«МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»
«МОСКО́ВСКИЙ НАБЛЮДА́ТЕЛЬ» - русский литературно-философский журнал.
Выходил в Москве в 1835-1839 годы два раза в месяц.
В 1835-1837 годы издавался журнальной складчиной - группой московских литераторов (Е.А. Боратынский, И.В. Киреевский, Н.А. Мельгунов, Н.Ф. Павлов, М.П. Погодин, Д.Н. Свербеев, А.С. Хомяков, С.П. Шевырёв, Н.М. Языков и др.); официальный редактор - В.П. Андросов.
В «Московском наблюдателе» печатались также А.Ф. Вельтман, П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь, В.И. Даль, А.С. Пушкин, А.И. Тургенев, Д.П. Ознобишин и др.
«Московский наблюдатель» противостоял коммерческой журналистике, и в частности «Библиотеке для чтения». Особое внимание в журнале уделялось славянскому вопросу (статьи П.Й. Шафарика, Ю.И. Венелина и др.).
В начале 1838 года «Московский наблюдатель» приобрёл типографщик Н.С. Степанов; неофициальным редактором стал В.Г. Белинский, который привлёк к сотрудничеству в журнале М.А. Бакунина, М.Н. Каткова и других членов кружка Н.В. Станкевича.
В этот период «Московский наблюдатель» популяризировал гегелевскую философию и эстетику; программой обновлённого журнала провозглашалось «примирение с действительностью», вытекавшее из упрощённо истолкованного тезиса «всё действительное - разумно» (в предисловии Бакунина к переводу «Гимназических речей» Г.В.Ф. Гегеля).
В лит. разделе публиковались произведения А.В. Кольцова, А.И. Полежаева, В.И. Красова, И.П. Клюшникова, переводы из И.В. Гёте, Ф. Шиллера, У. Шекспира и др.