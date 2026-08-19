МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ - русский научно-литературный журнал, издававшийся в Москве Н.А. Полевым в 1825-1834 годы.
Ближайшим помощником издателя был его брат К.А. Полевой (с 1832 года фактически возглавлял журнал). В «Московском телеграфе» - первом русском журнале энциклопедичного типа - публиковались переводные и оригинальные статьи по философии, истории, литературе, экономике, географии, статистике; сообщалось о естественно-научных открытиях и технических новинках, пропагандировались достижения отечественной промышленности и торговли.
В научном отделе постоянно сотрудничали П.И. Кеппен, М.А. Максимович, И.П. Сахаров, П.П. Свиньин, П.А. Словцов и др. Важную роль в «Московском телеграфе» играла литературная критика. В 1825-1827 годы позиция журнала определялась сочувствием романтич. поэзии и полемикой с нормативной эстетикой классицизма. Литературной частью в основном руководил П.А. Вяземский, привлёкший к работе С.Д. Полторацкого и С.А. Соболевского; печатались сочинения Е.А. Боратынского, В.Ф. Одоевского, А.С. Пушкина, А.И. Тургенева и др.
После ухода Вяземского ведущим критиком стал сам Н.А. Полевой, «Московском телеграфе» превратился в либерально-демократич. издание, отстаивающее интересы городских сословий (преимущественно купечества) и полемически направленное против ценностей дворянской культуры. В 1829 году (№ 12) Полевой выступил с критикой исторической концепции Н.М. Карамзина, положив начало острому конфликту «Московского телеграфа» с пушкинским кругом писателей.
В «Московском телеграфе» этого периода утончённость дворянской литературы была объявлена несовместимой с подлинным романтизмом; пропагандировалось творчество «неистовых» французских романтиков (Виктор Гюго и др.) и повести А.А. Бестужева. При внешней лояльности к власти «Московский телеграф» популяризировал либеральные политические и экономические учения, выражал симпатии буржуазно-демократические преобразованиям во Франции и т.п., вследствие чего приобрёл репутацию «неблагонамеренного». Поводом для запрещения стала отрицательная рецензия Полевого на публично одобренную императором Николаем I драму Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834, № 3).