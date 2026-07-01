МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1921 ГОДА
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1921 ГОДА - договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.
Подписан 16 марта, ратифицирован ВЦИК 20 июля, Великим национальным собранием Турции - 31 июля.
Инициатива заключения договора принадлежала председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Кемалю (с 1934 года Ататюрк), обратившемуся к председателю СНК РСФСР В.И. Ленину с просьбой оказать Турции помощь в условиях «Кемалистской революции».
В соответствии с Московским договором 1921 года все договоры между Россией и Османской империями признавались отменёнными. Договор установил новую северо-восточную границу Турции. К ней отходили территории, ранее входившие в состав Российской империи: южная часть Батумской области (Артвинский округ), Карсская область, Сурмалинский уезд и западная часть Александропольского уезда Эриванской губернии.
К Грузинской ССР переходила северная часть Батумской области (Батумский округ). Армянская ССР возвращались г. Александрополь (ныне Гюмри) и восточная часть Александропольского уезда Эриванской губернии, перешедшие к Турции по Александропольскому договору с Арменией (1920 год). Под протекторат Азербайджанской ССР переходили территория Нахичеванского уезд и бóльшая часть территории Шарур-Даралагязского уездапри условии, что Азербайджан не уступит их третьему государству.
Стороны обязались репатриировать на родину за свой счёт всех российских и турецких военнопленных и гражданских пленных, находившихся на их территории со времени Первой мировой войны.
Положения Московского договора 1921 года в основном были повторены в Карсском договоре 1921 года между Турцией, с одной стороны, и советскими республиками Закавказья - с другой.
Исторические источники:
Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3.