«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Русский литературно-философский жур­нал, из­да­вав­ший­ся в Мо­ск­ве в 1827–1830 (в 1829 как аль­ма­нах).

Вы­хо­дил два раза в ме­сяц.

Ре­дак­тор - М.П. По­го­дин , не­офи­ци­аль­ные со­ре­дак­то­ры в 1827-1828 годы: С.П. Ше­вы­рёв, И.В. Ки­ре­ев­ский, Н.М. Ро­жа­лин.

«Московский вестник» был со­здан лю­бо­муд­ра­ми как из­да­ние, про­тиво­стоя­щее «Мо­с­ков­ско­му те­ле­гра­фу» и ад­ре­со­ван­ное уз­ко­му кру­гу «лю­би­те­лей изящ­но­го».

Жур­нал куль­ти­ви­ро­вал ин­те­рес к немецкой фи­ло­со­фии и эс­те­ти­ке, по­пу­ля­ри­зи­ро­вал идеи Ф. Шел­лин­га, по­эзию И.В. Гё­те и др.

В «Московском вестнике» пуб­ли­ко­ва­лись про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на (в том чсиле от­рыв­ки из тра­ге­дии «Бо­рис Го­ду­нов», ро­ма­на «Ев­ге­ний Оне­гин», по­эмы «Граф Ну­лин»), Е.А. Бо­ра­тын­ско­го, Д.В. Ве­не­ви­ти­но­ва, Д.В. Да­вы­до­ва, А.Ф. Мерз­ля­ко­ва, В.Ф. Одо­ев­ско­го, А.С. Хо­мя­ко­ва, Н.М. Язы­ко­ва, С.Е. Раи­ча, В.И. Ту­ман­ско­го и др., пе­ре­во­ды из Э.Т.А. Гоф­ма­на , Жан По­ля, Л. Ти­ка, А. Миц­ке­ви­ча и др.

С 1829 года «Московский вестник» стал еди­но­лич­ным пред­при­яти­ем По­го­ди­на, в нём пуб­ли­ко­ва­лись пре­имущественно ма­те­риа­лы по русской ис­то­рии.

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