МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

МОСКО́ВСКИЙ КА́МЕРНЫЙ МУЗЫ­КА́ЛЬ­НЫЙ ТЕА́ТР - опер­ный го­су­дар­ст­вен­ный име­ни Б.А. По­кров­ско­го те­атр.

Ос­но­ван в 1972 году на ба­зе Российской га­ст­роль­ной опе­ры при Рос­кон­цер­те, яд­ро труп­пы со­ста­ви­ли вы­пу­ск­ни­ки ГИТИСа.

Художественный руководитель и главный ре­жис­сёр (до 2009 года) - Б.А. По­кров­ский.

С 1997 года ака­де­ми­че­ский, с 2009 года им. Б.А. По­кров­ско­го.

Пер­вое пред­став­ле­ние (опе­ра «Не толь­ко лю­бовь» Р.К. Щед­ри­на) со­стоя­лось на сце­не Дра­ма­тического те­ат­ра им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го. За­тем те­атр ра­бо­тал в раз­ных поме­ще­ни­ях, с 1997 года - на ул. Ни­коль­ская в улич­ном кор­пу­се бывшего рес­то­ран­но-гос­ти­нич­но­го ком­плек­са «Сла­вян­ский ба­зар» (архитектор Р.А. Ге­ди­ке, 1872 год), вос­ста­нов­лен­ном по­сле по­жа­ра 1993 года.

Главное творческое на­прав­ле­ние - ста­рин­ные и современные ка­мер­ные опе­ры и другие сце­нические про­из­ве­де­ния с пе­ни­ем, в том числе ред­ко ис­пол­няе­мые или пре­ж­де не пред­став­лен­ные на отечественной сце­не.

Сре­ди по­ста­но­вок: «Со­кол» Д.С. Борт­нян­ско­го (1972 год); «Ску­пой» В.А. Паш­ке­ви­ча , «Бед­ные лю­ди» Г.С. Се­дель­нико­ва, «Нос» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (все 1974 год); «Ди­рек­тор те­ат­ра» В.А. Мо­царта, «Брач­ный век­сель» Дж. Рос­си­ни (все 1975 год); «Ши­нель» и «Ко­ля­ска» (обе 1975 год), «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» (1985 год) А.Н. Хол­ми­но­ва; «Близ­не­цы» Ф. Шу­бер­та , «Ап­те­карь» Й. Гайд­на (обе 1976 год); «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1978 год); «Да­вай­те соз­да­дим опе­ру!» Б. Брит­те­на (1979 год); «Семь смерт­ных гре­хов» К. Вай­ля (1981год); «Рос­тов­ское дей­ст­во» Ди­мит­рия Рос­тов­ско­го, «Во­ен­ные пись­ма» и «Аль­бом­чик» В.А. Гав­ри­ли­на (все 1982 год); «Пим­пи­но­не» Г.Ф. Те­ле­ма­на, «Ис­то­рия сол­да­та» Стра­вин­ско­го (обе 1983 год); «Иг­ро­ки» и «Ан­ти­фор­ма­ли­сти­че­ский ра­ёк» Шос­та­ко­ви­ча, «Ве­ли­кан» С.С. Про­кофь­е­ва (все 1990 год); «Иди­от» М.С. Вайн­бер­га (1991 год).

Главный ди­ри­жёр те­ат­ра в 1974-1985 годы - Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, с 1987 года - Л.М. Ос­сов­ский, с 2010 года - В.И. Аг­рон­ский. Главный ре­жис­сёр с 2009 года - М.С. Кис­ля­ров.

В раз­ные го­ды со­лис­та­ми труп­пы бы­ли: Б.А. Дру­жи­нин, Н.И. Яков­ле­ва, М.С. Ле­ме­ше­ва, Э.С. Аки­мов, Л.Т. Со­ко­лен­ко, М.В. Жу­ко­ва, А.В. Мо­ча­лов, Б.Н. Тар­хов.

В 2010 году уч­ре­ж­дён еже­год­ный фес­ти­валь опер, по­став­лен­ных По­кров­ским.

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