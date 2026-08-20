МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - одна из школ древнерусского искусства в XIV-XVI веков.
Сложилась и интенсивно развивалась в эпоху усиления Московского княжества.
Роль Москвы как центра объединения русских земель уже в 1320-1330-х годах обусловила широкий размах церковного зодчества (соборы - Успенский, 1326-1327 годы, и Архангельский, 1333 год; церковь Спаса на Бору, 1330 год; все в Московском Кремле, не сохранились), а затем и крепостного строительства (белокаменные стены и башни Московского Кремля, 1366-1368 годы; не сохранились).
На основе переработки архитектурных традиций владимиро-суздальской школы в конце XIV - начале XV веков возникает московский тип белокаменного храма: компактный, 4-столпный, с повышенными подпружными арками, ярусами кокошников, резными декоративными поясами на фасадах (церковь Рождества Богородицы на Сенях в Московском Кремле, 1393-1394 годы; Успенский собор на Городке, около 1400 года; Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря, 1404-1405 годы, оба в Звенигороде; Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, 1422-1423 годы).
В динамичной, с пониженными угловыми частями композиции Спасского собора Андроникова монастыря заметно влияние южно-славянского зодчества. Широкое распространение в конце XIV века получил новый тип небольшого, скромно декорированного храма с пристенными опорами (церковь в с. Каменское Московской области, вторая половина XIV века).
Каменное строительсиво Андрея Рублёва также велось в Чудовом и Вознесенском монастырях в Московском Кремле, в Симоновом монастыре, в Коломне, Серпухове, Можайске.
Живопись Московской школы в XIV веке развивалась на основе синтеза местных традиций и течений византийского и южно-славянского искусства (икона «Спас Ярое Око», 1340-е годы, Успенский собор Московского Кремля). Возможно, княжескими мастерами середины XIV века созданы миниатюры так называемого Сийского Евангелия (1339 год, БАН), иконы «Борис и Глеб с житием» (ГТГ) и «Троица Ветхозаветная» (записана Тихоном Филатьевым в 1700 году; Успенский собор Московского Кремля).
С середины XIV века появляются две стилистические линии: связанная главным образом с монастырским искусством (иконы «Никола в житии» из Николо-Угрешского монастыря, ГТГ) и линия монументальных и масштабных образов (иконы «Борис и Глеб на конях», ГТГ; «Страшный суд», Успенский собор; «Архангел Михаил с деяниями», Архангельский собор Московского Кремля).
Расцвет Московской школы в конце XIV - начале XV веков связан с деятельностью Феофана Грека, Андрея Рублёва, Даниила Чёрного, в творчестве которых глубокая религиозность сочеталась с проникновенным лиризмом, непосредственностью чувства.
Формирование в конце XV века Русского государства во главе с Москвой определило новый расцвет Московской школы. При перестройке Московского Кремля сотрудничество местных мастеров с приглашёнными в Москву псковскими (Благовещенский собор, 1484-1489 годы) и итальянскими (Успенский собор, 1475-1479 годы, архитектор А. Фиораванти; Архангельский собор, 1505-1508 годы, архитектор Алевиз Фрязин Новый, и др.) зодчими дало возможность усовершенствовать технику строительства, обогатить арсенал форм и выразительных возможностей древне-русской архитектуры.
В первой половине XVI века сохранялись традиция белокаменной архитектуры и так называемой раннемосковский тип церковного зодчества с повышенными подпружными арками и ярусами кокошников (собор Рождества Богородицы Рождественского монастыря в Москве).
Традиции искусства Андрея Рублёва и мастеров его круга во второй половине XV - начала XVI веков получили развитие в иконах и росписях Дионисия, привлекающих изысканностью пропорций, декоративной праздничностью колорита, гармоничной уравновешенностью композиций.
Влияние икон Андрея Рублёва сказалось и в произведениях прикладного искусства Московской школы (мастер Амвросий).
Художественные достижения Московской школы являются одной из вершин древне-русского искусства, они оказали решающее влияние на развитие в XVI веке общерусского стиля.
Дополнительная литература:
Жидков Г. В. Московская живопись середины XIV в. М., 1928;
Некрасов А. И. Возникновение московского искусства. М., 1929. Т. 1;
Воронин Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв. М., 1962. Т. 2;
Мнева Н. Е. Искусство Московской Руси. Вторая половина XV–XVII вв. М., 1965;
Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966;
он же. Московская школа иконописи. 2-е изд. М., 1980;
Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV–XVI вв. М., 1970;
Подобедова О. И. Московская школа живописи при Иване IV: Работы в Московском Кремле 40-х–70-х гг. XVI в. М., 1972;
Максимов П. Н. О композиционном мастерстве московских зодчих начала XV в. // Архитектурное наследство. М., 1973. Вып. 21;
Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI в. М., 1975;
Николаева Т. В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976;
Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977;
Дионисий и искусство Москвы XV–XVI столетий. Кат. выставки. Л., 1981;
Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб., 1998.