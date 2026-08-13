МОСКОВСКИЙ СУДНЫЙ ПРИКАЗ

Центр. гос. уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии в по­след­ней четв. 16 – нач. 18 вв. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1584 как Моск. суд­ная па­ла­та.

Воз­ник как ор­ган со­слов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва над слу­жи­лы­ми людь­ми мо­с­ков­ских чи­нов, а так­же го­ро­до­вы­ми дво­ря­на­ми Бе­лёв­ско­го, Ко­ло­мен­ско­го, Мцен­ско­го, Ор­лов­ско­го, Сер­пу­хов­ско­го уез­дов. По­сле 1610 его юрис­дик­ция рас­про­ст­ра­не­на, по-ви­ди­мо­му, на го­ро­до­вых дво­рян тер­ри­то­рии, ра­нее под­ве­дом­ст­вен­ной Ря­зан­ско­му суд­но­му при­ка­зу. Рас­смат­ри­вал уго­лов­ные, гражд. и спор­ные зе­мель­ные де­ла на­зван­ных чи­нов, ве­дал сыс­ком их бег­лых кре­сть­ян и хо­ло­пов . Су­ще­ст­во­вал на­ря­ду с Вла­ди­мир­ским суд­ным при­ка­зом, по­сле уп­разд­нения ко­то­ро­го в 1699 при­нял его де­ла и стал осу­ще­ст­в­лять су­до­про­из­вод­ст­во над все­ми слу­жи­лы­ми людь­ми по оте­че­ст­ву, их кре­сть­я­на­ми и хо­ло­па­ми. Од­но­вре­мен­но ука­зом ца­ря Пет­ра I от 3(13).11.1699 М. с. п. пе­ре­да­ны по­ли­цей­ские функ­ции Зем­ско­го при­ка­за. Ре­ги­ст­ри­ро­вал за­ве­ща­ния, от­пу­ск­ные гра­моты кре­по­ст­ных кре­сть­ян и дво­ро­вых лю­дей; при­ни­мал «по­лон­ные кни­ги», со­дер­жав­шие све­де­ния о плен­ных, гл. обр. шве­дах (с 1704). Бо­рол­ся с раз­боя­ми в Мо­ск­ве и её ок­ре­ст­но­стях (с 1707). Пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1700-х или 1710-х гг.

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