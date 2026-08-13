«МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»

«МОСКО́ВСКИЙ НАБЛЮДА́ТЕЛЬ» - русский ли­те­ра­тур­но-фи­ло­соф­ский жур­нал.

Вы­хо­дил в Мо­ск­ве в 1835-1839 годы два раза в ме­сяц.

В 1835-1837 годы из­да­вал­ся жур­наль­ной склад­чи­ной - груп­пой московских ли­те­ра­то­ров (Е.А. Бо­ра­тын­ский, И.В. Ки­ре­ев­ский , Н.А. Мель­гу­нов, Н.Ф. Пав­лов, М.П. По­го­дин, Д.Н. Свер­бе­ев, А.С. Хо­мя­ков, С.П. Ше­вы­рёв, Н.М. Язы­ков и др.); официальный ре­дак­тор - В.П. Ан­д­ро­сов.

В «Московском наблюдателе» пе­ча­та­лись так­же А.Ф. Вельт­ман, П.А. Вя­зем­ский, Н.В. Го­голь , В.И. Даль, А.С. Пуш­кин, А.И. Тур­генев, Д.П. Оз­но­би­шин и др.

«Московский наблюдатель» про­ти­во­сто­ял ком­мерческой жур­на­ли­сти­ке, и в ча­ст­но­сти «Биб­лио­те­ке для чте­ния». Осо­бое вни­ма­ние в жур­на­ле уде­ля­лось сла­вян­ско­му во­про­су (ста­тьи П.Й. Ша­фа­ри­ка, Ю.И. Ве­не­ли­на и др.).

В начале 1838 года «Московский наблюдатель» при­об­рёл ти­по­граф­щик Н.С. Сте­па­нов; не­официальным ре­дак­то­ром стал В.Г. Бе­лин­ский , ко­то­рый при­влёк к со­труд­ни­че­ст­ву в жур­на­ле М.А. Ба­ку­ни­на, М.Н. Кат­ко­ва и других чле­нов круж­ка Н.В. Стан­ке­ви­ча.

В этот пе­ри­од «Московский наблюдатель» по­пу­ля­ри­зи­ро­вал ге­ге­лев­скую фи­ло­со­фию и эс­те­ти­ку; про­грам­мой об­нов­лён­но­го жур­на­ла про­воз­гла­ша­лось «при­ми­ре­ние с дей­ст­ви­тель­но­стью», вы­те­кав­шее из уп­ро­щён­но истол­ко­ван­но­го те­зи­са «всё дей­ст­ви­тель­ное - ра­зум­но» (в пре­ди­сло­вии Ба­ку­ни­на к пе­ре­во­ду «Гим­на­зи­че­ских ре­чей» Г.В.Ф. Ге­ге­ля).

В лит. раз­де­ле пуб­ли­ко­ва­лись про­из­ве­де­ния А.В. Коль­цо­ва, А.И. По­ле­жае­ва, В.И. Кра­со­ва, И.П. Клюш­ни­ко­ва, пе­ре­во­ды из И.В. Гё­те, Ф. Шил­ле­ра, У. Шек­спи­ра и др.