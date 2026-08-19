МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1936—1938

Московские процессы 1936—1938 — три показательных публичных процесса над бывшими лидерами большевизма , в большинстве своем причастными к оппозициям и «уклонам» 1920-х, а также их «сообщниками». М. п. были организованы по указанию И. В. Сталина и осуществлены Военной коллегией Верховного суда СССР. Проходили под председательством В. В. Ульриха. Обвинение поддерживал А. Я. Вышинский . Адвокаты были не у всех обвиняемых. Обвиняемые полностью или частично признавали вину в тяжких государственных и уголовных преступлениях. Версия обвинения основывалась на данных следствия, в значительной степени сфальсифицированных, на отождествлении оппозиционной деятельности как таковой с терроризмом, на «объединении» в единый заговор разных людей и групп с разными взглядами и часто случайными связями.

19—24 августа 1936 состоялся 1-й М. п. над так называемым «Объе-диненным ­троцкистско-­зиновьевским центром» с 16 обвиняемыми, среди которых были Г. Е. Зиновьев , Л. Б. Каменев , И. П. Бакаев, С. В. Мрачковский, Г. Е. Евдокимов, В. А. Тер-Ваганян, И. Н. Смирнов, Э. С. Гольцман и др., а также группа германских коммунистов. Они обвинялись в создании в 1932 по указанию Л. Д. Троцкого троцкистско-зиновьевского тер­рористического центра, организации убийства С. М. Кирова , подготовке убийства Сталина и других терактов и переворота с целью свержения советской власти. Главные обвиняемые, Зиновьев и Каменев, уже были осуждены в январе 1935 за причастность к убийству Кирова и признали моральную ответственность за него, но Сталин счел необходимым осуществить показательное «разоблачение» разветвленного всесоюзного заговора бывших членов левой оппозиции . Следствие, которое велось под общим руководством Наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды и секретаря ЦК ВКП(б), председателя Комиссии партийного контроля Н. И. Ежова , добивалось от Зиновьева, Каменева и других бывших участников оппозиций признания в антисоветском заговоре и терроризме. После некоторого сопротивления морально сломленные политики согласились на это, хотя никаких материальных доказательств «заговора» не существовало. Все подсудимые, кроме двоих, полностью признали вину, а Смирнов и Гольцман признали только факт существования подпольной оппозиционной организации, которая занималась пропагандой, а не террористической деятельностью и подготовкой переворота. Все подсудимые были приговорены к расстрелу и 25 августа 1936 казнены.

25 сентября 1936 Сталин и А. А. Жданов заявили, что Ягода оказался не на высоте с раскрытием заговора и опоздал с его разоблачением. 26 сентября 1936 наркомом внутренних дел был назначен Ежов, занявшийся подготовкой 2-го М. п., который состоялся 23—30 января 1937. На нем К. Б. Радек, Г. Л. Пятаков, Г. Я. Сокольников, Л. П. Серебряков, Н. И. Муралов и еще 13 менее известных деятелей обвинялись в том, что также по заданию Троцкого в 1933 создали «Параллельный антисоветский троцкистский центр», который не удалось разоблачить на предыдущем процессе. Этот центр якобы занимался шпионажем, терроризмом и организацией диверсий с целью облегчить агрессию Германии, Японии и других империалистов и фашистов против СССР, что привело бы к установлению троцкистского фашистского режима и расчленению СССР. Обвиняемые признавали вину и давали показания на Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова , М. П. Томского, Н. А. Угланова, что потом использовалось на следующих М. п. 13 обвиняемых были приговорены к расстрелу, а Радек и Сокольников — к 10 годам заключения (к тюремному заключению были приговорены также В. Арнольд и Г. Строилов). Осужденные к смертной казни расстреляны 1 февраля 1937, Радек и Сокольников убиты в тюрьме 19—21 мая 1939, а остальные расстреляны 11 сентября 1941 вместе с большой группой заключенных Орловской тюрьмы. Итоги процесса использовались на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 для обоснования Сталиным и его соратниками версии о широкомасштабном заговоре «троцкистских и иных двурушников». На пленуме была дана санкция на арест Бухарина и Рыкова. Но затем сталинское руководство переключилось на «дело военных» и организацию Большого террора 1937—1938 , который проводился преимущественно во внесудебном порядке.

3-й процесс 2—13 марта 1938 был призван дать обоснование широкомасштабному террору и подвести его политические итоги. На этот раз помимо бывших участников левой оппозиции в центре процесса оказались бывшие участники « правого уклона », и «разоблачаемая» организация была названа антисоветским «Право-троцкистским блоком». Обвинялся 21 человек, включая Н. Бухарина, А. Рыкова, Х. Г. Раковского, Н. Н. Крестинского, Г. Г. Ягоду, который был организатором 1-го М. п. Помимо уже привычных обвинений в подготовке антисоветского переворота, в терроризме, диверсиях, «вредительстве», шпионаже и желании обеспечить победу фашизма и расчленение СССР, было выдвинуто еще обвинение в умерщвлении М. Горького, его сына М. М. Пешкова, В. Р. Менжинского и В. В. Куйбышева , умерших в 1934—1936. Поэтому на скамье подсудимых помимо политиков и функционеров оказались еще и «врачи-убийцы». Также организаторы процесса обратились к событиям 1918, приписывая Бухарину, Троцкому и их единомышленникам намерение убить В. И. Ленина , Я. М. Сверлова и И. В. Сталина и захватить власть ради срыва Брестского мира 1918 . Для этого в качестве свидетеля был привлечен бывший член ЦК партии левых социалистов-революционеров Б. Д. Камков . Таким образом планировалось дискредитировать участников оппозиций в коммунистической партии на протяжении всей ее истории, показать, что обвиняемые с самого начала были врагами большевизма. Обвиняемые в основном признали вину, но 2 марта 1938 Крестинский заявил, что его показания были даны не добровольно, однако на следующий день все подтвердил. Бухарин не соглашался с обвинением во вредительстве, шпионаже и т. п., признавая оппозиционную политическую деятельность. Ягода признавал себя организатором убийства Пешкова, но по личным причинам, отказывался признаваться в соучастии в убийстве Кирова и шпионаже. 13 обвиняемых были приговорены к расстрелу и 15 марта 1938 казнены, а Раковский, врач Д. Плетнев и дипломат С. Бессонов получили 15—25 лет заключения. Они также были расстреляны под Орлом 11 сентября 1941. М. п. сопровождались агитационной кампанией по обличению «вредителей и убийц» с требованием их уничтожения. В этой кампании участвовали и массы рядовых участников митингов, и известные деятели советской культуры и науки. Версию о существовании широкого заговора поддержали также некоторые авторитетные зарубежные авторы, такие как Л. Фейхтвангер, присутствовавший на 2-м М. п. В то же время Троцкий выступил с разоблачениями процессов и сталинских обвинений вообще, показывая их сфальсифицированность и нереальность. Эти аргументы были предъявлены на слушаниях «Комиссии по расследованию обвинений, предъявленных Льву Троцкому на московских процессах» во главе с американским правозащитником Дж. Дьюи, работавшей в апреле 1937. В 1963—1988 в СССР были реабилитированы все обвиняемые на М. п., кроме Ягоды.

Лит. : Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра. М., 1936; Судебный отчет по делу Антисоветского «право-троцкистского блока», рассмотренному Военной коллегией Верховного суда Союза ССР 2—13 марта 1938 г. М., 1938; Реабилитация: Политические процессы 30—50-х гг. М., 1991; Роговин В. З. 1937. М., 1996; Его же. Партия расстрелянных. М., 1997; Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ­-НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. М., 2003; Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937—1938. М., 2004; Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010; Шубин А. В. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010; Процесс троцкистско-зиновьевского террористического центра (19—24 августа 1936 г.). СПб., 2018. А. В. Шубин.