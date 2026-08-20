МОСКОВСКАЯ ШКОЛА

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - од­на из школ древнерусского искусства в XIV-XVI веков.

Сло­жи­лась и ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась в эпо­ху уси­ле­ния Московского княжества.

Роль Мо­ск­вы как цен­тра объ­е­ди­не­ния русских зе­мель уже в 1320-1330-х годах обу­сло­ви­ла ши­ро­кий раз­мах цер­ков­но­го зод­че­ст­ва (со­бо­ры - Ус­пен­ский, 1326-1327 годы, и Ар­хан­гель­ский, 1333 год; церковь Спа­са на Бо­ру, 1330 год; все в Мо­с­ков­ском Крем­ле, не сохранились), а за­тем и кре­по­ст­но­го строи­тель­ст­ва (бе­ло­ка­мен­ные сте­ны и баш­ни Мо­с­ков­ско­го Крем­ля , 1366-1368 годы; не сохранились).

На ос­но­ве пе­ре­ра­бот­ки ар­хитектурных тра­ди­ций вла­ди­ми­ро-суз­даль­ской шко­лы в конце XIV - начале XV веков воз­ни­ка­ет московский тип бе­ло­ка­мен­но­го хра­ма: ком­пакт­ный, 4-столп­ный, с по­вы­шен­ны­ми под­пруж­ны­ми ар­ка­ми, яру­са­ми ко­кош­ни­ков, рез­ны­ми де­ко­ра­тив­ны­ми поя­са­ми на фа­са­дах (церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы на Се­нях в Мо­с­ков­ском Крем­ле, 1393-1394 годы; Ус­пен­ский со­бор на Го­род­ке, около 1400 года; Ро­ж­де­ст­вен­ский со­бор Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го мо­на­сты­ря, 1404-1405 годы, оба в Зве­ни­го­ро­де; Тро­ицкий со­бор Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, 1422-1423 годы).

В ди­на­мич­ной, с по­ни­жен­ны­ми уг­ло­вы­ми час­тя­ми ком­по­зи­ции Спас­ско­го со­бо­ра Ан­д­ро­ни­ко­ва мо­на­сты­ря за­мет­но влия­ние южно-славянского зод­че­ст­ва. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в конце XIV века по­лу­чил но­вый тип не­боль­шо­го, скром­но де­ко­ри­рованного хра­ма с при­стен­ны­ми опо­ра­ми (цер­ковь в с. Ка­мен­ское Московской области, вторая половина XIV века).

Ка­мен­ное строи­тельсиво Ан­д­рея Руб­лё­ва так­же ве­лось в Чу­до­вом и Воз­не­сен­ском мо­на­сты­рях в Мо­с­ков­ском Крем­ле, в Си­мо­но­вом мо­на­сты­ре, в Ко­лом­не, Сер­пу­хо­ве, Мо­жай­ске.

Жи­во­пись Московской школы в XIV веке раз­ви­ва­лась на ос­но­ве син­те­за ме­ст­ных тра­ди­ций и те­че­ний ви­зантийского и южно-славянского искусства (ико­на «Спас Ярое Око», 1340-е годы, Ус­пен­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля). Воз­мож­но, кня­же­ски­ми мас­те­ра­ми середины XIV века соз­да­ны ми­ниа­тю­ры так называемого Сий­ско­го Еван­ге­лия (1339 год, БАН), ико­ны «Бо­рис и Глеб с жи­ти­ем» (ГТГ) и «Трои­ца Вет­хо­за­вет­ная» (за­пи­са­на Ти­хо­ном Фи­ла­тье­вым в 1700 году; Ус­пен­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля).

С середины XIV века по­яв­ля­ют­ся две сти­ли­стические ли­нии: свя­зан­ная главным образом с мо­на­стыр­ским искусством (ико­ны «Ни­ко­ла в жи­тии» из Ни­ко­ло-Уг­реш­ско­го монастыря, ГТГ) и ли­ния мо­ну­мен­таль­ных и мас­штаб­ных об­ра­зов (ико­ны «Бо­рис и Глеб на ко­нях», ГТГ; «Страш­ный суд», Ус­пен­ский со­бор; «Ар­хан­гел Ми­ха­ил с дея­ния­ми», Ар­хан­гель­ский со­бор Мо­с­ков­ско­го Крем­ля).

Рас­цвет Московской школы в конце XIV - начале XV веков свя­зан с дея­тель­но­стью Фео­фа­на Гре­ка, Ан­д­рея Руб­лё­ва, Да­нии­ла Чёр­но­го , в твор­че­ст­ве ко­то­рых глу­бо­кая ре­ли­ги­оз­ность со­че­та­лась с про­ник­но­вен­ным ли­риз­мом, не­по­сред­ст­вен­но­стью чув­ст­ва.

Фор­ми­ро­ва­ние в конце XV века Русского государства во гла­ве с Мо­ск­вой оп­ре­де­ли­ло но­вый рас­цвет Московской школы. При пе­ре­строй­ке Мо­с­ков­ско­го Крем­ля со­труд­ни­че­ст­во ме­ст­ных мас­те­ров с при­гла­шён­ны­ми в Мо­ск­ву псков­ски­ми (Бла­го­ве­щен­ский со­бор, 1484-1489 годы) и итальянскими (Ус­пен­ский со­бор, 1475-1479 годы, архитектор А. Фио­ра­ван­ти; Ар­хан­гель­ский со­бор, 1505-1508 годы, архитектор Але­виз Фря­зин Но­вый, и др.) зод­чи­ми да­ло воз­мож­ность усо­вер­шен­ст­во­вать тех­ни­ку строи­тель­ст­ва, обо­га­тить ар­се­нал форм и вы­ра­зительных воз­мож­но­стей древне-русской ар­хи­тек­ту­ры.

В первой половине XVI века со­хра­ня­лись тра­ди­ция бе­ло­ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры и так называемой ран­не­мос­ков­ский тип цер­ков­но­го зод­че­ст­ва с по­вы­шен­ны­ми под­пруж­ны­ми ар­ка­ми и яру­са­ми ко­кош­ни­ков (со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря в Мо­ск­ве).

Тра­ди­ции искусства Ан­д­рея Руб­лё­ва и мас­те­ров его кру­га во второй половине XV - начала XVI веков по­лу­чи­ли раз­ви­тие в ико­нах и рос­пи­сях Дио­ни­сия, при­вле­каю­щих изы­скан­но­стью про­пор­ций, де­ко­ра­тив­ной празд­нич­но­стью ко­ло­ри­та, гар­мо­нич­ной урав­но­ве­шен­но­стью ком­по­зи­ций.

Влия­ние икон Ан­д­рея Руб­лё­ва ска­за­лось и в про­из­ве­де­ни­ях при­клад­но­го искусства Московской школы (мас­тер Ам­вро­сий).

Ху­дожественные дос­ти­же­ния Московской школы яв­ля­ют­ся од­ной из вер­шин древне-русского искусства, они ока­за­ли ре­шаю­щее влия­ние на раз­ви­тие в XVI веке об­ще­рус­ско­го сти­ля.

Дополнительная литература:

Жид­ков Г. В. Мо­с­ков­ская жи­во­пись се­ре­ди­ны XIV в. М., 1928;

Не­кра­сов А. И. Воз­ник­но­ве­ние мо­с­ков­ско­го ис­кус­ст­ва. М., 1929. Т. 1;

Во­ро­нин Н. Н. Зод­че­ст­во Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си XII–XV вв. М., 1962. Т. 2;

Мне­ва Н. Е. Ис­кус­ст­во Мо­с­ков­ской Ру­си. Вто­рая по­ло­ви­на XV–XVII вв. М., 1965;

Ла­за­рев В. Н. Ан­д­рей Руб­лев и его шко­ла. М., 1966;

он же. Мо­с­ков­ская шко­ла ико­но­пи­си. 2-е изд. М., 1980;

Древ­не­рус­ское ис­кус­ст­во. Ху­до­же­ст­вен­ная куль­ту­ра Мо­ск­вы и при­ле­жа­щих к ней кня­жеств. XIV–XVI вв. М., 1970;

По­до­бе­до­ва О. И. Мо­с­ков­ская шко­ла жи­во­пи­си при Ива­не IV: Ра­бо­ты в Мо­с­ков­ском Крем­ле 40-х–70-х гг. XVI в. М., 1972;

Мак­си­мов П. Н. О ком­по­зи­ци­он­ном мас­тер­ст­ве мо­с­ков­ских зод­чих на­ча­ла XV в. // Ар­хи­тек­тур­ное на­след­ст­во. М., 1973. Вып. 21;

По­пов Г. В. Жи­во­пись и ми­ниа­тю­ра Мо­ск­вы се­ре­ди­ны XV – на­ча­ла XVI в. М., 1975;

Ни­ко­лае­ва Т. В. При­клад­ное ис­кус­ст­во Мо­с­ков­ской Ру­си. М., 1976;

Ни­ко­лае­ва Т. В. Древ­не­рус­ская жи­во­пись За­гор­ско­го му­зея. М., 1977;

Дио­ни­сий и ис­кус­ст­во Мо­ск­вы XV–XVI сто­ле­тий. Кат. вы­став­ки. Л., 1981;

Древ­не­рус­ское ис­кус­ст­во. Сер­гий Ра­до­неж­ский и ху­до­же­ст­вен­ная куль­ту­ра Мо­ск­вы XIV–XV вв. СПб., 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)