МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

МОСКО́ВСКИЙ АВТОМОБИ́ЛЬНО-ДО­РО́ЖНЫЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХ­НИ́ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МАДИ) - один из круп­ней­ших в Рос­сии учеб­ных и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров в об­лас­ти ав­то­мо­биль­ной промышленности, транс­пор­та, до­рож­но-мос­то­во­го и аэ­ро­дром­но­го строи­тель­ст­ва.

Ос­но­ван в 1930 году как институт на ба­зе ав­то­до­рож­но­го факультета Московского института ин­же­не­ров железнодорожного транс­пор­та и Выс­шей ав­то­до­рож­ной шко­лы Центрального управ­ле­ния до­рож­но­го транс­пор­та.

Современный ста­тус с 2010 года.

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие в институте на­учных школ свя­за­но с име­на­ми Е.А. Чу­да­ко­ва, Б.С. Стеч­ки­на, Г.Д. Ду­бе­ли­ра, Н.Р. Бри­лин­га, В.Н. Со­ловь­ё­ва, Л.Л. Афа­нась­е­ва, В.Ф. Баб­ко­ва, П.П. Бер­га, А.А. Бром­бер­га, Е.Е. Гибш­ма­на, А.Н. Зе­ле­ни­на, Н.Н. Ива­но­ва, Ю.М. Лах­ти­на, В.Н. Лу­ка­ни­на (рек­тор с 1982 года по 2001 год, член-корреспондент РАН), Г.С. Мас­ло­ва, А.О. Ни­ки­ти­на, А.Н. Шей­ни­на, С. В. Шес­то­пе­ро­ва, П.И. Ши­ло­ва.

В со­ста­ве института (2011 год): 11 факультетов, 6 фи­лиа­лов, биб­лио­те­ка .

В 1987 году на ба­зе МАДИ бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но Учеб­но-ме­то­дическое объ­е­ди­не­ние по ав­то­трак­тор­ным и до­рож­ным спе­ци­аль­но­стям (в его со­ста­ве - 104 ву­за по 9 спе­ци­аль­но­стям и 9 спе­циа­ли­за­ци­ям), в 1989 году - Московский центр ав­то­мо­биль­но-до­рож­но­го об­ра­зо­ва­ния (МЦАДО).

Из­да­ют­ся «Тру­ды» (с 1934 года).

Обу­ча­ют­ся около 10 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

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