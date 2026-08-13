МОСКОВСКИЙ СУДНЫЙ ПРИКАЗ
Центр. гос. учреждение в России в последней четв. 16 – нач. 18 вв. Впервые упоминается в 1584 как Моск. судная палата.
Возник как орган сословного судопроизводства над служилыми людьми московских чинов, а также городовыми дворянами Белёвского, Коломенского, Мценского, Орловского, Серпуховского уездов. После 1610 его юрисдикция распространена, по-видимому, на городовых дворян территории, ранее подведомственной Рязанскому судному приказу. Рассматривал уголовные, гражд. и спорные земельные дела названных чинов, ведал сыском их беглых крестьян и холопов. Существовал наряду с Владимирским судным приказом, после упразднения которого в 1699 принял его дела и стал осуществлять судопроизводство над всеми служилыми людьми по отечеству, их крестьянами и холопами. Одновременно указом царя Петра I от 3(13).11.1699 М. с. п. переданы полицейские функции Земского приказа. Регистрировал завещания, отпускные грамоты крепостных крестьян и дворовых людей; принимал «полонные книги», содержавшие сведения о пленных, гл. обр. шведах (с 1704). Боролся с разбоями в Москве и её окрестностях (с 1707). Прекратил своё существование в 1700-х или 1710-х гг.