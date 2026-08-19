МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
МОСКО́ВСКИЙ КА́МЕРНЫЙ МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ ТЕА́ТР - оперный государственный имени Б.А. Покровского театр.
Основан в 1972 году на базе Российской гастрольной оперы при Росконцерте, ядро труппы составили выпускники ГИТИСа.
Художественный руководитель и главный режиссёр (до 2009 года) - Б.А. Покровский.
С 1997 года академический, с 2009 года им. Б.А. Покровского.
Первое представление (опера «Не только любовь» Р.К. Щедрина) состоялось на сцене Драматического театра им. К.С. Станиславского. Затем театр работал в разных помещениях, с 1997 года - на ул. Никольская в уличном корпусе бывшего ресторанно-гостиничного комплекса «Славянский базар» (архитектор Р.А. Гедике, 1872 год), восстановленном после пожара 1993 года.
Главное творческое направление - старинные и современные камерные оперы и другие сценические произведения с пением, в том числе редко исполняемые или прежде не представленные на отечественной сцене.
Среди постановок: «Сокол» Д.С. Бортнянского (1972 год); «Скупой» В.А. Пашкевича, «Бедные люди» Г.С. Седельникова, «Нос» Д.Д. Шостаковича (все 1974 год); «Директор театра» В.А. Моцарта, «Брачный вексель» Дж. Россини (все 1975 год); «Шинель» и «Коляска» (обе 1975 год), «Братья Карамазовы» (1985 год) А.Н. Холминова; «Близнецы» Ф. Шуберта, «Аптекарь» Й. Гайдна (обе 1976 год); «Похождения повесы» И.Ф. Стравинского (1978 год); «Давайте создадим оперу!» Б. Бриттена (1979 год); «Семь смертных грехов» К. Вайля (1981год); «Ростовское действо» Димитрия Ростовского, «Военные письма» и «Альбомчик» В.А. Гаврилина (все 1982 год); «Пимпиноне» Г.Ф. Телемана, «История солдата» Стравинского (обе 1983 год); «Игроки» и «Антиформалистический раёк» Шостаковича, «Великан» С.С. Прокофьева (все 1990 год); «Идиот» М.С. Вайнберга (1991 год).
Главный дирижёр театра в 1974-1985 годы - Г.Н. Рождественский, с 1987 года - Л.М. Оссовский, с 2010 года - В.И. Агронский. Главный режиссёр с 2009 года - М.С. Кисляров.
В разные годы солистами труппы были: Б.А. Дружинин, Н.И. Яковлева, М.С. Лемешева, Э.С. Акимов, Л.Т. Соколенко, М.В. Жукова, А.В. Мочалов, Б.Н. Тархов.
В 2010 году учреждён ежегодный фестиваль опер, поставленных Покровским.