. Основан в 1918 году в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния Московских выс­ших жен­ских кур­сов (соз­да­ны в 1872 году) в со­ста­ве ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического, фи­зи­ко-ма­те­ма­тического (с ес­те­ст­вен­ным, ма­те­ма­тическим и хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическим от­де­ле­ния­ми) и медицинского факультетов.

Сре­ди пер­вых про­фес­со­ров университета бы­ли Д.Н. Ану­чин, Н.Д. Ви­но­гра­дов, С.П. Ви­но­гра­дов, Ю.В. Го­тье, Н.Д. Зе­лин­ский, А.А. Ма­нуй­лов, П.И. Нов­го­род­цев, С.С. На­мёт­кин, В.И. Пи­че­та, М.М. По­кров­ский, А.А. Ре­фор­мат­ский, М.Н. Ро­за­нов, П.Н. Са­ку­лин, М.Н. Спе­ран­ский, С.А. Ча­п­лы­гин, Г.И. Чел­па­нов, А.А. Эй­хен­вальд.

В 1919 году ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ский и большей частью фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультета пе­ре­ве­де­ны в Первый МГУ и сли­ты с со­от­вет­ст­вую­щи­ми его факультета­ми.

В со­ста­ве Второго МГУ ос­тал­ся толь­ко медицинский факультет и хи­ми­ко-фар­ма­цев­тическое от­де­ле­ние, пре­об­ра­зо­ван­ное в хи­мический факультет. В том же го­ду при университете на ба­зе Пре­чис­тен­ских ра­бо­чих кур­сов от­крыл­ся один из пер­вых в стране ра­бо­чих факультетов (раб­фак).

В 1921 в со­ста­ве университета ор­га­ни­зо­ван пе­да­го­гический факультет (со­ци­аль­но-эко­но­мическое, ли­те­ра­тур­но-лин­гвис­ти­че­ское, фи­зи­ко-ма­те­ма­тическое, био­ло­го-гео­гра­фическое, до­шко­ль­ное и не­сколь­ко позд­нее школь­ное, де­фек­то­ло­гическое и другие от­де­ле­ния).

В 1926 году при пе­да­го­гическом факультете соз­дан НИИ пе­да­го­ги­ки.

В 1920-е годы в университете ра­бо­та­ли П.С. Алек­сан­д­ров, Н.Н. Ба­ран­ский, А.С. Бар­ков, П.П. Блон­ский, В.В. Ви­но­гра­дов, Л.С. Вы­гот­ский, Б.Б. Гра­ве, Б.Ф. До­б­ры­нин, А.Г. Ка­лаш­ни­ков, В.П. Ка­щен­ко, К.Н. Кор­ни­лов, Г.С. Ланд­сберг, Е.Н. Ме­дын­ский, М.В. Неч­ки­на, М.Н. Пе­тер­сон, А.М. Пеш­ков­ский, М.Н. По­кров­ский, П.А. Ре­бин­дер, А.А. Рыб­ни­ков, А.М. Се­ли­щев, П.И. Стуч­ка, И.Е. Тамм, Н.В. Че­хов, С.Т. Шац­кий, О.Ю. Шмидт, В.Н. Шуль­гин, А.Я. Хин­чин и др.

В 1930 году университет ре­ор­га­ни­зо­ван в три са­мо­сто­ятельных ву­за: Московский пе­да­го­гический институт (ны­не Московский пе­да­го­гический го­су­дар­ст­вен­ный университет), Московский второй медицинский институт (ны­не Российский национально ис­сле­до­ва­тель­ский медицинский университет им. Н.И. Пи­ро­го­ва), Московский институт тон­кой хи­мической тех­ноло­гии (ны­не Московский го­су­дар­ст­вен­ный университет тон­ких хи­мических тех­но­ло­гий им. М.В. Ло­мо­но­со­ва).

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