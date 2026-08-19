МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ - русский научно-литературный журнал, издававшийся в Москве Н.А. Полевым в 1825-1834 годы.

Бли­жай­шим по­мощ­ни­ком из­да­те­ля был его брат К.А. По­ле­вой (с 1832 года фак­ти­че­ски воз­глав­лял жур­нал). В «Московском телеграфе» - пер­вом русском жур­на­ле эн­цик­ло­пе­дичного ти­па - пуб­ли­ко­ва­лись пе­ре­вод­ные и ори­ги­наль­ные ста­тьи по фи­ло­со­фии, ис­то­рии, литературе, эко­но­ми­ке, гео­гра­фии, ста­ти­сти­ке; со­об­ща­лось о ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных от­кры­ти­ях и тех­нических но­вин­ках, про­па­ган­ди­ро­ва­лись дос­ти­же­ния отечественной промышленности и тор­гов­ли.

В на­учном от­де­ле по­сто­ян­но со­труд­ни­ча­ли П.И. Кеп­пен, М.А. Мак­си­мо­вич, И.П. Са­ха­ров, П.П. Свинь­ин, П.А. Слов­цов и др. Важ­ную роль в «Московском телеграфе» иг­ра­ла литературная кри­ти­ка. В 1825-1827 годы по­зи­ция жур­на­ла оп­ре­де­ля­лась со­чув­ст­ви­ем ро­ман­тич. по­эзии и по­ле­ми­кой с нор­ма­тив­ной эс­те­ти­кой клас­си­циз­ма . Литературной ча­стью в ос­нов­ном ру­ко­во­дил П.А. Вя­зем­ский, при­влёк­ший к ра­бо­те С.Д. Пол­то­рац­ко­го и С.А. Со­бо­лев­ско­го; пе­ча­та­лись со­чи­не­ния Е.А. Бо­ра­тын­ско­го, В.Ф. Одо­ев­ско­го, А.С. Пуш­ки­на, А.И. Тур­ге­не­ва и др.

По­сле ухо­да Вя­зем­ско­го ве­ду­щим кри­ти­ком стал сам Н.А. По­ле­вой, «Московском телеграфе» пре­вра­тил­ся в ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тич. из­да­ние, от­стаи­ваю­щее ин­те­ре­сы городских со­сло­вий (пре­имущественно ку­пе­че­ст­ва) и по­ле­ми­че­ски на­прав­лен­ное про­тив цен­но­стей дво­рян­ской куль­ту­ры. В 1829 году (№ 12) По­ле­вой вы­сту­пил с кри­ти­кой ис­то­рической кон­цеп­ции Н.М. Ка­рам­зи­на , по­ло­жив на­ча­ло ост­ро­му кон­флик­ту «Московского телеграфа» с пуш­кин­ским кру­гом пи­са­те­лей.

В «Московском телеграфе» это­го пе­рио­да утон­чён­ность дво­рян­ской литературы бы­ла объ­яв­ле­на не­со­вмес­ти­мой с под­лин­ным ро­ман­тиз­мом; про­па­ган­ди­ро­ва­лось твор­че­ст­во «не­ис­то­вых» фран­цуз­ских ро­ман­ти­ков (Виктор Гю­го и др.) и по­вес­ти А.А. Бес­ту­же­ва. При внеш­ней ло­яль­но­сти к вла­сти «Московский телеграф» по­пу­ля­ри­зи­ро­вал ли­бе­раль­ные по­ли­тические и эко­но­мические уче­ния, вы­ра­жал сим­па­тии бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тические пре­об­ра­зо­ва­ни­ям во Фран­ции и т.п., вслед­ст­вие че­го при­об­рёл ре­пу­та­цию «не­бла­го­на­ме­рен­но­го». По­во­дом для за­пре­ще­ния ста­ла от­ри­ца­тель­ная ре­цен­зия По­ле­во­го на пуб­лич­но одоб­рен­ную императором Ни­ко­ла­ем I дра­му Н.В. Ку­коль­ни­ка «Ру­ка Все­выш­не­го Оте­че­ст­во спас­ла» (1834, № 3).

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