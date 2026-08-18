МОСКОВСКАЯ ШКОЛА в музыке

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА в музыке:

1) Ком­по­зи­тор­ская шко­ла первой половины XIX века.

Основные пред­ста­ви­те­ли: А.Н. Вер­стов­ский, А.А. Алябь­ев, А.Е. Вар­ла­мов, А.Л. Гу­ри­лёв . Их пес­ни, ро­ман­сы, опе­ры, во­де­ви­ли от­лича­ют­ся бли­зо­стью к городскому музыкальному бы­ту.

2) Ком­по­зи­тор­ская шко­ла второй половины XIX - начала XX веков («шко­ла Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии»).

Круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли: П.И. Чай­ков­ский , его уче­ник С.И. Та­не­ев, уче­ни­ки Та­нее­ва С.В. Рах­ма­ни­нов и А.Н. Скря­бин. К Московской школе от­но­сятся так­же Ва­си­лий С. Ка­лин­ни­ков (см. в статье Ка­лин­ни­ко­вы), А.С. Арен­ский, М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов, Н.К. Мет­нер и др.

В 1870-1880-е годы Московская школа в идей­но-эс­те­тическом и сти­ли­стическом от­но­ше­ни­ях про­ти­во­стоя­ла пе­тер­бург­ской шко­ле («Мо­гу­чей куч­ке»), бы­ла в зна­чи­тель­но боль­шей сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на западноев­ропейский ро­ман­тизм (су­ще­ст­вен­ная роль сим­фо­нии, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, ли­рическое на­прав­ле­ние в опер­ном жан­ре), в музыкальном язы­ке об­ще­ев­ро­пей­ские нор­мы со­еди­ня­лись со сти­ли­сти­кой русской бы­то­вой городской му­зы­ки. К ру­бе­жу XIX-XX веков это раз­ли­чие сгла­ди­лось.

3) Груп­па ав­то­ров, ре­ген­тов, ис­сле­до­ва­те­лей пра­во­слав­ной му­зы­ки конца XIX - начала XX веков, при­над­ле­жа­щих к так называемому но­во­му на­прав­ле­нию в отечественной цер­ков­ной му­зы­ке.

Мно­гие из них бы­ли свя­за­ны с Си­но­даль­ным учи­ли­щем цер­ков­но­го пе­ния и Си­но­даль­ным хо­ром.

Сре­ди пред­ста­ви­те­лей: ком­по­зи­то­ры А.Д. Кас­таль­ский , А.Т. Гре­ча­ни­нов, П.Г. Чес­но­ков, А.В. Ни­коль­ский, Вик­тор С. Ка­лин­ни­ков (см. в статье Ка­лин­ни­ко­вы), Н.С. Го­ло­ва­нов, ре­гент Н.М. Да­ни­лин, ис­сле­до­ва­те­ли С.В. Смо­лен­ский, В.М. Ме­тал­лов, А.В. Пре­об­ра­жен­ский.

Основные прин­ци­пы Московской школы: вни­ма­ние к древ­ним цер­ков­ным оби­ход­ным рас­пе­вам, по­иск форм их мно­го­го­лос­ной об­ра­бот­ки и форм сво­бод­но­го твор­че­ст­ва на этой ос­но­ве. Од­но из вы­со­чай­ших до­сти­же­ний Московской школы - «Все­нощ­ное бде­ние» Рах­ма­ни­но­ва (1915).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)