МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1921 ГОДА

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1921 ГОДА - до­го­вор о друж­бе и брат­ст­ве ме­ж­ду РСФСР и Тур­ци­ей.

Под­пи­сан 16 мар­та, ра­ти­фи­ци­ро­ван ВЦИК 20 ию­ля, Великим национальным со­б­ра­ни­ем Тур­ции - 31 ию­ля.

Ини­циа­ти­ва за­клю­че­ния до­го­во­ра при­над­ле­жа­ла председателю Великого национального со­б­ра­ния Тур­ции Мус­та­фе Ке­ма­лю (с 1934 года Ата­тюрк), об­ра­тив­ше­муся к председателю СНК РСФСР В.И. Ле­ни­ну с прось­бой ока­зать Тур­ции по­мощь в ус­ло­ви­ях «Ке­ма­ли­ст­ской ре­во­лю­ции».

В со­от­вет­ст­вии с Московским договором 1921 года все до­го­во­ры ме­ж­ду Россией и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми при­зна­ва­лись от­ме­нён­ны­ми. До­го­вор ус­та­но­вил но­вую северо-восточную гра­ни­цу Тур­ции. К ней от­хо­ди­ли тер­ри­то­рии, ра­нее вхо­див­шие в со­став Российской им­пе­рии: южная часть Ба­тум­ской области (Арт­вин­ский округ), Карс­ская область, Сур­ма­лин­ский уезд и западная часть Алек­сан­д­ро­поль­ско­го уезда Эри­ван­ской губернии.

К Грузинской ССР пе­ре­хо­ди­ла северная часть Ба­тум­ской области (Ба­тум­ский округ). Армянская ССР воз­вра­ща­лись г. Алек­сан­д­ро­поль (ны­не Гюм­ри) и восточная часть Алек­сан­д­ро­поль­ско­го уезда Эри­ван­ской губернии, пе­ре­шед­шие к Тур­ции по Алек­сан­д­ро­поль­ско­му до­го­во­ру с Ар­ме­ни­ей (1920 год). Под про­тек­то­рат Азербайджанской ССР пе­ре­хо­ди­ли тер­ри­то­рия На­хи­че­ван­ско­го уезд и бóльшая часть тер­ри­то­рии Ша­рур-Да­ра­ла­гяз­ско­го уездапри ус­ло­вии, что Азер­бай­джан не ус­ту­пит их треть­ему го­су­дар­ст­ву.

Сто­ро­ны обя­за­лись ре­пат­рии­ро­вать на ро­ди­ну за свой счёт всех российских и турецких во­ен­но­плен­ных и гражданских плен­ных, на­хо­див­ших­ся на их тер­ри­то­рии со вре­ме­ни Первой ми­ро­вой вой­ны.

По­ло­же­ния Московского договора 1921 года в основном бы­ли по­вто­ре­ны в Карс­ском до­го­во­ре 1921 года ме­ж­ду Тур­ци­ей, с од­ной сто­ро­ны, и советскими рес­пуб­ли­ка­ми За­кав­ка­зья - с дру­гой.

Исторические источники:

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР. М., 1959. Т. 3.

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