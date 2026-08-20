МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ, МАРХИ)
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ, МАРХИ) - высшее учебное заведение, проектный и научный центр. С 1995 года государственная академия.
Создан в 1933 году на базе Архитектурно-строительного института (АСИ, организован в 1930 году на основе объединения архитектурного факультета Вхутеина и архитектурного отделения инженерно-строительного факультета МВТУ) и стал единственным в СССР специализированным учебным заведением, готовившим исключительно архитекторов.
При МАИ были открыты аспирантура (1934 год) и факультет архитектурного усовершенствования (1943-1949 годы). Обучение основывалось на 2-ступенчатой системе, принятой ещё во Вхутемасе, - общая подготовка и обучение на специализиранных кафедрах, в соответствии с которой в 1934 году созданы основное отделение (введение в архитектурное проектирование) и 3 специализированных факультета: архитектуры жилых и общественных зданий, промышленных сооружений и планировки населённых мест. До 1936 года курсовые и дипломные проекты в МАИ находились под влиянием идей постконструктивизма. В это время в институте преподавали крупные мастера российского авангардизма: А.А. и В.А. Веснины, И.А. и П.А. Голосовы, В.Ф. Кринский, Н.А. Ладовский, К.С. Мельников, А.В. Щусев.
Под влиянием объявленного в СССР в 1930-х годах курса на освоение классического наследия система архитектурного образования начала коренным образом меняться с 1936 года после приглашения И.В. Жолтовского, предложившего собственную методику преподавания и творческого проектирования, основанного на обращении к классической архитектурной традиции, преимущественно итальянского Возрождения (в этих формах выполнялись проекты совершенно различных по функциям зданий: ГЭС, автозавод, дипломатическая вилла, больница, театр, музей, дом отдыха и др.).
На проектных кафедрах в это время преподавали: Г.Б. Бархин и М.Г. Бархин, А.В. Власов, Г.Я. и В.Я. Мовчаны, В.Н. Семёнов, С.Е. Чернышёв, М.О. Барщ, А.К. Буров, М.П. Парусников, И.Н. Соболев и др. Под руководством Бурова шёл эксперимент по внедрению индустриальных методов строительства из крупных блоков. На кафедре истории архитектуры и искусства (с 1960-х годов - истории архитектуры и градостроительства) лекции по истории архитектуры и искусства читали М.В. Алпатов, Д.Е. Аркин, С.В. Безсонов, Н.И. Брунов, А.А. Сидоров, А.Г. Габричевский.
С конца 1950-х годов под влиянием постановления ЦК ВКП(б) «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (1955 год) обучение в МАИ стало ориентироваться на жёсткий функционализм, типизацию и новые инженерно-технические методы крупнопанельного и крупноблочного строительства. Научно-исследовательская деятельность в МАИ приобрела в 1960-1980-е годы фундаментальный характер. Под руководством А.В. Бунина и позднее Т.Ф. Саваренской сформировалась такая дисциплина, как история градостроительного искусства. Попытка противостоять унифицированным приёмам формообразования, сложившимся под давлением строительного комплекса, способствовала появлению в МАРХИ концептуального метода проектирования, из которого выросло движение т. н. бумажной архитектуры (Ю.И. Аввакумов, А.С. Бродский, Д.В. Величкин, И.В. Уткин, М.А. Филиппов).
В составе МАРХИ (2010 год) 4 факультета - общей, фундаментальной, специальной подготовки и вечерний; институт готовит специалистов в области архитектуры жилых и общественных зданий, промышленных сооружений, сельских населённых мест и ландшафтной архитектуры, теории и практики градостроительства, реставрации и реконструкции зданий, теории и истории архитектуры, дизайна архитектурной среды. В структуру института входит музей МАРХИ, издаётся «Вестник МАРХИ». Обучаются свыше 1,4 тыс. студентов.
С момента основания институт размещается в зданиях бывшей усадьбы Волынских - Воронцовых на ул. Рождественка (1730-е годы, архитектор П.М. Еропкин; перестроена в 1760-х годы в формах классицизма). В начале XIX века усадьба была передана Медико-хирургической академии, с 1860-х годов в ней размещалось Строгановское училище технического рисования, для которого по проекту архитектора С.У. Соловьёва был частично перестроен главный дом, создан уличный фасад с майоликовыми украшениями (1890-е годы). Рядом с ним для мастерских училища построено одно из первых в Москве зданий из монолитного железобетона (1914 год, инжинер А.В. Кузнецов). После 1917 года в зданиях училища размещались Вхутемас–Вхутеин, затем АСИ и МАИ (МАРХИ).