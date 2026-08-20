МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии. Вхо­дит в Центральный феде­раль­ный ок­руг. Площадь 44,3 тыс. км2 (на 1 июля 2012 года). Население свыше 6900 тыс. человек (без г. Мо­ск­ва и территорий, вклю­чён­ных в состав Москвы в 2011-2012 годы; на 1 января 2012 года, оцен­ка; 4816,0 тыс. человек в 1959 году; 6693,6 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - Мо­ск­ва. Административно-территориальное де­ле­ние: 36 рай­онов, 77 го­ро­дов, 70 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Мо­с­ков­ской об­лас­ти (1996 год). Государствення власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Мо­с­ков­ской об­ла­ст­ной ду­мой, гу­бер­на­то­ром , пра­ви­тель­ст­вом, ины­ми ор­га­на­ми, оп­ре­де­ляе­мы­ми Ус­та­вом об­лас­ти. Мо­с­ков­ская об­ла­ст­ная ду­ма - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный ор­ган за­ко­но­датедбной вла­сти Московской области. Со­сто­ит из 50 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем на 5 лет (25 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся по еди­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чи­слу го­ло­сов, по­дан­ных за спис­ки кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые из­би­рат. объе­ди­не­ния­ми; 25 де­пу­та­тов – по од­но­ман­дат­ным из­би­ра­тель­ным ок­ру­гам). Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо об­лас­ти. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории Московской области (по­рядок проведения выборов и требова­ния к кандидатам устанавливаются фе­де­раль­ным законом, 2012 год). Гу­бер­на­тор оп­ре­де­ля­ет сис­те­му ис­пол­нительных ор­га­нов государственной вла­сти, по со­гла­со­ва­нию с Мо­с­ков­ской об­ла­ст­ной ду­мой на­зна­ча­ет ви­це-гу­бер­на­то­ра, фор­ми­ру­ет и воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во - кол­ле­ги­аль­ный ор­ган ис­пол­нительной государственной вла­сти об­лас­ти, на­де­лён­ный об­щей ком­пе­тен­ци­ей.

При­ро­да.

Рель­еф.

Тер­ри­то­рия Московской области рас­по­ло­же­на в центральной час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны, главным образом в ме­ж­ду­ре­чье Вол­ги и Оки. Рель­еф пре­имущественно рав­нин­ный, с че­ре­до­ва­ни­ем хол­ми­стых воз­вы­шен­но­стей и пло­ских ни­зин. На се­ве­ре об­лас­ти - часть (юж. край) Верх­не­волж­ской низ­мен­но­сти (выс. 80-160 м) с Шо­шин­ской (на се­ве­ро-за­па­де) и Дуб­нин­ской (на се­ве­ро-вос­то­ке) ни­зи­на­ми. В рель­е­фе пред­став­ле­ны пре­имущественно древ­не­ал­лю­ви­аль­ные сту­пен­ча­тые, вод­но-лед­ни­ко­вые сла­бо­вол­ни­стые и гря­до­вые рав­ни­ны, над ко­то­ры­ми под­ни­ма­ют­ся ос­тан­цы мо­рен­но-вод­но-лед­ни­ко­вых рав­нин. Юж­нее про­тя­ги­ва­ет­ся Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ская воз­вы­шен­ность (высота до 310 м - наи­боль­шая в Московской области) с пре­об­ла­да­ни­ем хол­ми­сто­го рель­е­фа, осо­бен­но на вос­то­ке (Клин­ско-Дмит­ров­ская гря­да). Северный склон воз­вы­шен­но­сти бо­лее кру­той и силь­но рас­чле­нён до­ли­на­ми рек. Хол­мы (от­но­сит. выс. 10–20 м) име­ют ок­руг­лые очер­та­ния и поч­ти пло­ские вер­ши­ны. Встре­ча­ют­ся сла­бо­вол­ни­стые мо­рен­ные рав­ни­ны, ка­мы, древ­не­тер­мо­кар­сто­вые за­па­ди­ны и древ­не­озёр­ные кот­ло­ви­ны. В меж­хол­мо­вых по­ни­же­ни­ях - вод­но- лед­ни­ко­вые пес­ча­ные рав­ни­ны, час­то за­бо­ло­чен­ные.

К югу воз­вы­шен­ность плав­но пе­ре­хо­дит в Мо­ск­во­рец­ко-Ок­скую при­под­ня­тую рав­ни­ну (высота 150-200 м), рас­по­ло­жен­ную в ме­ж­ду­ре­чье Мо­ск­вы и Оки, с вол­ни­стым рель­е­фом и эро­зи­он­ны­ми фор­ма­ми. Здесь че­ре­ду­ют­ся: сла­бо­вол­ни­стые мо­рен­ные рав­ни­ны, пло­ские озёр­но-лед­ни­ко­вые рав­ни­ны, по­ни­жен­ные пес­ча­ные вод­но-лед­ни­ко­вые и сту­пен­ча­тые рав­ни­ны древ­них лож­бин сто­ка, где свер­ху вниз до­лин­ные зан­д­ры сме­ня­ют­ся над­пой­мен­ны­ми тер­ра­са­ми и пой­ма­ми. В мес­тах вы­хо­да на днев­ную по­верх­ность из­вест­ня­ков раз­вит карст. Юго-восточная часть Московской обалсти за­ня­та Ме­щёр­ской низ­мен­но­стью (высота 100-200 м). В её рель­е­фе вы­де­ля­ют­ся: сла­бо­вол­ни­стые мо­рен­но-вод­но-лед­ни­ко­вые рав­ни­ны, пло­ские и буг­ри­сто-гря­до­вые пес­ча­ные зан­д­ры, сла­бо­вол­ни­стые до­лин­ные зан­д­ры, по­ни­жен­ные за­бо­ло­чен­ные древ­ние лож­би­ны сто­ка, древ­не­ал­лю­ви­аль­ные пес­ча­ные и пло­ские за­бо­ло­чен­ные озёр­ные рав­ни­ны, пло­ские и гри­ви­стые пой­мы рек. Для зан­д­ров ха­рак­тер­ны ок­руг­лые, древ­не­тер­мо­кар­сто­вые кот­ло­ви­ны с вер­хо­вы­ми бо­ло­та­ми. На юге об­лас­ти час­тич­но рас­по­ло­же­на Сред­не­рус­ская воз­вы­шен­ность (высота 150-200 м), пред­став­лен­ная вол­ни­сты­ми и всхолм­лён­ны­ми мо­рен­ны­ми, мо­рен­но-вод­но-лед­ни­ко­вы­ми и вод­но-лед­ни­ко­вы­ми рав­ни­на­ми. Ха­рак­тер­но гус­тое и глу­бо­кое рас­чле­нение ов­ра­га­ми, бал­ка­ми, ло­щи­на­ми.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Тер­ри­то­рия Московской области на­хо­дит­ся в центральной час­ти Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, в юго-западной час­ти Мо­с­ков­ской си­нек­ли­зы. C за­па­да на вос­ток че­рез центральная часть об­лас­ти в ос­но­ва­нии си­нек­ли­зы про­тя­ги­ва­ет­ся це­поч­ка ав­ла­ко­ге­нов Сред­не­рус­ской сис­те­мы (Мо­жай­ский, Мо­с­ков­ский); в юго-восточная часть за­хо­дит окон­ча­ние Па­челм­ско­го ав­ла­ко­ге­на. Глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лического фун­да­мен­та из­ме­ня­ет­ся от 2-2,5 км в ав­ла­ко­ге­нах до ок. 1,2 км на под­ня­тых уча­ст­ках фун­да­мен­та. Ав­ла­ко­ге­ны за­пол­не­ны ри­фей­ско-венд­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми и ту­фо­ген­ны­ми тол­ща­ми. Оса­доч­ный че­хол сло­жен ниж­не­па­лео­зой­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми; сред­не­верх­не­де­вон­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми с про­слоя­ми гип­са, ан­гид­ри­та, ка­мен­ной со­ли; ка­мен­но­уголь­ны­ми и перм­ски­ми, пре­им. кар­бо­нат­ны­ми, по­ро­да­ми; юр­ски­ми и ме­ло­вы­ми гли­на­ми, пес­ка­ми, пес­ча­ни­ка­ми, фос­фо­ри­та­ми, крем­ни­сты­ми от­ло­же­ния­ми; нео­ге­но­вы­ми пес­ка­ми. По­кров рых­лых чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний пред­став­лен лед­ни­ко­вы­ми и вод­но-лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­плей­сто­це­но­вых днеп­ров­ско­го (на юге) и мо­с­ков­ско­го (на большей части тер­ри­то­рии) оле­де­не­ний - ва­лун­ны­ми суг­лин­ка­ми и пес­ка­ми с гра­ви­ем, галь­ка­ми и ва­лу­на­ми. В до­ли­нах рек рас­про­стра­не­ны ал­лю­ви­аль­ные пес­ки, су­пе­си, суг­лин­ки, гли­ны, торф; в ме­ж­ду­речь­ях - по­кров­ные лёс­со­вид­ные суг­лин­ки.

Не­дра Московской области бед­ны по­лез­ны­ми ис­ко­пае­мы­ми. Наи­бо­лее важ­ное зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния фос­фо­ри­тов (Егорь­ев­ское, Се­вер­ское) и сы­рья для стро­ительной ин­ду­ст­рии: це­мент­ных кар­бо­нат­ных и гли­ни­стых по­род (Афа­нась­ев­ское, Шу­ров­ское), кир­пич­но-че­ре­пич­ных глин и су­глин­ков (Но­во­ие­ру­са­лим­ское, Оже­рель­ев­ское, Гжель­ское), пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей и стро­ит. пес­ков (ме­сто­ро­ж­де­ния мно­го­чис­лен­ны, осо­бен­но на се­ве­ре и за­па­де об­лас­ти), сте­коль­ных (Ега­нов­ское, Лю­бе­рец­кое) и фор­мо­воч­ных (Вос­точ­но-Но­во­чер­кас­ское, Лу­хо­виц­кое, Чул­ков­ское) пес­ков, кар­бо­нат­ных по­род для строи­тель­ст­ва (За­борь­ев­ское, Пань­шин­ское), при­род­ных об- ли­цо­воч­ных кам­ней (Ко­роб­че­ев­ское). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния ту­го­плав­ких глин, ме­тал­лур­гич. до­ло­ми­тов, кар­бо­нат­ных по­род для из­вест­ко­ва­ния кис­лых почв, тре­пе­ла, тор­фа, бу­рых уг­лей, са­про­пе­ля, ле­чеб­ных гря­зей, пре­сных и ми­нер. под­зем­ных вод.

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Московской области кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, с хо­рошо вы­ра­жен­ны­ми се­зо­на­ми, тё­п­лым ле­том и уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой, ус­той­чи­вым снеж­ным по­кро­вом, боль­шой из­мен­чи­во­стью по­го­ды от го­да к го­ду. Фор­ми­ру­ет­ся под воз­дей­ст­ви­ем воз­ду­ха уме­рен­ных ши­рот из Ат­лан­ти­ки и пе­рио­дическими втор­же­ния­ми арк­тических и тро­пических воз­душ­ных масс. Средние температуры ян­ва­ря от –9,8 до –11 °C (ми­ним. –54 °C, в г. На­ро-Фо­минск), ию­ля 17-18,6 °C (макс. 39,7 °C, в г. Ко­лом­на). Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков 480-700 мм. Снеж­ный по­кров со­хра­ня­ет­ся 135-153 дня, его мощ­ность со­став­ля­ет 30-50 см. Наи­боль­шая глу­би­на про­мер­за­ния почв 75 см, в отд. го­ды мо­жет дос­ти­гать 150 см. Ве­ге­тационый пе­ри­од 125-140 дней.

Внут­рен­ние во­ды.

В Московской области около 2000 рек и ре­чек (из них 323 дли­ной бо­лее 10 км), при­над­ле­жа­щих бас­сей­ну р. Вол­га. На се­ве­ре про­те­ка­ют при­то­ки Вол­ги - Ла­ма (с при­то­ка­ми Боль­шая Се­ст­ра и Ма­лая Се­ст­ра) и Дуб­на (с при­то­ка­ми Се­ст­ра и Ве­ля). На юге - сред­нее те­че­ние Оки, в ко­то­рую впа­да­ют ре­ки Про­тва, На­ра, Ло­пас­ня, Осётр, Мо­ск­ва (с при­то­ка­ми Ис­ко­на, Ру­за, Ис­т­ра, Яу­за, Пах­ра, Нер­ская, Се­вер­ка и др.), Цна. В Московской области бе­рёт на­ча­ло р. Клязь­ма (с при­то­ка­ми Уча, Во­ря, Шер­на). Ре­ки име­ют хо­ро­шо вы­ра­жен­ное по­ло­во­дье (33-60 дней), низ­кую зим­нюю и лет­нюю межень, лет­не-осен­ние па­вод­ки (до 2-3 нед). Средняя про­дол­жи­тель­ность ле­до­ста­ва 103-144 дня.

В Московской обалсти на­счи­ты­ва­ет­ся св. 2000 не­боль­ших озёр об­щей пл. 133 км2. Они воз­ник­ли в по­ни­же­ни­ях рель­е­фа по­сле спа­да вод­но-лед­ни­ко­вых по­то­ков, в древ­не­тер­мо­кар­сто­вых и кар­сто­вых кот­ло­ви­нах, пой­мен­ных ста­ри­цах. Наи­бо­лее круп­ные озё­ра - Тро­стен­ское, Нер­ское, Круг­лое (на Смо­лен­ско- Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти), Чёр­ное, Бе­лое, Ве­ли­кое, Свя­тое, Ду­бо­вое (на Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти). На тер­ри­то­рии об­лас­ти мно­го вод­ных объ­ек­тов, соз­дан­ных для во­до­снаб­же­ния г. Мо­ск­ва и улуч­ше­ния транс­порт­ных пу­тей, - ка­нал име­ни Мо­ск­вы, а так­же во­до­хра­ни­ли­ща Мо­жай­ское, Руз­ское, Озер­нин­ское и др.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Бо́ль­шая часть Московской области вхо­дит в со­став лес­ной зо­ны. К се­ве­ру от до­ли­ны р. Ока на­хо­дит­ся под­зо­на хвой­но-широколиственных (сме­шан­ных) ле­сов, к югу (до ши­рот­но­го от­рез­ка р. Осётр) - под­зо­на ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов. Са­мая южная часть об­лас­ти рас­по­ло­же­на в ле­со­степ­ной зо­не. В лес­ной зо­не гос­под­ству­ют поч­вы под­зо­ли­сто­го ти­па (соб­ст­вен­но под­зо­ли­стые и дер­но­во-под­зо­ли­стые). Зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты бо­лот­но-под­зо­ли­сты­ми поч­ва­ми (под­зо­ли­стые и дер­но­во-под­зо­ли­стые глее­ва­тые и глее­вые) под влаж­ны­ми и сы­ры­ми хвой­ны­ми и сме­шан­ны­ми ле­са­ми. Под ши­ро­ко­ли­ст­вен­ны­ми ле­са­ми фор­ми­ру­ют­ся се­рые лес­ные поч­вы (свет­ло-се­рые, се­рые, тём­но-се­рые), при по­вы­шен­ном ув­лаж­не­нии - глее­ва­тые и глее­вые. Для лес­ной зо­ны ха­рак­тер­ны так­же дер­но­вые, дер­но­вые глее­ва­тые и глее­вые поч­вы под лу­го­вой рас­ти­тель­но­стью.

При ув­лаж­не­нии жё­ст­ки­ми во­да­ми об­ра­зу­ют­ся дер­но­вые тем­но­цвет­ные, при близ­ком за­ле­га­нии кар­бо­нат­ных по­род - дер­но­вые кар­бо­нат­ные поч­вы. Из­бы­точ­ное ув­лаж­не­ние ве­дёт к воз­ник­но­ве­нию бо­лот­ных почв: ни­зин­ных, ко­то­рые об­ра­зу­ют­ся при ув­лаж­не­нии ми­не­ра­ли­зо­ван­ны­ми во­да­ми под бо­лот­ной травя­но-осо­ко­вой рас­ти­тель­но­стью; вер­хо­вых - в ус­ло­ви­ях сла­бой ми­не­рали­за­ции вод, под кус­тар­нич­ко­во- пу­ши­це­во-сфагновой рас­ти­тель­но­стью. Обыч­ны тор­фя­ни­сто-глее­вые, тор­фя­но- глее­вые, пе­ре­гной­но-глее­вые поч­вы. Для ле­со­сте­пи ха­рак­тер­ны чер­но­зё­мы опод­зо­лен­ные и вы­ще­ло­чен­ные, сфор­ми­ро­вав­шие­ся под степ­ной рас­ти­тель­но­стью; при по­вы­шен­ном ув­лаж­нении об­ра­зу­ют­ся лу­го­во-чер­но­зём­ные и чер­но­зём­но-лу­го­вые поч­вы. Под ле­са­ми - се­рые лес­ные поч­вы. В пой­мах рек рас­про­стра­не­ны пой­мен­ные (ал­лю­ви­аль­ные) поч­вы: пой­мен­ные дер­но­вые, в т. ч. глее­ва­тые под раз­но­трав­но-зла­ко­вы­ми (ов­ся­ни­ца, мят­лик, по­ле­ви­ца тон­кая, ду­ши­стый ко­ло­сок и др.) лу­га­ми, и глее­вые под влаж­но­трав­но-зла­ко­вы­ми лу­га­ми (щуч­ка, по­ле­ви­цы со­ба­чья и бе­лая, бе­ло­ус). Ре­же встре­ча­ют­ся пой­мен­ные бо­лот­ные, пой­мен­ные дер­но­вые зер­ни­стые, пой­мен­ные дер­но­вые кар­бо­нат­ные поч­вы.

Ле­са за­ни­ма­ют ок. 42% тер­ри­то­рии. Они со­хра­ни­лись пре­имущественно на за­па­де и вос­то­ке об­лас­ти. Сме­шан­ные ле­са (ель, со­сна, дуб, ли­па, клён, ре­же ясень) име­ют мно­го­ярус­ную струк­ту­ру, в них хо­ро­шо раз­вит под­ле­сок (мож­же­вель­ник, кру­ши­на), в тра­во­стое гос­под­ству­ют не­мо­раль­ные ви­ды. В ши­ро­ко­ли­ст­вен­но-со­сно­вых ле­сах в тра­во­стое при­сут­ст­ву­ют бо­ре­аль­ные, не­мо­раль­ные, на юге и степ­ные ви­ды. Для ель­ни­ков и со­сня­ков ха­рак­те­рен ред­кий под­ле­сок, они пре­им. тра­вя­ные с не­мо­раль­ны­ми ви­да­ми. Ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са мо­гут быть с мо­но­до­ми­нант­ны­ми (дуб, ли­па) и сме­шан­ны­ми (дуб, ли­па, клён, вяз, ясень) дре­во­стоя­ми, в под­лес­ке - ле­щи­на, жи­мо­лость, бе­реск­лет, кру­ши­на, в тра­во­стое пре­об­ла­да­ют не­мо­раль­ные ви­ды. Ко­рен­ных ле­сов со­хра­ни­лось ма­ло, они за­ме­ще­ны мел­ко­ли­ст­вен­но-хвой­ны­ми, мел­ко­ли­ст­вен­ны­ми (бе­рё­за, оси­на) ле­са­ми, паш­ня­ми и лу­га­ми. Флора сосудистых растений Московсокй области составляет ок. 2000 видов; сравнительно много редких видов, в т. ч. занесённых в Красную книгу РФ (венерин баш­ма­чок, водяной орех и др.).

В Московской облатси оби­та­ют около 60 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, 18 - пре­смы­каю­щих­ся и зем­но­вод­ных, до 40 - рыб. Фау­на птиц со­став­ля­ет ок. 300 ви­дов, из них св. 200 - гне­здит­ся, 20 - мож­но встре­тить в цент­ре Мо­ск­вы. Из та­ёж­ных ви­дов жи­вот­ных обыч­ны за­яц-бе­ляк, бел­ка, ле­тя­га, ряб­чик, дроз­ды, клёст, сне­гирь. В сме­шан­ных ле­сах оби­та­ют лось, крот, ли­си­ца, бар­сук, лас­ка, гор­но­стай, бел­ка, зем­ле­рой­ки, по­лёв­ки, ёж, дрозды, боль­шой пёстрый дятел, в ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных - ко­су­ля, ка­бан, ку­ни­ца, нор­ка, хорь, со­ни, не­ясыть, зе­лё­ный дя­тел, слав­ка, чёр­ный дрозд, со­ло­вей, ивол­га, за­рян­ка. На без­лес­ных про­стран­ст­вах и в ле­со­сте­пи - за­яц-ру­сак, пе­ре­пел, жа­во­ро­нок и др. Из­ред­ка из Твер­ской и Яро­слав­ской об­лас­тей за­хо­дят мед­ведь, волк, рысь. Ре­акк­ли­ма­ти­зи­ро­ва­ны реч­ной бобр и ев­ро­пей­ская ко­су­ля. С Даль­не­го Вос­то­ка за­ве­зе­ны пят­ни­стый олень, ено­то­вид­ная со­ба­ка, из Северной Аме­ри­ки - он­дат­ра, американская норка. Красная книга Московско области включает 20 видов млекопи­тающих, 18 - птиц, 9 - пресмыкающих­ся и земноводных, 11 - рыб, 281 - насе­ко­мых и 207 видов сосудистых расте­ний, в т. ч. 37 мохообразных, 3 водорослей, 24 лишайников и 23 грибов.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Московская область от­но­сит­ся к ре­гио­нам древ­не­го ос­вое­ния. Во второй полоивне XX века уве­ли­чи­лось промышленое и бы­то­вое за­гряз­нение ок­ру­жаю­щей сре­ды, окуль­ту­ри­ва­ние и хи­мическое за­гряз­не­ние почв (при­ме­не­ние ор­га­нических и ми­неральных удоб­ре­ний, гер­би­ци­дов, ядо­хи­ми­ка­тов), эро­зия почв. Осу­ши­тель­ная ме­лио­ра­ция и до­ж­де­ва­ние при­ве­ли мес­та­ми со­от­вет­ст­вен­но к ис­суше­нию и за­бо­ла­чи­ва­нию почв, со­зда­ние во­до­хра­ни­лищ вы­зва­ло за­то­п­ле­ние и под­то­п­ле­ние зе­мель.

С 1990-х годов, в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем промышленности и сельско-хозяйственного про­изводства, на­груз­ка на ланд­шаф­ты сни­зи­лась. Од­на­ко рез­ко воз­рос­ли бес­кон­троль­ная вы­руб­ка ле­сов, в т. ч. во­до­ох­ран­ных, ча­ст­ная за­строй­ка на бе­ре­гах во­до­хра­ни­лищ, снаб­жаю­щих Мо­ск­ву пить­е­вой во­дой. На­блю­да­ют­ся еже­год­ное воз­го­ра­ние тор­фя­ни­ков и лес­ные по­жа­ры. Наи­бо­лее вы­со­кий уро­вень за­гряз­не­ния ат­мо­сфе­ры, вод и почв от­ме­ча­ет­ся в при­го­ро­дах Мо­ск­вы (а так­же к северу, вос­то­ку и югу от неё), в го­ро­дах Вос­кре­сенск и Клин, по­вы­шен­ный - в Дзер­жин­ском, Ко­лом­не, Мы­ти­щах, По­доль­ске , Сер­пу­хо­ве, Щёл­ко­ве и Элек­тро­ста­ли. Вы­бро­сы в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков еже­год­но со­став­ля­ют 461 тыс. т, от ав­то­транс­пор­та св. 500 тыс. т.

Крупными загрязнителя­ми атмосферы Московской области являются предприя­тия энергетики ТЭЦ и ГРЭС в Коломне, Шатуре, Дзержинском, а также пред­прия­тия Москвы и др. Наи­боль­шее за­гряз­не­ние по­верх­но­ст­ных вод от­ме­че­но в цен­тре и на вос­то­ке об­лас­ти, осо­бен­но силь­но за­гряз­не­ны ре­ки Мо­ск­ва, Ока и Клязь­ма, Пахра - ниже г. Подольск. Категорию «грязные воды» имеют реки Дубна, Се­стра, Нара, Протва, Лопасня, Нерская, Осётр. Самой острой эколо­гической пробле­мой Московской области является накопле­ние производ­ственных и бытовых отхо­дов. Накопле­но 20 млн. т отходов, из которых 5 млн. т со­ставляют бытовые, размещаемые на 43 полигонах. Велико акустическое загрязнение территории, особенно вокруг аэродро­мов (Внуково, Шереметьево, Домодедово, Быково, Остафьево, Кубинка, Чкалов­ский, Раменский), а также вдоль авто­мобильных и железнодорожных трасс. Присоедине­ние к Москве юго-западного сектора подмосков­ных территорий в 2012 году существенно ухуд­шило средние показатели экологического со­стояния области, т. к. именно здесь от­мечалась (за исключением территорий, непосредственно примыкающих к Мо­скве) относительно благополучная экологич. обстановка, низкий уровень ур­ба­низа­ции, высокая лесистость.

На тер­ри­то­рии Московской области (час­тич­но или пол­но­стью) - национальные пар­ки Ло­си­ный Ост­ров, За­ви­до­во, При­ок­ско-Тер­рас­ный био­сферный за­по­вед­ник; 236 за­каз­ни­ков (напр., «Жу­рав­ли­ная ро­ди­на», где встре­ча­ет­ся 180 ви­дов птиц) и па­мят­ни­ков при­ро­ды [Озе­ро Глу­бо­кое, Мед­ве­жьи озё­ра, Во­до­пад Гре­мя­чий, Озе­ро Кио­во (Киёво) с ко­ло­ни­ей ча­ек, Па­ра­мо­нов ов­раг, Ман­ки­на го­ра и др.].

Автор статьи: А.А. Тишков (физико-географический очерк).

На­се­ле­ние.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Московской области со­став­ля­ют рус­ские (92,9%). Про­жи­ва­ют так­же (%): ук­ра­ин­цы (1,8), ар­мя­не (1,0), та­та­ры (0,8), бе­ло­ру­сы (0,5), мол­да­ва­не (0,3), азер­бай­джан­цы (0,3), морд­ва (0,3), тад­жи­ки (0,2), чу­ва­ши (0,2) и др. (2010 год, пе­ре­пись).

Ха­рак­тер­на ес­тественная убыль на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость (10,9 на 1000 жит., 2010 год) в 1,4 раза ни­же смерт­но­сти (15,4 на 1000 жит.); мла­ден­че­ская смерт­ность 6,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. За 1990-2010 годы чис­лен­ность на­се­ле­ния Московской области воз­рос­ла поч­ти на 500 тыс. человек из-за по­сто­ян­но­го зна­чительного ми­грационного при­то­ка, главным образом из других субъ­ек­тов РФ и стран СНГ (108 на 10 тыс. жит., 2010 год). До­ля жен­щин 52,5%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,1%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та 23,6% (2009). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 68,2 го­да (муж­чи­ны - 62,0, жен­щины - 74,5 го­да). Средняя плот­ность населения 157 чел./км2 (2012, оценка; 3-е ме­сто сре­ди субъ­ек­тов РФ по­сле Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны рай­оны, при­ле­гаю­щие к внеш­ней гра­нице Мо­ск­вы.

Московская область за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в стра­не по ко­ли­че­ст­ву го­ро­дов. До­ля городского населения св. 80,0% (2010 год году; 56,7% в 1959, 79,3% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2010 год, пе­ре­пись): Ба­ла­ши­ха (215,5), Хим­ки (207,4), По­дольск (188,0), Ко­ро­лёв (183,4), Мы­ти­щи (173,2), Лю­бер­цы (172,5), Элек­тро­сталь (155,2), Ко­лом­на (144,6), Же­лез­но­до­рож­ный (131,3), Сер­пу­хов (126,0).

Часть тер­ри­то­рии об­лас­ти вхо­дит в со­став Мо­с­ков­ской городской аг­ло­ме­ра­ции, в пре­де­лах ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лись аг­ло­ме­ра­ции 2-го по­ряд­ка (Ба­ла­ши­хин­ско- Лю­бе­рец­кая, Мы­ти­щин­ско-Пуш­кин­ско- Щёл­ков­ская, Но­гин­ско-Элек­тро­сталь­ская, Оре­хо­во-Зу­ев­ская, Ко­ло­мен­ская, Сер­пу­хов­ская и др.). Вме­сте с не­ко­то­ры­ми по­гра­нич­ны­ми рай­она­ми со­сед­них об­лас­тей Мо­с­ков­ская городская аг­ло­ме­ра­ция об­ра­зу­ет круп­ней­ший сгу­сток на­се­ле­ния в РФ.

Автор статьи: В.Н. Гор­лов.

Ре­ли­гия.

Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные. За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 1 января 2012 года) 1112 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций РПЦ, в т. ч. мо­на­сты­ри - По­кров­ский Хоть­ков монастырь (пер­вое упо­ми­на­ние – 1308 год), Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра (ос­но­ва­на в 1330-1340-х годах), сер­пу­хов­ский Вы­соц­кий Бо­го­ро­диц­кий монастырь (1374 год), Бо­го­ро­ди­це-Рож­дест­вен­ский Боб­ре­нев монастырь (1380-е годы), Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ский мо­на­стырь (1398 год), Ни­ко­ло-Уг­реш­ский мо­на­стырь (первая половина XV века), Ио­си­фо-Во­лоц­кий мо­на­стырь (1479 год), Но­во-Ие­ру­са­лим­ский мо­на­стырь (1656 год), Спа­со-Бо­ро­дин­ский монастырь (1838 год).

Пра­во­слав­ные при­хо­ды и мо­на­сты­ри на тер­ри­то­рии Московско области при­над­ле­жат Московской епар­хии (вклю­ча­ет Московскую область и Мо­ск­ву), воз­глав­ляе­мой пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си. Не­по­сред­ст­вен­ное управ­ле­ние ими [за ис­клю­че­ни­ем став­ро­пи­ги­аль­ных мо­на­сты­рей (Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра, Пок­ров­ский Хоть­ков, Бо­ри­со­глеб­ский Ано­син, Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ский, Но­во-Иеру­са­лим­ский, Иоси­фо-Во­лоц­кий, Ни­ко­ло- Уг­реш­ский мо­на­сты­ри) и нес­коль­ких при­хо­дов, под­чи­няю­щих­ся Москоской городской епар­хии] осу­ще­ст­в­ля­ет пат­ри­ар­ший на­ме­ст­ник на пра­вах епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея, с ти­ту­лом митрополита Кру­тиц­ко­го и Ко­ло­мен­ско­го (ре­зи­ден­ция - в Но­во­де­вичь­ем мо­на­сты­ре).

За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны так­же 62 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ции еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов, 49 - еван­гель­ских хри­сти­ан, 45 - ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, 39 - хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской (пя­ти­де­сят­ни­ки), 31 ре­лигиозная ор­га­ни­за­ция ста­ро­об­ряд­цев, 29 му­сульманских ре­лиозных ор­га­ни­за­ций, 24 ре­лигиозные ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 14 - Ме­то­ди­ст­ской церк­ви, 13 иу­даи­ст­ских ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, 11 - Пре­сви­те­ри­ан­ской церк­ви, 5 - Истинно-православной церкви, 4 - са­мо­про­воз­гла­шён­ной Украинской пра­во­слав­ной церк­ви (Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­ха­та), 2 - Российской пра­во­слав­ной ав­то­ном­ной церк­ви, 2 - Евангелическо-лютеранской церкви, 2 - хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской, 2 - Церк­ви Хри­ста; по од­ной ре­лигиозной ор­га­ни­за­ции име­ют Армянская апостольская цер­ковь, еван­гель­ские хри­стиа­не в ду­хе апо­сто­лов, Цер­ковь пол­но­го Еван­ге­лия, Цер­ковь Бо­жи­ей Ма­те­ри Дер­жав­ная, Ар­мия спа­се­ния.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки ос­вое­ния че­ло­ве­ком тер­ри­то­рии Москойской области от­но­сят­ся к верх­не­му па­лео­ли­ту, в т. ч. За­рай­ская сто­ян­ка. Нес­коль­ко стоя­нок в до­ли­нах рек Ока, Мо­ск­ва и Клязь­ма име­ют не­ка­ли­бро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки ок. XII-XIV тысяч лет на­зад. Есть ан­тро­по­ло­гические на­ход­ки, пред­по­ло­жи­тель­но от­не­сён­ные к верх­не­му па­лео­ли­ту (че­реп­ная крыш­ка, най­ден­ная в 1939 году в устье р. Сход­ня, и др.), од­на­ко их воз­раст спо­рен. Па­мят­ни­ки ме­зо­ли­та от­но­сят­ся к бу­тов­ской куль­ту­ре и инев­ской куль­ту­ре, в ко­торой про­сле­жи­ва­ют­ся влия­ния из По­днеп­ро­вья и По­де­се­нья. В бас­сей­не р. Дуб­на от­кры­ты сто­ян­ки (За­мо­стье, Ми­ни­но) с куль­тур­ным сло­ем, со­хра­нив­шим пред­ме­ты (ко­стя­ные ору­дия с крем­нё­вы­ми вкла­ды­ша­ми, скульп­ту­ра) и соо­ру­же­ния (на­сти­лы, ры­бо­лов­ные ло­вуш­ки) из ор­га­ни­ки. Здесь же бы­ли об­на­ру­же­ны еди­нич­ные по­гре­бе­ния это­го вре­ме­ни. Ран­ний не­олит пред­став­лен верх­не­волж­ской куль­ту­рой. Её сме­ни­ла лья­лов­ская куль­ту­ра (на­зва­на по сто­ян­ке у дер. Лья­ло­во, близ г. Зе­ле­но­град); по на­га­ру с горш­ков со Зве­ни­го­род­ской сто­ян­ки по­лу­че­на да­та - ок. 5300 лет на­зад. На ря­де па­мят­ни­ков встре­че­на ке­ра­ми­ка во­ло­сов­ской куль­ту­ры, от­но­ся­щей­ся к фи­на­лу нео­ли­та и энео­ли­ту.

В брон­зо­вом ве­ке в ре­гио­не поя­ви­лись но­си­те­ли фать­я­нов­ской куль­ту­ры, пред­став­лен­ной мо­гиль­ни­ка­ми и по­се­ле­ния­ми; для некоторых из них получены радиоуглеродные даты ок. 4000 лет назад. К позд­не­му брон­зо­во­му ве­ку на се­ве­ре Московской области от­но­сит­ся мо­гиль­ник аба­шев­ской куль­ту­ры у современной деревянной Ле­пёш­ки (Пуш­кин­ский р-н); на юго-вос­то­ке ре­гио­на есть па­мят­ни­ки позд­ня­ков­ской куль­ту­ры. В хо­де взаи­мо­дей­ст­вия раз­ных тра­ди­ций фор­ми­ру­ет­ся куль­тур­ная общ­ность фи­на­ла брон­зо­во­го ве­ка, для ко­то­рой ха­рак­тер­на «сет­ча­тая» и «тек­стиль­ная» ке­ра­ми­ка (см. Тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра).

Ран­ний же­лез­ный век пред­став­лен дья­ков­ской куль­ту­рой. Позд­ней­шие на­ход­ки на её па­мят­ни­ках от­но­сят­ся к середине VII века н. э. На юге Московской области из­вест­на ке­ра­ми­ка мо­щин­ско­го (см. в ст. Мо­щи­но) кру­га. Сре­ди на­хо­док на се­ли­ще Сос­нов­ка IV (Озёр­ский р-н) - мед­ная китайская мо­не­та, вы­пу­щен­ная в 553 году в им­пе­рии Се­вер­ная Ци, на­клад­ка, от­ра­жаю­щая ви­зантийское влия­ния VII века.

Не позд­нее XI века на тер­ри­то­рии современной Московской области поя­ви­лись сла­вя­не. Есть на­ход­ки арабские дир­хе­мов (в т. ч. кла­ды), еди­нич­ных ве­щей скан­ди­нав­ско­го кру­га. С XI века ре­ги­он стал аре­ной борь­бы за влия­ние не­сколь­ких по­ли­тических цен­тров. К середине XII века до­ли­на р. Мо­ск­ва (кро­ме верх­не­го те­че­ния и ни­зо­вья) и зем­ли к се­ве­ро-вос­то­ку от неё во­шли в со­став Рос­то­во-Суз­даль­ско­го княжества (со 2-й пол. 12 в. – Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва). Тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щие к р. Ока, вхо­ди­ли в Чер­ни­гов­ское кня­же­ст­во, зем­ли от ни­зо­вий р. Мо­ск­ва и вос­точ­нее ото­шли в со­став вы­де­лив­ше­го­ся из не­го Ря­зан­ско­го кня­же­ст­ва. За­пад и юго-за­пад, вклю­чая вер­хо­вья рек Мо­ск­ва и Про­тва, на­хо­ди­лись в сфе­ре влия­ния Смо­лен­ско­го кня­же­ст­ва. В рай­оне Во­ло­ка (Лам­ско­го) (ны­не Во­ло­ко­ламск; впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1135 году) рас­по­ла­гал­ся анк­лав Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки (в конце XII середине XV веков со­вме­ст­ное вла­де­ние Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки и Вла­ди­мир­ско­го великого княжества).

С XII века от­ме­ча­ет­ся су­ще­ст­вен­ный рост на­се­ле­ния, строи­тель­ст­во го­ро­дов (ран­ние на­пла­стования на ря­де го­ро­дищ, часть ко­то­рых свя­за­на с об­щин­но-тер­ри­то­ри­аль­ны­ми цен­тра­ми или убе­жи­ща­ми, от­но­сят­ся к XII веку), раз­ви­тие ре­мё­сел и тор­гов­ли. Сре­ди древ­ней­ших го­ро­дов ре­гио­на - Ло­бынск (1146 год; ве­ро­ят­но, современное с. Дра­ки­но Сер­пу­хов­ско­го р-на), Мо­ск­ва (1147 год), Те­ши­лов (1147 год; ны­не дер. Спасс-Те­ши­ло­во Сер­пу­хов­ско­го р-на), Рос­ти­славль (1153 год; ны­не го­ро­ди­ще близ г. Озё­ры), Дмит­ров (1154 год), Сви­ри­леск (1176 год), Ко­лом­на (1177 год). К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся и по­яв­ле­ние вы­ход­цев из юж­но­рус­ских, пре­ж­де все­го ки­ев­ских, зе­мель, осе­дав­ших в осн. в го­ро­дах. С XII века в ре­гио­не шёл про­цесс эт­но­куль­тур­ной кон­со­ли­да­ции, под 1238 году в ле­то­пи­си впер­вые упо­ми­на­ют­ся мос­кви­чи.

Зна­чительные из­ме­не­ния в струк­ту­ре за­се­ле­ния ре­гио­на свя­за­ны с по­след­ст­вия­ми мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, по­сле ко­то­ро­го зна­чи­тель­но из­ме­ни­лась по­ли­тическая кар­та Ру­си. В 1263 году по за­ве­ща­нию великого князя вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го бы­ло сфор­ми­ро­ва­но Мо­с­ков­ское княжество (с XIV века Мо­с­ков­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во), по­сте­пен­но пре­вра­тив­шее­ся в яд­ро объ­е­ди­не­ния рус. зе­мель. По­ми­мо не­го часть тер­ри­то­рии современной Московской области вплоть до 1485 года вхо­ди­ла в Твер­ское кня­же­ст­во [а позд­нее в на­хо­див­шие­ся в его со­ста­ве удель­ные Клин­ское кня­же­ст­во (первая треть XIV – первая повинна XV веков) и Ми­ку­лин­ское княжество (1339-1485 годы, с пе­ре­ры­ва­ми)]; Мо­жай­ско­е кня­же­ст­во в со­ста­ве Смо­лен­ско­го княжества (воз­ник­ло в 1260-е годы, в 1303 году при­со­еди­не­но к Мо­с­ков­ско­му княжеству). Зна­чительная часть южных и юго-западных зе­мель современная Московская область на­ходи­лась в со­ста­ве Ря­зан­ско­го княжества; из них в 1300-1301годов к Мо­с­ков­ско­му княжеству при­сое­ди­не­на Ко­лом­на, около 1353 году - тер­ри­то­рии, где воз­ник­ли го­ро­да Ве­рея и Сер­пу­хов, в середине XV века - Ве­нёв с уез­дом (тер­ри­то­рия совр. Се­реб­ря­но-Пруд­ско­го р-на), а так­же, ве­ро­ят­но, с. Вы­со­кое (бу­ду­щий г. Егорь­евск).

К XIV веку был вос­ста­нов­лен и на­чал бы­ст­ро рас­ти эко­но­мический по­тен­ци­ал ре­гио­на, на­блю­да­ет­ся уве­ли­че­ние чис­ла по­се­ле­ний, осо­бен­но в северных рай­онах. В раз­ви­тии тер­ри­то­рии Московской области важ­ную роль сыг­ра­ли мо­на­сты­ри, ко­то­рые, по­ми­мо функ­ции ду­хов­ных цен­тров, име­ли су­ще­ст­вен­ное эко­но­мическое и обо­ро­нительное зна­че­ние. В 1330-1340-х годы ос­но­ван Трои­це-Сер­ги­ев монастырь (ны­не Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра), став­ший од­ним из важ­ней­ших цен­тров русского воз­ро­ж­де­ния, на южных гра­ни­цах Мо­с­ков­ско­го княжества воз­ник­ли Боб­ре­нев и Ста­ро-Го­лут­вин мо­на­сты­ри в Ко­лом­не, Вла­дыч­ный и Вы­соц­кий - в Сер­пу­хо­ве. В 1398 году был ос­но­ван Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ский монастырь под Зве­ни­го­ро­дом, позд­нее - Лу­жец­кий (1408 год) и Ко­лоц­кий (1413 год) мо­на­сты­ри под Мо­жай­ском, в 1479 год - Ио­си­фо-Во­лоц­кий мон. близ Во­ло­ка (Лам­ско­го).

По­сле 1521 года вся тер­ри­то­рия современной Московской области на­хо­ди­лась в со­ста­ве Русского государства. Во вре­мя оп­рич­ни­ны по­стра­да­ли многие зем­ли Клин­ско­го, Ко­ло­мен­ско­го, Мо­с­ков­ско­го и других уез­дов, при­над­ле­жав­шие по­пав­шим в опа­лу и каз­нён­ным ли­цам. Ре­ги­он был опус­то­шён в Смут­ное вре­мя, по­стра­дал от Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годы, в период борь­бы пра­ви­тельственных войск с си­ла­ми Лже­дмит­рия II, а также про­ти­водействия Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. Ге­рои­че­ским эпи­зо­дом этой эпо­хи стал под­виг за­щит­ни­ков Трои­це-Сер­гие­ва монастыря во время Тро­иц­кой оса­ды 1608-1610 годов.

К середине XVII века тер­ри­то­рия современной Московской области по­сте­пен­но оп­ра­ви­лась от по­след­ст­вий ра­зо­ре­ния, на­ча­ла раз­ви­вать­ся промышленность: в 1651 году боя­рин Б.И. Мо­ро­зов ос­но­вал же­ле­зо­де­лательный за­вод в с. Пав­лов­ское, в 1667 году ос­но­ва­на верфь в с. Де­ди­но­во Ко­ло­мен­ско­го уезда (там был по­стро­ен пер­вый русский во­енный ко­рабль «Орёл»). В ре­зуль­та­те рас­ко­ла РПЦ в ре­гио­не воз­ник­ли круп­ные цен­тры про­жи­ва­ния ста­ро­об­ряд­цев - Гус­ли­ца и «Пат­ри­ар­ши­на» (тер­ри­то­рия современного Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го р-на).

По гу­берн­ской ре­фор­ме 1708 года прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия современной Московской области во­шла в со­став Мо­с­ков­ской гу­бер­нии за исклю­че­ни­ем зе­мель во­круг современного с. Ми­ку­ли­но, ока­зав­ших­ся в со­ста­ве Санкт-Пе­тер­бург­ской (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии (1708-1727 годы), за­тем Нов­го­род­ской губернии (1727-1775 годы) и Твер­ской губ. (1775-1929 годы; до 1776 года Твер­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

По­сле гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года ок­ра­ин­ные зем­ли современной Моковской области ока­за­лись в со­ста­ве Бо­ров­ско­го (уп­разд­нён в 1924 году) и Ка­шир­ско­го (в 1923 году пе­ре­дан в Мо­с­ков­скую губ.) уез­дов Ка­луж­ской гу­бер­нии (в 1776-1796 годы Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во); Ве­нёв­ско­го у. Туль­ской гу­бер­нии (в 1777-1796 годы Туль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во); Алек­сан­д­ров­ско­го (не су­ще­ст­во­вал в 1796-1803 годы), Кир­жач­ско­го (уп­разд­нён в 1796 году, вос­соз­дан в 1921-1924 годы), Пе­ре­слав­ско­го, По­кров­ско­го (до 1921 года; час­тич­но, вклю­чая г. По­кров, во­шёл в со­став Мо­с­ков­ской губ.) уез­дов Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии (в 1778-1796 годы Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во); Егорь­ев­ско­го (в 1922 году пе­ре­дан в Мо­с­ков­скую губ.) и За­рай­ско­го уез­дов Ря­зан­ской гу­бер­нии (в 1778-1796 годы Ря­зан­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во).

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года об­ра­зо­вы­ва­лась Цен­траль­но­про­мыш­лен­ная область с цен­тром в г. Мо­ск­ва, в ко­то­рую долж­ны бы­ли вой­ти Мо­с­ков­ская, Ря­зан­ская, Твер­ская и Туль­ская гу­бер­нии, а так­же Ка­луж­ский, Лих­вин­ский и Ма­ло­яро­сла­вец­кий уез­ды Ка­луж­ской губ. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 3 июня 1929 года на­зва­ние бу­ду­щей об­лас­ти бы­ло из­ме­не­но на Московскую область.

12 июля 1929 года Московская область раз­де­ле­на на 10 ок­ру­гов (Бе­жец­кий, Ка­луж­ский, Кимр­ский, Ко­ло­мен­ский, Оре­хо­во-Зу­ев­ский, Мо­с­ков­ский, Ря­зан­ский, Сер­пу­хов­ской, Твер­ской, Туль­ский) и 144 рай­она. Пло­щадь Московской области со­ста­ви­ла 158,7 тыс. км2, население - около 11 млн. чел. В 1930 годы де­ле­ние на ок­ру­га бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но. В 1931 году Москва выделена в самостоятельную адмнистративно-хозяйственную единицу.

В пе­ри­од ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в СССР в Московской области по­строе­ны круп­ные пред­при­ятия хи­мической промышленности (фаб­ри­ки ис­кусственного во­лок­на в Кли­ну и Мы­ти­щах; за­вод пла­ст­масс в Кун­це­ве, един­ст­вен­ный в то вре­мя в стра­не хи­ми­ко-фар­ма­цев­тический за­вод «Ак­ри­хин» в пос. Ку­пав­на; ком­би­нат фос­фат­ных удоб­ре­ний в Вос­кре­сен­ском р-не), ма­ши­но­строе­ния (Егорь­ев­ский стан­ко­стро­ительный за­вод, Сер­пу­хов­ский за­вод на­пиль­ни­ков, Бол­шев­ский за­вод пи­ще­вого ма­ши­но­строе­ния), пред­при­ятия по про­изводству стро­ительных ма­те­риа­лов (це­мент­ный за­вод «Ги­гант» в Вос­кре­сен­ске, за­вод ог­не­упор­но­го кир­пи­ча в По­доль­ске, за­вод стан­дарт­ных железо-бе­тонных из­де­лий в Пав­ши­не и др.). В ря­де го­ро­дов воз­ник­ли пред­при­ятия обо­рон­ной промышленности. В 1930-х годах в Московской области про­из­во­ди­лось 7% пром. про­дук­ции СССР. 29 января 1935 года из со­ста­ва Московской области вы­де­ле­на Ка­ли­нин­ская (с 1990 года Твер­ская) область (26 рай­онов), 26 сентября 1937 года - Ря­зан­ская (39 рай­онов) и Туль­ская (38 рай­онов) об­лас­ти. Площадь Московской области со­ста­ви­ла 49,4 тыс. км2.

По­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны многие пред­при­ятия ре­гио­на бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в восточные рай­оны стра­ны. Западные, се­ве­ро-западные, южнные и юго-западные зем­ли Московской области под­верг­лись германской ок­ку­па­ции (осень 1941 - начало 1942 годоы), здесь раз­вер­ну­лась Мо­с­ков­ская бит­ва 1941-1942 годов, став­шая пер­вым стра­те­гическим ус­пе­хом Крас­ной Ар­мии в вой­не. В хо­де бо­ёв бы­ли пол­но­стью унич­то­же­ны 584 и час­тич­но 2280 се­ле­ний. Го­ро­да, ока­зав­шие­ся на ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми тер­ри­то­рии, бы­ли раз­ру­ше­ны (осо­бен­но по­стра­дал г. Ис­т­ра, а так­же Ве­рея, Во­ло­ко­ламск, Клин, Ма­ло­яро­сла­вец, На­ро-Фо­минск, Ру­за и не­ко­то­рые др.).

Уже на­чи­ная с 1942 года ве­лось по­сте­пен­ное вос­ста­нов­ле­ние хо­зяй­ст­ва. В том же го­ду к Московской области при­сое­ди­не­ны рай­оны Туль­ской (4; в 1957 году тер­ри­то­рии, за ис­клю­че­ни­ем Се­реб­ря­но-Пруд­ско­го р-на, воз­вра­ще­ны в со­став Туль­ской обл.) и Ря­зан­ской (4; в 1946 году тер­ри­то­рии воз­вра­ще­ны в со­став Ря­зан­ской обл.) об­лас­тей, рас­по­ла­гав­шие­ся на тер­ри­то­рии Под­мос­ков­но­го уголь­но­го бас­сей­на. 4 рай­она Московской области 5 июля 1944 года пе­ре­да­ны в со­став вновь об­ра­зо­ван­ной Ка­луж­ской обл., а 14 августа 1944 года Пе­ту­шин­ский р-н и г. По­кров - в со­став Вла­ди­мир­ской области. В 1956 году в Московскую область вклю­че­на тер­ри­то­рия г. Дуб­на.

В 1957 году пло­щадь Московская область со­став­ля­ла 46,9 тыс. км2. На­чи­ная с середины XX века многие го­ро­да об­лас­ти раз­ви­ва­лись как цен­тры фун­даментальных на­учных ис­сле­до­ва­ний (Дуб­на, Пу­щи­но, Ре­утов, Тро­ицк, Фря­зи­но и др.). С 1950-1960-х годов Московская обдасть ста­ла од­ним из главынх це­нт­ров раз­ви­тия кос­мо­нав­ти­ки в стра­не, важ­ней­шие пред­прия­тия от­рас­ли раз­ме­сти­лись в г. Ка­ли­нин­град (с 1996 года Ко­ро­лёв; там же Центр уп­рав­ле­ния по­лё­та­ми), в 1960 году в пос. Чка­лов­ский ос­но­ван Центр под­го­тов­ки кос­мо­нав­тов, пе­ре­не­сён­ный в 1965 году в Звё­зд­ный го­ро­док (г. Щёл­ко­во-14, пос. Звё­зд­ный; близ г. Щёл­ко­во). В 1960, 1984 и 1988 годы зна­чительнфе час­ти рай­онов Московскй области, рас­по­ло­жен­ных во­круг Мо­ск­вы, бы­ли при­со­еди­не­ны к сто­ли­це. В 1960-1961 годы в со­став Мо­ск­вы вхо­ди­ли Ба­ла­ши­ха, Лю­бер­цы, Мы­ти­щи, Ре­утов и Хим­ки. С 1969 года административно-территориальное уст­рой­ст­во Московской области ста­би­ли­зи­ро­ва­лось до 2010 года, она ста­ла де­лить­ся на 39 рай­онов.

По Со­гла­ше­нию об из­ме­не­нии гра­ни­цы меж­ду субъ­ек­та­ми Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции го­ро­дом Мо­ск­ва и Мо­сков­ской об­ластью от 30 июня 2011 года (утверждено Москоской городской думой 6 июля 2011 года; Московской об­ла­ст­ной ду­мой 7 июля 2011 года; Со­ветом Фе­де­ра­ции 13 июля 2011 года), а за­тем по его уточ­нён­но­му ва­ри­ан­ту со скор­рек­ти­ро­ван­ны­ми гра­ни­ца­ми (утверждён Московской городской думой 7 декабря 2011 года; Московской об­ла­ст­ной ду­мой 7 декабря 2011 года, Со­ветом Фе­де­ра­ции 27 декабря 2011 года; окончательно вступило в силу с 1 июля 2012 года) из Московской области в со­став Мо­ск­вы пе­ре­да­на тер­ри­то­рия в 148 тыс. га, вклю­чая го­ро­да Мо­сков­ский, Троицк, Щер­бин­ка, по­сёл­ки городского ти­па Ки­ев­ский, Ко­кош­ки­но и др. К Московской области при­сое­ди­не­на тер­ри­то­рия 1,4 га.

Авторы статьи: Н.А. Крен­ке, Б.Е. Яни­шев­ский (ар­хео­ло­гия).

Хо­зяй­ст­во.

Московская область вхо­дит в Центральный эко­но­мический район. Один из са­мых круп­ных в РФ промышленных ре­гио­нов: здесь соз­да­ёт­ся 4,8% рос. ВВП (2009 год). Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изодвство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти поч­ти в 20 раз пре­вы­ша­ет объ­ём сельско-хозяйственной про­дук­ции (2010 год). Об­ласть со­хра­ня­ет ве­ду­щие по­зи­ции в РФ по про­изводству не­ко­то­рых ви­дов слож­ной промышленной про­дук­ции (св. 80% российского вы­пус­ка ма­ги­ст­раль­ных те­п­ло­во­зов, св. 18% ле­кар­ст­вен­ных средств, 2010 год). При об­щем рос­те стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств ко­ли­че­ст­вен­ные по­ка­за­те­ли по мно­гим ви­дам то­ва­ров сни­жа­ют­ся (за ис­клю­че­ни­ем пи­ще­вой пром-сти и про­из-ва строй­ма­те­риа­лов).

Важ­ный сек­тор эко­но­ми­ки Московской области - осу­ще­ст­в­ле­ние научно-исследовательских, опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских и опыт­но-экс­пе­риментальных раз­ра­бо­ток, зна­чительная часть ко­то­рых скон­цен­три­ро­ва­на в нау­ко­гра­дах. На тер­ри­то­рии об­лас­ти рас­по­ло­же­но ок. 1/2 рос. го­ро­дов нау­ки - цен­тров фун­да­мен­таль­ных и при­клад­ных ис­сле­до­ва­ний по основным на­прав­ле­ни­ям на­учно-тех­нического раз­ви­тия, рас­по­ла­гаю­щих так­же про­из­водственными ком­плек­са­ми (го­ро­да Дуб­на, Жу­ков­ский, Ко­ро­лёв, Про­тви­но, Пу­щи­но, Ре­утов, Фря­зи­но, Чер­но­го­лов­ка).

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%, 2009 год): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 21,3, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 20,8, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 15,1, транс­порт и связь 10,2, строи­тель­ст­во 6,4, гос. управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние 6,0, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 5,3, про­чие ви­ды дея­тель­но­сти 14,9. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций; %, 2010 год): ча­ст­ная 87,2, му­ни­ци­паль­ная 4,3, об­щественных и ре­лигиохных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 2,6, гос. 2,0, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 3,9.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 3762 тыс. человек (2010 год), в эко­но­ми­ке за­ня­то св. 77%. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 19,7, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 19,6, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 12,6, транс­порт и связь 8,6, об­ра­зо­ва­ние 7,0, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 6,5, строи­тель­ст­во 6,4, ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,7, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 3,9, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,9, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 1,9, др. ви­ды дея­тель­но­сти 6,0. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 3,3%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 22,3 тыс. руб. в ме­сяц (2010 год; в 1,2 раза вы­ше сред­не­го по РФ); 10,3% населения. Московская область име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность.

Стои­мость промышленной про­дук­ции 1539,7 млрд. руб. (2010 год); в т. ч. 83,8% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства, 15,6% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 0,6% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (главным образом ми­нерального стро­ительного сы­рья). От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (%, 2010 год): пи­ще­вая, вклю­чая про­изводство на­пит­ков 26,0, ма­ши­но­строе­ние 21,7, хи­ми­че­ская 16,3, ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­лич. из­де­лий 9,6, про­изводсто строй­ма­те­риа­лов 9,1, де­ре­во­об­ра­бот­ка, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ное произ-во, из­да­тель­ская и по­ли­гра­фическая дея­тель­ность 7,1, лёг­кая промышленность 2,2, про­чие про­из-ва 8,0.

Про­изводство элек­тро­энер­гии (30,1 млрд. кВт·ч, 10-е ме­сто в РФ, 2010 год) удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­сти при­мер­но на 60%. Круп­ней­шие элек­тро­стан­ции - Ка­шир­ская ГРЭС (1910 МВт, в со­ста­ве ком­па­нии «ОГК-1»), Ша­тур­ская ГРЭС (ок. 1500 МВт, «Э.ОН Рос­сия»), ТЭЦ-22 в г. Дзер­жин­ский (св. 1300 МВт, «Мос­энер­го»), За­гор­ская гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щая элек­тро­стан­ция в Сер­гие­во-По­сад­ском р-не (1200 МВт, «Рус­Гид­ро»), ТЭЦ-27 «Се­вер­ная» в Мы­ти­щин­ском р-не (1060 МВт), ГРЭС-3 им. Р. Э. Клас­со­на (г. Элек­тро­горск; ок. 600 МВт, обе – в со­ста­ве «Мос­энер­го»). Дей­ст­ву­ют так­же неск. мо­биль­ных га­зо­тур­бин­ных элек­тро­стан­ций (об­щая мощ­ность св. 200 МВт; при­над­ле­жат ком­па­нии «Мо­биль­ные га­зо­тур­бин­ные элек­тро­стан­ции»), не­боль­шие ТЭЦ и 2 ГЭС.

В ме­тал­лур­гическом про­извостве наи­боль­шее зна­че­ние име­ет цвет­ная ме­тал­лур­гия. Вы­де­ля­ет­ся про­изводство спла­вов и про­ка­та из алю­ми­ния, ти­та­на, маг­ния для авиа­кос­мичекой промыленности («Сту­пин­ская ме­тал­лур­ги­че­ская ком­па­ния», ли­тей­но-ме­ха­нический за­вод в г. Ба­ла­ши­ха), ба­ноч­ной та­ры из пи­ще­во­го алю­ми­ния (опыт­ный за­вод алю­ми­ние­вой и ком­би­ни­ро­ван­ной лен­ты в г. Дмит­ров; пред­при­ятие «Рек­сам Бе­ве­ридж Кэн На­ро-Фо­минск», в со­ста­ве британской ком­па­нии «Rexam Plc.»), ред­ких и рас­се­ян­ных ме­тал­лов (рас­по­ло­жен­ные в г. По­дольск и близ него за­во­ды: хи­ми­ко-ме­тал­лур­ги­че­ский, цвет­ных ме­тал­лов). Сре­ди пред­при­ятий чёр­ной ме­тал­лур­гии - ме­тал­лур­гич. за­во­ды в го­ро­дах Элек­тро­сталь и Щёл­ко­во, пред­при­ятия управ­ляю­щей хол­дин­го­вой ком­па­нии «Ко­ро­лёв­ский труб­ный за­вод» в го­ро­дах Иван­те­ев­ка и Ко­ро­лёв, за­вод ме­тал­лических се­ток им. Леп­се в г. Сол­неч­но­горск, за­вод ста­ли с по­кры­ти­ем в г. Ка­ши­ра.

Ма­ши­но­строе­ние ос­та­ёт­ся важ­ной от­рас­лью ин­ду­ст­ри­аль­ной спе­циа­ли­за­ции об­лас­ти. Основная про­дук­ция транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния - мощ­ные ди­зель­ные дви­га­те­ли, ма­ги­ст­раль­ные те­п­ло­во­зы и элек­тро­во­зы («Ко­ло­мен­ский за­вод», в со­ста­ве ком­па­нии «Транс­маш­хол­динг»), ав­то­бу­сы (ав­то­бус­ные за­во­ды в го­ро­дах Ли­ки­но-Ду­лё­во и Го­ли­цы­но, оба - в со­ста­ве ди­ви­зио­на «Рус­ские Ав­то­бу­сы» Груп­пы ГАЗ; табл. 1 см. на с. 254), различные ви­ды мо­биль­но­го обо­ру­до­ва­ния, смон­ти­ро­ван­но­го в ав­то­фур­го­нах, и др. (при­бо­ро­строительный за­вод в г. Мы­ти­щи), под­виж­ной со­став для мет­ро­по­ли­те­на, ав­то­са­мо­сва­лы и др. (ма­ши­но­стро­ительный за­вод «Мет­ро­ва­гон­маш» в Мы­ти­щах, в со­ста­ве «Транс­маш­хол­дин­га»), пас­са­жир­ские ва­го­ны и элек­тро­по­ез­да (Де­ми­хов­ский ма­ши­но­стро­ит. за­вод в Оре­хо­во-Зу­ев­ском р-не, в со­ста­ве «Транс­маш­хол­дин­га»). Про­из­во­дят­ся так­же разл. спец­ав­то­мо­би­ли и при­це­пы для пе­ре­воз­ки стро­ительных ма­те­риа­лов (за­вод «Бе­це­ма» в г. Крас­но­горск), спе­циа­ли­зир. ав­то­при­це­пы (за­вод «То­нар» в дер. Гу­би­но Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го р-на).

Важ­ное зна­че­ние име­ет раз­ра­бот­ка, про­изводство и испы­та­ние про­дук­ции для нужд ОПК, пре­ж­де все­го авиационной и ра­кет­но-кос­мической тех­ни­ки, а так­же бор­то­во­го на­ви­гационного обо­ру­до­ва­ния, ды­ха­тель­ной ап­па­ра­ту­ры и др.

Ве­ду­щие пред­при­ятия: ра­кетно-кос­мическая кор­по­ра­ция «Энер­гия» им. С.П. Ко­ро­лё­ва (г. Ко­ро­лёв), «На­уч­но-ис­пы­тательный центр ра­кет­но-кос­ми­ческой промышленности» (г. Пе­ре­свет Сер­гие­во-По­сад­ско­го р-на), во­ен­но-промышленная кор­по­ра­ция «На­уч­но-про­из­вод­ст­в. объ­е­ди­не­ние ма­ши­но­строе­ния» (г. Реу­тов), на­уч­но-про­из­водственные объ­е­ди­не­ния им. С.А. Ла­воч­ки­на и «Энер­го­маш» им. академика В.П. Глуш­ко (оба - в г. Хим­ки), Центральный аэ­ро­гид­ро­ди­на­мический институт им. профессора Н.Е. Жу­ков­ско­го, Лёт­но-ис­сле­до­ва­тель­ский институт им. М.М. Гро­мова, Экс­пе­риментальный ма­ши­но­стро­ительный за­вод им. В.М. Мя­си­ще­ва (все - в г. Жу­ков­ский), про­из­водственный ком­плекс № 1 Российской са­мо­лё­то­строительной кор­по­ра­ции МиГ (г. Лу­хо­ви­цы), про­из­вод­ст­вен­но-ла­бо­ра­тор­ная ба­за Московского вер­то­лёт­но­го за­во­да им. М.Л. Ми­ля и за­вод ком­па­нии «Ка­мов» (оба – в Лю­бе­рец­ком р-не), «Кон­ст­рук­тор­ское бю­ро ма­ши­но­строе­ния» (г. Ко­лом­на), «Дол­го­пруд­нен­ское на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие», ма­ши­но­стро­ительное кон­ст­рук­тор­ские бю­ро «Ра­ду­га» (г. Дуб­на) и «Фа­кел» им. академика П.Д. Гру­ши­на (Хим­ки), при­бо­ро­строительное кон­ст­рук­тор­ское бю­ро и при­бо­ро­строительный за­вод (оба - в г. Ра­мен­ское), на­уч­но-про­из­водств. пред­при­ятия КАМПО и «Рес­пи­ра­тор» (оба - в г. Оре­хо­во-Зуе­во).

Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической промышленности спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке ка­бе­лей и про­во­дов («По­доль­ск­ка­бель», «Дмит­ров-Ка­бель», за­во­ды «Энер­го­ка­бель» в г. Элек­тро­уг­ли, «Мик­ро­про­вод» в г. По­дольск), элек­тро­дви­га­те­лей и элек­тро­на­со­сов (за­во­ды «Ме­тал­лист» и элек­тро­ме­ха­ни­че­ский, оба - в г. Сер­пу­хов; «Мос­элек­тро­маш» в г. Лоб­ня; «ГРУНДФОС ИСТРА» в Ис­т­рин­ском р-не), транс­фор­ма­то­ров («Транс­фор­мер» в г. По­дольск).

Вы­пуск при­бо­ров и ком­плек­сов сверх­вы­со­ко­час­тот­ной элек­тро­ни­ки, в т. ч. для обо­рон­ных нужд (на­уч­но-про­из­водств. пред­при­ятие «Ис­ток», г. Фря­зи­но), оп­ти­ко-ме­ха­нических и оп­ти­ко-элек­трон­ных при­бо­ров (За­гор­ский оп­ти­ко-ме­ха­нич. за­вод, г. Сер­ги­ев По­сад; за­вод им. С.А. Зве­ре­ва, г. Крас­но­горск), различных из­ме­рительных при­бо­ров (ГНЦ РФ «Все­российских НИИ фи­зи­ко-тех­нических и ра­дио­тех­нических из­ме­ре­ний», пос. гор. типа Мен­де­лее­во).

Сре­ди другой про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния - обо­ру­до­ва­ние для чёр­ной ме­тал­лур­гии (за­вод тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния в г. Элек­тро­сталь), атом­ной энер­гети­ки («Ма­ши­но­строи­т. за­вод ЗиО-По­дольск»), для про­изводства, пе­ре­ра­бот­ки, транс­пор­ти­ро­ва­ния и хра­не­ния тех­нических га­зов («Крио­ген­маш» в г. Ба­лаши­ха), теп­ло­вы­де­ляю­щие эле­мен­ты (твэ­лы) для атом­ных элек­тро­стан­ций (ма­ши­но­стро­ит. за­вод в Элек­тро­ста­ли, НИИ НПО «Луч» в По­доль­ске), во­до­грей­ные кот­лы (ком­па­ния ЗИОСАБ в По­доль­ске), тру­бо­про­вод­ная ар­ма­ту­ра (за­вод энер­ге­тического ма­ши­но­строе­ния в г. Че­хов), ме­тал­ло­ре­жу­щие стан­ки (за­вод фре­зер­ных стан­ков в г. Дмит­ров), ал­маз­ный ин­ст­ру­мент (Моск. про­из­водств. объ­еди­не­ние по вы­пус­ку ал­маз­но­го ин­ст­ру­мен­та в пос. гор. ти­па То­ми­ли­но Лю­бе­рец­ко­го р-на), ав­то­кра­ны (за­вод БАКМ в Ба­ла­ши­хе), ба­шен­ные кра­ны (ма­ши­но­стро­ит. за­вод в г. Один­цо­во), пре­ци­зи­он­ные при­бор­ные под­шип­ни­ки (за­вод «ОК-Ло­за» в пос. Ло­за Сер­гие­во-По­сад­ско­го р-на).

В хи­мической промышленности вы­де­ля­ет­ся про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний («Вос­кре­сен­ские ми­не­раль­ные удоб­ре­ния»), ав­то­мо­биль­ных шин («Миш­лен Рус­ская ком­па­ния по про­из­вод­ст­ву шин», в дер. Да­вы­до­во Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го р-на), кра­сок и ла­ков (св. 19% рос. производста, 2010 год; ла­ко­кра­соч­ные за­во­ды в Сер­гие­вом По­са­де и Один­цо­ве, пред­при­ятия ком­па­ний «Меф­ферт Про­дакшн» в г. Ре­утов, «Ла­кра Син­тез» в г. Ста­рая Ку­пав­на, «Ак­зо Но­бель Ла­ко­кра­ска» в г. Оре­хо­во-Зуе­во, «Ак­зо Но­бель Де­кор» в г. Ба­ла­ши­ха). Про­из-во элек­тро­изо­ляц. ма­те­риа­лов (за­вод «Элек­тро­изо­лит», г. Хоть­ко­во), хи­мич. во­ло­кон (за­во­ды «Хим­во­лок­но», «Сер­тов», оба – в г. Сер­пу­хов), пла­сти­ко­вых про­фи­лей для окон и две­рей (за­вод ком­па­нии «Про­файн РУС» в г. Вос­кре­сенск), разл. из­де­лий из пла­ст­масс (пред­при­ятия в го­ро­дах Вос­кре­сенск, Кли­мовск, Оре­хо­во-Зуе­во, пос. Лю­бу­ча­ны Че­хов­ско­го р-на и др.).

Пар­фю­мер­но-кос­ме­тическую про­дук­цию вы­пус­ка­ют за­во­ды амер. ком­па­нии «Avon» в На­ро-Фо­минском р-не, швед­ской - «Ori­f­lame» в Крас­но­гор­ском р-не, «Фа­бер­лик» в Ба­ла­ши­хин­ском гор. округе и др.

Московская область - круп­ный российский про­из­во­ди­тель ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та фар­ма­цев­тической про­дук­ции. Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий - «ЭКОлаб» (г. Элек­тро­горск), «Ак­ри­хин» и «Хим­ре­ак­тив­ком­плект» (оба - в Ста­рой Ку­пав­не), «Био­мед» им. И.И. Меч­ни­ко­ва (Крас­но­гор­ский р-н), «Мед­хим­пром» (про­из­водственная ба­за в г. Ро­шаль); за­во­ды ком­па­ний ВИФИТЕХ и «На­цио­наль­ные био­тех­но­ло­гии» (оба - в пос. гор. ти­па Обо­ленск Сер­пу­хов­ско­го р-на), «КРКА-Рус» (г. Ис­т­ра; стро­ит­ся, 2012 год, 2-я оче­редь за­во­да), «Ге­де­он Рих­тер-Рус» (пос. Шу­вое Егорь­ев­ско­го р-на), «Ка­нон­фар­ма про­дакшн», «Ва­лен­та Фар­ма­цев­ти­ка», Щёл­ков­ский био­ком­би­нат (био­пре­па­ра­ты для жи­вот­ных) (все – в г. Щёл­ко­во).

В об­лас­ти на­ла­же­но круп­ное про­изводство ме­бе­ли. Основные пред­при­ятия - «Ша­ту­ра Ме­бель», «Элек­тро­гор­ск­ме­бель», «Сход­ня Ме­бель», «СТОЛПЛИТ» (два по­след­них - в г. Хим­ки), «Мих­нев­ская ме­бель­ная фаб­ри­ка» (Сту­пин­ский р-н) и др. Вы­пуск гоф­ро­кар­то­на и упа­ко­воч­но­го ма­те­риа­ла из ма­ку­ла­ту­ры (пред­прия­тие «Ка­ра­вае­во» в Но­гин­ском р-не и др.).

Основная про­дук­ция промышленности стро­ительных ма­те­риа­лов: це­мент (за­во­ды «Вос­кре­сенск-це­мент», «По­дольск-це­мент», «Щу­ров­ский це­мент» в г. Ко­лом­на), ас­бе­сто­це­мент­ные из­де­лия («Ком­би­нат Крас­ный Строи­тель», Вос­кре­сенск), мяг­кие кро­вель­ные ма­те­риа­лы («За­вод Тех­но Топ», Вос­кре­сенск), су­хие стро­ит. сме­си и от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы («КНАУФ ГИПС», г. Крас­но­горск), ке­ра­мич. плит­ка (ок. 13% рос. про­из-ва плит­ки для внутр. об­ли­цов­ки стен, 2010 год; в т. ч. за­вод «Со­кол», г. Де­довск), те­п­ло­изо­ляц. ма­те­риа­лы («Мос­тер­мо­стек­ло», г. Же­лез­но­до­рож­ный), кир­пич (св. 20 кир­пич­ных за­во­дов). Круп­ные про­из­во­ди­те­ли лис­то­во­го окон­но­го стек­ла: за­во­ды ком­па­ний «Гла­вер­бель Клин» (Клин­ский р-н), «Пил­кинг­тон Гласс» (дер. Жу­ко­во Ра­мен­ско­го р-на), «БАМО-Фло­ат-Гласс» (Сол­неч­но­гор­ский р-н).

Про­изводство тка­ней - тех­ни­че­ских (пред­прия­тие «Маль­це­во­текс», Щёл­ков­ский р-н), шер­стя­ных (тек­стиль­ная фир­ма «Ку­пав­на», г. Ста­рая Ку­пав­на) и хлоп­ча­то­бу­маж­ных («Груп­па ком­па­ний ОРЕТЕКС», г. Оре­хо­во-Зуе­во; ком­па­ния «Вы­со­ков­ский тек­стиль», г. Вы­со­ковск Клин­ско­го р-на), бы­то­вых и тех­нич. лент (фаб­ри­ка «Крас­ная лен­та», г. Но­гинск), три­ко­таж­ных из­де­лий («Иван­те­ев­ский три­ко­таж»), чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий (пред­при­ятия в го­ро­дах Ка­ши­ра, Но­гинск, До­мо­де­до­во и др.), ков­ров («Лю­бе­рец­кие ков­ры» в г. Ко­тель­ни­ки).

В Московской области - один из ве­ду­щих в стра­не юве­лир­ных за­во­дов «Брон­ниц­кий юве­лир»; пред­при­ятия народных ху­дожесвтенных про­мы­слов (Пав­ло­во­по­сад­ская пла­точ­ная ма­ну­фак­ту­ра; Жос­тов­ская фаб­ри­ка де­ко­ра­тив­ной рос­пи­си, Фе­до­скин­ская фаб­ри­ка ми­ниа­тюр­ной жи­во­пи­си, обе - в Мы­тищин­ском р-не; объ­е­ди­не­ние «Гжель» в Ра­мен­ском р-не и др.).

Пи­ще­вая промышленность по стои­мо­сти про­из­во­ди­мой про­дук­ции за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в стра­не. Основная часть пе­ре­ра­ба­ты­вае­мо­го сы­рья по­сту­па­ет из других российских ре­гио­нов или им­пор­ти­ру­ет­ся. Сре­ди про­из­во­ди­те­лей мяс­ной про­дук­ции - мя­со­ком­би­на­ты в го­ро­дах Клин, Но­гинск, Сер­ги­ев По­сад, мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия в г. Щёл­ко­во; рыб­ной - ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод в г. Но­гинск; мо­лоч­ной - за­во­ды в го­ро­дах Дмит­ров, До­мо­де­до­во, Сту­пи­но; кон­ди­тер­ских из­де­лий - фаб­ри­ки российских и иностранных ком­паний в го­ро­дах Озё­ры, Сту­пи­но, По­дольск, Ко­лом­на, Один­цо­во, Сер­ги­ев По­сад; ли­кё­ро-во­доч­ной про­дук­ции (ряд за­во­дов), без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков (ком­пания «Ак­ва­лайф», Но­гин­ский р-н); пи­ва - Клин­ский про­из­водств. ком­плекс «Сан Ин­Бев».

Московская область - круп­ный про­из­во­ди­тель фа­со­ван­но­го чая (ок. 29% российского про­изводства чёр­но­го бай­хо­во­го чая, 2010 год): чае­раз­ве­соч­ные фаб­ри­ки в го­ро­дах Фря­зи­но, Ко­ро­лёв, в По­доль­ском р-не. Пред­при­ятия по про­из-ву мо­ро­же­но­го (хла­до­ком­би­на­ты в го­ро­дах Жу­ков­ский, На­ро-Фо­минск, По­дольск и др.), по фа­сов­ке се­ме­чек, оре­хов и су­хо­фрук­тов (фаб­ри­ка в г. Элек­тро­сталь), роз­ли­ву ми­не­раль­ной (в г. Ре­утов, Но­гин­ском р-не) и пить­е­вой (в Мы­ти­щин­ском, По­доль­ском, Сол­неч­но­гор­ском рай­онах) во­ды.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Московской области около 23,9 млрд. долл. США (2010 год), в т. ч. экс­порт 3,2 млрд. долл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние и транс­порт­ные сред­ст­ва (45), про­дук­ция хи­мич. пром-сти (св. 21), про­до­вольств. то­ва­ры (св. 15) и др. Им­пор­ти­ру­ют­ся (% от стои­мо­сти): про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (ок. 53), хи­мич. пром-сти (св. 23), про­до­вольственные то­ва­ры и сельско-хозяйственное сы­рьё (св. 13).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельско-хозяйственной про­дук­ции 78,1 млрд. руб. (2010 год), св. 50% при­хо­дит­ся на до­лю рас­те­ние­вод­ст­ва. Основная спе­циа­ли­за­ция - про­изводство кор­мо­вых куль­тур, ово­щей и сто­ло­вой зе­ле­ни (в за­кры­том грун­те), мо­ло­ка, ку­ри­ных яиц и мя­са брой­ле­ров. Объ­ё­мы про­изводства по основным ви­дам сельско-хозяйственной про­дук­ции и по­го­ло­вью ско­та с 1990 года су­ще­ст­вен­но со­кра­ти­лись (таб­ли­цы 2–4). Вы­ра­щи­ва­ют (% от по­сев­ных пло­ща­дей, 2010 год): кор­мо­вые 71,3 и зер­но­вые 15,5 куль­ту­ры, кар­то­фель и ово­щи 12,9, тех­нические куль­ту­ры 0,3. В жи­вот­но­вод­ст­ве наи­бо­лее раз­ви­ты пти­це­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во и мо­лоч­но-мяс­ное ско­то­вод­ст­во. Рен­та­бель­ны­ми ос­та­ют­ся про­из-во мя­са пти­цы и яиц; про­изводство мо­ло­ка убы­точ­но. Прак­ти­че­ски всё зер­но, св. 90% ско­та и пти­цы на убой, мо­ло­ка, а так­же св. 50% ово­щей и ок. 50% кар­то­фе­ля про­из­во­дит­ся в сельско-хозяйственных ор­га­ни­за­ци­ях; ок. 60% кар­то­фе­ля и св. 45% ово­щей - в хо­зяй­ст­вах на­се­ле­ния (2010 год).

Сре­ди ве­ду­щих сельско-хозяйственных пред­при­ятий - аг­ро­хол­дин­ги: «Рус­ское мо­ло­ко» (Руз­ский р-н), «Дмит­ров­ские ово­щи» (Дмит­ров­ский р-н), аг­ро­ком­плекс «Но­гин­ский» (Но­гин­ский р-н), «Даш­ков­ка» (Сер­пу­хов­ский р-н). Дей­ст­ву­ют пти­це­фаб­ри­ки: Пе­те­лин­ская (Один­цов­ский р-н), Но­гин­ская, Но­во-Пет­ров­ская (Ис­т­рин­ский р-н), Егорь­ев­ская, Крас­но­по­лян­ская (Мы­ти­щин­ский р-н), За­гор­ская (Сер­гие­во-По­сад­ский р-н).

Раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский). В пре­де­лах Московской области рас­по­ло­же­ны: мно­го­численные ту­ри­стические объ­ек­ты, в т. ч. го­ро­да Ве­рея, Во­ло­ко­ламск, Дмит­ров, За­райск, Клин, Ко­лом­на, Мо­жайск; му­зеи и усадь­бы - Аб­рам­це­во, Ар­хан­гель­ское, Боль­шие Вя­зё­мы, Ме­ли­хо­во, Яро­по­лец; Государственный во­ен­но-ис­то­рический му­зей-за­по­вед­ник «Бо­ро­дин­ское по­ле»; мо­на­сты­ри: Но­во-Ие­ру­са­лим­ский, Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ский, Ни­ко­ло-Уг­реш­ский, Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ский, Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра и др. Объ­ём ока­зан­ных ус­луг около 12 млн. руб. (2010 год), об­ласть по­се­ти­ли св. 150 тыс. иностранных ту­ри­стов. Дей­ст­ву­ют св. 1700 до­мов от­ды­ха, гос­ти­ниц, пан­сио­на­тов и са­на­то­ри­ев.

Транс­порт.

Дли­на же­лез­ных до­рог 2,7 тыс. км (вклю­чая г. Мо­ск­ва, 2010 год). Железнодорожная сеть фор­ми­ру­ют 11 ра­ди­аль­ных ли­ний, рас­хо­дя­щих­ся от Мо­ск­вы, и коль­це­вая ж.елезная дорога; дей­ст­ву­ет круп­ная сор­ти­ро­воч­ная стан­ция Оре­хово-Зуе­во (Горьков­ское направление Московской железной дороги).

Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 30,7 тыс. км. По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дит большая часть фе­де­раль­ных ав­то­ма­ги­стра­лей Ев­ропейско час­ти РФ: «Бе­ла­русь» (Мо­ск­ва - Смо­ленск - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей), «Крым» (Мо­ск­ва - Ту­ла - Орёл - Курск - Бел­го­род/гра­ни­ца с Ук­раи­ной), «Дон» (Мо­ск­ва - Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну - Крас­но­дар - Но­во­рос­сийск), «Урал» (Мо­ск­ва - Ря­зань - Пен­за - Са­ма­ра - Уфа - Че­ля­бинск), «Кас­пий» (Мо­ск­ва - Там­бов - Вол­го­град - Ас­т­ра­хань), «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Че­бок­са­ры - Ка­зань - Уфа), «Хол­мо­го­ры» (Мо­ск­ва - Яро­славль - Во­ло­гда - Ар­хан­гельск), «Бал­тия» (Мо­ск­ва - Во­ло­ко­ламск - гра­ни­ца с Лат­ви­ей), «Скан­ди­на­вия» (Мо­ск­ва - Тверь - Ве­ли­кий Нов­го­род - С.-Пе­тер­бург - Вы­борг/гра­ни­ца с Фин­лян­дией).

Важ­ное транс­порт­ное зна­че­ние име­ют коль­це­вые ав­то­до­ро­ги: Мо­с­ков­ская (МКАД; про­хо­дит по части внутр. гра­ни­цы об­лас­ти), т. н. пер­вое (ма­лое; на рас­стоя­нии ок. 50 км от цен­тра Мо­ск­вы) и вто­рое (боль­шое, в 70–90 км) бе­тон­ные коль­ца. Строится (2012 год) скоростная автомаги­страль Москва - С.-Петербург.

В Московской области рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие российские аэ­ро­пор­ты (об­слу­жи­ва­ют пас­са­жир­ские и гру­зо­вые пе­ре­воз­ки, в т. ч. для Мо­ск­вы): До­мо­де­до­во и Ше­ре­меть­е­во, а так­же Ра­мен­ское (г. Жу­ков­ский), аэ­ро­дро­мы Чка­лов­ский (на ок­раи­не г. Щёл­ко­во), Мяч­ко­во (Ра­мен­ский р-н).

Дли­на внутренних вод­ных пу­тей ок. 600 км (2010 год). Ре­гу­ляр­ное пас­са­жир­ское (в т. ч. экскурсии, круизы) и гру­зо­вое со­об­ще­ние по ре­кам Ока и Мо­ск­ва.

По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дят: коль­це­вой га­зо­про­вод (про­ло­жен во­круг Мо­ск­вы), к ко­то­ро­му под­хо­дит ряд от­ветв­ле­ний от ма­ги­ст­раль­ных га­зо­про­во­дов, в т. ч. Урен­гой (Яма­ло-Не­нец­кий ав­то­ном­ный ок­руг) - По­ма­ры (Ма­рий Эл) - Уж­го­род (Ук­раи­на), Вук­тыл (Ко­ми) - Ух­та - Тор­жок (Твер­ская обл.); неф­те­про­во­ды от Яро­слав­ля и Ря­за­ни (к «Мо­с­ков­ско­му НПЗ»); коль­це­вой неф­те­про­дук­то­про­вод (во­круг Мо­ск­вы; соз­дан для транс­пор­ти­ров­ки неф­те­про­дук­тов с Мо­с­ков­ско­го и Ря­зан­ско­го неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов).

Автор статьи: В.Н. Гор­лов.

Здра­во­охра­не­ние.

В Московской области ра­бо­та­ют 22105 вра­чей и 46987 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла (2010 год), 786 про­ви­зо­ров, 1023 фар­ма­цев­та. Медицинская по­мощь взрос­ло­му на­се­ле­нию ока­зы­ва­ют 132 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нические уч­ре­ж­де­ния (в т. ч. 29 стома­то­ло­гические по­ли­кли­ник), 223 боль­ни­цы (в т. ч. дис­пан­се­ры) на 50,6 тыс. ко­ек, 26 стан­ций и 55 от­де­ле­ний ско­рой мед. по­мо­щи (2009). Спе­циа­ли­зир. мед. по­мощь взрос­лым ока­зы­ва­ют 21 пси­хи­ат­рическая боль­ни­ца, 39 дис­пан­се­ров (4 пси­хо­нев­ро­ло­гич., 9 кож­но-ве­не­ро­ло­гич., 18 про­ти­во­ту­бер­ку­лёз­ных, 6 нар­ко­ло­гич., 2 он­ко­ло­гич.), 3 ту­бер­ку­лёз­ных са­на­то­рия, гос­пи­таль для ве­те­ра­нов войн, Москоский об­ла­ст­ной научно-исследовательский кли­нический институт им. М.Ф. Вла­ди­мир­ско­го и Центр вос­ста­но­вительной ме­ди­ци­ны и реа­би­ли­та­ции (расположены в Москве); де­тям - 7 дет­ских боль­ниц (в т. ч. 3 об­ла­ст­ные), 11 дет­ских по­ли­кли­ник, об­ла­ст­ной кон­суль­та­тив­но-ди­аг­но­стический центр, дет­ская сто­ма­то­ло­гическая по­ли­кли­ни­ка (2008 год).

Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 1000 жителей со­став­ля­ет 1171,3 слу­чая (в т. ч. бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния - 358,5, сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния - 145,3, ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы - 74,1, бо­лез­ни гла­за и его при­да­точ­но­го ап­па­ра­та - 73,9, трав­мы и от­рав­ле­ния - 71,7). За­бо­ле­вае­мость впер­вые вы­яв­лен­ны­ми ак­тив­ны­ми фор­ма­ми ту­бер­ку­лё­за - 44,8 слу­чая на 100 тыс. жителей.

За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 2598 пер­вич­ных слу­ча­ев ВИЧ-ин­фек­ции (2008 год).

Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­обра­ще­ния (60%), зло­ка­чественные но­во­об­ра­зо­ва­ния (15,2%), трав­мы и от­рав­ле­ния (10,7%), бо­лез­ни ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния (4,5%), бо­лез­ни ор­га­нов ды­ха­ния (3%). Смерт­ность боль­ных ту­бер­ку­лё­зом - 12,58 слу­чая на 100 тыс. жит. (2008 год).

Ку­рор­ты: До­ро­хо­во, Тиш­ко­во. Мно­го­числ. са­на­то­рии и зо­ны от­ды­ха (в т. ч. Ми­хай­лов­ское, ок­ре­ст­но­сти Зве­ни­го­ро­да и др.).

Автор статьи: А.Н. Про­ки­но­ва.

Об­ра­зо­ва­ние.

Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры.

Функ­цио­ни­ру­ют (нач. 2011 года) 1968 уч­ре­ж­де­ний до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния (255 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 1542 об­ще­об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ния (612,7 тыс. учащихся), около 280 уч­ре­ж­де­ний до­пол­нительного об­ра­зо­ва­ния (ок. 264,5 тыс. учащихсяся), 94 уч­ре­ж­де­ния на­чаль­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (31,6 тыс. учащихся), ок. 120 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го профессионального об­ра­зо­ва­ния (св. 58 тыс. учащихся).

Дей­ст­ву­ют 32 ву­за, в т. ч. Во­ен­но-воз­душ­ная ака­де­мия им. Ю.А. Га­га­ри­на в пос. Мо­ни­но, Во­ен­но-тех­нический университет при Фе­де­раль­ном агент­стве спец. строи­тель­ст­ва в Ба­ла­ши­хе, Ко­ло­мен­ский государственный пе­да­го­гический институт, Ко­ро­лёв­ский институт управ­ле­ния, эко­но­ми­ки и со­цио­ло­гии, Ме­ж­ду­народный институт ме­недж­мен­та ЛИНК в Жу­ков­ском, Московский фи­зи­ко-тех­нический институт (гос. ун-т) в Дол­го­пруд­ном.

Св. 3650 биб­лио­тек, 62 Центральные биб­лио­теч­ные сис­те­мы. Около 90 му­зе­ев и вы­ста­воч­ных за­лов (в т. ч. 6 му­зе­ев фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния, 13 - об­ла­ст­но­го, 68 му­ни­ци­паль­ных), сре­ди них - Государственный Бо­ро­дин­ский во­ен­но-ис­то­рический му­зей-за­по­вед­ник, Сер­гие­во-По­сад­ский государственный ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник, Му­зей-за­по­вед­ник А.П. Че­хо­ва «Ме­ли­хо­во», Му­зей-усадь­ба «Му­ра­но­во», Сер­пу­хов­ский ис­то­ри­ко-ху­до­же­ст­вен­ный му­зей.

В Московской области на­хо­дят­ся на­учные цен­тры РАН - в Пу­щи­не, Чер­но­го­лов­ке.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Об­ла­ст­ные из­да­ния: га­зе­ты «Еже­днев­ные но­во­сти. Под­мос­ко­вье» (с 2001 года, еже­днев­но, 65 тыс. экз.), «Не­де­ля. Под­мос­ко­вье» (еже­не­дель­но, 47 тыс. экз.).

Ве­ду­щие рай­он­ные и городские га­зе­ты Московской области: «На­ше сло­во» (Вос­кре­сен­ский р-н; с 1931, совр. назв. с 1991, 3 раза в не­де­лю, 11 тыс. экз.), «Дмит­ров­ский вест­ник» (Дмит­ров­ский р-н; с 1918 года, 3 раза в не­де­лю, 12 тыс. экз.), «Ис­т­рин­ские вес­ти» (Ис­т­рин­ский р-н; с 1923 года, еже­не­дель­но, 5 тыс. экз.), «Ка­шир­ские из­вес­тия» (Ка­шир­ский р-н; с 1918 года, 3 раза в не­де­лю, 5,5 тыс. экз.), «Серп и мо­лот» (Клин­ский р-н; с 1918 года, 3 раза в не­де­лю, 21,4 тыс. экз.), «Ко­ломен­ская прав­да» (Ко­ло­мен­ский р-н; с 1917 года, 3 раза в не­де­лю, 8 тыс. экз.), «Вид­новские вес­ти» (Ле­нин­ский р-н; с 1931 года, совр. назв. с 1993 года, 2 раза в не­де­лю, 16 тыс. экз.), «Лу­хо­виц­кие вес­ти» (Лу­хо­виц­кий р-н; с 1931 года, 2 раза в не­де­лю, 4,5 тыс. экз.), «Но­вая жизнь» (Мо­жай­ский р-н; с 1918 года, 2 раза в не­де­лю, 5,5 тыс. экз.), «Род­ни­ки» (Мы­ти­щин­ский р-н; с 1931 года, 3 раза в не­де­лю, 20 тыс. экз.), «Ос­но­ва» (На­ро-Фо­мин­ский р-н; с 1920 года, еже­не­дель­но, 10 тыс. экз.), «Бо­го­род­ские вес­ти» (Но­гин­ский р-н; с 1919 года, 2 раза в не­де­лю, 10 тыс. экз.), «Но­вые ру­бе­жи» (Один­цов­ский р-н; с 1921 года , 2 раза в не­де­лю, 14 тыс. экз.), «Оре­хо­во-Зу­ев­ская прав­да» (Оре­хо­во-Зу­ев­ский р-н; с 1917, 4 раза в не­де­лю, 6 тыс. экз.), «Пав­ло­во-По­сад­ские из­вес­тия» (Пав­ло­во-По­сад­ский р-н; с 1919 года, еже­не­дель­но, 8 тыс. экз.), «По­доль­ский ра­бо­чий» (По­доль­ский р-н; с 1917 года, 3 раза в не­де­лю, 11,5 тыс. экз.), «Ма­як» (Пуш­кин­ский р-н; с 1931 года года, 2 раза в не­де­лю, 9 тыс. экз.), «Род­ник» (Ра­мен­ский р-н; с 1930 года, еже­не­дель­но, 6,5 тыс. экз.), «Крас­ное зна­мя» (Руз­ский р-н; с 1920 года, еже­не­дель­но, 5,4 тыс. экз.), «Впе­рёд» (Сер­гие­во-По­сад­ский р-н; с 1918 года, 2 раза в не­де­лю, 7 тыс. экз.), «Сер­пу­хов­ские вес­ти» (Сер­пу­хов­ский р-н; с 1919 года, 3 раза в не­де­лю, 8 тыс. экз.), «Се­неж» (Сол­неч­но­гор­ский р-н; с 1930 года, 2 раза в не­де­лю, 12 тыс. экз.), «Сту­пин­ская па­но­ра­ма» (Сту­пин­ский р-н; с 1932 года, 2 раза в не­де­лю, 9,7 тыс. экз.), «Вре­мя» (Щёл­ков­ский р-н; с 1931 года, 2 раза в не­де­лю, 6 тыс. экз.), «Факт» (го­ро­да Ба­ла­ши­ха, Же­лез­но­до­рож­ный, Ре­утов; с 1931 года, еже­не­дель­но, 12 тыс. экз.) и др.

Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «РТВ-Под­мос­ко­вье» (ос­но­ва­на в 1932 году как Московской об­ла­ст­ной комитет по ра­дио­ве­ща­нию, впо­след­ст­вии не­од­но­крат­но пре­об­ра­зо­вы­вал­ся, в 1993 году на его ба­зе соз­да­на Государственная ра­дио­ве­ща­тель­ная ком­па­ния «Ра­дио Под­мос­ко­вья»; совр. назв. с 2002 года; фи­лиа­лы в го­ро­дах За­райск, Ша­ту­ра, Сер­пу­хов, пос. Ша­хов­ская), те­ле­ка­нал «Под­мос­ко­вье» (2003 год), от­де­лы те­ле- и ра­дио­ве­ща­ния рай­он­ных ин­фор­мационных агентств Московской области («Сту­дия ме­ст­но­го те­ле­ви­де­ния "Ве­чер­ний Дмит­ров"», «Иван­те­ев­ка-ТВ», «Ко­ло­мен­ское ТВ», «Крас­но­гор­ское рай­он­ное те­ле­ви­де­ние» и др.).

Об­ла­ст­ные ин­фор­мационные агент­ст­ва - Цен­трИн­форм (2005 год), Агент­ст­во Но­во­стей Под­мос­ко­вья и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки искусства на тер­ри­то­рии Московской обалсти - на­ход­ки с За­рай­ской сто­ян­ки (XXII-XVII тысяч лет на­зад): фи­гур­ка би­зо­на и «Ве­не­ры па­лео­ли­та» из бив­ня ма­мон­та, гра­ви­ро­ван­ное из­об­ра­же­ние ма­мон­тов на реб­ре ма­мон­та, ко­стя­ные из­де­лия с врез­ным ор­на­мен­том, оже­ре­лья из зу­бов жи­вот­ных. Мел­кая ко­стя­ная скульп­ту­ра най­де­на и на сто­ян­ках ме­зо­ли­та в бас­сей­не р. Дуб­на, па­мят­ни­ках нео­ли­та лья­лов­ской куль­ту­ры. В нео­ли­те и брон­зо­вом ве­ке бы­ла рас­про­ст­ра­не­на ор­на­мен­ти­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка. Мно­го­численные ук­ра­ше­ния из ме­тал­лов, в т. ч. кру­га во­сточ­но­ев­ро­пей­ских вы­ем­ча­тых эма­лей, най­де­ны на па­мят­ни­ках дья­ков­ской куль­ту­ры, с ко­то­рой свя­за­ны и древ­ней­шие в ре­гио­не го­ро­ди­ща.

В XII веке сфор­ми­ро­вал­ся сла­вян­ский жен­ский убор, вклю­чав­ший се­ми­ло­па­ст­ные ви­соч­ные коль­ца мо­сков­ско­го ти­па и др. ук­ра­ше­ния. Многие па­мят­ни­ки искусства свя­за­ны с древне-русской го­род­ской куль­ту­рой, на­чи­наю­щей раз­ви­вать­ся на тер­ри­то­рии Московской оласти с середины XII века.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки крем­лей, обо­ро­нительных со­ору­же­ний и других ук­ре­п­ле­ний Ста­рой Ру­зы, Во­ло­ко­лам­ска, Ко­лом­ны, Дмит­ро­ва, Ло­бын­ска (с. Дра­ки­но; все XII века), Мо­жай­ска, Ми­ку­ли­на, Те­ши­ло­ва (дер. Спас-Те­ши­ло­во), Рос­ти­слав­ля (близ Озёр, все XII-XIII веков), Зве­ни­го­рода (XIV век), Ве­реи (конец XIV века), Ра­до­не­жа (начало XV века), Ца­рё­ва-Бо­ри­со­ва го­род­ка (конец XVI века, воз­мож­но, зод­чий Ф.С. Конь).

К ран­не­му зод­че­ст­ву мо­с­ков­ской шко­лы от­но­сят­ся бе­ло­ка­мен­ные хра­мы второй половины XIV - начало XV веков: Вве­ден­ская церковь Вла­дыч­но­го монастыря (1362 год), По­кров­ская церковь Вы­соц­ко­го монастыря (1381 год; обе - в Сер­пу­хо­ве; в конец XVI века обе пе­ре­строе­ны с со­хра­не­ни­ем под­кле­тов), Ус­пен­ский со­бор в Ко­лом­не (около 1380 года, не сохр.); бес­столп­ные церковь Св. Ио­ан­на Пред­те­чи на Го­ро­ди­ще в Ко­лом­не (XIV века; пе­ре­строе­на в первой половине XVI века) и церковь Свт. Ни­ко­лая в с. Ка­мен­ское (XIV век; верх пе­ре­ло­жен в 1958-1961 годы, архитектор Б.Л. Альт­шул­лер); церк­ви Свт. Ни­ко­лая (конец XIV века, пе­ре­строе­на в 1849-1852 годы) и Свя­тых Ио­а­ки­ма и Ан­ны (1390-е годы; со­хра­нил­ся фун­да­мент и часть сте­ны) в Мо­жай­ске, Ус­пен­ский со­бор на Го­род­ке в Зве­ни­го­ро­де (ок. 1400 года), со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го мо­на­сты­ря (1404-1405 годы), Тро­иц­кий со­бор Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры (1422-1423 годы).

Са­мо­сто­ятельное зод­че­ст­во мо­с­ков­ской шко­лы (од­на из главынх черт - ки­ле­вид­ные за­ко­ма­ры и пор­та­лы) про­дол­жа­ло раз­ви­вать­ся и по­сле пе­рио­да т. н. Тём­но­го вре­ме­ни середины XV века; сре­ди его об­раз­цов: од­но­гла­вые Вос­кре­сен­ский со­бор в Во­ло­ко­лам­ске (ме­ж­ду 1462 и 1494 годами), церковь Св. Ду­ха ти­па «иже под ко­ло­ко­лы» в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре (1476-1477 годы), бес­столп­ные церк­ви - Ни­ко­лы Гос­ти­но­го в Ко­лом­не (за­ло­же­на в 1501 году, пе­ре­строе­на в 1848 году), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Синь­ко­во Ра­мен­ско­го р-на (XVI века, пе­ре­строе­на в 1788-1791 годы), Бла­го­ве­ще­ния в дер. Си­пя­ги­но (XVI век, не сохр.); со­бо­ры Свт. Ни­ко­лая в Ни­ко­ло-Пеш­нош­ском монастыре (начало XVI века) и Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба Бо­ри­сог­леб­ско­го мон. в Дмит­ро­ве (до 1537 года), 3-гла­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1537 году, по­сле пе­ре­строй­ки 1792 года - од­но­гла­вая) бывшего Воз­ми­щен­ско­го монастыря в Во­ло­ко­лам­ске (из­ве­стен с XV века, уп­ра­зд­нён в 1764 году), 5-гла­вый со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Лу­жец­ко­го монастыря в Мо­жай­ске (1520-1540-е годы); од­но­гла­вые церк­ви Свт. Ни­ко­лая в с. Чер­лен­ко­во (ме­ж­ду 1544 и 1562 годами, верх пе­ре­стро­ен в середине XIX веке), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1547 год) в Мед­ве­де­вой пус­ты­ни (уп­разд­не­на в 1764 году), Вве­ден­ская в Сер­гие­вом По­са­де (1547 год, пе­ре­строе­на в XVII-XVIII веках), Ус­пен­ская (первая подовина – середина XVI века) быв. Ус­пен­ско­го монастырь в Кли­ну (уп­ра­зд­нён в 1764 году), со­бор Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ве­рее (1552 год, пе­ре­страи­вал­ся в 1693 и 1729-1734 годы). С ис­поль­зо­ва­ни­ем итальянских эле­мен­тов де­ко­ра воз­ве­де­ны церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в дер. Юр­ки­но Ис­трин­ско­го р-на (конец XV - начало XVI веков), Тро­иц­кая церковь в с. Чаш­ни­ко­во (начало XVI века). Из кре­по­ст­ных со­ору­же­ний XVI-XVII веков со­хра­ни­лись крем­ли в Ко­лом­не (1525-1531 годы) и За­рай­ске (1528-1531 годы), ос­тат­ки крем­лёв­ских стен в Сер­пу­хо­ве (1550-е годы), фраг­мен­ты Ни­коль­ских во­рот (XVI-XVII веков) в под­кле­те Но­во-Ни­коль­ско­го со­бо­ра в Мо­жай­ске.

Не­ко­то­рые мо­ну­мен­таль­ные 5-гла­вые хра­мы XVI века по­вто­ря­ли фор­мы со­бо­ров Мо­с­ков­ско­го Крем­ля: 4-столп­ные Ус­пен­ский со­бор в Дмит­ро­ве (ме­ж­ду 1509 и 1533 годами), со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Ми­ку­ли­но (конец 1550-х годов), 6-столп­ный Ус­пен­ский со­бор в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре (1559-1585 годы).

Строи­лись шат­ро­вые церк­ви: Вос­кре­сен­ская в с. Го­род­ня (1530-1540-е годы или меж­ду 1566 и 1578 годами), Ус­пен­ская Бру­сен­ско­го монастыря в Ко­лом­не (1552 год), Иль­ин­ская в с. Прус­сы (третья четверть XVI века), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в с. Ост­ров, Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. Бе­се­ды (около 1590 года); Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Ца­рё­ве-Бо­ри­со­ве го­род­ке (1596-1601 годы, не сохр.), Св. Ге­ор­гия во Вла­дыч­ном мон. в Сер­пу­хо­ве (конец XVI - начало XVII века; обе - по за­ка­зу Бо­ри­са Го­ду­но­ва); Свя­тых Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких в Трои­це- Сер­гие­вой лав­ре (1635-1638 годы), Тро­иц­кая ц. Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря (1650 год).

В конце XVI века воз­ве­де­ны так­же: 5-гла­вые 4-столп­ные на под­кле­те Тро­иц­кая (Пре­об­ра­жен­ская) церковь в усадь­бе Боль­шие Вя­зё­мы (1597-1599 годы), со­бор За­ча­тия пра­вед­ной Ан­ны в Вы­соц­ком монастыре (конец 1590-х годов, сво­ды пе­ре­ло­же­ны в 1697 году); 5-гла­вый 2-столп­ный Вве­ден­ский со­бор Вла­дыч­но­го мон. (конец 1590-х годов; оба - в Сер­пу­хо­ве); бес­столп­ные церк­ви со сту­пен­ча­тым по­вы­ше­ни­ем сво­дов и од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми - Тро­иц­кая в с. Трои­це-Ло­ба­но­во (около 1590 года, пе­ре­строе­на в XVIII веке), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в уро­чи­ще Спас- Мих­не­во (близ дер. Пат­ри­кее­во; ок. 1593 года; раз­ру­ше­на в 1950-1960-е годы), По­кров­ская в с. По­кров­ское Сту­пин­ско­го р-на (ок. 1600 год).

Де­ревянные церк­ви XVI-XVIIвеков большая часть не со­хра­ни­лись (клет­ская Бла­го­ве­щен­ская церковь в с. Бла­го­ве­ще­нье, XVII века, ра­зо­бра­на в 1977 году, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2006-2008 годы; Ус­пен­ская ц. в с. Под­со­си­но, 1671 год, сне­се­на в советское вре­мя; клет­ская церковь Про­ро­ка Илии в с. Лев­ко­во, середина XVII века, сго­ре­ла в 1960 году; Бо­го­яв­лен­ская ц. из с. Се­мё­нов­ское в Му­зее де­ревянного зод­че­ст­ва в Ис­т­ре, 1674 год, сго­ре­ла в 2000 году, и др.).

Уни­ка­лен по сво­ему за­мыс­лу Вос­кре­сен­ский со­бор Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го монастыря, по­вто­ряю­щий композицию собора в Иеру­салиме (1658-1666 годы, ша­тёр над ро­тон­дой, 1682-1684 годы; вос­ста­нов­лен по про­ек­ту Б.Ф. Рас­трел­ли, 1756 год). В 1660-1690-е годы раз­ви­вал­ся тип бес­столп­ных пря­мо­уголь­ных в пла­не хра­мов с яру­са­ми ко­кош­ни­ков: од­но­гла­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. По­яр­ко­во (1665 год, шат­ро­вая ко­ло­коль­ня - 1670-е годов); 5-гла­вые церк­ви - Свт. Ни­ко­лая в с. Ба­тюш­ко­во (1666 или 1670-е годов), Зна­мен­ская в с. Кузь­мин­ское До­мо­де­дов­ско­го р-на (1671-1678 годы), Бла­го­ве­щенская ц. (1675-1677 годы; сим­мет­рич­ные лест­ни­цы) ан­самб­ля ут­ра­чен­но­го цар­ско­го пу­те­во­го двор­ца в Тай­нин­ском (ны­не г. Мы­ти­щи), Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Ко­тель­ни­ках (1676-1684 годы), Св. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в с. Ко­мя­ги­но (1678 год), Тро­иц­кая в с. Де­ди­но­во (1696-1700 годы).

Бо­лее стро­ги (из-за от­сут­ст­вия ко­кош­ни­ков) 5-гла­вые хра­мы на под­кле­те: ц. Вхо­да в Ие­ру­са­лим (1677-1679 годы; шат­ро­вая ко­ло­коль­ня) быв. Спас­ско­го монастыря (из­вес­тен с XVI века, уп­разд­нён в 1764 году) в Ве­рее, 4-столп­ные Ус­пен­ские со­бо­ры - в Ко­лом­не (1672-1682 годы) и в Ио­си­фо-Во­лоц­ком мо­на­сты­ре (1688-1692 годы), Тро­иц­кий со­бор Бе­ло­пе­соц­ко­го монастыря (ос­вя­щён в 1702 году). Без ко­кош­ни­ков, в ду­хе московского по­сад­ско­го зод­че­ст­ва, по­строе­ны: 5-гла­вые - Вос­кре­сен­ская ц. в с. Би­тя­го­во (1665-1671 годы), Тро­иц­кая церковь в Сер­пу­хо­ве (1670 год), Ни­коль­ский со­бор в За­рай­ске (по ука­зу 1681 года), церк­ви За­ча­тия Ан­ны в г. Че­хов (1689-1694 годы), Ка­зан­ская в пос. По­лев­ши­на, Ни­коль­ская в г. Пуш­кин (обе 1692-1694 годы); церк­ви с де­ко­ра­тив­ным 5-гла­ви­ем - Ни­коль­ская в с. Си­до­ров­ское (1680 год), Бо­го­яв­лен­ская в Ко­лом­не (1680-1689 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Кли­ши­но (1680-е годы, гла­вы не сохр.), Ус­пен­ская в с. Ста­рые Кузь­мен­ки (1694 год) и др.; строй­ные со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Брон­ни­цах (1696-1705 годы) и Ка­зан­ская церковь в с. Кия­со­во (1701 год).

Бо­лее скром­ные од­но­гла­вые церк­ви - Спас­ская в г. Дол­го­пруд­ный (1684 год), Пре­об­ра­жен­ская в вот­чи­не пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма в с. Сив­ко­во (1684-1685 годы), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. Ос­таш­ко­во (1680-1690-е годы), Св. Дмит­рия Со­лун­ско­го в с. Дмит­ров­ское Крас­но­гор­ско­го р-на (1689 год), Сре­тен­ская в с. Кон­стан­ти­но­во Сер­гие­во-По­сад­ско­го р-на (1690-1695 годы), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1694 год) и По­кро­ва (1695 год) в Во­ло­ко­лам­ске, Ни­кит­ская (1695 год) и Тро­иц­кая (1696 год) в Ко­лом­не, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Де­ди­но­во (конец XVII века), Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в дер. Ка­мен­ки (1697 год), Тро­иц­кая в с. За­во­ро­во (1699 год), Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в дер. Мав­ри­но Щёл­ков­ско­го р-на (1700-1703 годы). В ду­хе бес­столп­ных церк­вей второй половины XVII века со­ору­же­на од­но­гла­вая с 4 яру­са­ми ко­кош­ни­ков Вос­кре­сен­ская ц. (Ни­ко­лы По­сад­ско­го) в Ко­лом­не (1716 год).

По за­ка­зу кн. Одо­ев­ских по­строе­ны 2-столп­ные церк­ви с ко­кош­ни­ка­ми и 4 при­де­ла­ми по уг­лам - Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в пос. Ко­лю­ба­ки­но (1652 год, пе­ре­строе­на), Свт. Ни­ко­лая в с. Ни­коль­ское-Урю­пи­но (1664-1665 годы, воз­мож­но, зод­чий Па­вел По­те­хин), Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. Мар­ко­во (1672-1680 годы); с 2 при­де­ла­ми - Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Ар­хан­гель­ском (1667 год). В 1661-1662 годы на бо­яр­ском дво­ре Б.И. Мо­ро­зо­ва в с. Пав­лов­ская Сло­бо­да по­став­ле­на бес­столп­ная 5-гла­вая Бла­го­ве­щен­ская ц. на под­кле­те с сим­мет­рич­ны­ми при­де­ла­ми. Пред­по­ло­жи­тель­но в 1676-1678 годы воз­двиг­ну­та Спас­ская церковь в пос. Ан­д­ре­ев­ка - один из пер­вых хра­мов ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в Московской области.

В конце XVII века по за­ка­зу Ми­ло­слав­ских воз­во­ди­лись тра­диционные шат­ро­вые церк­ви: Свт. Ни­ко­лая в Пет­ров­ском (ны­не г. Лыт­ка­ри­но, 1681-1690 годы), Зна­мен­ская в с. Ан­ни­но (1690 год); од­но­гла­вая церковь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. Ше­ме­то­во Сер­гие­во-По­сад­ско­го р-на (1676 год; де­ко­ри­ро­ва­на в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко ок. 1706 год). По за­ка­зу В.Б. Ше­ре­ме­те­ва со­ору­же­на стол­по­об­раз­ная цер­ковь-ко­ло­коль­ня Св. Ва­си­лия Ве­ли­ко­го в с. Чир­ки­но (конец XVII века).

С рас­ши­ре­ни­ем мо­на­сты­рей раз­ви­ва­лись различные ти­пы по­стро­ек: цар­ские чер­то­ги (ца­ри­цы­ны па­ла­ты и двор­цы Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ском мон., 1652-1654 годы, и Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре, 1680-е годы); не­боль­шое зда­ние ски­та пат­ри­ар­ха Ни­ко­на близ Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го мон. (1658-1662 годы), Свя­тые во­ро­та с над­врат­ны­ми церк­ва­ми - в Ио­си­фо- Во­лоц­ком монастыре (1679 год, зод­чий Тро­фим Иг­нать­ев), в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре (ц. Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи в сти­ле т. н. стро­га­нов­ско­го ба­рок­ко, 1693-1699 годы); об­шир­ные тра­пез­ные (в Ио­си­фо-Во­лоц­ком мон., XVI век, Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре, 1686-1692 годы, и др.). В середине XVI – начале XVIII веков многие мо­на­сты­ри ук­ре­п­ля­лись кир­пич­ны­ми сте­на­ми (зод­чие Иван Не­ве­ров, Иван Ша­ру­тин и др.).

Сре­ди па­мят­ни­ков т. н. мо­с­ков­ско­го ба­рок­ко (в т. ч. на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко): 4-ле­пе­ст­ко­вые в пла­не Ус­пен­ская церковь в усадь­бе Про­зо­ров­ских в Пет­ро­во-Даль­нем (1684-1688 годы, не сохр.), Спас­ская церковь «под зво­ном» в с. Убо­ры, ц. Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го монастыря (обе 1694-1697 годы), «вось­ме­рик на рав­но­ко­неч­ном мно­го­гран­ном кре­сте» - Пре­об­ра­жен­ская церковь в с. Юди­но (1718-1720 годы). Мно­го­чис­лен­ны церк­ви ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» с про­стым пла­ном, в т. ч. мно­го­ярус­ные (чет­ве­рик с 3 яру­са­ми 8-гран­ни­ков) - Смо­лен­ская в с. Са­фа­ри­но (ны­не с. Соф­ри­но; 1691-1702 годы); Св. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в дер. Мо­гу­то­во (1693 год), над­кла­дез­ная Ус­пен­ская ча­сов­ня в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре (конец XVII века), Воз­не­сен­ская церковь «под зво­ном» в с. Сен­ни­цы-2 (1701-1703 годы), По­кров­ская в с. Тро­па­рё­во (ос­вя­ще­на в 1713 году), Бла­го­ве­щен­ская в дер. Браж­ни­ко­во (1713-1715 годы). Сре­ди бо­лее про­стых, 2-ярус­ных церк­вей - Тро­иц­кий со­бор в Сер­пу­хо­ве (1696 год, вклю­ча­ет клад­ки хра­ма XVI века), церк­ви в де­рев­нях Жу­рав­на (1698-1710 годы), Брынь­ко­во, Шу­ко­ло­во (обе 1701 года), с. Ко­но­бе­е­во (1702 год), де­рев­нях Ва­си­льев­ское Руз­ско­го р-на (1702-1705 годы), Крив­цы (1703-1708 годы), Озе­рец­кое (1704-1708 годы), Афи­не­е­во (1704-1709 годы), сё­лах Вер­зи­ло­во, Па­ве­ль­це­во (1713-1715 годы), церковь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Мы­ти­щах (1713 год), церковь Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Ра­мен­ском (1725-1730 годы).

С 8-гран­ны­ми ок­на­ми в чет­ве­ри­ке по­строе­ны церк­ви: По­кров­ская в с. Чир­ки­но, Бла­го­ве­щен­ская в с. Сте­па­нов­ское (обе пе­ре­строе­ны в конце XVII века из хра­мов XVI века); в сё­лах Хол­мы Ис­т­рин­ско­го р-на (1696-1697 годы), Бо­ро­ди­но (1697-1701 годы), Стрел­ко­во (1702-1705 годы), Ни­ку­ли­но (1705 год), Ни­кит­ское, Спас-До­ща­тый (ны­не дер. Гор­ное, 1709 год), Но­во­кар­це­во (1714-1717 годы) и др. Ме­нее раз­вит тип тра­диц. бес­столп­ных хра­мов с фор­ма­ми на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко - ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в дер. Ро­ж­де­ст­вен­но Мы­ти­щин­ско­го р-на с 5 гра­нёны­ми ярус­ны­ми ба­ра­ба­на­ми (ос­вя­ще­на в 1697 году), ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в с. Зло­би­но с ма­лым вось­ме­ри­ком (1715-1720-е годов). От­дель­ный «ук­ра­ин­ский» (с гла­ва­ми по сто­ро­нам све­та, по об­раз­цу Боль­шо­го со­бо­ра Дон­ско­го мон. в Мо­ск­ве) кре­сто­об­раз­ный тип пред­став­ля­ет 5-гла­вая Воз­не­сен­ская церковь в дер. Бур­це­во (1730-1731 годы).

Под зна­чит. влия­ни­ем западно-ев­ропейского ба­рок­ко и при воз­мож­ном уча­стии иностранных мас­те­ров воз­ве­де­ны: Зна­мен­ская церковь в пос. Дуб­ро­ви­цы, ро­тон­даль­ная ча­сов­ня «Пят­ниц­кий ко­ло­дец» в Сер­гие­вом По­са­де (ру­беж XVII-XVIII веков), ц. Свт. Ни­ко­лая в дер. Пол­те­во с 4 яру­са­ми вось­ме­ри­ков от зем­ли (1706 год); в церк­ви-ко­ло­коль­не Св. Исаа­кия Дал­мат­ско­го в с. Сте­па­нов­ское (1702-1732 годы) за­мет­но влия­ние нем. мань­е­риз­ма. В ду­хе западно-ев­ропейского ба­рок­ко и пет­ров­ско­го ба­рок­ко по­строе­ны од­но­гла­вые церк­ви: Тро­иц­кая в с. Тро­иц­кое Мы­ти­щин­ско­го р-на (1694-1695 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Мар­фи­но (1701-1707 годы), Ус­пен­ская в дер. Но­во­за­га­рье (1714-1715 годы; пе­ре­строе­на в 1844 году, архитектор А.Г. Гри­горь­ев), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Под­мок­ло­во (за­ло­же­на в 1714 году по про­ек­ту архиектор Л. фон Фи­ки­на; воз­ве­де­на в 1718-1722 годы, архитектор А. Шульц; ро­тон­даль­ная), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. Ро­ж­де­ст­ве­но- Те­лять­е­во (1729-1731 годы), Тро­иц­кая в с. Ель­ди­ги­но (1735 год; цен­три­че­ская с вось­ме­ри­ком и 8-гран­ным об­хо­дом), 6-столп­ная ба­зи­ли­каль­ная церковь Свт. Ни­ко­лая в дер. Ни­коль­ское Клин­ско­го р-на (1738-1758 годы).

В сти­ле русского ба­рок­ко XVIII века, но с ком­по­зиционной ос­но­вой на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко («вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», час­то с под­кле­том и тон­ки­ми бе­ло­ка­мен­ны­ми де­таля­ми) по­строе­ны церк­ви: Ус­пен­ская в с. Та­бо­ло­во (г. Вид­ное; 1705-1716 годы), Свт. Ни­ко­лая в с. До­мо­де­до­во (1731-1732 годы, арх. Г.И. Ше­дель), Иль­ин­ская в с. Иль­ин­ское Крас­но­гор­ско­го р-на (1732-1735 годы), Илии Про­ро­ка на Тор­гу в Сер­пу­хо­ве (1748 год), Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в пос. Ни­коль­ско-Ар­хан­гель­ский (ме­ж­ду 1748 и 1771 годами), Тро­иц­кая в с. Го­ло­чё­ло­во (1752 год), Спас­ская в Сол­неч­но­гор­ске (1759 год), Вве­ден­ская в Ко­ню­шен­ной сло­бо­де в Дмит­ро­ве (1763-1768 годы), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва с 8-гран­ной тра­пез­ной в с. Иу­ди­но (1763-1771 годы). В 1730-е - начало 1740-х годов со­ору­жа­лись так­же ба­роч­ные ок­та­го­наль­ные церк­ви (ком­по­зи­ция, вос­хо­дя­щая к про­тес­тант­ским хра­мам): т. н. Ми­хе­ев­ская в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре (1732-1734 годы; уд­ли­нён­ный ок­та­гон), Зна­мен­ская в с. Дол­ма­то­во (1735 год; ок­та­гон с аб­си­дой), а так­же ц. Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи в дер. Сад­ки (1741 год), пред­став­ляю­щая в пла­не ок­та­гон с аб­си­дой и при­тво­ром; по­след­ний тип по­вто­рен в хра­мах в уро­чи­ще Ста­рый Спас (1764 год) и дер. Се­лев­ки­но (1770-е годы); в ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Та­ры­чё­во уг­лы 8-гран­ни­ка сгла­же­ны (1765 год).

Мно­го­об­ра­зие ба­роч­ных форм про­явле­но в ти­пах хра­мов: «вось­ме­рик на тет­ра­кон­хе» - церк­ви в с. Та­та­рин­це­во (1731-1735 годы), усадь­бе По­кров­ское-Руб­цо­во (пос. Пио­нер­ский; 1745 год), по­сёл­ке сов­хо­за «Бу­дён­но­вец» (1768-1771 годы); «вось­ме­рик на три­кон­хе» - в де­рев­нях Дуб­ров­ки и Фё­до­ров­ское Сту­пин­ско­го р-на (обе 1754 года); «вось­ме­рик с 4 при­мы­каю­щи­ми три­ли­ст­ни­ка­ми» - в усадь­бе Ша­хов­ских Фё­до­ров­ское (1762-1768 годы); «ро­тон­да на 12-гран­ни­ке» - в с. Лай­ко­во (1762-1764 годы); «ро­тон­да на три­кон­хе» - в дер. По­ре­чье Руз­ско­го р-на (1763 год); «ро­тон­да на чет­ве­ри­ке» - в с. Бо­го­род­ское Сер­гие­во-По­сад­ско­го р-на (1768 год).

Церк­ви с пла­ном в ви­де греческого кре­ста, впи­сан­но­го в пря­мо­уголь­ник на­руж­ных стен, - По­кров­ская в усадь­бе Пер­хуш­ко­во (ок. 1760 года), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. Виш­ня­ко­во (1775 год, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор А.П. Ев­ла­шев). В 1730-1780-е годы рас­про­стра­не­ны ар­ха­ич­ные хра­мы ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке»: церк­ви в дер. Луж­ки Истрин­ско­го р-на (1730-1734 годы), в пос. Об­раз­цо­во (1733-1738 годы), в сё­лах Ани­ски­но (1738-1742 годы), Кар­по­во (1744 год), Су­ко­во (1745 год), Сал­ты­ко­во (1748 год), Но­во­сёл­ки (1750-1756 годы); со­бор Боб­ре­не­ва мон. (1757-1763 годы), це­рк­ви в с. Мар­чу­ги (1768 год), дер. Каб­лу­ко­во (1785 гд) и др.; церк­ви с ба­роч­ны­ми на­лич­ни­ка­ми, ок­на­ми и тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми - Спас­ская в Лоб­не (1764-1769 годы), Бо­го­яв­лен­ская в Ве­рее (1777 год), По­кров­ская в Ру­зе (1781 год), Спас­ская в с. Иль­и­цы­но (1786 год).

В тра­диционных фор­мах по­строе­ны 5-гла­вые с «ве­не­ци­ан­ски­ми ра­ко­ви­на­ми» (ро­зет­ка­ми) под кар­ни­зом ка­мен­ные церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Верх­нее Мяч­ко­во (1764-1770 годы) и По­кров­ская в с. Зе­лё­ная Сло­бода (1784 год), по­вто­ряю­щая фор­мы Вос­кре­сен­ской ц. в с. Ко­лы­че­во (1697 год, верх пе­ре­стро­ен в конце XVIII века); 5-главая церковь Св. вмч. Ни­ки­ты в с. Со­фьи­но (1770 год).

К по­строй­кам русского ба­рок­ко с пря­мо­уголь­ным пла­ном и ма­лым вось­ме­ри­ком или чет­ве­ри­ком на ба­роч­ном сво­де от­но­сят­ся Успенская ц. в с. Успенское Один­цовского р-на (1726-1729 годы), Ус­пен­ская (1757-1767 годы) и Ильинская (1765-1773 годы) церкви в Сер­гие­вом По­са­де, церк­ви в сёлах Ща­по­во Сту­пин­ско­го р-на (1765 год), Шу­би­но (1785-1792 годы), Мочилы (1793 год) и др., этого же типа - 5-гла­вая цен­трич. ц. Св. Ди­мит­рия Со­лун­ско­го в Ру­зе (1792 год).

В сти­ле ели­за­ве­тин­ско­го ба­рок­ко воз­ве­де­ны: ко­ло­коль­ня (1741-1770 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Я. Шу­махер, И.Ф. Ми­чу­рин, Д.В. Ух­том­ский) и ро­тон­даль­ная цековь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1746-1748 годы) в Трои­це-Сер­гие­вой лав­ре, 5-гла­вая Пре­об­ра­жен­ская церковь в с. Спасс-Ко­си­цы­ (1750-е годы – 1761 год, пред­по­ло­жи­тель­но архитктор К.И. Бланк), Никольская церковь в с. Суб­бо­ти­но (1761-1764 годы), ко­ло­коль­ня Тих­вин­ской ц. в усадь­бе Ав­доть­и­но (1789 год).

Пе­ре­ход­ны­ми па­мят­ни­ка­ми от ба­рок­ко к клас­си­циз­му мож­но на­звать цен­трическую Зна­мен­скую церковь в с. Зна­мен­ское (1754-1769 годы), Крас­но­гор­скую ча­сов­ню в Сер­гие­вом По­са­де (1770 год), церк­ви в усадь­бе Ероп­ки­ных Сад­ки (ны­не г. Че­хов; 1771 год) и в с. Лю­би­чи (1770-е годы).

В по­след­ней четверти XVIII века воз­во­ди­лись так­же церк­ви с тра­ди­ци­онной для мо­с­ков­ско­го ба­рок­ко ком­по­зи­ци­ей «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», но с клас­си­ци­стическими фрон­то­на­ми и пи­ля­ст­ра­ми: в сё­лах Се­мё­нов­ское (1778-1780 годы), Клё­но­во (1793 год), Спас-Угол (1795-1797 годы). В 1780-1781 годы по­строе­на церковь Трёх Свя­ти­те­лей в усадь­бе Во­лын­щи­на - вось­ме­рик на 8-ле­пе­ст­ко­вом ос­но­ва­нии. В конце XVII-XVIII веках со­ору­жа­лись и де­ревянные церк­ви: Свт. Ни­ко­лая в дер. Ва­силь­ев­ское Сер­пухов­ско­го р-на (1689-1690 годы), Воз­не­сен­ская в с. Вос­кре­сен­ское Но­гин­ско­го р-на (1706 год, ре­кон­струи­ро­ва­на в середины 2000-х годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в дер. Руд­ня-Ни­кит­ское (ос­вя­ще­на в 1713 году), Тро­иц­кая в с. Тро­иц­кое Ис­т­рин­ско­го р-на (первая половина XVIII века), ярус­ная Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Сер­гие­вом По­са­де (1749-1752 годы; сне­се­на в 1957 году), Ка­зан­ская в Лу­хо­ви­цах (1754 год), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ме­ли­хо­ве (1756-1757 годы, сго­ре­ла в 1994 году, вос­ста­нов­ле­на в 1999 году), ярус­ная со стол­по­об­раз­ной ко­ло­коль­ней Сре­тен­ская церковь в дер. Пес­ки Ша­хов­ско­го р-на (1774-17 годы76; пе­ре­ве­зе­на из с. Се­ре­да в 1858 году), цер­ковь в с. Са­бу­ро­во (1780-е годы; сго­ре­ла в конце 1990-х годов).

Ар­хи­тек­ту­ра клас­си­циз­ма и ам­пи­ра в Московской области пред­став­ле­на во всём мно­го­об­ра­зии объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных ре­ше­ний. Тип ро­тон­даль­ных церк­вей де­лит­ся на под­ти­пы: ро­тон­даль­ные церк­ви с 2-ко­ло­ко­лен­ным западным фа­са­дом - Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская в усадь­бе Пех­ра-Яков­лев­ское (г. Ба­ла­ши­ха; 1777-1782 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.И. Ба­же­нов) и Зна­мен­ская в усадь­бе Ива­нов­ское (близ Во­ло­ко­лам­ска, 1782-1784 годы); ро­тон­даль­ные церк­ви с вы­сту­паю­щей аб­си­дой - в дер. Щег­лять­е­во (1779-1783 годы), в с. Иль­ин­ское Во­ло­ко­лам­ско­го р-на (1783 годы; 3-ле­пе­ст­ко­вый ал­тарь 1816 годы), в дер. Бо­го­сло­во (1795-1801 годы), церковь Греб­нев­ской иконы Бо­жи­ей Ма­те­ри в Один­цо­ве (1797-1798 годы), Спас­ская ц. в с. Ис­лав­ское (1797-1799 годы), По­кров­ские церкви - в Щёл­ко­ве (1800 год, ок­ру­же­на ко­лон­на­дой) и в с. Го­рош­ко­во (1811 год), Тро­иц­кая церковь в с. Пре­чис­тое (ны­не г. Ло­си­но-Пет­ров­ский; 1822-1830 годы); ро­тон­даль­ные церк­ви без вы­сту­па аб­си­ды и с од­ной ко­ло­коль­ней - ок­ру­жён­ные ко­лон­на­дой Тро­иц­кие церк­ви в с. Кон­стан­ти­но­во (1797 год) и в с. Ива­ше­во (1815 год), По­кров­ская церковь в с. Пех­ра-По­кров­ское Ба­ла­ши­хин­ско­го р-на (1825-1828 годы, архитектор О.И. Бо­ве), так­же в сё­лах Ан­дре­ев­ское (ны­не г. Ях­ро­ма; 1803-1821 годы), Ар­хан­гель­ское Руз­ско­го р-на (1820-1822 годы, Бо­ве). К ро­тон­даль­ным при­мы­ка­ет тип «вось­ме­рик от зем­ли» с боль­шой тра­пез­ной (Ивер­ская ц. в с. Рас­ту­но­во, 1797-1799 годы). Ред­кий тип пред­став­ля­ют хра­мы с 2 сим­мет­рич­ны­ми объ­ё­ма­ми по оси за­пад - вос­ток: ц. Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва с ко­ло­коль­ней по цен­тру в дер. Мо­гиль­цы (1767 год) и Ка­зан­ская ц. в усадь­бе Яро­по­лец Чер­ны­шёвых (1780-1798 годы, идея З.Г. Чер­ны­шё­ва).

К кре­сто­об­раз­ным в пла­не с 2 ко­ло­коль­ня­ми западного фа­са­да от­но­сят­ся церк­ви в Тро­иц­ком-Кай­нард­жи (1778-1784 годы) и в с. Шкинь (1794-1798 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектр Н.Н. Ле­гран или Р.Р. Ка­за­ков); с од­ной ко­ло­коль­ней - в дер. Но­вая Шур­ма (1798-1812 годы), с. Ми­ха­лё­во (1818-1821 годы), дер. Ива­ни­со­во (1825-1838 годы), Ус­пен­ская церковь в пос. Бе­ло­омут (1839-1840 годы).

Один из наи­бо­лее из­люб­лен­ных ти­пов - цен­трические хра­мы: с 4 пор­ти­ка­ми, кре­сто­об­раз­ные в пла­не - в усадь­бе Греб­не­во (1786-1791 годы, арх. И.И. Вет­ров) и в с. Та­леж (1795-1796 годы); ти­па «вось­ме­рик на кре­сте» - в дер. Щер­бин­ка (1795 год); пря­мо­уголь­ные с рав­но­ве­ли­ки­ми вы­сту­па­ми ал­та­ря и при­тво­ра - в дер. Ми­шу­ти­но (1805 год), в усадь­бе Вве­ден­ское (1812 год, пред­по­ло­жи­тель­но арх. Н.А. Львов); ти­па «иже под ко­ло­ко­лы» - в усадь­бе Греб­не­во (1817-1823 годы, ар­хи­тек­то­ры И.И. Оль­дел­ли, Н.И. Де­рю­гин; пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту арх. А.Н. Во­ро­ни­хи­на, 1811 годы) и в с. Воз­дви­жен­ское (1838-1845 годы, по про­ек­ту Ф.М. Шес­та­ко­ва); церковь Свт. Ни­ко­лая в пос. Се­реб­ря­ные Пру­ды со звон­ни­ца­ми в 4 уг­ло­вых ба­ра­ба­нах (1835 год).

К церк­вам со слож­ным пла­ном от­но­сят­ся: 3-ро­тон­даль­ные (по при­ме­ру московская цепковь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на) Ни­коль­ская в с. Ка­ра­ча­ро­во (1795 год) и Св. Дмит­рия Со­лун­ско­го в дер. Ши­мо­но­во (1800-1805 годы), три­кон­хо­вая Воз­не­сен­ская в с. Спи­ро­во (1810-1825 годы). Мно­го­чис­лен­ны цен­трические церк­ви с ро­тон­дой верх­не­го яру­са и од­ной ко­ло­коль­ней: Зна­мен­ская в уро­чи­ще Тё­п­лое (1797 год, пал­ла­ди­ан­ские де­та­ли, близ­кие твор­че­ст­ву Льво­ва), хра­мы в с. Рах­ма­но­во, дер. Ком­ле­во (ро­тон­да ук­ра­ше­на 4 пор­ти­ка­ми; оба 1802 год), с. Ива­нов­ское Сту­пин­ско­го р-на (1829-1833 годы), Ни­коль­ский со­бор в Сер­пу­хо­ве (1833-1857 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Т. Та­ман­ский, Ф.М. Ше­ста­ков), По­кров­ская церковь в дер. Го­лов­ко­во (1856-1864 годы, арх. М.Д. Бы­ков­ский).

Квад­рат­ные в пла­не 4-столп­ные церк­ви с ро­тон­даль­ным верх­ним яру­сом: Воз­не­сен­ская в Ях­ро­ме (1792-1801 годы; де­кор в сти­ле нео­го­ти­ки), По­кров­ская с 2 ко­ло­коль­ня­ми в с. Аку­ло­во (1807 год), хра­мы в сё­лах Шес­та­ко­во (1801-1819 годы), Ми­хай­лов­ское (1816-1822 годы). Уд­ли­нён­ный план пред­став­ля­ет 8-столп­ная Вос­кре­сен­ская цековь в с. Де­ди­но­во (1809-1817 годы). Срав­ни­тель­но ма­ло­чис­лен­ны ку­би­че­ские церк­ви с низ­ким ба­ра­ба­ном и за­глуб­лён­ны­ми пор­ти­ка­ми: Тро­иц­кая в дер. Ко­ле­ди­но (1815-1820 годы, арх. Д.И. Жи­ляр­ди), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Хим­ках (1822-1829 годы), Вос­кре­сен­ская в пос. Ко­жи­но (1844-1852 годы).

Сре­ди 5-гла­вых хра­мов с тра­пез­ной и ко­ло­коль­ней: Тро­иц­кий со­бор в По­доль­ске (1819-1832 годы), Ус­пен­ская церковь в дер. Под­соси­но (1825-1831 годы), 4-столп­ный Ус­пен­ский со­бор в Ка­ши­ре (1829-1837 годы), церк­ви в с. Спас-За­улок (1833-1837 годы), дер. Бор­ще­во (1834-1840 годы). В эпо­ху ам­пи­ра так­же воз­во­ди­лись мав­зо­леи: Вол­кон­ских в усадь­бе Су­ха­но­во (1813 год, Жи­ляр­ди; пе­ре­стро­ен в 1934 году), Туч­ко­ва в Спа­со-Бо­ро­дин­ском монастыре (1818-1820 годы), Ор­ло­вых в усадь­бе Се­мё­нов­ское-От­ра­да (1832-1835 годы, Жи­ляр­ди), С.П. Ру­мян­це­ва в Тро­иц­ком-Кай­нард­жи (1830-е годы). Гар­мо­ни­ей форм и мо­ну­мен­таль­но­стью вы­де­ля­ют­ся ко­ло­коль­ни: 6-ярус­ная Вве­ден­ской ц. в Ка­ши­ре (1810-е годы, верх­ний ярус - 1860-е годы), Вос­кре­сен­ской ц. в Пав­лов­ском По­са­де (1838-1841 годы).

В сти­ле нео­го­ти­ки с древне-русскими эле­мен­та­ми по­строе­ны церк­ви в сё­лах Под­жи­го­ро­до­во (1778-1783 годы), Бы­ко­во (1782-1789 годы, ар­хи­тек­то­ры В.И. Ба­же­нов, М.Ф. Ка­за­ков), кор­пу­са кон­но­го дво­ра в усадь­бах Марь­ин­ка (1780-е годы) и Ос­та­шё­во (1840-е годы); дом в усадь­бе Ка­мен­ка (ны­не г. Элек­тро­уг­ли; конец XVIII века), церковь Свт. Ни­ко­лая в с. Чер­ки­зо­во Ко­ло­мен­ско­го р-на (нео­го­тические эле­мен­ты второй половины 1780-х годов), Но­во-Ни­коль­ский со­бор в Мо­жай­ске (1802-1814 годы), Смо­лен­ская цековь в Иван­те­ев­ке (1803-1808 годы, архитектор А.Н. Ба­ка­рев), церковь Свт. Ни­ко­лая в с. Ца­рё­во (1812-1839 годы, арх. И.В. Его­тов, скульп­тор Г.Т. За­ма­ра­ев), Сер­ги­ев­ская церковь в Но­во-Го­лут­ви­не монастыре и баш­ни ог­рад мо­на­сты­рей в Ко­лом­не (1820-1830-е годы), Тро­иц­кая церковь в дер. Но­во­ща­по­во (1832-1835 годы).

Кон­сер­ва­тив­ное на­прав­ле­ние начала XIX века пред­став­ля­ют ти­пы: дву­свет­ный чет­ве­рик с сомк­ну­тым сво­дом (ц. Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в дер. Па­ню­ко­во, 1798-1803 годы), «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (По­кров­ская церковь в с. Ку­ли­ко­во, 1807 год), 5-гла­вые церк­ви в ду­хе XVII века (Сре­тен­ская в Дмит­ро­ве, 1814 год); 5-гла­вые церкви на сомк­ну­том сво­де (Иль­ин­ская в с. Ма­мон­то­во, 1810-е годы; Тро­иц­кая в с. Хо­теи­чи, ме­ж­ду 1812 и 1821 годами). В ду­хе позд­не­го клас­си­циз­ма по­строе­на Спас­ская церковь с ро­тон­дой над ал­та­рём в дер. Тор­бее­во (1866 год).

На тер­ри­то­рии Московской области сло­жи­лись ан­самб­ли многих мо­на­сты­рей; сре­ди них - Хоть­ков­ский По­кров­ский в Хоть­ко­во (начало XIV века; XVIII - начало XX веков), Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра (1330-1340-е годы; XV-XVIII века); Вла­дыч­ный Вве­ден­ский (1360 год) и Вы­соц­кий Бо­го­ро­диц­кий (1374 год; в обо­их по­строй­ки XVI-XIX века) в Сер­пу­хо­ве; Ни­ко­ло-Пеш­нош­ский в пос. Лу­го­вой (1361 год; XVI-XIX века), Стро­мын­ский Ус­пен­ский в с. Стро­мынь (1380 год, уп­ра­зд­нён в 1764 году; не сохр.), Боб­ре­нев Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ский в с. Ста­рое Боб­ре­не­во (1381 год; XVII-XIX века), Ста­ро-Го­лут­вин Бо­го­яв­лен­ский в Ко­лом­не (1385/86 год; XVII-XIX века), Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ский в Зве­ни­го­ро­де (1398 год; XV-XIX века), Лу­жец­кий Фе­ра­пон­тов в Мо­жай­ске (1408 год; XVI-XIX века), Ко­лоц­кий Ус­пен­ский в дер. Ко­лоц­кое (1413 год; XVII-XVIII века), Ни­ко­ло-Уг­реш­ский мо­на­стырь, Дмит­ров­ский Бо­ри­сог­леб­ский (до 1472 года; XVI - начало XX веков), Ио­си­фо-Во­лоц­кий в с. Те­ряе­во (1479 год; конец XV-XVII веков), Бе­ло­пе­соц­кий Тро­иц­кий в Сту­пи­не (до 1498 год; вторая половина XVI-XIX веков), Да­ви­до­ва Воз­не­сен­ская пус­тынь в пос. Но­вый Быт (около 1515 года, XVII-XIX века), Бру­сен­ский Ус­пен­ский в Ко­лом­не (1552 год; XVI-XIX века), Ни­ко­ло- Ра­довиц­кий в с. Ра­до­ви­цы (ра­нее 1580 год; XVIII-XIX века), Крас­но­холм­ская Но­во­со­ло­вец­кая Мар­чу­гов­ская пус­тынь в с. Фау­сто­во (1654 год; 2-столп­ная 5-гла­вая Тро­иц­кая ц., 1670-1690-е годы), Но­во-Ие­ру­са­лим­ский Вос­кре­сен­ский монастырь в Ис­т­ре (1656 год), Свя­то-Ека­те­ри­нин­ская пус­тынь в г. Вид­ное (1658 год, XVIII-XIX века), Бер­лю­ков­ская Ни­ко­ла­ев­ская пус­тынь в дер. Ав­доть­и­но (начало XVIII века; 1830-1900-е годы; 5-гла­вый со­бор Хри­ста Спа­си­те­ля, 1835-1842 годы, арх. Ф.М. Шес­та­ков), быв. Спа­со-Ви­фан­ский монастырь в Сер­гие­вом По­са­де (1783 год, Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 1783-1786 годы, ра­зо­бран в 1951 году; 5-гла­вый Тих­вин­ский со­бор, 1860-1863 годы), Но­во-Го­лут­вин Свя­то-Тро­иц­кий монастырь в Ко­лом­не (1800 год; XVI-XIX века), Ано­син Бо­ри­со­глеб­ский монпстырь в дер. Ано­си­но (1823 год; ро­тон­даль­ный со­бор, 1810-1812 годы), Спа­со-Бо­ро­дин­ский мон. в с. Се­мё­нов­ское (1838 год; со­бор Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1851-1859 годы, архитектор М.Д. Бы­ков­ский), Чер­ни­гов­ский скит в Сер­гие­вом По­са­де (1843/44 год; Чер­ни­гов­ская церковь, 1886-1889 годы, архитектор Н.В. Сул­та­нов), Па­ра­кли­то­ва пу­стынь в дер. Сме­на (1858 год; ко­ло­коль­ня – 1896-1898 годы, архитектор А.А. Лат­ков), Гус­лиц­кий Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский монастырь в г. Ку­ров­ское (1859 год; 5-гла­вый Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 1879-1886 годы), Спа­со-Вла­херн­ский монастырь в пос. Де­де­нё­во (1861 год; Спас­ский со­бор, 1798-1811 годы, пе­ре­стро­ен в 1843-1850 годы), Ка­зан­ский монастырь в дер. Ко­лы­че­во (1885 год), Кре­сто­воз­дви­жен­ский Ие­ру­са­лим­ский монастырь в дер. Лу­ки­но (1887 год; 5-гла­вый Воз­не­сен­ский со­бор, 1890-1893 годы), Тро­иц­кий Алек­сан­д­ро-Нев­ский в дер. Ака­то­во (1899 год; 5-гла­вая Ни­коль­ская церковь, 1902-1904 годы, архитектор И.П. Маш­ков), Алек­сан­д­ров­ский в дер. Мак­ла­ко­во (1906 год; 5-гла­вый со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, 1895-1897 годы), Се­ра­фи­мо-Зна­мен­ский скит близ с. Би­тя­го­во (1910 год; ан­самбль в нео­рус­ском сти­ле, 1910-1912 годы, архитектор Л.В. Сте­жен­ский).

Из мно­го­численных уса­деб­ных ан­самб­лей XVIII-XIX века со­хра­ни­лись ран­ние по­строй­ки уса­деб Глин­ки (1727-1735 годы), Ми­лет М.И. Во­рон­цо­ва (ны­не с. Но­вый Ми­лет; дво­рец середины XVIII века, сго­рел в 1818 году; Ни­коль­ская церковь, 1904 год), усадь­бы Дуб­ро­ви­цы. Сре­ди других уса­деб середина XVIII-XIX веков: Яро­по­лец Гон­ча­ро­вых, Яро­по­лец Чер­ны­шё­вых (дом 1760-х годов, по про­ек­ту Ж.Б. Вал­лен-Де­ла­мо­та), Ло­пас­ня-Зачать­ев­ское Ва­силь­чи­ко­вых (ны­не - в г. Че­хов), Ни­коль­ское-Га­га­ри­но (дом 1773-1777 годы, архитектор И.Е. Ста­ров), Се­мё­нов­ское-От­ра­да, Су­ха­но­во, Пет­ро­во-Даль­нее Го­ли­цы­ных (главный дом – 1803-1807 годы); По­ли­ва­но­во К.Г. Ра­зу­мов­ско­го (дом - 1770-е годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.И. Ба­же­нов); Ива­нов­ское-Коз­лов­ское Блу­до­вых (дом 1770-1780-х годов), Ни­коль­ское-Урю­пи­но, Пет­ров­ское-Кня­жи­ще­во Де­ми­до­вых (гл. дом с пла­ном в ви­де 8-уголь­ни­ка, 1776-1780 годы, арх. М.Ф. Ка­за­ков), Де­неж­ни­ко­во (гл. дом - пред­по­ло­жи­тель­но Ка­за­ков), Го­рен­ки, Тро­иц­кое-Кай­нар­джи, Боль­шие Вя­зё­мы, Пех­ра-Яков­лев­ское (ны­не в г. Ба­ла­ши­ха; гл. дом – 1783-1786 годы, пред­по­ло­жи­тель­но К.И. Бланк), Воробьёво Р.Е. Татищева (дом конца XVIII века), Оль­го­во, Ар­хан­гель­ское, Греб­не­во, Рай- Се­мё­нов­ское, Пу­щи­но-на-На­ре Вя­зем­ских (близ Сер­пу­хо­ва), Вве­ден­ское, Се­ред­ни­ко­во, Гор­ки (ны­не пос. Гор­ки Ле­нин­ские), Ива­нов­ское (ны­не в г. По­дольск), Ко­ра­ло­во А.М. Яро­сла­во­ва, Зна­мен­ское-Гу­бай­ло­во В.М. Дол­го­ру­ко­ва-Крым­ско­го (ны­не г. Крас­но­горск), Ни­коль­ское-Оболья­ни­но­во в с. Подъ­яче­во, Белая­ Колпь, Ал­ма­зо­во, Кон­стан­ти­но­во Р.Е. Та­ти­ще­ва (г. До­мо­де­до­во; дом – 1826 год), Вань­ко­во (в 1901 году при­об­ре­те­на В.М. Вас­не­цо­вым; де­рев. дом первой половины XIX века в 1952 году пе­ре­не­сён в с. Шад­ри­но, сго­рел в 2008 году).

Во второй четверти – конец XIX века по­строе­ны усадь­бы: Ер­шо­во Ол­суфь­е­вых (1830-е годы), Мар­фи­но, По­ре­чье, Покровское-Рубцово Голохвастовых (дом 1830-х годоы), Ос­та­шё­во, Ни­коль­ское-Про­зо­ров­ское Тру­бец­ких (не­оба­роч­ный гл. дом, 1850-е годы), Ме­щер­ское Бо­де-Ко­лы­че­вых, На­зарье­во Ми­хал­ко­вых (дом конца 1850-х годов), Ус­пен­ское-Вя­зем­ское (гл. дом начала 1880-х годов, с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки), Под­лип­ки чае­тор­гов­ца С.В. Пер­ло­ва (ны­не г. Ко­ро­лёв; не­оба­роч­ный дом второй полоивны XIX века), Лю­би­мов­ка близ с. Та­ра­сов­ка (те­ат­раль­ный па­виль­он середины XIX века), Ва­силь­ев­ское А.Г. Щер­ба­то­ва (Руз­ский р-н; за­мок в вик­то­ри­ан­ском сти­ле, 1881-1884 годы, арх. П.С. Бой­цов), По­душ­ки­но ба­ро­нов Май­ен­дорф (пос. Бар­ви­ха; нео­го­тический «за­мок», 1885 год, Бой­цов), Усо­во великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (дом-кот­тедж – 1889-1892 годы, архитектор С.К. Ро­дио­нов; ны­не ре­зи­ден­ция пред. Пра­ви­тель­ст­ва РФ Но­во-Ога­рё­во), Один­цо­во-Ар­хан­гель­ское В.Е. Мо­ро­зо­ва в дер. Один­цово (цен­трическая церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1798-1800 годы; главный дом в сти­ле нео­го­ти­ки, кон­ный двор, 1892-1894 годы, архитектор Ф.О. Шех­тель), Крас­ко­во Обо­лен­ских (дом 1890-х годов, сго­рел в 2011 году) и др. Ряд уса­деб Московской области XIX века свя­зан с име­на­ми дея­те­лей русской куль­ту­ры: Аб­рам­це­во, Му­ра­но­во, Шах­ма­то­во, Ме­ли­хо­во, Чай­ков­ско­го П.И. дом-му­зей в Кли­ну.

В хра­мо­вом зод­че­ст­ве середина XIX – начало XX века пред­став­ле­ны различные сти­ли. Чер­та­ми пе­ре­ход­но­го сти­ля от клас­си­циз­ма к рус­ско-ви­зан­тий­ско­му сти­лю от­ме­че­ны церковь Свт. Ни­ко­лая в На­ро-Фо­мин­ске (1846-1852 годы, архитектор П.П. Бу­ре­нин), По­кров­ская церковь в дер. Паш­не­во (1849-1860 годы). В рус­ско-ви­зантийском сти­ле воз­ве­де­ны: од­но­гла­вые По­кров­ская церковь в с. По­кров По­доль­ско­го р-на (1845-1872 годы), Тро­иц­кий со­бор в Ра­мен­ском (1847-1852 годы), церк­ви в дер. Со­коль­ни­ко­во (1847-1855 годы), с. Иваш­ко­во (1850-1873 годы), Ни­коль­ский со­бор в Во­ло­ко­лам­ске (1853-1862 годы); 5-гла­вые Тих­вин­ская церковь в Но­гин­ске (1846-1848 годы), Ни­коль­ская церковь в с. Ро­га­чё­во (1862–86), 6-столп­ная Тро­иц­кая ц. в дер. Но­воего­рье (Но­во-Егорье; 1875-1887 годы), Тро­иц­кая церковь в с. Вну­ко­во (1877-1893 годы); церковь Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в пос. Ви­но­гра­до­во (1847-1854 годы), кре­сто­об­раз­ная в пла­не Спас­ская ц. в с. Де­ули­но (1849-1853 годы; по­вто­ря­ет фор­мы де­ревянного шат­ро­во­го хра­ма XVII века).

В рус­ском сти­ле по­строе­ны: 5-гла­вые церк­ви в сё­лах Иг­нать­е­во (1863-1868 годы), Бе­лый Раст (1880 год, арх. В.И. Со­ко­лов), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Ни­ко­ло-Уг­реш­ском монастырь (1880-1894 годы, архитектор А.С. Ка­мин­ский); 4-столп­ные 5-шат­ровые со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Егорь­ев­ске (1880-е годы – 1897 год, ар­хи­тек­то­ры Н.Н. Вейс, Ка­мин­ский; ко­ло­коль­ня – 1913-1914 годы, арх. И.Т. Ба­рю­тин) и Кре­сто­воз­дви­жен­ская ц. в с. Дар­на (1895-1900 годы, арх. С.В. Шер­вуд); По­кров­ская ц. в с. Игум­но­во (1900-1902 годы, арх. Г.А. Кай­зер), шат­ро­вая с 2 од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми в ду­хе «го­ду­нов­ской» ар­хи­тек­ту­ры Тро­иц­кая ц. в с. Сы­сое­во (начало 1900-х годов); 5-гла­вые церк­ви в сё­лах Доб­ры­ни­ха (арх. С.У. Со­ловь­ёв), Жес­ты­лё­во (арх. С.К. Ро­дио­нов; обе 1899-1904 годы), Чер­ки­зо­во Пуш­кин­ско­го р-на (1903 год), в дер. Авер­кие­во (1911-1913 годы, арх. В.Н. Баш­ки­ров), цен­трическая церковь Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в Ли­ки­но-Ду­лё­во (1912-1917 годы, арх. Л.М. Ше­рер).

В не­ови­зан­тий­ском сти­ле воз­ве­де­ны ко­ло­коль­ня в м. Ива­но­ва Го­ра (ны­не пос. гор. ти­па Про­ле­тар­ский; 1891-1895 годы, ар­хи­тек­то­ры М.Я. Куль­чиц­кий, А.А. Не­тык­са), Тро­иц­кие церк­ви в Щу­ро­во (ны­не г. Ко­лом­на; 1892-1907 годы, архитектор М.К. Геп­пе­нер) и в г. Элек­тро­уг­ли (1897-1900 годы, арх. В.О. Груд­зин), ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в дер. Ро­ж­де­ст­ве­но (1894-1897 годы, арх. В.А. Ма­зы­рин), Ни­коль­ский со­бор По­кров­ско­го мон. в Хоть­ко­ве (1900-1904 годы, архитекторы А.А. Лат­ков); Ка­зан­ская церковь в ду­хе бал­кан­ских хра­мов в дер. Ла­ми­ши­но (1902-1905 годы, арх. А.А. Га­лец­кий).

В ду­хе армянских хра­мов с зон­тич­ным ку­по­лом вы­стро­е­на Тро­иц­кая ц. в пос. Обу­хо­во (1901-1903 годы, архитектор В.Ф. Жи­гард­ло­вич). Сре­ди хра­мов в не­орус­ском сти­ле - церк­ви в усадь­бе Аб­рам­це­во (1881-1882 годы, по эс­ки­зу В.М. Вас­не­цо­ва), в сё­лах Ни­куль­ское (1898-1904 гдоы, арх. А.Ф. Мейс­нер), Ан­ге­ло­во (1906-1909 годы, арх. М.Е. При­ё­мы­шев); 5-гла­вая цер­ковь с вы­со­кой ко­ло­коль­ней в дер. Ва­ли­ще­во (1907-1919 годы), ча­сов­ня-усы­паль­ни­ца По­ля­ко­вых в усадь­бе Зна­мен­ское-Гу­бай­ло­во (ок. 1910 года, обе - арх. И.Е. Бон­да­рен­ко), церк­ви в дер. Усть­яно­во (1910-1915 годы, арх. Н.Г. Мар­ть­я­нов), шат­ро­вая Св. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го в с. Фе­ди­но (1910-1912 годы, арх. В.В. Су­слов), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в пос. Клязь­ма (ны­не г. Пуш­ки­но; 1913-1916 годы, арх. В.И. Мо­ты­лёв по ри­сун­ку С.И. Ваш­ко­ва), цер­ковь-усы­паль­ни­ца в с. Ос­та­шё­во (1915 год, ар­хи­тек­то­ры М.М. Пе­ре­тят­ко­вич, С.М. Де­ше­вов), цер­ковь в усадь­бе Ва­силь­ев­ское Щер­ба­то­вых (са­на­то­рий им. Гер­це­на; 1915-1916 годы, арх. В.А. По­кров­ский).

При­ме­ра­ми эк­лек­тиз­ма яв­ля­ют­ся бес­столп­ная с 2 ап­си­да­ми и эле­мен­та­ми не­оба­рок­ко Смо­лен­ская ц. в с. Чер­нее­во (1864 год), Тро­иц­кая ц. в с. Тро­иц­кое Ис­т­рин­ско­го р-на (1904-1913 годы, арх. М.Н. Лит­ви­нов); Тро­иц­кий со­бор в Щёл­ко­ве по­стро­ен в сти­ле мо­дерн с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки (1909-1916 годы).

Де­ревянные хра­мы XIX – начала XX веков не­мно­го­чис­лен­ны: церк­ви в рус­ском сти­ле в дер. Ры­же­во (1872 год; пе­ре­ве­зе­на из с. Люб­ли­но в 1927 году), в с. Фе­до­ски­но (1876-1877 годы), в с. Пет­ров­ское Ша­тур­ско­го р-на (1897-1900 годы, арх. А. Саб­лер) и в с. Но­во­сёл­ки (ны­не г. Иван­те­ев­ка; конец XIX века); шат­ро­вые церк­ви - Греб­нев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в г. Пуш­ки­но (1902-1904 годы, арх. П.А. Ви­но­гра­дов; ко­локольня – 1906 год, восстановлена в 1997 году; церковь сго­ре­ла в 2007 году) и Тро­иц­кая в Лю­бер­цах (1912-1913 годы).

Со­хра­ни­лись жи­лые до­ма в Ко­лом­не (с конца XVII века), За­рай­ске, Дмит­ро­ве, Сер­пу­хо­ве, Ве­рее (с конца XVIII века), ан­самб­ли при­сут­ст­вен­ных мест, тор­го­вые ря­ды и т. п. (в Ве­рее, По­доль­ске, Ко­лом­не, Сер­пу­хо­ве и др.), промышленная ар­хи­тек­ту­ра XIX – начла XX веков (в Дмит­ро­ве, Ра­мен­ском, Оре­хо­ве-Зуе­ве, Но­гин­ске, Пав­лов­ском По­са­де).

Во второй половине XIX – начале XX веков бур­но раз­ви­ва­лась дач­ная де­ревянная ар­хи­тек­ту­ра: ос­но­ва­ны по­сёл­ки в Пуш­ки­не, Хим­ках, Хов­ри­не, Та­ра­сов­ке, Ма­ла­хов­ке, То­ми­ли­не, пос. Пер­лов­ка; по­строе­ны 2 да­чи Ма­мон­то­вых в пос. Ма­мон­тов­ка (середина XIX века, арх. А.С. Ка­мин­ский; од­на сго­ре­ла в 1995 году), дачи - Д.П. Бах­ру­ши­на в пос. Чер­ки­зо­во (1893 год), А.И. Ка­лиш в Ко­ро­лё­ве (мав­ри­тан­ский стиль с эле­мен­та­ми мо­дер­на, начало XX века; сго­ре­ла в 1997 году), И.А. Алек­сан­д­рен­ко в нео­рус­ском сти­ле в пос. Клязь­ма (1908-1909 годы, по про­ек­ту художника С.И. Ваш­ко­ва; сго­ре­ла в 2003 году) и др.

Со­ору­жа­лись лет­ние те­ат­ры (в Пуш­ки­не, 1895-1896 годы, сго­рел в 1993 году; Ма­ла­хов­ке, 1912 год, фа­сад по ри­сун­ку Ф.И. Ша­ля­пи­на, сго­рел в 1999 году). В 1912 году по за­ка­зу Н.К. фон Мек­ка на­ча­лось строи­тель­ст­во уни­каль­но­го го­ро­да-са­да в пос. Про­зо­ров­ское (с 1930 гдоу пос. Кра­то­во; ар­хи­тек­то­ры А.В. Щу­сев, А.И. Та­ма­нян и др.). В сти­ле мо­дерн по­строе­ны де­ревянный дом управ­ляю­ще­го в усадь­бе Ла­пи­но (ны­не г. Ко­ро­лёв; конец XIX века, сго­рел в 2008 году), по­строй­ки в усадь­бе Кон­д­ра­шё­вых Рай­ки (пос. Юность; фах­вер­ко­вый до­мик начала XX века, архитектор Л.Н. Ке­ку­шев), боль­нич­ный ком­плекс (1903-1904 годы) и Зим­ний те­атр (1904-1911 годы, оба – архитектор А.А. Га­лец­кий) в Оре­хо­ве-Зуе­ве, усадь­ба Сту­ло­вых в Де­дов­ске (дом 1910-1914 годы, сго­рел в 1993 году).

В сти­ле не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны 8-столп­ная Тро­иц­кая церковь в Ях­ро­ме (1892-1895 годы), со­бор Св. Ио­ан­на Пред­те­чи в За­рай­ске (1901-1904 годы); де­ревянный дом усадь­бы Л.А. Там­бу­рер в пос. Удель­ная (начало XX века, арх. И.В. Жол­тов­ский; сго­рел в 2005 году), храм-усы­паль­ни­ца в усадь­бе Ар­хан­гель­ское (1909-1916 годы, арх. Р.И. Клейн), до­ма уса­деб Люб­ви­но (1911-1912 годы, арх. А.Э. Эрих­сон) и В.М. Гу­се­ва (дом от­ды­ха «По­лёт» близ Один­цо­во; 1910-е годы), особ­няк Г.А. Ко­ро­тае­вой (ны­не са­на­то­рий «Ис­т­ра» в пос. Пио­нер­ский; 1911-1913 годы, арх. И.И. Рер­берг), лод­жия двор­ца в усадь­бе Го­рен­ки (1912-1916 годы, арх. С.Е. Чер­ны­шёв), до­ма уса­деб И.В. Мо­ро­зо­ва Гор­ки (ны­не пос. Гор­ки 10-е; 1914 год, ар­хи­тек­то­ры В.Д. Ада­мо­вич, В.М. Ма­ят), Ло­па­ти­ной «Ли­ды» (1915-1917 годы); гим­на­зия в Дмит­ро­ве (1915 год, арх. С.К. Ро­дио­нов) и др., а так­же пе­ре­стро­ен дво­рец в усадь­бе З.Г. Рейн­бот Гор­ки (1910 год, арх. Ф.О. Шех­тель). В ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва по­строе­на усадь­ба Ли­пов­ка (1906-1909 годы, Жол­тов­ский; дом пе­ре­стро­ен для ре­зи­ден­ции И.В. Ста­ли­на Лип­ки к 1937 год). В ду­хе пет­ров­ско­го ба­рок­ко - усадь­ба С.П. Ря­бу­шин­ско­го Стё­пи­но (ны­не г. Же­лез­но­до­рож­ный; 1911-1912 годы, Ада­мо­вич, Ма­ят; сго­ре­ла в 1920-е годы; со­хра­ни­лось зда­ние элек­тро­стан­ции).

В 1920-1950-е годы раз­рас­та­лись го­ро­да; в рус­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма по­ст­рое­ны жи­лые мас­си­вы (пос. Кру­тое, ны­не - в чер­те г. Оре­хо­во-Зуе­во, 1924-1935 годы), Дво­рец куль­ту­ры Дулёвского фарфорового за­вода (в пос. Ли­ки­но-Ду­лё­во, 1928-1930 годы, арх. К.С. Мель­ни­ков; в г. Ра­мен­ское, 1926-1928 годы, арх. Я.А. Корн­фельд; и др.), кор­пус са­на­то­рия «Бар­ви­ха» (1926-1934 годы, арх. Б.М. Иофан).

С середины 1930-х годов по­яв­ля­ют­ся со­ору­же­ния в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма (кор­пу­са во­ен. са­на­то­рия «Ар­хан­гель­ское», 1934–37, арх. В.П. Апыш­ков). Ар­хи­тек­тур­но и скульп­тур­но оформ­ле­ны шлю­зы и при­ста­ни ка­нала имени Мо­ск­вы (1932-1937 годы; па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну у при­ста­ни Боль­шая Вол­га, 1937 год, скульп­тор С.Д. Мер­ку­ров). В 1920-1950-е годы от­строе­ны дач­ные по­сёл­ки: Заветы Ильича (1925 год, с 2003 года в черте г. Пуш­ки­но), «Советский ху­дож­ник» в пос. Пес­ки (1934 год), Бар­ви­ха, Ва­лен­тинов­ка (ныне в черте г. Королёв), Кра­то­во (1935 год), Жу­ков­ка, Жа­во­рон­ки, Сне­ги­ри (ны­не т-во «Мас­те­ра ис­кусств»), Ба­ков­ка (с 1965 года в чер­те г. Один­цо­во).

Вме­сте с тем в советское вре­мя унич­то­же­но несколько со­тен церк­вей, в т. ч. По­кров­ская в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко в с. Те­ши­ло­во (1690-1703 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы - в с. Кос­ти­но (ны­не г. Ко­ро­лёв; 1695 год) и в с. Ро­ж­де­ст­ве­но Дмит­ров­ско­го р-на (1701-1703 годы), Дмит­ри­ев­ский со­бор в Пав­лов­ском По­са­де (1703 год), де­ревянная Ус­пен­ская церковь в деревянная Но­во­во­ро­ни­но (1720 год), ба­роч­ная Ка­зан­ская ц. в дер. Алё­ши­но (1760-е годы). Поч­ти це­ли­ком ис­чез­ли многие усадь­бы (Ах­тыр­ка, Сав­вин­ское Ло­пу­хиных, Ка­ли­сто­во Льво­вых, Спас­ское-Тиш­ко­во Со­ба­ки­ных, Рож­де­ст­ве­но И.П. Ку­тай­со­ва и др.); в 1930-е годы за­то­п­ле­ны усадь­бы Ви­те­нё­во М.Е. Сал­ты­ко­ва- Щед­ри­на, Ку­ро­во А. Черт­ко­ва. Многие ко­ло­коль­ни сне­се­ны в 1941-1942 годы из опа­се­ния их ис­поль­зо­ва­ния немецкими вой­ска­ми, в т. ч. в Ио­си­фо-Во­лоц­ком монастыре (конец XV века). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны раз­ру­ше­ны Но­во-Ие­ру­са­лим­ский монастырь (ша­тёр Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра вос­ста­нов­лен к 1994 году), нео­го­тическая Тро­иц­кая церковь (1792 года, пе­ре­строе­на в XIX веке) и Воз­не­сен­ская церковь (1795-1805 годы) в Мо­жай­ске, главынй дом усадь­бы Го­ре­то­во Вол­кон­ских, Дом-му­зей П.И. Чай­ков­ско­го в Кли­ну, зда­ние Бо­ро­дин­ско­го во­ен­но-ис­то­рического му­зея (1912 года) и др.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од вос­ста­нав­ли­ва­лись и ре­кон­ст­руи­ро­ва­лись раз­ру­шен­ные на­се­лён­ные пу­нк­ты. Соз­да­ны но­вые пло­ща­ди и ма­ги­ст­ра­ли с за­ст­рой­кой в рус­ле сов. нео­клас­си­циз­ма в го­ро­дах Вос­кре­сенск, Ко­лом­на, Эле­кт­ро­сталь. С конца 1950-х годов в свя­зи на­ча­лом про­грам­мы мас­со­во­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го до­мо­ст­рое­ния про­во­дит­ся ак­тив­ная за­строй­ка сёл и го­ро­дов. По­яв­ля­ют­ся но­вые го­ро­да Дуб­на (1956 год), Один­цо­во (1957 год), Пу­щи­но (1966 год), по­сё­лок гор. ти­па Прот­ви­но (1960 год). На Клязь­мин­ском во­до­хра­ни­ли­ще соз­да­ёт­ся ку­ро­рт­ная зо­на, ре­шён­ная в еди­ном сти­ле мо­дер­низ­ма (пан­си­о­на­ты «Клязь­ма» и «Бе­рёз­ки», са­на­то­рий «Дуб­ра­ва», 1963-1967 годы). В 1966-1970-е годы воз­ве­де­ны ме­мо­ри­аль­ные со­ору­же­ния, по­свя­щён­ные Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годы: па­мят­ник «Ге­ро­ям бит­вы под Мо­ск­вой» на Пе­ре­ми­лов­ской вы­со­те в Ях­ро­ме (1966 год, скульп­тор А.Г. По­стол и др.), ме­мо­ри­ал «Их бы­ло де­сять ты­сяч» на 141-м км Мин­ско­го шос­се (1966 год, скульп­тор А.В. Рыб­кин, арх. Н.Н. Дон­ских), ме­мо­ри­ал вои­нам 16-й ар­мии на 42-м км Во­ло­ко­лам­ско­го шос­се (1967 год, арх. С. Не­кра­сов), па­мят­ник за­щит­ни­кам московского не­ба на 96-м км Мин­ско­го шос­се (1967 год, арх. А. Ан­д­риа­нов), мо­ну­мент ге­ро­ям-пан­фи­лов­цам у железнодорожного разъ­ез­да Ду­бо­се­ко­во и др. Сооружён ме­мо­ри­аль­ный ко­мп­лекс в Му­зее-за­по­вед­ни­ке «Гор­ки Ле­нин­ские» (1978-1987 годы, арх. Л.Н. Пав­лов).

В 1990–2000-е годы воз­ве­де­ны но­вые кот­тедж­ные по­сёл­ки («Бар­ви­ха-2», 2002-2003 годы, арх. А.А. Аса­дов; «Мил­лен­ни­ум Парк», 2007 год, и др.), мик­ро­рай­оны в го­ро­дах (Ба­ла­ши­ха-2, 2005-2011 годы; и др.); вос­ста­нов­ле­ны многие мо­на­сты­ри и хра­мы. По­строе­но св. 500 но­вых церк­вей; сре­ди них: шат­ро­вые хра­мы - 33-гла­вая Ка­зан­ская церковь в Дол­го­пруд­ном (1997-2000-е годы, арх. В.И. Не­на­ро­ков), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Ко­ро­лё­ве (2003-2005 годы), де­ревянная церк­ви в де­рев­нях Бар­ви­ха (1996-1998 годы) и Ви­те­нё­во (1999-2001 годы; обе - арх. А.Н. Обо­лен­ский); хра­мы в ду­хе мо­с­ков­ской и вла­ди­мир­ской школ - 6-столп­ный 5-гла­вый со­бор Всех Свя­тых в г. До­мо­де­до­во (1995-1997 годы), церк­ви в Крас­но­гор­ске (1999-2002 годы) и Фря­зи­не (1999-2004 годы, обе - Обо­лен­ский), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Ба­ла­ши­хе (2001-2004 годы, арх. М.Ю. Кес­лер), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в с. Усо­во (2009-2010 годы), 5-гла­вые - в кот­тедж­ном пос. Кня­жье Озе­ро (2002-2010 годы), дер. Иса­ко­во (2002-2005 годы), Ге­ор­ги­ев­ский со­бор в Один­цо­ве (2004-2007 годы); церк­ви в ду­хе не­орус­ско­го сти­ля, нов­го­род­ской и псков­ской ар­хи­тек­ту­ры - Ка­зан­ская в Ре­уто­ве (1996-1999 годы, арх. М.А. Пан­кра­тов), в пос. Прав­дин­ский (1998-2004 годы), в с. На­дов­ра­жи­но (2000-2001 годы, ар­хи­тек­то­ры А.А. Ани­си­мов, Т.И. Ефи­мо­ва).

Ряд хра­мов ре­кон­струи­ро­ван в 1991-2010 годы, в т. ч. Ни­коль­ский со­бор Ни­ко­ло-Уг­реш­ско­го монастырь (1520-1530-е годы), церк­ви в сё­лах Ер­шо­во (1826-1829 годы, арх. А.Г. Гри­горь­ев) и Як­ши­но (XVIII век). Сре­ди но­вых об­ществ. со­ору­же­ний - Дом Пра­ви­тель­ст­ва Московской области в Крас­но­гор­ске (2004-2007 годы, арх. М.Б. Ха­за­нов), кон­це­рт­ный зал «Бар­ви­ха Lu­xury Villa­ge» в Бар­ви­хе (2008 год, ар­хитектурное бю­ро «Ме­га­ном»).

В конце XIV - начла XX веков на тер­ри­то­рии Московской области раз­ви­ва­лись ико­но­пис­ные цен­тры: Ко­лом­на, Зве­ни­го­род, Сер­пу­хов, Дмит­ров, Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра, Ио­си­фо-Во­лоц­кий мон. С начала XIX века из­вест­но ико­но­пи­са­ние в рай­оне рас­се­ле­ния ста­ро­об­ряд­цев по р. Гус­ли­ца. Рас­про­стра­не­ны народные про­мыс­лы - жос­тов­ская рос­пись, фе­до­скин­ская ми­ниа­тю­ра, бо­го­род­ская резь­ба, аб­рам­це­во-куд­рин­ская резь­ба, хоть­ков­ская рез­ная кость, пав­лов­ские плат­ки. Вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ло раз­ви­вав­шее­ся с XVIII века ке­ра­мическое про­из­вод­ст­во (см. Дмит­ров­ский фар­фо­ро­вый за­вод, Гжель­ская ке­ра­ми­ка, Дулёвский фарфоровый завод).

Авторы статьи: Н.А. Крен­ке, П.С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

Му­зы­ка.

Ос­но­ва тра­диционной музыкальной куль­ту­ры - фольк­лор рус­ских (изд. в сборниках П.Г. Яр­ко­ва, С.И. Пуш­ки­ной и др.), ук­ра­ин­цев, та­тар, бе­ло­ру­сов, ар­мян, мо­рд­вы, азер­ба­йд­жан­цев, чу­ва­шей, мол­да­ван и др. на­ро­дов. Сре­ди луч­ших фольк­лор­ных кол­лек­ти­вов - ан­са­мб­ли «Ис­то­ки» (По­дольск, 1978 год), «Ве­лик День» (пос. Мен­де­лее­во Сол­не­чно­гор­ско­го р-на, 2002 год), «Бе­се­душ­ка» (Крас­но­горск, 2005 год). В Ко­лом­не про­во­дит­ся Ро­ж­де­ст­вен­ский фес­ти­валь народной му­зы­ки и те­ат­ра «Вер­теп» (с 1999 года), в По­доль­ске - Все­российский фес­ти­валь ау­тен­тич­ных и эт­но­гра­фических кол­лек­ти­вов «Зо­ло­тая осень» (с 1999 года) и Меж­ду­народный фольк­лор­ный фе­сти­валь «Сла­вян­ский дом» (с 2008 года), в пос. Мен­де­лее­во Сол­неч­но­гор­ско­го района - ре­гио­наль­ный фе­сти­валь фольк­ло­ра и эт­но­гра­фии «Песнь Зем­ли» (с 2009 года; все - еже­год­ные).

Чай­ков­ско­го П.И. дом-му­зей в Кли­ну - ста­рей­ший и круп­ней­ший в Рос­сии ме­мо­ри­аль­ный музыкальный му­зей. В дер. Дють­ко­во, близ Зве­ни­го­ро­да, - Дом-му­зей С.И. Та­нее­ва (1991 год), здесь про­во­дит­ся еже­год­ный Та­не­ев­ский музыкальный фес­ти­валь. Един­ст­вен­ный в Московской области музыкально-дра­ма­тический те­атр - в Сер­пу­хо­ве (2005 год; ос­но­ван в 1910 году как Городской те­атр им. А.П. Че­хо­ва). В Элек­тро­ста­ли ра­бо­та­ет Московский об­ла­ст­ной ба­зо­вый музыкальный кол­ледж им. А.Н. Скря­би­на (1972 год), в г. Сер­ги­ев По­сад - Ре­гент­ская шко­ла (назв. с 1987 года) при Московской пра­во­слав­ной ду­хов­ной ака­де­мии - ве­ду­щее уч­ре­ж­де­ние для под­го­тов­ки ква­ли­фи­цированных ру­ко­во­ди­те­лей цер­ков­ных хо­ров в Рос­сии. В 1943-2004 годы су­ще­ст­во­ва­ла Московская об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния. Близ дер. Бар­ви­ха Один­цов­ско­го р-на - мно­го­фу­нк­ци­о­наль­ный кон­це­рт­ный зал «Бар­ви­ха Luxury Village» (2008 год).

Те­атр и ки­но.

Под Мо­ск­вой в с. Пре­об­ра­жен­ское в 1672 году по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча бы­ло по­строе­но пер­вое в Рос­сии те­ат­раль­ное зда­ние (Ко­ме­дий­ная хо­ро­ми­на) и на­ча­лись пред­став­ле­ния пер­во­го русского при­двор­но­го те­ат­ра. В 1707-1711 годы в Пре­об­ра­жен­ском уст­раи­ва­ла спек­так­ли ца­рев­на На­та­лья Алек­се­ев­на, млад­шая се­ст­ра Пет­ра I. Во второй половине XVIII - начале XIX веков в при­го­ро­дах Мо­ск­вы ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил кре­по­ст­ной те­атр. Круп­ней­ши­ми бы­ли те­ат­ры Ше­ре­ме­те­вых в усадь­бах Кус­ко­во, Ос­тан­ки­но и Юсу­по­вых в усадь­бе Ар­хан­гель­ское. С конца XIX века по­пу­ляр­ность за­вое­ва­ли лет­ние и дач­ные те­ат­ры (в име­ни­ях Пер­ло­вых, в Пуш­ки­не, Ма­ла­хов­ке и др.). В 1920-1930-х годах спек­так­ли в раз­ных го­ро­дах да­ва­ли пе­ре­движ­ные труп­пы, в т. ч. соз­дан­ный в 1930 году Дет­ский пе­ре­движ­ной те­атр (ны­не Московский об­ла­ст­ной ТЮЗ «Ца­ри­цы­но»).

Сре­ди других те­ат­ров об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния, рас­по­ло­жен­ных на тер­ри­то­рии Мо­ск­вы: Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1933 год), Ка­мер­ный те­атр (1934 год, с 1992 года современное назв.), Об­ла­ст­ной дра­ма­тический те­атр им. А.Н. Ост­ров­ско­го (1935 год), «Рус­ский ба­лет» (1981 год). Те­ат­ры в го­ро­дах Московской области: Ма­лень­кий те­атр ку­кол (2002 год) - Ба­ла­ши­ха, Дра­ма­тический те­атр «Боль­шое гнез­до» (1991 год) - Дмит­ров, «Го­род» (1991 год) - Дол­го­пруд­ный, «Стре­ла» (1984 год, с 2006 годы му­ни­ци­паль­ный) - Жу­ков­ский, Ис­т­рин­ский му­ни­ци­паль­ный дра­ма­тический те­атр (1908 год), Ка­мер­ный те­атр «Пи­лиг­рим» (1992 год) - Ко­лом­на; Ко­ро­лёв­ский дра­ма­тич. те­атр (1924 год, до 2005 годаТе­атр дра­мы и ко­ме­дии в Под­лип­ках) и ТЮЗ (1976 год, с 1994 года му­ни­ци­паль­ный) - Ко­ро­лёв; «Ка­мер­ная сце­на» (1991 год) и «Кук­лы и лю­ди» (1999 год) - Лоб­ня; Те­атр дра­мы и ко­ме­дии «ФЭСТ» (1988 год) и те­атр ку­кол «Ог­ни­во» (1992 год) - Мы­ти­щи, «Ар­ле­кин» (1989 год) - Оре­хо­во-Зуе­во, «Ма­лень­кий принц» (1994 год) - Пуш­ки­но, Ре­утов­ский дра­ма­тический те­атр (2001 год), «За­зер­ка­лье» (1999 год) - Сер­пу­хов, Хим­кин­ский городской те­атр «Ап­рель» (1974 год) и др.

В Московской области на­хо­дят­ся Гос­филь­мо­фонд (пос. Бе­лые Стол­бы), Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив ки­но­фо­то­до­ку­мен­тов (г. Крас­но­горск).

Те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: Ме­ж­ду­народный мо­ло­дёж­ный те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Рус­ская клас­си­ка» (с 1996 года, еже­год­но) и Ме­ж­ду­народый фес­ти­валь ка­мер­ных те­ат­ров ку­кол «Те­ат­раль­ная ка­ру­сель» (с 2005 года, каж­дые 2 года) - Лоб­ня; Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Ме­ли­хов­ская вес­на» (с 1982 года, с 1999 года еже­год­но); Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь го­ро­дов-по­бра­ти­мов «Под­мос­ков­ные ве­че­ра» (с 2003 года, еже­год­но) и Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь те­ат­ров ку­кол «Чае­пи­тие в Мы­ти­щах» (с 2004 года, 1 раз в 2 го­да) - Мы­ти­щи.

Ки­но­фес­ти­ва­ли: ар­хив­но­го ки­но «Бе­лые Стол­бы» (с 1997 года), «Ис­то­ри­че­ское ки­но Рос­сии» (с 2001 года, в различных го­ро­дах Под­мос­ко­вья), «Под­мос­ков­ные ве­че­ра» (с 2001 года, в различных го­ро­дах Под­мос­ко­вья), во­ен­но-пат­рио­тического филь­ма «Во­ло­ко­лам­ский ру­беж» им. Сер­гея Бон­дар­чу­ка (Во­ло­ко­ламск, с 2004 года) и др.

Исторические источники:

Ша­му­рин Ю. Под­мос­ков­ные. М., 1914. Ч. 1–2. М., 2007;

Не­кра­сов А. И. Ху­до­же­ст­вен­ные па­мят­ни­ки Мо­ск­вы и го­ро­дов Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. М., 1928;

Тру­ды Об­ще­ст­ва изу­че­ния Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1928–1930. Вып. 1–8.

Дополнительная литература:

Во­ро­нин Н. Н., Иль­ин М.А. Древ­нее Под­мос­ко­вье. М., 1947;

Ба­дер О. Н. Ма­те­риа­лы к ар­хео­ло­ги­че­ской кар­те Мо­ск­вы и ее ок­ре­ст­но­стей // Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ар­хео­ло­гии СССР. М., 1947. № 7;

Ти­хо­ми­ров Н. Я. Ар­хи­тек­ту­ра под­мос­ков­ных уса­деб. М., 1955;

Солн­цев Н. А. При­род­но-гео­гра­фи­че­ские рай­оны Мо­с­ков­ской об­лас­ти // Во­про­сы гео­гра­фии. М., 1961. Сб. 51;

Му­зеи Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1961;

Ве­се­лов­ский С. Б., Сне­ги­рев В. Л., Ко­роб­ков Н.М. Под­мос­ко­вье. Па­мят­ные мес­та в ис­то­рии рус­ской куль­ту­ры XIV–XIX вв. 2-е изд. М., 1962;

Очер­ки по ис­то­рии Мо­с­ков­ско­го края. М., 1962. Сб. 1;

Рус­ские на­род­ные пес­ни Под­мо­ско­вья, со­бран­ные на­род­ным пев­цом-умель­цем П. Г. Яр­ко­вым с 1890 по 1930 гг. / Ред. и пре­дисл. Е. В. Гип­пиу­са. 2-е изд. М., 1964;

Иль­ин М.А. Ка­мен­ная ле­то­пись Мо­с­ков­ской Ру­си. М., 1966;

Вод­ные ре­сур­сы и вод­ный ба­ланс тер­ри­то­рии Со­вет­ско­го Сою­за. Л., 1967;

Ла­ты­ше­ва Г. П., Ра­би­но­вич М.Г. Мо­ск­ва и Мо­с­ков­ский край в про­шлом. М., 1973;

Ро­зен­фельдт Р. Л., Юш­ко А. А. Спи­сок ар­хео­ло­ги­че­ских па­мят­ни­ков Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1973;

Асе­ев А. А. Древ­ние ма­те­ри­ко­вые оле­де­не­ния Ев­ро­пы. М., 1974;

Тель­тев­ский П.А. Древ­ние го­ро­да Под­мос­ко­вья. М., 1974;

Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1975. Т. 1–2;

Зай­цев Б. П., Пин­чу­ков П.П. Сол­неч­ные узо­ры. Де­ре­вян­ное на­род­ное зод­че­ст­во Под­мос­ко­вья. М., 1978;

Го­ро­да Под­мос­ко­вья. М., 1979–1981. Кн. 1–3;

Ле­са Вос­точ­но­го Под­мос­ко­вья. М., 1979;

Тур­чин В. С., Ше­ре­де­га В.И....в ок­ре­ст­но­стях Мо­ск­вы: Из ис­то­рии рус­ской уса­деб­ной куль­ту­ры XVII–XIX вв. М., 1979;

Ки­рил­лов В. В. Ар­хи­тек­ту­ра и гра­до­строи­тель­ст­во Под­мо­ско­вья // Рус­ский го­род. М., 1980. Вып. 3;

Ле­са За­пад­но­го Под­мос­ко­вья. М., 1982;

Иль­ин М.А., Мои­сее­ва Т. В. Мо­ск­ва и Под­мос­ко­вье: Спра­воч­ник-пу­те­во­ди­тель. 2-е изд. М., 1985;

Ду­бин­ская Л.С. Под­мос­ко­вье: му­зеи, ме­мо­риа­лы, па­мят­ни­ки. М., 1985;

Ле­са Юж­но­го Под­мос­ко­вья. М., 1985;

Ду­на­ев М. М. К югу от Мо­ск­вы. 2-е изд. М., 1986;

Но­ви­ко­ва А., Пуш­ки­на С. Рус­ские на­род­ные пес­ни Мо­сков­ской об­ла­сти. М., 1986;

Пуш­ки­на С. Рус­ские на­род­ные пес­ни Мо­сков­ской об­ла­сти. М., 1988;

Фор­мо­зов А.А. Сле­до­пы­ты зем­ли мо­с­ков­ской. М., 1988;

Пес­ни се­вер­но­го Под­мо­ско­вья (Во­ло­ко­лам­ский район) / Пре­дисл. и прим. Ю. А. Баг­рия. М., 1989;

Звя­гин­цев Л.И., Вик­то­ров А. М. Бе­лый ка­мень Под­мос­ко­вья. М., 1989;

Мяч­ко­ва Н.А., Со­ро­ки­на В.Н. Кли­мат Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1991;

Юш­ко А.А. Мо­с­ков­ская зем­ля IX–XIV вв. М., 1991;

Юш­ко А.А. Зве­ни­го­род Мо­сков­ский и удел зве­ни­го­род­ских кня­зей. М., 2005;

Ис­то­рия сел и де­ре­вень Под­мос­ко­вья. XIV–XX вв. М., 1992–1995. Вып. 1–11;

Бе­лов С.С., Гар­бер Э. А. Под­мос­ко­вье: На пу­ти к Сер­гие­ву По­са­ду. М., 1993;

Ар­хео­ло­ги­че­ская кар­та Рос­сии: Мо­с­ков­ская об­ласть. М., 1994–1997. Ч. 1–4;

Ланд­шаф­ты Мо­с­ков­ской об­лас­ти и их со­вре­мен­ное со­стоя­ние. Смо­ленск, 1997;

Го­ро­да Под­мос­ко­вья в ис­то­рии рос­сий­ско­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и куль­ту­ры: [Ма­те­риа­лы II и III кон­фе­рен­ций]. Сер­пу­хов, 1997–1999. [Т. 1–2];

Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Мо­с­ков­ской об­лас­ти. М., 1998–. Т. 1–;

Мо­на­сты­ри и хра­мы Мо­с­ков­ской епар­хии. М., 1999. Т. 1–2;

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Греч А.Н. Ве­нок усадь­бам. М., 2006.

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