МОСКОВСКАЯ ШКОЛА в музыке
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА в музыке:
1) Композиторская школа первой половины XIX века.
Основные представители: А.Н. Верстовский, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв. Их песни, романсы, оперы, водевили отличаются близостью к городскому музыкальному быту.
2) Композиторская школа второй половины XIX - начала XX веков («школа Московской консерватории»).
Крупнейшие представители: П.И. Чайковский, его ученик С.И. Танеев, ученики Танеева С.В. Рахманинов и А.Н. Скрябин. К Московской школе относятся также Василий С. Калинников (см. в статье Калинниковы), А.С. Аренский, М.М. Ипполитов-Иванов, Н.К. Метнер и др.
В 1870-1880-е годы Московская школа в идейно-эстетическом и стилистическом отношениях противостояла петербургской школе («Могучей кучке»), была в значительно большей степени ориентирована на западноевропейский романтизм (существенная роль симфонии, камерно-инструментальной музыки, лирическое направление в оперном жанре), в музыкальном языке общеевропейские нормы соединялись со стилистикой русской бытовой городской музыки. К рубежу XIX-XX веков это различие сгладилось.
3) Группа авторов, регентов, исследователей православной музыки конца XIX - начала XX веков, принадлежащих к так называемому новому направлению в отечественной церковной музыке.
Многие из них были связаны с Синодальным училищем церковного пения и Синодальным хором.
Среди представителей: композиторы А.Д. Кастальский, А.Т. Гречанинов, П.Г. Чесноков, А.В. Никольский, Виктор С. Калинников (см. в статье Калинниковы), Н.С. Голованов, регент Н.М. Данилин, исследователи С.В. Смоленский, В.М. Металлов, А.В. Преображенский.
Основные принципы Московской школы: внимание к древним церковным обиходным распевам, поиск форм их многоголосной обработки и форм свободного творчества на этой основе. Одно из высочайших достижений Московской школы - «Всенощное бдение» Рахманинова (1915).