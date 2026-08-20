МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (МСПО)

МОСКО́ВСКИЙ СОЮ́З ПОТРЕБИ́ТЕЛЬ­СКИХ О́БЩЕСТВ (МСПО) - пер­вый ко­опе­ра­тив­ный со­юз в Рос­сии, все­российский центр по­тре­бительской коо­пе­ра­ции.

Об­ра­зо­ван в Мо­ск­ве в 1898 году по по­ру­че­нию 18 коо­пе­ра­тив­ных об­ществ (6 го­род­ских, 6 фаб­рич­но-за­во­дских, 2 же­лез­но­до­рож­ных, 3 офи­цер­ских, 1 сель­ско­го).

В со­став МСПО вхо­ди­ло 131 об­ще­ст­во в 1903 году, 546 в начале 1911 года, 1016 в начале 1914 года, 3167 об­ществ и объ­е­ди­не­ний к началу 1917 года (в том числе 2076 сель­ских, 471 го­род­ское, 251 фаб­рич­но-за­во­дское и же­лез­но­до­рож­ное, а так­же 154 ме­ст­ных ко­опе­ра­тив­ных сою­за).

В 1903 году союз вступил в Меж­ду­народный кооперативный альянс (основан в Лондоне в 1895 году).

К концу 1916 года МСПО объ­е­ди­нял 13,5% всех по­тре­бительских об­ществ и около 11% всех уча­ст­ни­ков дви­же­ния по­тре­би­те­лей.

Сою­зом ру­ко­во­ди­ло со­б­ра­ние упол­но­мо­чен­ных об­ществ (по 3 человек от об­ще­ст­ва), ка­ж­дый из ко­то­рых имел один го­лос. Ис­пол­нительный ор­ган - бю­ро МСПО. Пер­во­на­чаль­но союз вы­пол­нял ко­мис­си­он­но-по­сред­нические функ­ции, объ­е­ди­няя за­ка­зы коо­пе­ра­тив­ных об­ществ и до­би­ва­ясь вы­год­ных ус­ло­вий по­став­ки им то­ва­ров. За­тем так­же про­из­во­дил круп­ные тор­го­во-оп­то­вые опе­ра­ции, ко­то­рые ста­ли воз­мож­ны с уве­ли­че­ни­ем собственного ка­пи­та­ла сою­за и от­кры­ти­ем оп­то­во­го скла­да в Мо­ск­ве (1907 год); в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны со­юз вы­пол­нял рас­пре­де­лительные функ­ции.

МСПО имел по­сто­ян­но дей­ст­вую­щие ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва (аген­ту­ры) в Тве­ри (от­кры­то в 1907 год), Рос­то­ве-на-До­ну, Кие­ве и Бе­лой Церк­ви (1911 год), Одес­се (1913 год), а так­же по­сто­ян­ный за­ку­поч­ный пункт хлеб­ных то­ва­ров в Ры­бин­ске (1913 год). В 1913 году МСПО на­чал раз­ви­вать собственное про­из­вод­ст­во. С 1916 года союз вы­сту­пал по­сред­ни­ком на российском и иностранном рын­ках для Ко­мис­сии си­бир­ских коо­пе­ра­ти­вов по за­куп­кам и сбы­ту (За­куп­сбыт).

В Первую ми­ро­вую вой­ну МСПО уча­ст­во­вал в обес­пе­че­нии про­до­воль­ст­ви­ем, бы­то­вы­ми то­ва­ра­ми и об­мун­ди­ро­ва­ни­ем на­се­ле­ния и ар­мии, его пред­при­ятия вы­пол­ня­ли за­ка­зы по­тре­бительских коо­пе­ра­ти­вов и других об­щественных ор­га­ни­за­ций, ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (к 1916 году треть обо­ро­тов МСПО при­хо­ди­лась на до­лю коо­пе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций, не при­над­ле­жав­ших к сою­зу).

Обо­ро­ты сою­за со­ста­ви­ли свыше 10,2 млн. рублей в 1914 году(68% - обо­ро­ты центральные кон­то­ры, 32% - ре­гио­наль­ных от­де­ле­ний), свыше 86,6 млн. рублей в 1916 году.

МСПО вы­сту­пил ини­циа­то­ром и до­бил­ся раз­ре­ше­ния на про­ве­де­ние пер­во­го все­российского коо­пе­ра­тив­но­го съез­да (Мо­ск­ва, 1908 год). За­ни­мал­ся про­све­ти­тель­но-про­па­ган­ди­ст­ской дея­тель­но­стью, по­мо­гая ко­опе­ра­тив­ным ор­га­ни­за­ци­ям ос­ваи­вать на прак­ти­ке пра­ви­ла ве­де­ния дел, спо­соб­ст­вуя осоз­на­нию ими со­ли­дар­но­сти ин­те­ре­сов и вклю­чая их в еди­ное коо­пе­ра­тив­ное дви­же­ние. Яв­лял­ся круп­ней­шим из­да­тель­ским цен­тром российской коо­пе­ра­ции.

Вы­пус­кал жур­на­лы «Со­юз по­тре­би­те­лей» (с 1903 года; про­па­ган­ди­ро­вал роч­дель­ские прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти об­ществ; в 1911-1917 годы вы­хо­дил с при­ло­же­ни­ем «Тор­го­вый от­дел»), «Объ­е­ди­не­ние» (с 1911 года; ос­ве­щал во­про­сы ра­бо­чей и городской коо­пе­ра­ции; с 1914 года вы­хо­ди­ли рай­он­ные при­ло­же­ния, ори­ен­ти­ро­ван­ные на круп­ные ре­гио­ны с раз­ви­той коо­пе­ра­тив­ной се­тью), «Об­щее де­ло» (с 1916 года; пред­на­зна­чал­ся для сель­ско­го на­се­ле­ния). Об­щий ти­раж пе­рио­дических из­да­ний сою­за 50,5 тыс. экземпляров (1916 год).

Со­юз так­же вы­пус­кал лис­тов­ки на различные те­мы коо­пе­ра­ции (в 1911 году - 289 тыс. экземпляров), аги­тационные пла­ка­ты, от­рыв­ные ка­лен­да­ри (с 1912 года; 670 тыс. экемпляров в 1917 году), еже­год­ные «За­пис­ные книж­ки коо­пе­ра­то­ра» (с 1912 года).

С 1913 года про­во­дил кон­кур­сы на из­да­ние по­пу­ляр­ных бро­шюр по ко­опе­ра­ции (16 бро­шюр об­щим ти­ра­жом 540 тыс. экземпляров в 1916 году). Ин­ст­рук­то­ры МСПО ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ли в ка­че­ст­ве лек­то­ров-пре­по­да­ва­те­лей на ко­опе­ра­тив­ных кур­сах при Московском городском на­род­ном университете им. А.Л. Ша­няв­ско­го (с 1910 года), в Ко­ст­ро­ме, Тиф­ли­се, Гжат­ске, Там­бо­ве, Бо­ро­ви­чах, Вет­лу­ге и других го­ро­дах. В 1913 году при сою­зе от­кры­та ко­опе­ра­тив­ная шко­ла. Для обес­пе­че­ния литературой ко­о­пе­ра­тив­ных школ и кур­сов, биб­лио­тек, су­ще­ст­во­вав­ших при коо­пе­ра­ти­вах, МСПО и его Ки­ев­ское, Одес­ское и Рос­тов­ское от­де­ле­ния ор­га­ни­зо­ва­ли книж­ные скла­ды.

Со­юз пуб­ли­ко­вал от­чё­ты по ито­гам опе­ра­ци­он­но­го го­да, сте­но­гра­фические от­чёты, док­ла­ды, ре­зо­лю­ции со­б­ра­ний упол­но­мо­чен­ных, а так­же «Еже­год­ник…» МСПО (выпуски 1-4, 1911-1916 годы).

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пре­об­ра­зо­ван во Все­российский центральный со­юз по­тре­бительских об­ществ, или Цен­тро­со­юз.

Пред­се­да­те­ли бю­ро сою­за: Н.П. Гиб­нер (1898-1906 годы), С.А. Каб­лу­ков (1906-1912 годы), Д.С. Ко­ро­бов (1912-1917 годы).

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