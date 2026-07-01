МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939 ГОДА
МОСКО́ВСКИЕ ПЕРЕГОВО́РЫ 1939 ГОДА - переговоры между СССР, Великобританией и Францией о заключении договора о взаимопомощи.
Предпосылкой для начала Московских переговоров стало обострение военно-политической ситуации в Европе после захвата германскими войсками Чехословакии (март 1939 год).
В обстановке нарастания агрессивных устремлений Германии советское руководство 18 марта 1939 года обратилось к правительствам Великобритании, Франции, Польши, Румынии и Турции с предложением о созыве специального совещания. Британское правительство отклонило советское предложение, объявив проведение такого совещания «преждевременным». Предоставив в марте - апреле 1939 году гарантии Польше, а затем (вместе с Францией) - Греции и Румынии, британское правительство в середине апреля предложило СССР предоставить аналогичные гарантии сопредельным с ним европейским государствам.
Советское руководство не приняло британское предложение, указав на то, что эти государства не обращались к СССР с такой просьбой, а Великобритания и Франция не заявляют о готовности принять на себя обязательства по оказанию помощи СССР в случае его вступления в войну.
14 апреля к СССР обратилось французское правительство с предложением дополнить текст советско-французского пакта 1935 года (см. Советско-французские договоры и соглашения) обязательством о взаимопомощи в случае нападения Германии на Польшу или Румынию. В ответ на британские и французские инициативы правительство СССР 17 апреля предложило заключить трёхсторонний договор о взаимопомощи (сроком на 5-10 лет) и военнную конвенцию. Советское предложение было принято, после чего началось обсуждение проектов договора.
Ключевое значение имела позиция британского правительства. Предложенный им 8 мая проект декларации предусматривал обязательства СССР оказать помощь Великобритании и Франции в случае нападения Германии на Польшу или Румынию. В проекте не указывались британские и французские обязательства по оказанию помощи СССР в случае германского нападения на него самого либо на прибалтийские государства.
В мае - июне чётко обозначился основной пункт противоречий на переговорах: вопрос о гарантировании безопасности Латвии, Эстонии и Финляндии тремя державами. Вопрос обеспечения безопасности прибалтийских государств имел для СССР принципиальное значение, поскольку агрессия гитлеровской Германии против Советского Союза могла развиваться на прибалтийском направлении. По проблеме предоставления указанных гарантий Великобритания и Франция занимали уклончивую позицию.
В ходе переговоров в Москве (15 июня - 23 июля) между В.М. Молотовым, британским послом У. Сидсом, французским послом П. Наджиаром и руководителем центрально-европейского департамента британским Форин оффиса У. Стрэнгом был достигнут компромисс: трёхсторонние гарантии безопасности прибалтийским государствам (а также Польше, Румынии, Турции, Греции, Бельгии) было решено не упоминать в осн. тексте договора, а оговорить их в секретном дополнит. протоколе. Не до конца решёнными остались 2 вопроса: что считать «косвенной агрессией» и каковы должны быть действия сторон в случае нападения Германии на европейское государство, не упомянутое в протоколе. Однако эти разногласия были признаны второстепенными, что позволило Великобритании и Франции принять сов. предложение о начале воен. переговоров.
Делегации Великобритании во главе с адъютантом короля адмиралом Р. Драксом и Франции во главе с членом Высшего военного совета генералом армии Ж. Думенком прибыли в Москву только 12 августа Неспешность действий брит. и франц. правительств, невысокий уровень представителей, направленных ими на переговоры, были восприняты сов. руководством как знак неготовности официальных кругов Великобритании и Франции заключить с СССР соглашение. Кроме того, на первом же заседании выяснилось, что Дракс и Думенк имеют полномочия лишь вести переговоры, но не подписывать военную конвенцию (Думенк получил такие полномочия лишь 22 августа). По предложению главы советской делегации, наркома обороны СССР, маршала СССР К.Е. Ворошилова стороны сделали сообщения о состоянии своих вооруженных сил и военных планах.
Советские военные планы, представленные начальником Генерального штаба Красной Армии Б.М. Шапошниковым, предусматривали, что в случае войны в Европе СССР готов выставить 120 пехотных и 16 кавалеристких дивизий, 5 тыс. тяжёлых орудий, 9-10 тыс. танков, 5-5,5 тыс. боевых самолётов. Советская сторона предложила также 3 варианта возможных совместных действий советских, французских и британских вооруженных сил. В докладах французской и британской делегаций конкретных данных об армиях Великобритании и Франции и их оперативных планах на случай войны представлено не было.
Серьёзные разногласия на переговорах вызвал вопрос о проходе советских войск через территорию Польши и Румынии, без чего они не могли начать боевые действия против германской армии. Против прохода советских войск категорически возражало польское правительство. Попытки Франции убедить польское руководство дать согласие на проход советских войск не принесли результата. Лишь 23 августа, узнав о прибытии министра иностарнных дел Германии И. фон Риббентропа в Москву, мининстар иностранных дел Польши Ю. Бек признал возможность совместных советско-польских действий против Германии.
При отсутствии ясных перспектив заключения тремя державами военных конвенции о совместном противодействии германской агрессии советское правительство, ведшее, как и британское руководство, параллельные переговоры с Берлином, приняло предложение Германии заключить договор о ненападении, а Германия в свою очередь согласилась разграничить географические «сферы интересов» с СССР в Восточной Европе.
После подписания советско-германского договора о ненападении Московские переговоры были прекращены.
Исторические источники:
Documents on British foreign policy 1919–1939. Ser. 3. L., 1953. Vol. 7;
Переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции в Москве в августе 1939 // Международная жизнь. 1959. № 2–3;
СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сент. 1938 – авг. 1939 г.): Документы и материалы. М., 1971;
Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1937–1939. М., 1981. Т. 2;
Documents diplomatiques français 1932–1939. 2 série. P., 1984–1985. Vol. 17–18;
Политические переговоры СССР, Великобритании и Франции 1939 г. в свете французских дипломатических документов // Новая и новейшая история. 1989. № 6;
Год кризиса. 1938–1939: Документы и материалы. М., 1990. Т. 1–2;
Документы внешней политики СССР. М., 1992. Т. 22. Кн. 1.
Дополнительная литература:
Панкрашова М., Сиполс В. Почему не удалось предотвратить войну: Московские переговоры СССР, Англии и Франции 1939 г.: Документальный обзор. М., 1973;
Read A., Fisher D. The deadly embrase: Hitler, Stalin and the Nazi-Soviet Pact, 1939–1941. L., 1988;
Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. 2-е изд. М., 1989;
1939 год: Уроки истории / Под ред. О. А. Ржешевского. М., 1990;
Roberts G. The Soviet Union and the origins of the Second World War: Russo-German relations and the road to war, 1933–1941. Basingstoke, 1995.