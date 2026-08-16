МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)
МОСКО́ВСКИЙ АВТОМОБИ́ЛЬНО-ДОРО́ЖНЫЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МАДИ) - один из крупнейших в России учебных и научно-исследовательских центров в области автомобильной промышленности, транспорта, дорожно-мостового и аэродромного строительства.
Основан в 1930 году как институт на базе автодорожного факультета Московского института инженеров железнодорожного транспорта и Высшей автодорожной школы Центрального управления дорожного транспорта.
Современный статус с 2010 года.
Становление и развитие в институте научных школ связано с именами Е.А. Чудакова, Б.С. Стечкина, Г.Д. Дубелира, Н.Р. Брилинга, В.Н. Соловьёва, Л.Л. Афанасьева, В.Ф. Бабкова, П.П. Берга, А.А. Бромберга, Е.Е. Гибшмана, А.Н. Зеленина, Н.Н. Иванова, Ю.М. Лахтина, В.Н. Луканина (ректор с 1982 года по 2001 год, член-корреспондент РАН), Г.С. Маслова, А.О. Никитина, А.Н. Шейнина, С. В. Шестоперова, П.И. Шилова.
В составе института (2011 год): 11 факультетов, 6 филиалов, библиотека.
В 1987 году на базе МАДИ было организовано Учебно-методическое объединение по автотракторным и дорожным специальностям (в его составе - 104 вуза по 9 специальностям и 9 специализациям), в 1989 году - Московский центр автомобильно-дорожного образования (МЦАДО).
Издаются «Труды» (с 1934 года).
Обучаются около 10 тыс. студентов (2011 год).