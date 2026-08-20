МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ (МСПО)
МОСКО́ВСКИЙ СОЮ́З ПОТРЕБИ́ТЕЛЬСКИХ О́БЩЕСТВ (МСПО) - первый кооперативный союз в России, всероссийский центр потребительской кооперации.
Образован в Москве в 1898 году по поручению 18 кооперативных обществ (6 городских, 6 фабрично-заводских, 2 железнодорожных, 3 офицерских, 1 сельского).
В состав МСПО входило 131 общество в 1903 году, 546 в начале 1911 года, 1016 в начале 1914 года, 3167 обществ и объединений к началу 1917 года (в том числе 2076 сельских, 471 городское, 251 фабрично-заводское и железнодорожное, а также 154 местных кооперативных союза).
В 1903 году союз вступил в Международный кооперативный альянс (основан в Лондоне в 1895 году).
К концу 1916 года МСПО объединял 13,5% всех потребительских обществ и около 11% всех участников движения потребителей.
Союзом руководило собрание уполномоченных обществ (по 3 человек от общества), каждый из которых имел один голос. Исполнительный орган - бюро МСПО. Первоначально союз выполнял комиссионно-посреднические функции, объединяя заказы кооперативных обществ и добиваясь выгодных условий поставки им товаров. Затем также производил крупные торгово-оптовые операции, которые стали возможны с увеличением собственного капитала союза и открытием оптового склада в Москве (1907 год); в годы Первой мировой войны союз выполнял распределительные функции.
МСПО имел постоянно действующие региональные представительства (агентуры) в Твери (открыто в 1907 год), Ростове-на-Дону, Киеве и Белой Церкви (1911 год), Одессе (1913 год), а также постоянный закупочный пункт хлебных товаров в Рыбинске (1913 год). В 1913 году МСПО начал развивать собственное производство. С 1916 года союз выступал посредником на российском и иностранном рынках для Комиссии сибирских кооперативов по закупкам и сбыту (Закупсбыт).
В Первую мировую войну МСПО участвовал в обеспечении продовольствием, бытовыми товарами и обмундированием населения и армии, его предприятия выполняли заказы потребительских кооперативов и других общественных организаций, органов местного самоуправления (к 1916 году треть оборотов МСПО приходилась на долю кооперативных организаций, не принадлежавших к союзу).
Обороты союза составили свыше 10,2 млн. рублей в 1914 году(68% - обороты центральные конторы, 32% - региональных отделений), свыше 86,6 млн. рублей в 1916 году.
МСПО выступил инициатором и добился разрешения на проведение первого всероссийского кооперативного съезда (Москва, 1908 год). Занимался просветительно-пропагандистской деятельностью, помогая кооперативным организациям осваивать на практике правила ведения дел, способствуя осознанию ими солидарности интересов и включая их в единое кооперативное движение. Являлся крупнейшим издательским центром российской кооперации.
Выпускал журналы «Союз потребителей» (с 1903 года; пропагандировал рочдельские принципы организации и деятельности обществ; в 1911-1917 годы выходил с приложением «Торговый отдел»), «Объединение» (с 1911 года; освещал вопросы рабочей и городской кооперации; с 1914 года выходили районные приложения, ориентированные на крупные регионы с развитой кооперативной сетью), «Общее дело» (с 1916 года; предназначался для сельского населения). Общий тираж периодических изданий союза 50,5 тыс. экземпляров (1916 год).
Союз также выпускал листовки на различные темы кооперации (в 1911 году - 289 тыс. экземпляров), агитационные плакаты, отрывные календари (с 1912 года; 670 тыс. экемпляров в 1917 году), ежегодные «Записные книжки кооператора» (с 1912 года).
С 1913 года проводил конкурсы на издание популярных брошюр по кооперации (16 брошюр общим тиражом 540 тыс. экземпляров в 1916 году). Инструкторы МСПО регулярно выступали в качестве лекторов-преподавателей на кооперативных курсах при Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского (с 1910 года), в Костроме, Тифлисе, Гжатске, Тамбове, Боровичах, Ветлуге и других городах. В 1913 году при союзе открыта кооперативная школа. Для обеспечения литературой кооперативных школ и курсов, библиотек, существовавших при кооперативах, МСПО и его Киевское, Одесское и Ростовское отделения организовали книжные склады.
Союз публиковал отчёты по итогам операционного года, стенографические отчёты, доклады, резолюции собраний уполномоченных, а также «Ежегодник…» МСПО (выпуски 1-4, 1911-1916 годы).
После Февральской революции 1917 года преобразован во Всероссийский центральный союз потребительских обществ, или Центросоюз.
Председатели бюро союза: Н.П. Гибнер (1898-1906 годы), С.А. Каблуков (1906-1912 годы), Д.С. Коробов (1912-1917 годы).