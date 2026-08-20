МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации.
Расположена в центре Европейской части России. Входит в Центральный федеральный округ. Площадь 44,3 тыс. км2 (на 1 июля 2012 года). Население свыше 6900 тыс. человек (без г. Москва и территорий, включённых в состав Москвы в 2011-2012 годы; на 1 января 2012 года, оценка; 4816,0 тыс. человек в 1959 году; 6693,6 тыс. человек в 1989 году). Административный центр - Москва. Административно-территориальное деление: 36 районов, 77 городов, 70 посёлков городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом Московской области (1996 год). Государствення власть в области осуществляется Московской областной думой, губернатором, правительством, иными органами, определяемыми Уставом области. Московская областная дума - постоянно действующий высший и единственный орган законодатедбной власти Московской области. Состоит из 50 депутатов, избираемых населением на 5 лет (25 депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избират. объединениями; 25 депутатов – по одномандатным избирательным округам). Губернатор - высшее должностное лицо области. Избирается гражданами РФ, проживающими на территории Московской области (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012 год). Губернатор определяет систему исполнительных органов государственной власти, по согласованию с Московской областной думой назначает вице-губернатора, формирует и возглавляет правительство - коллегиальный орган исполнительной государственной власти области, наделённый общей компетенцией.
Природа.
Рельеф.
Территория Московской области расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, главным образом в междуречье Волги и Оки. Рельеф преимущественно равнинный, с чередованием холмистых возвышенностей и плоских низин. На севере области - часть (юж. край) Верхневолжской низменности (выс. 80-160 м) с Шошинской (на северо-западе) и Дубнинской (на северо-востоке) низинами. В рельефе представлены преимущественно древнеаллювиальные ступенчатые, водно-ледниковые слабоволнистые и грядовые равнины, над которыми поднимаются останцы моренно-водно-ледниковых равнин. Южнее протягивается Смоленско-Московская возвышенность (высота до 310 м - наибольшая в Московской области) с преобладанием холмистого рельефа, особенно на востоке (Клинско-Дмитровская гряда). Северный склон возвышенности более крутой и сильно расчленён долинами рек. Холмы (относит. выс. 10–20 м) имеют округлые очертания и почти плоские вершины. Встречаются слабоволнистые моренные равнины, камы, древнетермокарстовые западины и древнеозёрные котловины. В межхолмовых понижениях - водно- ледниковые песчаные равнины, часто заболоченные.
К югу возвышенность плавно переходит в Москворецко-Окскую приподнятую равнину (высота 150-200 м), расположенную в междуречье Москвы и Оки, с волнистым рельефом и эрозионными формами. Здесь чередуются: слабоволнистые моренные равнины, плоские озёрно-ледниковые равнины, пониженные песчаные водно-ледниковые и ступенчатые равнины древних ложбин стока, где сверху вниз долинные зандры сменяются надпойменными террасами и поймами. В местах выхода на дневную поверхность известняков развит карст. Юго-восточная часть Московской обалсти занята Мещёрской низменностью (высота 100-200 м). В её рельефе выделяются: слабоволнистые моренно-водно-ледниковые равнины, плоские и бугристо-грядовые песчаные зандры, слабоволнистые долинные зандры, пониженные заболоченные древние ложбины стока, древнеаллювиальные песчаные и плоские заболоченные озёрные равнины, плоские и гривистые поймы рек. Для зандров характерны округлые, древнетермокарстовые котловины с верховыми болотами. На юге области частично расположена Среднерусская возвышенность (высота 150-200 м), представленная волнистыми и всхолмлёнными моренными, моренно-водно-ледниковыми и водно-ледниковыми равнинами. Характерно густое и глубокое расчленение оврагами, балками, лощинами.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Территория Московской области находится в центральной части Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, в юго-западной части Московской синеклизы. C запада на восток через центральная часть области в основании синеклизы протягивается цепочка авлакогенов Среднерусской системы (Можайский, Московский); в юго-восточная часть заходит окончание Пачелмского авлакогена. Глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента изменяется от 2-2,5 км в авлакогенах до ок. 1,2 км на поднятых участках фундамента. Авлакогены заполнены рифейско-вендскими терригенными и туфогенными толщами. Осадочный чехол сложен нижнепалеозойскими терригенными породами; средневерхнедевонскими терригенными и карбонатными отложениями с прослоями гипса, ангидрита, каменной соли; каменноугольными и пермскими, преим. карбонатными, породами; юрскими и меловыми глинами, песками, песчаниками, фосфоритами, кремнистыми отложениями; неогеновыми песками. Покров рыхлых четвертичных отложений представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых днепровского (на юге) и московского (на большей части территории) оледенений - валунными суглинками и песками с гравием, гальками и валунами. В долинах рек распространены аллювиальные пески, супеси, суглинки, глины, торф; в междуречьях - покровные лёссовидные суглинки.
Недра Московской области бедны полезными ископаемыми. Наиболее важное значение имеют месторождения фосфоритов (Егорьевское, Северское) и сырья для строительной индустрии: цементных карбонатных и глинистых пород (Афанасьевское, Шуровское), кирпично-черепичных глин и суглинков (Новоиерусалимское, Ожерельевское, Гжельское), песчано-гравийных смесей и строит. песков (месторождения многочисленны, особенно на севере и западе области), стекольных (Егановское, Люберецкое) и формовочных (Восточно-Новочеркасское, Луховицкое, Чулковское) песков, карбонатных пород для строительства (Заборьевское, Паньшинское), природных об- лицовочных камней (Коробчеевское). Имеются месторождения тугоплавких глин, металлургич. доломитов, карбонатных пород для известкования кислых почв, трепела, торфа, бурых углей, сапропеля, лечебных грязей, пресных и минер. подземных вод.
Климат.
На территории Московской области климат умеренно континентальный, с хорошо выраженными сезонами, тёплым летом и умеренно холодной зимой, устойчивым снежным покровом, большой изменчивостью погоды от года к году. Формируется под воздействием воздуха умеренных широт из Атлантики и периодическими вторжениями арктических и тропических воздушных масс. Средние температуры января от –9,8 до –11 °C (миним. –54 °C, в г. Наро-Фоминск), июля 17-18,6 °C (макс. 39,7 °C, в г. Коломна). Среднегодовое количество осадков 480-700 мм. Снежный покров сохраняется 135-153 дня, его мощность составляет 30-50 см. Наибольшая глубина промерзания почв 75 см, в отд. годы может достигать 150 см. Вегетационый период 125-140 дней.
Внутренние воды.
В Московской области около 2000 рек и речек (из них 323 длиной более 10 км), принадлежащих бассейну р. Волга. На севере протекают притоки Волги - Лама (с притоками Большая Сестра и Малая Сестра) и Дубна (с притоками Сестра и Веля). На юге - среднее течение Оки, в которую впадают реки Протва, Нара, Лопасня, Осётр, Москва (с притоками Искона, Руза, Истра, Яуза, Пахра, Нерская, Северка и др.), Цна. В Московской области берёт начало р. Клязьма (с притоками Уча, Воря, Шерна). Реки имеют хорошо выраженное половодье (33-60 дней), низкую зимнюю и летнюю межень, летне-осенние паводки (до 2-3 нед). Средняя продолжительность ледостава 103-144 дня.
В Московской обалсти насчитывается св. 2000 небольших озёр общей пл. 133 км2. Они возникли в понижениях рельефа после спада водно-ледниковых потоков, в древнетермокарстовых и карстовых котловинах, пойменных старицах. Наиболее крупные озёра - Тростенское, Нерское, Круглое (на Смоленско- Московской возвышенности), Чёрное, Белое, Великое, Святое, Дубовое (на Мещёрской низменности). На территории области много водных объектов, созданных для водоснабжения г. Москва и улучшения транспортных путей, - канал имени Москвы, а также водохранилища Можайское, Рузское, Озернинское и др.
Почвы, растительный и животный мир.
Бо́льшая часть Московской области входит в состав лесной зоны. К северу от долины р. Ока находится подзона хвойно-широколиственных (смешанных) лесов, к югу (до широтного отрезка р. Осётр) - подзона широколиственных лесов. Самая южная часть области расположена в лесостепной зоне. В лесной зоне господствуют почвы подзолистого типа (собственно подзолистые и дерново-подзолистые). Значительные площади заняты болотно-подзолистыми почвами (подзолистые и дерново-подзолистые глееватые и глеевые) под влажными и сырыми хвойными и смешанными лесами. Под широколиственными лесами формируются серые лесные почвы (светло-серые, серые, тёмно-серые), при повышенном увлажнении - глееватые и глеевые. Для лесной зоны характерны также дерновые, дерновые глееватые и глеевые почвы под луговой растительностью.
При увлажнении жёсткими водами образуются дерновые темноцветные, при близком залегании карбонатных пород - дерновые карбонатные почвы. Избыточное увлажнение ведёт к возникновению болотных почв: низинных, которые образуются при увлажнении минерализованными водами под болотной травяно-осоковой растительностью; верховых - в условиях слабой минерализации вод, под кустарничково- пушицево-сфагновой растительностью. Обычны торфянисто-глеевые, торфяно- глеевые, перегнойно-глеевые почвы. Для лесостепи характерны чернозёмы оподзоленные и выщелоченные, сформировавшиеся под степной растительностью; при повышенном увлажнении образуются лугово-чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы. Под лесами - серые лесные почвы. В поймах рек распространены пойменные (аллювиальные) почвы: пойменные дерновые, в т. ч. глееватые под разнотравно-злаковыми (овсяница, мятлик, полевица тонкая, душистый колосок и др.) лугами, и глеевые под влажнотравно-злаковыми лугами (щучка, полевицы собачья и белая, белоус). Реже встречаются пойменные болотные, пойменные дерновые зернистые, пойменные дерновые карбонатные почвы.
Леса занимают ок. 42% территории. Они сохранились преимущественно на западе и востоке области. Смешанные леса (ель, сосна, дуб, липа, клён, реже ясень) имеют многоярусную структуру, в них хорошо развит подлесок (можжевельник, крушина), в травостое господствуют неморальные виды. В широколиственно-сосновых лесах в травостое присутствуют бореальные, неморальные, на юге и степные виды. Для ельников и сосняков характерен редкий подлесок, они преим. травяные с неморальными видами. Широколиственные леса могут быть с монодоминантными (дуб, липа) и смешанными (дуб, липа, клён, вяз, ясень) древостоями, в подлеске - лещина, жимолость, бересклет, крушина, в травостое преобладают неморальные виды. Коренных лесов сохранилось мало, они замещены мелколиственно-хвойными, мелколиственными (берёза, осина) лесами, пашнями и лугами. Флора сосудистых растений Московсокй области составляет ок. 2000 видов; сравнительно много редких видов, в т. ч. занесённых в Красную книгу РФ (венерин башмачок, водяной орех и др.).
В Московской облатси обитают около 60 видов млекопитающих, 18 - пресмыкающихся и земноводных, до 40 - рыб. Фауна птиц составляет ок. 300 видов, из них св. 200 - гнездится, 20 - можно встретить в центре Москвы. Из таёжных видов животных обычны заяц-беляк, белка, летяга, рябчик, дрозды, клёст, снегирь. В смешанных лесах обитают лось, крот, лисица, барсук, ласка, горностай, белка, землеройки, полёвки, ёж, дрозды, большой пёстрый дятел, в широколиственных - косуля, кабан, куница, норка, хорь, сони, неясыть, зелёный дятел, славка, чёрный дрозд, соловей, иволга, зарянка. На безлесных пространствах и в лесостепи - заяц-русак, перепел, жаворонок и др. Изредка из Тверской и Ярославской областей заходят медведь, волк, рысь. Реакклиматизированы речной бобр и европейская косуля. С Дальнего Востока завезены пятнистый олень, енотовидная собака, из Северной Америки - ондатра, американская норка. Красная книга Московско области включает 20 видов млекопитающих, 18 - птиц, 9 - пресмыкающихся и земноводных, 11 - рыб, 281 - насекомых и 207 видов сосудистых растений, в т. ч. 37 мохообразных, 3 водорослей, 24 лишайников и 23 грибов.
Состояние и охрана окружающей среды.
Московская область относится к регионам древнего освоения. Во второй полоивне XX века увеличилось промышленое и бытовое загрязнение окружающей среды, окультуривание и химическое загрязнение почв (применение органических и минеральных удобрений, гербицидов, ядохимикатов), эрозия почв. Осушительная мелиорация и дождевание привели местами соответственно к иссушению и заболачиванию почв, создание водохранилищ вызвало затопление и подтопление земель.
С 1990-х годов, в связи с сокращением промышленности и сельско-хозяйственного производства, нагрузка на ландшафты снизилась. Однако резко возросли бесконтрольная вырубка лесов, в т. ч. водоохранных, частная застройка на берегах водохранилищ, снабжающих Москву питьевой водой. Наблюдаются ежегодное возгорание торфяников и лесные пожары. Наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы, вод и почв отмечается в пригородах Москвы (а также к северу, востоку и югу от неё), в городах Воскресенск и Клин, повышенный - в Дзержинском, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щёлкове и Электростали. Выбросы в атмосферу от стационарных источников ежегодно составляют 461 тыс. т, от автотранспорта св. 500 тыс. т.
Крупными загрязнителями атмосферы Московской области являются предприятия энергетики ТЭЦ и ГРЭС в Коломне, Шатуре, Дзержинском, а также предприятия Москвы и др. Наибольшее загрязнение поверхностных вод отмечено в центре и на востоке области, особенно сильно загрязнены реки Москва, Ока и Клязьма, Пахра - ниже г. Подольск. Категорию «грязные воды» имеют реки Дубна, Сестра, Нара, Протва, Лопасня, Нерская, Осётр. Самой острой экологической проблемой Московской области является накопление производственных и бытовых отходов. Накоплено 20 млн. т отходов, из которых 5 млн. т составляют бытовые, размещаемые на 43 полигонах. Велико акустическое загрязнение территории, особенно вокруг аэродромов (Внуково, Шереметьево, Домодедово, Быково, Остафьево, Кубинка, Чкаловский, Раменский), а также вдоль автомобильных и железнодорожных трасс. Присоединение к Москве юго-западного сектора подмосковных территорий в 2012 году существенно ухудшило средние показатели экологического состояния области, т. к. именно здесь отмечалась (за исключением территорий, непосредственно примыкающих к Москве) относительно благополучная экологич. обстановка, низкий уровень урбанизации, высокая лесистость.
На территории Московской области (частично или полностью) - национальные парки Лосиный Остров, Завидово, Приокско-Террасный биосферный заповедник; 236 заказников (напр., «Журавлиная родина», где встречается 180 видов птиц) и памятников природы [Озеро Глубокое, Медвежьи озёра, Водопад Гремячий, Озеро Киово (Киёво) с колонией чаек, Парамонов овраг, Манкина гора и др.].
Автор статьи: А.А. Тишков (физико-географический очерк).
Население.
Большинство населения Московской области составляют русские (92,9%). Проживают также (%): украинцы (1,8), армяне (1,0), татары (0,8), белорусы (0,5), молдаване (0,3), азербайджанцы (0,3), мордва (0,3), таджики (0,2), чуваши (0,2) и др. (2010 год, перепись).
Характерна естественная убыль населения: рождаемость (10,9 на 1000 жит., 2010 год) в 1,4 раза ниже смертности (15,4 на 1000 жит.); младенческая смертность 6,7 на 1000 живорождённых. За 1990-2010 годы численность населения Московской области возросла почти на 500 тыс. человек из-за постоянного значительного миграционного притока, главным образом из других субъектов РФ и стран СНГ (108 на 10 тыс. жит., 2010 год). Доля женщин 52,5%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,1%, старше трудоспособного возраста 23,6% (2009). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 68,2 года (мужчины - 62,0, женщины - 74,5 года). Средняя плотность населения 157 чел./км2 (2012, оценка; 3-е место среди субъектов РФ после Москвы и Санкт-Петербурга). Наиболее плотно заселены районы, прилегающие к внешней границе Москвы.
Московская область занимает 1-е место в стране по количеству городов. Доля городского населения св. 80,0% (2010 год году; 56,7% в 1959, 79,3% в 1989 году). Наиболее крупные города (тыс. чел., 2010 год, перепись): Балашиха (215,5), Химки (207,4), Подольск (188,0), Королёв (183,4), Мытищи (173,2), Люберцы (172,5), Электросталь (155,2), Коломна (144,6), Железнодорожный (131,3), Серпухов (126,0).
Часть территории области входит в состав Московской городской агломерации, в пределах которой сформировались агломерации 2-го порядка (Балашихинско- Люберецкая, Мытищинско-Пушкинско- Щёлковская, Ногинско-Электростальская, Орехово-Зуевская, Коломенская, Серпуховская и др.). Вместе с некоторыми пограничными районами соседних областей Московская городская агломерация образует крупнейший сгусток населения в РФ.
Автор статьи: В.Н. Горлов.
Религия.
Большинство верующих - православные. Зарегистрировано (на 1 января 2012 года) 1112 религиозных организаций РПЦ, в т. ч. монастыри - Покровский Хотьков монастырь (первое упоминание – 1308 год), Троице-Сергиева лавра (основана в 1330-1340-х годах), серпуховский Высоцкий Богородицкий монастырь (1374 год), Богородице-Рождественский Бобренев монастырь (1380-е годы), Саввино-Сторожевский монастырь (1398 год), Николо-Угрешский монастырь (первая половина XV века), Иосифо-Волоцкий монастырь (1479 год), Ново-Иерусалимский монастырь (1656 год), Спасо-Бородинский монастырь (1838 год).
Православные приходы и монастыри на территории Московско области принадлежат Московской епархии (включает Московскую область и Москву), возглавляемой патриархом Московским и всея Руси. Непосредственное управление ими [за исключением ставропигиальных монастырей (Троице-Сергиева лавра, Покровский Хотьков, Борисоглебский Аносин, Саввино-Сторожевский, Ново-Иерусалимский, Иосифо-Волоцкий, Николо- Угрешский монастыри) и нескольких приходов, подчиняющихся Москоской городской епархии] осуществляет патриарший наместник на правах епархиального архиерея, с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского (резиденция - в Новодевичьем монастыре).
Зарегистрированы также 62 религиозных организации евангельских христиан-баптистов, 49 - евангельских христиан, 45 - адвентистов седьмого дня, 39 - христиан веры евангельской (пятидесятники), 31 религиозная организация старообрядцев, 29 мусульманских релиозных организаций, 24 религиозные организации свидетелей Иеговы, 14 - Методистской церкви, 13 иудаистских религиозных организаций, 11 - Пресвитерианской церкви, 5 - Истинно-православной церкви, 4 - самопровозглашённой Украинской православной церкви (Киевского патриархата), 2 - Российской православной автономной церкви, 2 - Евангелическо-лютеранской церкви, 2 - христиан веры евангельской, 2 - Церкви Христа; по одной религиозной организации имеют Армянская апостольская церковь, евангельские христиане в духе апостолов, Церковь полного Евангелия, Церковь Божией Матери Державная, Армия спасения.
Исторический очерк.
Древнейшие памятники освоения человеком территории Москойской области относятся к верхнему палеолиту, в т. ч. Зарайская стоянка. Несколько стоянок в долинах рек Ока, Москва и Клязьма имеют некалиброванные радиоуглеродные датировки ок. XII-XIV тысяч лет назад. Есть антропологические находки, предположительно отнесённые к верхнему палеолиту (черепная крышка, найденная в 1939 году в устье р. Сходня, и др.), однако их возраст спорен. Памятники мезолита относятся к бутовской культуре и иневской культуре, в которой прослеживаются влияния из Поднепровья и Подесенья. В бассейне р. Дубна открыты стоянки (Замостье, Минино) с культурным слоем, сохранившим предметы (костяные орудия с кремнёвыми вкладышами, скульптура) и сооружения (настилы, рыболовные ловушки) из органики. Здесь же были обнаружены единичные погребения этого времени. Ранний неолит представлен верхневолжской культурой. Её сменила льяловская культура (названа по стоянке у дер. Льялово, близ г. Зеленоград); по нагару с горшков со Звенигородской стоянки получена дата - ок. 5300 лет назад. На ряде памятников встречена керамика волосовской культуры, относящейся к финалу неолита и энеолиту.
В бронзовом веке в регионе появились носители фатьяновской культуры, представленной могильниками и поселениями; для некоторых из них получены радиоуглеродные даты ок. 4000 лет назад. К позднему бронзовому веку на севере Московской области относится могильник абашевской культуры у современной деревянной Лепёшки (Пушкинский р-н); на юго-востоке региона есть памятники поздняковской культуры. В ходе взаимодействия разных традиций формируется культурная общность финала бронзового века, для которой характерна «сетчатая» и «текстильная» керамика (см. Текстильной керамики культура).
Ранний железный век представлен дьяковской культурой. Позднейшие находки на её памятниках относятся к середине VII века н. э. На юге Московской области известна керамика мощинского (см. в ст. Мощино) круга. Среди находок на селище Сосновка IV (Озёрский р-н) - медная китайская монета, выпущенная в 553 году в империи Северная Ци, накладка, отражающая византийское влияния VII века.
Не позднее XI века на территории современной Московской области появились славяне. Есть находки арабские дирхемов (в т. ч. клады), единичных вещей скандинавского круга. С XI века регион стал ареной борьбы за влияние нескольких политических центров. К середине XII века долина р. Москва (кроме верхнего течения и низовья) и земли к северо-востоку от неё вошли в состав Ростово-Суздальского княжества (со 2-й пол. 12 в. – Владимирского великого княжества). Территории, прилегающие к р. Ока, входили в Черниговское княжество, земли от низовий р. Москва и восточнее отошли в состав выделившегося из него Рязанского княжества. Запад и юго-запад, включая верховья рек Москва и Протва, находились в сфере влияния Смоленского княжества. В районе Волока (Ламского) (ныне Волоколамск; впервые упоминается в 1135 году) располагался анклав Новгородской республики (в конце XII середине XV веков совместное владение Новгородской республики и Владимирского великого княжества).
С XII века отмечается существенный рост населения, строительство городов (ранние напластования на ряде городищ, часть которых связана с общинно-территориальными центрами или убежищами, относятся к XII веку), развитие ремёсел и торговли. Среди древнейших городов региона - Лобынск (1146 год; вероятно, современное с. Дракино Серпуховского р-на), Москва (1147 год), Тешилов (1147 год; ныне дер. Спасс-Тешилово Серпуховского р-на), Ростиславль (1153 год; ныне городище близ г. Озёры), Дмитров (1154 год), Свирилеск (1176 год), Коломна (1177 год). К этому времени относится и появление выходцев из южнорусских, прежде всего киевских, земель, оседавших в осн. в городах. С XII века в регионе шёл процесс этнокультурной консолидации, под 1238 году в летописи впервые упоминаются москвичи.
Значительные изменения в структуре заселения региона связаны с последствиями монголо-татарского нашествия, после которого значительно изменилась политическая карта Руси. В 1263 году по завещанию великого князя владимирского Александра Ярославича Невского было сформировано Московское княжество (с XIV века Московское великое княжество), постепенно превратившееся в ядро объединения рус. земель. Помимо него часть территории современной Московской области вплоть до 1485 года входила в Тверское княжество [а позднее в находившиеся в его составе удельные Клинское княжество (первая треть XIV – первая повинна XV веков) и Микулинское княжество (1339-1485 годы, с перерывами)]; Можайское княжество в составе Смоленского княжества (возникло в 1260-е годы, в 1303 году присоединено к Московскому княжеству). Значительная часть южных и юго-западных земель современная Московская область находилась в составе Рязанского княжества; из них в 1300-1301годов к Московскому княжеству присоединена Коломна, около 1353 году - территории, где возникли города Верея и Серпухов, в середине XV века - Венёв с уездом (территория совр. Серебряно-Прудского р-на), а также, вероятно, с. Высокое (будущий г. Егорьевск).
К XIV веку был восстановлен и начал быстро расти экономический потенциал региона, наблюдается увеличение числа поселений, особенно в северных районах. В развитии территории Московской области важную роль сыграли монастыри, которые, помимо функции духовных центров, имели существенное экономическое и оборонительное значение. В 1330-1340-х годы основан Троице-Сергиев монастырь (ныне Троице-Сергиева лавра), ставший одним из важнейших центров русского возрождения, на южных границах Московского княжества возникли Бобренев и Старо-Голутвин монастыри в Коломне, Владычный и Высоцкий - в Серпухове. В 1398 году был основан Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом, позднее - Лужецкий (1408 год) и Колоцкий (1413 год) монастыри под Можайском, в 1479 год - Иосифо-Волоцкий мон. близ Волока (Ламского).
После 1521 года вся территория современной Московской области находилась в составе Русского государства. Во время опричнины пострадали многие земли Клинского, Коломенского, Московского и других уездов, принадлежавшие попавшим в опалу и казнённым лицам. Регион был опустошён в Смутное время, пострадал от Болотникова восстания 1606-1607 годы, в период борьбы правительственных войск с силами Лжедмитрия II, а также противодействия Речи Посполитой интервенции начала XVII века. Героическим эпизодом этой эпохи стал подвиг защитников Троице-Сергиева монастыря во время Троицкой осады 1608-1610 годов.
К середине XVII века территория современной Московской области постепенно оправилась от последствий разорения, начала развиваться промышленность: в 1651 году боярин Б.И. Морозов основал железоделательный завод в с. Павловское, в 1667 году основана верфь в с. Дединово Коломенского уезда (там был построен первый русский военный корабль «Орёл»). В результате раскола РПЦ в регионе возникли крупные центры проживания старообрядцев - Гуслица и «Патриаршина» (территория современного Орехово-Зуевского р-на).
По губернской реформе 1708 года практически вся территория современной Московской области вошла в состав Московской губернии за исключением земель вокруг современного с. Микулино, оказавшихся в составе Санкт-Петербургской (до 1710 года Ингерманландской) губернии (1708-1727 годы), затем Новгородской губернии (1727-1775 годы) и Тверской губ. (1775-1929 годы; до 1776 года Тверское наместничество).
После губернской реформы 1775 года окраинные земли современной Моковской области оказались в составе Боровского (упразднён в 1924 году) и Каширского (в 1923 году передан в Московскую губ.) уездов Калужской губернии (в 1776-1796 годы Калужское наместничество); Венёвского у. Тульской губернии (в 1777-1796 годы Тульское наместничество); Александровского (не существовал в 1796-1803 годы), Киржачского (упразднён в 1796 году, воссоздан в 1921-1924 годы), Переславского, Покровского (до 1921 года; частично, включая г. Покров, вошёл в состав Московской губ.) уездов Владимирской губернии (в 1778-1796 годы Владимирское наместничество); Егорьевского (в 1922 году передан в Московскую губ.) и Зарайского уездов Рязанской губернии (в 1778-1796 годы Рязанское наместничество).
Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года образовывалась Центральнопромышленная область с центром в г. Москва, в которую должны были войти Московская, Рязанская, Тверская и Тульская губернии, а также Калужский, Лихвинский и Малоярославецкий уезды Калужской губ. Постановлением ВЦИК от 3 июня 1929 года название будущей области было изменено на Московскую область.
12 июля 1929 года Московская область разделена на 10 округов (Бежецкий, Калужский, Кимрский, Коломенский, Орехово-Зуевский, Московский, Рязанский, Серпуховской, Тверской, Тульский) и 144 района. Площадь Московской области составила 158,7 тыс. км2, население - около 11 млн. чел. В 1930 годы деление на округа было ликвидировано. В 1931 году Москва выделена в самостоятельную адмнистративно-хозяйственную единицу.
В период индустриализации в СССР в Московской области построены крупные предприятия химической промышленности (фабрики искусственного волокна в Клину и Мытищах; завод пластмасс в Кунцеве, единственный в то время в стране химико-фармацевтический завод «Акрихин» в пос. Купавна; комбинат фосфатных удобрений в Воскресенском р-не), машиностроения (Егорьевский станкостроительный завод, Серпуховский завод напильников, Болшевский завод пищевого машиностроения), предприятия по производству строительных материалов (цементный завод «Гигант» в Воскресенске, завод огнеупорного кирпича в Подольске, завод стандартных железо-бетонных изделий в Павшине и др.). В ряде городов возникли предприятия оборонной промышленности. В 1930-х годах в Московской области производилось 7% пром. продукции СССР. 29 января 1935 года из состава Московской области выделена Калининская (с 1990 года Тверская) область (26 районов), 26 сентября 1937 года - Рязанская (39 районов) и Тульская (38 районов) области. Площадь Московской области составила 49,4 тыс. км2.
После начала Великой Отечественной войны многие предприятия региона были эвакуированы в восточные районы страны. Западные, северо-западные, южнные и юго-западные земли Московской области подверглись германской оккупации (осень 1941 - начало 1942 годоы), здесь развернулась Московская битва 1941-1942 годов, ставшая первым стратегическим успехом Красной Армии в войне. В ходе боёв были полностью уничтожены 584 и частично 2280 селений. Города, оказавшиеся на оккупированной германскими войсками территории, были разрушены (особенно пострадал г. Истра, а также Верея, Волоколамск, Клин, Малоярославец, Наро-Фоминск, Руза и некоторые др.).
Уже начиная с 1942 года велось постепенное восстановление хозяйства. В том же году к Московской области присоединены районы Тульской (4; в 1957 году территории, за исключением Серебряно-Прудского р-на, возвращены в состав Тульской обл.) и Рязанской (4; в 1946 году территории возвращены в состав Рязанской обл.) областей, располагавшиеся на территории Подмосковного угольного бассейна. 4 района Московской области 5 июля 1944 года переданы в состав вновь образованной Калужской обл., а 14 августа 1944 года Петушинский р-н и г. Покров - в состав Владимирской области. В 1956 году в Московскую область включена территория г. Дубна.
В 1957 году площадь Московская область составляла 46,9 тыс. км2. Начиная с середины XX века многие города области развивались как центры фундаментальных научных исследований (Дубна, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино и др.). С 1950-1960-х годов Московская обдасть стала одним из главынх центров развития космонавтики в стране, важнейшие предприятия отрасли разместились в г. Калининград (с 1996 года Королёв; там же Центр управления полётами), в 1960 году в пос. Чкаловский основан Центр подготовки космонавтов, перенесённый в 1965 году в Звёздный городок (г. Щёлково-14, пос. Звёздный; близ г. Щёлково). В 1960, 1984 и 1988 годы значительнфе части районов Московскй области, расположенных вокруг Москвы, были присоединены к столице. В 1960-1961 годы в состав Москвы входили Балашиха, Люберцы, Мытищи, Реутов и Химки. С 1969 года административно-территориальное устройство Московской области стабилизировалось до 2010 года, она стала делиться на 39 районов.
По Соглашению об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москва и Московской областью от 30 июня 2011 года (утверждено Москоской городской думой 6 июля 2011 года; Московской областной думой 7 июля 2011 года; Советом Федерации 13 июля 2011 года), а затем по его уточнённому варианту со скорректированными границами (утверждён Московской городской думой 7 декабря 2011 года; Московской областной думой 7 декабря 2011 года, Советом Федерации 27 декабря 2011 года; окончательно вступило в силу с 1 июля 2012 года) из Московской области в состав Москвы передана территория в 148 тыс. га, включая города Московский, Троицк, Щербинка, посёлки городского типа Киевский, Кокошкино и др. К Московской области присоединена территория 1,4 га.
Авторы статьи: Н.А. Кренке, Б.Е. Янишевский (археология).
Хозяйство.
Московская область входит в Центральный экономический район. Один из самых крупных в РФ промышленных регионов: здесь создаётся 4,8% рос. ВВП (2009 год). Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, произодвство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 20 раз превышает объём сельско-хозяйственной продукции (2010 год). Область сохраняет ведущие позиции в РФ по производству некоторых видов сложной промышленной продукции (св. 80% российского выпуска магистральных тепловозов, св. 18% лекарственных средств, 2010 год). При общем росте стоимости продукции обрабатывающих производств количественные показатели по многим видам товаров снижаются (за исключением пищевой пром-сти и произ-ва стройматериалов).
Важный сектор экономики Московской области - осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных разработок, значительная часть которых сконцентрирована в наукоградах. На территории области расположено ок. 1/2 рос. городов науки - центров фундаментальных и прикладных исследований по основным направлениям научно-технического развития, располагающих также производственными комплексами (города Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка).
Структура ВРП по видам экономической деятельности (%, 2009 год): обрабатывающие производства 21,3, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 20,8, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 15,1, транспорт и связь 10,2, строительство 6,4, гос. управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование 6,0, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,3, прочие виды деятельности 14,9. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; %, 2010 год): частная 87,2, муниципальная 4,3, общественных и религиохных организаций (объединений) 2,6, гос. 2,0, прочие формы собственности 3,9.
Экономически активное население 3762 тыс. человек (2010 год), в экономике занято св. 77%. Структура занятости населения по видам экономической деятельности (%): обрабатывающие производства 19,7, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 19,6, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 12,6, транспорт и связь 8,6, образование 7,0, здравоохранение и социальные услуги 6,5, строительство 6,4, коммунальные, социальные и персональные услуги 4,7, сельское и лесное хозяйство 3,9, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9, гостиничный и ресторанный бизнес 1,9, др. виды деятельности 6,0. Уровень безработицы 3,3%. Денежные доходы на душу населения 22,3 тыс. руб. в месяц (2010 год; в 1,2 раза выше среднего по РФ); 10,3% населения. Московская область имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность.
Стоимость промышленной продукции 1539,7 млрд. руб. (2010 год); в т. ч. 83,8% приходится на обрабатывающие производства, 15,6% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 0,6% - на добычу полезных ископаемых (главным образом минерального строительного сырья). Отраслевая структура обрабатывающей промышленности (%, 2010 год): пищевая, включая производство напитков 26,0, машиностроение 21,7, химическая 16,3, металлургия и производство готовых металлич. изделий 9,6, производсто стройматериалов 9,1, деревообработка, целлюлозно-бумажное произ-во, издательская и полиграфическая деятельность 7,1, лёгкая промышленность 2,2, прочие произ-ва 8,0.
Производство электроэнергии (30,1 млрд. кВт·ч, 10-е место в РФ, 2010 год) удовлетворяет потребности примерно на 60%. Крупнейшие электростанции - Каширская ГРЭС (1910 МВт, в составе компании «ОГК-1»), Шатурская ГРЭС (ок. 1500 МВт, «Э.ОН Россия»), ТЭЦ-22 в г. Дзержинский (св. 1300 МВт, «Мосэнерго»), Загорская гидроаккумулирующая электростанция в Сергиево-Посадском р-не (1200 МВт, «РусГидро»), ТЭЦ-27 «Северная» в Мытищинском р-не (1060 МВт), ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона (г. Электрогорск; ок. 600 МВт, обе – в составе «Мосэнерго»). Действуют также неск. мобильных газотурбинных электростанций (общая мощность св. 200 МВт; принадлежат компании «Мобильные газотурбинные электростанции»), небольшие ТЭЦ и 2 ГЭС.
В металлургическом произвостве наибольшее значение имеет цветная металлургия. Выделяется производство сплавов и проката из алюминия, титана, магния для авиакосмичекой промыленности («Ступинская металлургическая компания», литейно-механический завод в г. Балашиха), баночной тары из пищевого алюминия (опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты в г. Дмитров; предприятие «Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск», в составе британской компании «Rexam Plc.»), редких и рассеянных металлов (расположенные в г. Подольск и близ него заводы: химико-металлургический, цветных металлов). Среди предприятий чёрной металлургии - металлургич. заводы в городах Электросталь и Щёлково, предприятия управляющей холдинговой компании «Королёвский трубный завод» в городах Ивантеевка и Королёв, завод металлических сеток им. Лепсе в г. Солнечногорск, завод стали с покрытием в г. Кашира.
Машиностроение остаётся важной отраслью индустриальной специализации области. Основная продукция транспортного машиностроения - мощные дизельные двигатели, магистральные тепловозы и электровозы («Коломенский завод», в составе компании «Трансмашхолдинг»), автобусы (автобусные заводы в городах Ликино-Дулёво и Голицыно, оба - в составе дивизиона «Русские Автобусы» Группы ГАЗ; табл. 1 см. на с. 254), различные виды мобильного оборудования, смонтированного в автофургонах, и др. (приборостроительный завод в г. Мытищи), подвижной состав для метрополитена, автосамосвалы и др. (машиностроительный завод «Метровагонмаш» в Мытищах, в составе «Трансмашхолдинга»), пассажирские вагоны и электропоезда (Демиховский машиностроит. завод в Орехово-Зуевском р-не, в составе «Трансмашхолдинга»). Производятся также разл. спецавтомобили и прицепы для перевозки строительных материалов (завод «Бецема» в г. Красногорск), специализир. автоприцепы (завод «Тонар» в дер. Губино Орехово-Зуевского р-на).
Важное значение имеет разработка, производство и испытание продукции для нужд ОПК, прежде всего авиационной и ракетно-космической техники, а также бортового навигационного оборудования, дыхательной аппаратуры и др.
Ведущие предприятия: ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва (г. Королёв), «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (г. Пересвет Сергиево-Посадского р-на), военно-промышленная корпорация «Научно-производств. объединение машиностроения» (г. Реутов), научно-производственные объединения им. С.А. Лавочкина и «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко (оба - в г. Химки), Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова, Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева (все - в г. Жуковский), производственный комплекс № 1 Российской самолётостроительной корпорации МиГ (г. Луховицы), производственно-лабораторная база Московского вертолётного завода им. М.Л. Миля и завод компании «Камов» (оба – в Люберецком р-не), «Конструкторское бюро машиностроения» (г. Коломна), «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», машиностроительное конструкторские бюро «Радуга» (г. Дубна) и «Факел» им. академика П.Д. Грушина (Химки), приборостроительное конструкторское бюро и приборостроительный завод (оба - в г. Раменское), научно-производств. предприятия КАМПО и «Респиратор» (оба - в г. Орехово-Зуево).
Предприятия электротехнической промышленности специализируются на выпуске кабелей и проводов («Подольсккабель», «Дмитров-Кабель», заводы «Энергокабель» в г. Электроугли, «Микропровод» в г. Подольск), электродвигателей и электронасосов (заводы «Металлист» и электромеханический, оба - в г. Серпухов; «Мосэлектромаш» в г. Лобня; «ГРУНДФОС ИСТРА» в Истринском р-не), трансформаторов («Трансформер» в г. Подольск).
Выпуск приборов и комплексов сверхвысокочастотной электроники, в т. ч. для оборонных нужд (научно-производств. предприятие «Исток», г. Фрязино), оптико-механических и оптико-электронных приборов (Загорский оптико-механич. завод, г. Сергиев Посад; завод им. С.А. Зверева, г. Красногорск), различных измерительных приборов (ГНЦ РФ «Всероссийских НИИ физико-технических и радиотехнических измерений», пос. гор. типа Менделеево).
Среди другой продукции машиностроения - оборудование для чёрной металлургии (завод тяжёлого машиностроения в г. Электросталь), атомной энергетики («Машиностроит. завод ЗиО-Подольск»), для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов («Криогенмаш» в г. Балашиха), тепловыделяющие элементы (твэлы) для атомных электростанций (машиностроит. завод в Электростали, НИИ НПО «Луч» в Подольске), водогрейные котлы (компания ЗИОСАБ в Подольске), трубопроводная арматура (завод энергетического машиностроения в г. Чехов), металлорежущие станки (завод фрезерных станков в г. Дмитров), алмазный инструмент (Моск. производств. объединение по выпуску алмазного инструмента в пос. гор. типа Томилино Люберецкого р-на), автокраны (завод БАКМ в Балашихе), башенные краны (машиностроит. завод в г. Одинцово), прецизионные приборные подшипники (завод «ОК-Лоза» в пос. Лоза Сергиево-Посадского р-на).
В химической промышленности выделяется производство минеральных удобрений («Воскресенские минеральные удобрения»), автомобильных шин («Мишлен Русская компания по производству шин», в дер. Давыдово Орехово-Зуевского р-на), красок и лаков (св. 19% рос. производста, 2010 год; лакокрасочные заводы в Сергиевом Посаде и Одинцове, предприятия компаний «Мефферт Продакшн» в г. Реутов, «Лакра Синтез» в г. Старая Купавна, «Акзо Нобель Лакокраска» в г. Орехово-Зуево, «Акзо Нобель Декор» в г. Балашиха). Произ-во электроизоляц. материалов (завод «Электроизолит», г. Хотьково), химич. волокон (заводы «Химволокно», «Сертов», оба – в г. Серпухов), пластиковых профилей для окон и дверей (завод компании «Профайн РУС» в г. Воскресенск), разл. изделий из пластмасс (предприятия в городах Воскресенск, Климовск, Орехово-Зуево, пос. Любучаны Чеховского р-на и др.).
Парфюмерно-косметическую продукцию выпускают заводы амер. компании «Avon» в Наро-Фоминском р-не, шведской - «Oriflame» в Красногорском р-не, «Фаберлик» в Балашихинском гор. округе и др.
Московская область - крупный российский производитель широкого ассортимента фармацевтической продукции. Среди ведущих предприятий - «ЭКОлаб» (г. Электрогорск), «Акрихин» и «Химреактивкомплект» (оба - в Старой Купавне), «Биомед» им. И.И. Мечникова (Красногорский р-н), «Медхимпром» (производственная база в г. Рошаль); заводы компаний ВИФИТЕХ и «Национальные биотехнологии» (оба - в пос. гор. типа Оболенск Серпуховского р-на), «КРКА-Рус» (г. Истра; строится, 2012 год, 2-я очередь завода), «Гедеон Рихтер-Рус» (пос. Шувое Егорьевского р-на), «Канонфарма продакшн», «Валента Фармацевтика», Щёлковский биокомбинат (биопрепараты для животных) (все – в г. Щёлково).
В области налажено крупное производство мебели. Основные предприятия - «Шатура Мебель», «Электрогорскмебель», «Сходня Мебель», «СТОЛПЛИТ» (два последних - в г. Химки), «Михневская мебельная фабрика» (Ступинский р-н) и др. Выпуск гофрокартона и упаковочного материала из макулатуры (предприятие «Караваево» в Ногинском р-не и др.).
Основная продукция промышленности строительных материалов: цемент (заводы «Воскресенск-цемент», «Подольск-цемент», «Щуровский цемент» в г. Коломна), асбестоцементные изделия («Комбинат Красный Строитель», Воскресенск), мягкие кровельные материалы («Завод Техно Топ», Воскресенск), сухие строит. смеси и отделочные материалы («КНАУФ ГИПС», г. Красногорск), керамич. плитка (ок. 13% рос. произ-ва плитки для внутр. облицовки стен, 2010 год; в т. ч. завод «Сокол», г. Дедовск), теплоизоляц. материалы («Мостермостекло», г. Железнодорожный), кирпич (св. 20 кирпичных заводов). Крупные производители листового оконного стекла: заводы компаний «Главербель Клин» (Клинский р-н), «Пилкингтон Гласс» (дер. Жуково Раменского р-на), «БАМО-Флоат-Гласс» (Солнечногорский р-н).
Производство тканей - технических (предприятие «Мальцевотекс», Щёлковский р-н), шерстяных (текстильная фирма «Купавна», г. Старая Купавна) и хлопчатобумажных («Группа компаний ОРЕТЕКС», г. Орехово-Зуево; компания «Высоковский текстиль», г. Высоковск Клинского р-на), бытовых и технич. лент (фабрика «Красная лента», г. Ногинск), трикотажных изделий («Ивантеевский трикотаж»), чулочно-носочных изделий (предприятия в городах Кашира, Ногинск, Домодедово и др.), ковров («Люберецкие ковры» в г. Котельники).
В Московской области - один из ведущих в стране ювелирных заводов «Бронницкий ювелир»; предприятия народных художесвтенных промыслов (Павловопосадская платочная мануфактура; Жостовская фабрика декоративной росписи, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, обе - в Мытищинском р-не; объединение «Гжель» в Раменском р-не и др.).
Пищевая промышленность по стоимости производимой продукции занимает одно из ведущих мест в стране. Основная часть перерабатываемого сырья поступает из других российских регионов или импортируется. Среди производителей мясной продукции - мясокомбинаты в городах Клин, Ногинск, Сергиев Посад, мясоперерабатывающие предприятия в г. Щёлково; рыбной - рыбоперерабатывающий завод в г. Ногинск; молочной - заводы в городах Дмитров, Домодедово, Ступино; кондитерских изделий - фабрики российских и иностранных компаний в городах Озёры, Ступино, Подольск, Коломна, Одинцово, Сергиев Посад; ликёро-водочной продукции (ряд заводов), безалкогольных напитков (компания «Аквалайф», Ногинский р-н); пива - Клинский производств. комплекс «Сан ИнБев».
Московская область - крупный производитель фасованного чая (ок. 29% российского производства чёрного байхового чая, 2010 год): чаеразвесочные фабрики в городах Фрязино, Королёв, в Подольском р-не. Предприятия по произ-ву мороженого (хладокомбинаты в городах Жуковский, Наро-Фоминск, Подольск и др.), по фасовке семечек, орехов и сухофруктов (фабрика в г. Электросталь), розливу минеральной (в г. Реутов, Ногинском р-не) и питьевой (в Мытищинском, Подольском, Солнечногорском районах) воды.
Внешнеторговый оборот Московской области около 23,9 млрд. долл. США (2010 год), в т. ч. экспорт 3,2 млрд. долл. Экспортируются (% от стоимости): машины, оборудование и транспортные средства (45), продукция химич. пром-сти (св. 21), продовольств. товары (св. 15) и др. Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (ок. 53), химич. пром-сти (св. 23), продовольственные товары и сельско-хозяйственное сырьё (св. 13).
Сельское хозяйство.
Стоимость сельско-хозяйственной продукции 78,1 млрд. руб. (2010 год), св. 50% приходится на долю растениеводства. Основная специализация - производство кормовых культур, овощей и столовой зелени (в закрытом грунте), молока, куриных яиц и мяса бройлеров. Объёмы производства по основным видам сельско-хозяйственной продукции и поголовью скота с 1990 года существенно сократились (таблицы 2–4). Выращивают (% от посевных площадей, 2010 год): кормовые 71,3 и зерновые 15,5 культуры, картофель и овощи 12,9, технические культуры 0,3. В животноводстве наиболее развиты птицеводство, свиноводство и молочно-мясное скотоводство. Рентабельными остаются произ-во мяса птицы и яиц; производство молока убыточно. Практически всё зерно, св. 90% скота и птицы на убой, молока, а также св. 50% овощей и ок. 50% картофеля производится в сельско-хозяйственных организациях; ок. 60% картофеля и св. 45% овощей - в хозяйствах населения (2010 год).
Среди ведущих сельско-хозяйственных предприятий - агрохолдинги: «Русское молоко» (Рузский р-н), «Дмитровские овощи» (Дмитровский р-н), агрокомплекс «Ногинский» (Ногинский р-н), «Дашковка» (Серпуховский р-н). Действуют птицефабрики: Петелинская (Одинцовский р-н), Ногинская, Ново-Петровская (Истринский р-н), Егорьевская, Краснополянская (Мытищинский р-н), Загорская (Сергиево-Посадский р-н).
Развивается туризм (культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический). В пределах Московской области расположены: многочисленные туристические объекты, в т. ч. города Верея, Волоколамск, Дмитров, Зарайск, Клин, Коломна, Можайск; музеи и усадьбы - Абрамцево, Архангельское, Большие Вязёмы, Мелихово, Ярополец; Государственный военно-исторический музей-заповедник «Бородинское поле»; монастыри: Ново-Иерусалимский, Иосифо-Волоколамский, Николо-Угрешский, Саввино-Сторожевский, Троице-Сергиева лавра и др. Объём оказанных услуг около 12 млн. руб. (2010 год), область посетили св. 150 тыс. иностранных туристов. Действуют св. 1700 домов отдыха, гостиниц, пансионатов и санаториев.
Транспорт.
Длина железных дорог 2,7 тыс. км (включая г. Москва, 2010 год). Железнодорожная сеть формируют 11 радиальных линий, расходящихся от Москвы, и кольцевая ж.елезная дорога; действует крупная сортировочная станция Орехово-Зуево (Горьковское направление Московской железной дороги).
Длина автодорог с твёрдым покрытием 30,7 тыс. км. По территории области проходит большая часть федеральных автомагистралей Европейско части РФ: «Беларусь» (Москва - Смоленск - граница с Белоруссией), «Крым» (Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород/граница с Украиной), «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск), «Урал» (Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск), «Каспий» (Москва - Тамбов - Волгоград - Астрахань), «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа), «Холмогоры» (Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск), «Балтия» (Москва - Волоколамск - граница с Латвией), «Скандинавия» (Москва - Тверь - Великий Новгород - С.-Петербург - Выборг/граница с Финляндией).
Важное транспортное значение имеют кольцевые автодороги: Московская (МКАД; проходит по части внутр. границы области), т. н. первое (малое; на расстоянии ок. 50 км от центра Москвы) и второе (большое, в 70–90 км) бетонные кольца. Строится (2012 год) скоростная автомагистраль Москва - С.-Петербург.
В Московской области расположены крупнейшие российские аэропорты (обслуживают пассажирские и грузовые перевозки, в т. ч. для Москвы): Домодедово и Шереметьево, а также Раменское (г. Жуковский), аэродромы Чкаловский (на окраине г. Щёлково), Мячково (Раменский р-н).
Длина внутренних водных путей ок. 600 км (2010 год). Регулярное пассажирское (в т. ч. экскурсии, круизы) и грузовое сообщение по рекам Ока и Москва.
По территории области проходят: кольцевой газопровод (проложен вокруг Москвы), к которому подходит ряд ответвлений от магистральных газопроводов, в т. ч. Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) - Помары (Марий Эл) - Ужгород (Украина), Вуктыл (Коми) - Ухта - Торжок (Тверская обл.); нефтепроводы от Ярославля и Рязани (к «Московскому НПЗ»); кольцевой нефтепродуктопровод (вокруг Москвы; создан для транспортировки нефтепродуктов с Московского и Рязанского нефтеперерабатывающих заводов).
Автор статьи: В.Н. Горлов.
Здравоохранение.
В Московской области работают 22105 врачей и 46987 лиц среднего медицинского персонала (2010 год), 786 провизоров, 1023 фармацевта. Медицинская помощь взрослому населению оказывают 132 амбулаторно-поликлинические учреждения (в т. ч. 29 стоматологические поликлиник), 223 больницы (в т. ч. диспансеры) на 50,6 тыс. коек, 26 станций и 55 отделений скорой мед. помощи (2009). Специализир. мед. помощь взрослым оказывают 21 психиатрическая больница, 39 диспансеров (4 психоневрологич., 9 кожно-венерологич., 18 противотуберкулёзных, 6 наркологич., 2 онкологич.), 3 туберкулёзных санатория, госпиталь для ветеранов войн, Москоский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского и Центр восстановительной медицины и реабилитации (расположены в Москве); детям - 7 детских больниц (в т. ч. 3 областные), 11 детских поликлиник, областной консультативно-диагностический центр, детская стоматологическая поликлиника (2008 год).
Общая заболеваемость на 1000 жителей составляет 1171,3 случая (в т. ч. болезни органов дыхания - 358,5, системы кровообращения - 145,3, костно-мышечной системы - 74,1, болезни глаза и его придаточного аппарата - 73,9, травмы и отравления - 71,7). Заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулёза - 44,8 случая на 100 тыс. жителей.
Зарегистрировано 2598 первичных случаев ВИЧ-инфекции (2008 год).
Основные причины смерти: болезни системы кровообращения (60%), злокачественные новообразования (15,2%), травмы и отравления (10,7%), болезни органов пищеварения (4,5%), болезни органов дыхания (3%). Смертность больных туберкулёзом - 12,58 случая на 100 тыс. жит. (2008 год).
Курорты: Дорохово, Тишково. Многочисл. санатории и зоны отдыха (в т. ч. Михайловское, окрестности Звенигорода и др.).
Автор статьи: А.Н. Прокинова.
Образование.
Учреждения науки и культуры.
Функционируют (нач. 2011 года) 1968 учреждений дошкольного воспитания (255 тыс. воспитанников), 1542 общеобразовательных учреждения (612,7 тыс. учащихся), около 280 учреждений дополнительного образования (ок. 264,5 тыс. учащихсяся), 94 учреждения начального профессионального образования (31,6 тыс. учащихся), ок. 120 учреждений среднего профессионального образования (св. 58 тыс. учащихся).
Действуют 32 вуза, в т. ч. Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина в пос. Монино, Военно-технический университет при Федеральном агентстве спец. строительства в Балашихе, Коломенский государственный педагогический институт, Королёвский институт управления, экономики и социологии, Международный институт менеджмента ЛИНК в Жуковском, Московский физико-технический институт (гос. ун-т) в Долгопрудном.
Св. 3650 библиотек, 62 Центральные библиотечные системы. Около 90 музеев и выставочных залов (в т. ч. 6 музеев федерального подчинения, 13 - областного, 68 муниципальных), среди них - Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», Музей-усадьба «Мураново», Серпуховский историко-художественный музей.
В Московской области находятся научные центры РАН - в Пущине, Черноголовке.
Средства массовой информации.
Областные издания: газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» (с 2001 года, ежедневно, 65 тыс. экз.), «Неделя. Подмосковье» (еженедельно, 47 тыс. экз.).
Ведущие районные и городские газеты Московской области: «Наше слово» (Воскресенский р-н; с 1931, совр. назв. с 1991, 3 раза в неделю, 11 тыс. экз.), «Дмитровский вестник» (Дмитровский р-н; с 1918 года, 3 раза в неделю, 12 тыс. экз.), «Истринские вести» (Истринский р-н; с 1923 года, еженедельно, 5 тыс. экз.), «Каширские известия» (Каширский р-н; с 1918 года, 3 раза в неделю, 5,5 тыс. экз.), «Серп и молот» (Клинский р-н; с 1918 года, 3 раза в неделю, 21,4 тыс. экз.), «Коломенская правда» (Коломенский р-н; с 1917 года, 3 раза в неделю, 8 тыс. экз.), «Видновские вести» (Ленинский р-н; с 1931 года, совр. назв. с 1993 года, 2 раза в неделю, 16 тыс. экз.), «Луховицкие вести» (Луховицкий р-н; с 1931 года, 2 раза в неделю, 4,5 тыс. экз.), «Новая жизнь» (Можайский р-н; с 1918 года, 2 раза в неделю, 5,5 тыс. экз.), «Родники» (Мытищинский р-н; с 1931 года, 3 раза в неделю, 20 тыс. экз.), «Основа» (Наро-Фоминский р-н; с 1920 года, еженедельно, 10 тыс. экз.), «Богородские вести» (Ногинский р-н; с 1919 года, 2 раза в неделю, 10 тыс. экз.), «Новые рубежи» (Одинцовский р-н; с 1921 года , 2 раза в неделю, 14 тыс. экз.), «Орехово-Зуевская правда» (Орехово-Зуевский р-н; с 1917, 4 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Павлово-Посадские известия» (Павлово-Посадский р-н; с 1919 года, еженедельно, 8 тыс. экз.), «Подольский рабочий» (Подольский р-н; с 1917 года, 3 раза в неделю, 11,5 тыс. экз.), «Маяк» (Пушкинский р-н; с 1931 года года, 2 раза в неделю, 9 тыс. экз.), «Родник» (Раменский р-н; с 1930 года, еженедельно, 6,5 тыс. экз.), «Красное знамя» (Рузский р-н; с 1920 года, еженедельно, 5,4 тыс. экз.), «Вперёд» (Сергиево-Посадский р-н; с 1918 года, 2 раза в неделю, 7 тыс. экз.), «Серпуховские вести» (Серпуховский р-н; с 1919 года, 3 раза в неделю, 8 тыс. экз.), «Сенеж» (Солнечногорский р-н; с 1930 года, 2 раза в неделю, 12 тыс. экз.), «Ступинская панорама» (Ступинский р-н; с 1932 года, 2 раза в неделю, 9,7 тыс. экз.), «Время» (Щёлковский р-н; с 1931 года, 2 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Факт» (города Балашиха, Железнодорожный, Реутов; с 1931 года, еженедельно, 12 тыс. экз.) и др.
Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «РТВ-Подмосковье» (основана в 1932 году как Московской областной комитет по радиовещанию, впоследствии неоднократно преобразовывался, в 1993 году на его базе создана Государственная радиовещательная компания «Радио Подмосковья»; совр. назв. с 2002 года; филиалы в городах Зарайск, Шатура, Серпухов, пос. Шаховская), телеканал «Подмосковье» (2003 год), отделы теле- и радиовещания районных информационных агентств Московской области («Студия местного телевидения "Вечерний Дмитров"», «Ивантеевка-ТВ», «Коломенское ТВ», «Красногорское районное телевидение» и др.).
Областные информационные агентства - ЦентрИнформ (2005 год), Агентство Новостей Подмосковья и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Древнейшие памятники искусства на территории Московской обалсти - находки с Зарайской стоянки (XXII-XVII тысяч лет назад): фигурка бизона и «Венеры палеолита» из бивня мамонта, гравированное изображение мамонтов на ребре мамонта, костяные изделия с врезным орнаментом, ожерелья из зубов животных. Мелкая костяная скульптура найдена и на стоянках мезолита в бассейне р. Дубна, памятниках неолита льяловской культуры. В неолите и бронзовом веке была распространена орнаментированная керамика. Многочисленные украшения из металлов, в т. ч. круга восточноевропейских выемчатых эмалей, найдены на памятниках дьяковской культуры, с которой связаны и древнейшие в регионе городища.
В XII веке сформировался славянский женский убор, включавший семилопастные височные кольца московского типа и др. украшения. Многие памятники искусства связаны с древне-русской городской культурой, начинающей развиваться на территории Московской оласти с середины XII века.
Сохранились остатки кремлей, оборонительных сооружений и других укреплений Старой Рузы, Волоколамска, Коломны, Дмитрова, Лобынска (с. Дракино; все XII века), Можайска, Микулина, Тешилова (дер. Спас-Тешилово), Ростиславля (близ Озёр, все XII-XIII веков), Звенигорода (XIV век), Вереи (конец XIV века), Радонежа (начало XV века), Царёва-Борисова городка (конец XVI века, возможно, зодчий Ф.С. Конь).
К раннему зодчеству московской школы относятся белокаменные храмы второй половины XIV - начало XV веков: Введенская церковь Владычного монастыря (1362 год), Покровская церковь Высоцкого монастыря (1381 год; обе - в Серпухове; в конец XVI века обе перестроены с сохранением подклетов), Успенский собор в Коломне (около 1380 года, не сохр.); бесстолпные церковь Св. Иоанна Предтечи на Городище в Коломне (XIV века; перестроена в первой половине XVI века) и церковь Свт. Николая в с. Каменское (XIV век; верх переложен в 1958-1961 годы, архитектор Б.Л. Альтшуллер); церкви Свт. Николая (конец XIV века, перестроена в 1849-1852 годы) и Святых Иоакима и Анны (1390-е годы; сохранился фундамент и часть стены) в Можайске, Успенский собор на Городке в Звенигороде (ок. 1400 года), собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря (1404-1405 годы), Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры (1422-1423 годы).
Самостоятельное зодчество московской школы (одна из главынх черт - килевидные закомары и порталы) продолжало развиваться и после периода т. н. Тёмного времени середины XV века; среди его образцов: одноглавые Воскресенский собор в Волоколамске (между 1462 и 1494 годами), церковь Св. Духа типа «иже под колоколы» в Троице-Сергиевой лавре (1476-1477 годы), бесстолпные церкви - Николы Гостиного в Коломне (заложена в 1501 году, перестроена в 1848 году), Архангела Михаила в с. Синьково Раменского р-на (XVI века, перестроена в 1788-1791 годы), Благовещения в дер. Сипягино (XVI век, не сохр.); соборы Свт. Николая в Николо-Пешношском монастыре (начало XVI века) и Святых Бориса и Глеба Борисоглебского мон. в Дмитрове (до 1537 года), 3-главая церковь Рождества Богородицы (1537 году, после перестройки 1792 года - одноглавая) бывшего Возмищенского монастыря в Волоколамске (известен с XV века, упразднён в 1764 году), 5-главый собор Рождества Богородицы Лужецкого монастыря в Можайске (1520-1540-е годы); одноглавые церкви Свт. Николая в с. Черленково (между 1544 и 1562 годами, верх перестроен в середине XIX веке), Рождества Богородицы (1547 год) в Медведевой пустыни (упразднена в 1764 году), Введенская в Сергиевом Посаде (1547 год, перестроена в XVII-XVIII веках), Успенская (первая подовина – середина XVI века) быв. Успенского монастырь в Клину (упразднён в 1764 году), собор Рождества Христова в Верее (1552 год, перестраивался в 1693 и 1729-1734 годы). С использованием итальянских элементов декора возведены церковь Рождества Христова в дер. Юркино Истринского р-на (конец XV - начало XVI веков), Троицкая церковь в с. Чашниково (начало XVI века). Из крепостных сооружений XVI-XVII веков сохранились кремли в Коломне (1525-1531 годы) и Зарайске (1528-1531 годы), остатки кремлёвских стен в Серпухове (1550-е годы), фрагменты Никольских ворот (XVI-XVII веков) в подклете Ново-Никольского собора в Можайске.
Некоторые монументальные 5-главые храмы XVI века повторяли формы соборов Московского Кремля: 4-столпные Успенский собор в Дмитрове (между 1509 и 1533 годами), собор Архангела Михаила в с. Микулино (конец 1550-х годов), 6-столпный Успенский собор в Троице-Сергиевой лавре (1559-1585 годы).
Строились шатровые церкви: Воскресенская в с. Городня (1530-1540-е годы или между 1566 и 1578 годами), Успенская Брусенского монастыря в Коломне (1552 год), Ильинская в с. Пруссы (третья четверть XVI века), Спасо-Преображенская в с. Остров, Рождества Христова в с. Беседы (около 1590 года); Святых Бориса и Глеба в Царёве-Борисове городке (1596-1601 годы, не сохр.), Св. Георгия во Владычном мон. в Серпухове (конец XVI - начало XVII века; обе - по заказу Бориса Годунова); Святых Зосимы и Савватия Соловецких в Троице- Сергиевой лавре (1635-1638 годы), Троицкая ц. Саввино-Сторожевского монастыря (1650 год).
В конце XVI века возведены также: 5-главые 4-столпные на подклете Троицкая (Преображенская) церковь в усадьбе Большие Вязёмы (1597-1599 годы), собор Зачатия праведной Анны в Высоцком монастыре (конец 1590-х годов, своды переложены в 1697 году); 5-главый 2-столпный Введенский собор Владычного мон. (конец 1590-х годов; оба - в Серпухове); бесстолпные церкви со ступенчатым повышением сводов и одноглавыми приделами - Троицкая в с. Троице-Лобаново (около 1590 года, перестроена в XVIII веке), Спасо-Преображенская в урочище Спас- Михнево (близ дер. Патрикеево; ок. 1593 года; разрушена в 1950-1960-е годы), Покровская в с. Покровское Ступинского р-на (ок. 1600 год).
Деревянные церкви XVI-XVIIвеков большая часть не сохранились (клетская Благовещенская церковь в с. Благовещенье, XVII века, разобрана в 1977 году, реконструирована в 2006-2008 годы; Успенская ц. в с. Подсосино, 1671 год, снесена в советское время; клетская церковь Пророка Илии в с. Левково, середина XVII века, сгорела в 1960 году; Богоявленская ц. из с. Семёновское в Музее деревянного зодчества в Истре, 1674 год, сгорела в 2000 году, и др.).
Уникален по своему замыслу Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря, повторяющий композицию собора в Иерусалиме (1658-1666 годы, шатёр над ротондой, 1682-1684 годы; восстановлен по проекту Б.Ф. Растрелли, 1756 год). В 1660-1690-е годы развивался тип бесстолпных прямоугольных в плане храмов с ярусами кокошников: одноглавая церковь Рождества Богородицы в с. Поярково (1665 год, шатровая колокольня - 1670-е годов); 5-главые церкви - Свт. Николая в с. Батюшково (1666 или 1670-е годов), Знаменская в с. Кузьминское Домодедовского р-на (1671-1678 годы), Благовещенская ц. (1675-1677 годы; симметричные лестницы) ансамбля утраченного царского путевого дворца в Тайнинском (ныне г. Мытищи), Казанской иконы Божией Матери в Котельниках (1676-1684 годы), Св. Сергия Радонежского в с. Комягино (1678 год), Троицкая в с. Дединово (1696-1700 годы).
Более строги (из-за отсутствия кокошников) 5-главые храмы на подклете: ц. Входа в Иерусалим (1677-1679 годы; шатровая колокольня) быв. Спасского монастыря (известен с XVI века, упразднён в 1764 году) в Верее, 4-столпные Успенские соборы - в Коломне (1672-1682 годы) и в Иосифо-Волоцком монастыре (1688-1692 годы), Троицкий собор Белопесоцкого монастыря (освящён в 1702 году). Без кокошников, в духе московского посадского зодчества, построены: 5-главые - Воскресенская ц. в с. Битягово (1665-1671 годы), Троицкая церковь в Серпухове (1670 год), Никольский собор в Зарайске (по указу 1681 года), церкви Зачатия Анны в г. Чехов (1689-1694 годы), Казанская в пос. Полевшина, Никольская в г. Пушкин (обе 1692-1694 годы); церкви с декоративным 5-главием - Никольская в с. Сидоровское (1680 год), Богоявленская в Коломне (1680-1689 годы), Рождества Богородицы в с. Клишино (1680-е годы, главы не сохр.), Успенская в с. Старые Кузьменки (1694 год) и др.; стройные собор Архангела Михаила в Бронницах (1696-1705 годы) и Казанская церковь в с. Киясово (1701 год).
Более скромные одноглавые церкви - Спасская в г. Долгопрудный (1684 год), Преображенская в вотчине патриарха Иоакима в с. Сивково (1684-1685 годы), Рождества Христова в с. Осташково (1680-1690-е годы), Св. Дмитрия Солунского в с. Дмитровское Красногорского р-на (1689 год), Сретенская в с. Константиново Сергиево-Посадского р-на (1690-1695 годы), Святых Петра и Павла (1694 год) и Покрова (1695 год) в Волоколамске, Никитская (1695 год) и Троицкая (1696 год) в Коломне, Рождества Богородицы в с. Дединово (конец XVII века), Св. Иоанна Богослова в дер. Каменки (1697 год), Троицкая в с. Заворово (1699 год), Владимирской иконы Божией Матери в дер. Маврино Щёлковского р-на (1700-1703 годы). В духе бесстолпных церквей второй половины XVII века сооружена одноглавая с 4 ярусами кокошников Воскресенская ц. (Николы Посадского) в Коломне (1716 год).
По заказу кн. Одоевских построены 2-столпные церкви с кокошниками и 4 приделами по углам - Рождества Богородицы в пос. Колюбакино (1652 год, перестроена), Свт. Николая в с. Никольское-Урюпино (1664-1665 годы, возможно, зодчий Павел Потехин), Казанской иконы Божией Матери в с. Марково (1672-1680 годы); с 2 приделами - Архангела Михаила в Архангельском (1667 год). В 1661-1662 годы на боярском дворе Б.И. Морозова в с. Павловская Слобода поставлена бесстолпная 5-главая Благовещенская ц. на подклете с симметричными приделами. Предположительно в 1676-1678 годы воздвигнута Спасская церковь в пос. Андреевка - один из первых храмов типа «восьмерик на четверике» в Московской области.
В конце XVII века по заказу Милославских возводились традиционные шатровые церкви: Свт. Николая в Петровском (ныне г. Лыткарино, 1681-1690 годы), Знаменская в с. Аннино (1690 год); одноглавая церковь Казанской иконы Божией Матери в с. Шеметово Сергиево-Посадского р-на (1676 год; декорирована в стиле нарышкинского барокко ок. 1706 год). По заказу В.Б. Шереметева сооружена столпообразная церковь-колокольня Св. Василия Великого в с. Чиркино (конец XVII века).
С расширением монастырей развивались различные типы построек: царские чертоги (царицыны палаты и дворцы Алексея Михайловича в Саввино-Сторожевском мон., 1652-1654 годы, и Троице-Сергиевой лавре, 1680-е годы); небольшое здание скита патриарха Никона близ Ново-Иерусалимского мон. (1658-1662 годы), Святые ворота с надвратными церквами - в Иосифо- Волоцком монастыре (1679 год, зодчий Трофим Игнатьев), в Троице-Сергиевой лавре (ц. Рождества Иоанна Предтечи в стиле т. н. строгановского барокко, 1693-1699 годы); обширные трапезные (в Иосифо-Волоцком мон., XVI век, Троице-Сергиевой лавре, 1686-1692 годы, и др.). В середине XVI – начале XVIII веков многие монастыри укреплялись кирпичными стенами (зодчие Иван Неверов, Иван Шарутин и др.).
Среди памятников т. н. московского барокко (в т. ч. нарышкинского барокко): 4-лепестковые в плане Успенская церковь в усадьбе Прозоровских в Петрово-Дальнем (1684-1688 годы, не сохр.), Спасская церковь «под звоном» в с. Уборы, ц. Входа Господня в Иерусалим Ново-Иерусалимского монастыря (обе 1694-1697 годы), «восьмерик на равноконечном многогранном кресте» - Преображенская церковь в с. Юдино (1718-1720 годы). Многочисленны церкви типа «восьмерик на четверике» с простым планом, в т. ч. многоярусные (четверик с 3 ярусами 8-гранников) - Смоленская в с. Сафарино (ныне с. Софрино; 1691-1702 годы); Св. Сергия Радонежского в дер. Могутово (1693 год), надкладезная Успенская часовня в Троице-Сергиевой лавре (конец XVII века), Вознесенская церковь «под звоном» в с. Сенницы-2 (1701-1703 годы), Покровская в с. Тропарёво (освящена в 1713 году), Благовещенская в дер. Бражниково (1713-1715 годы). Среди более простых, 2-ярусных церквей - Троицкий собор в Серпухове (1696 год, включает кладки храма XVI века), церкви в деревнях Журавна (1698-1710 годы), Брыньково, Шуколово (обе 1701 года), с. Конобеево (1702 год), деревнях Васильевское Рузского р-на (1702-1705 годы), Кривцы (1703-1708 годы), Озерецкое (1704-1708 годы), Афинеево (1704-1709 годы), сёлах Верзилово, Павельцево (1713-1715 годы), церковь Владимирской иконы Божией Матери в Мытищах (1713 год), церковь Святых Бориса и Глеба в Раменском (1725-1730 годы).
С 8-гранными окнами в четверике построены церкви: Покровская в с. Чиркино, Благовещенская в с. Степановское (обе перестроены в конце XVII века из храмов XVI века); в сёлах Холмы Истринского р-на (1696-1697 годы), Бородино (1697-1701 годы), Стрелково (1702-1705 годы), Никулино (1705 год), Никитское, Спас-Дощатый (ныне дер. Горное, 1709 год), Новокарцево (1714-1717 годы) и др. Менее развит тип традиц. бесстолпных храмов с формами нарышкинского барокко - ц. Рождества Богородицы в дер. Рождественно Мытищинского р-на с 5 гранёными ярусными барабанами (освящена в 1697 году), ц. Архангела Михаила в с. Злобино с малым восьмериком (1715-1720-е годов). Отдельный «украинский» (с главами по сторонам света, по образцу Большого собора Донского мон. в Москве) крестообразный тип представляет 5-главая Вознесенская церковь в дер. Бурцево (1730-1731 годы).
Под значит. влиянием западно-европейского барокко и при возможном участии иностранных мастеров возведены: Знаменская церковь в пос. Дубровицы, ротондальная часовня «Пятницкий колодец» в Сергиевом Посаде (рубеж XVII-XVIII веков), ц. Свт. Николая в дер. Полтево с 4 ярусами восьмериков от земли (1706 год); в церкви-колокольне Св. Исаакия Далматского в с. Степановское (1702-1732 годы) заметно влияние нем. маньеризма. В духе западно-европейского барокко и петровского барокко построены одноглавые церкви: Троицкая в с. Троицкое Мытищинского р-на (1694-1695 годы), Рождества Богородицы в с. Марфино (1701-1707 годы), Успенская в дер. Новозагарье (1714-1715 годы; перестроена в 1844 году, архитектор А.Г. Григорьев), Рождества Богородицы в с. Подмоклово (заложена в 1714 году по проекту архиектор Л. фон Фикина; возведена в 1718-1722 годы, архитектор А. Шульц; ротондальная), Рождества Христова в с. Рождествено- Телятьево (1729-1731 годы), Троицкая в с. Ельдигино (1735 год; центрическая с восьмериком и 8-гранным обходом), 6-столпная базиликальная церковь Свт. Николая в дер. Никольское Клинского р-на (1738-1758 годы).
В стиле русского барокко XVIII века, но с композиционной основой нарышкинского барокко («восьмерик на четверике», часто с подклетом и тонкими белокаменными деталями) построены церкви: Успенская в с. Таболово (г. Видное; 1705-1716 годы), Свт. Николая в с. Домодедово (1731-1732 годы, арх. Г.И. Шедель), Ильинская в с. Ильинское Красногорского р-на (1732-1735 годы), Илии Пророка на Торгу в Серпухове (1748 год), Архангела Михаила в пос. Никольско-Архангельский (между 1748 и 1771 годами), Троицкая в с. Голочёлово (1752 год), Спасская в Солнечногорске (1759 год), Введенская в Конюшенной слободе в Дмитрове (1763-1768 годы), Рождества Христова с 8-гранной трапезной в с. Иудино (1763-1771 годы). В 1730-е - начало 1740-х годов сооружались также барочные октагональные церкви (композиция, восходящая к протестантским храмам): т. н. Михеевская в Троице-Сергиевой лавре (1732-1734 годы; удлинённый октагон), Знаменская в с. Долматово (1735 год; октагон с абсидой), а также ц. Рождества Иоанна Предтечи в дер. Садки (1741 год), представляющая в плане октагон с абсидой и притвором; последний тип повторен в храмах в урочище Старый Спас (1764 год) и дер. Селевкино (1770-е годы); в ц. Рождества Богородицы в с. Тарычёво углы 8-гранника сглажены (1765 год).
Многообразие барочных форм проявлено в типах храмов: «восьмерик на тетраконхе» - церкви в с. Татаринцево (1731-1735 годы), усадьбе Покровское-Рубцово (пос. Пионерский; 1745 год), посёлке совхоза «Будённовец» (1768-1771 годы); «восьмерик на триконхе» - в деревнях Дубровки и Фёдоровское Ступинского р-на (обе 1754 года); «восьмерик с 4 примыкающими трилистниками» - в усадьбе Шаховских Фёдоровское (1762-1768 годы); «ротонда на 12-граннике» - в с. Лайково (1762-1764 годы); «ротонда на триконхе» - в дер. Поречье Рузского р-на (1763 год); «ротонда на четверике» - в с. Богородское Сергиево-Посадского р-на (1768 год).
Церкви с планом в виде греческого креста, вписанного в прямоугольник наружных стен, - Покровская в усадьбе Перхушково (ок. 1760 года), Рождества Христова в с. Вишняково (1775 год, предположительно архитектор А.П. Евлашев). В 1730-1780-е годы распространены архаичные храмы типа «восьмерик на четверике»: церкви в дер. Лужки Истринского р-на (1730-1734 годы), в пос. Образцово (1733-1738 годы), в сёлах Анискино (1738-1742 годы), Карпово (1744 год), Суково (1745 год), Салтыково (1748 год), Новосёлки (1750-1756 годы); собор Бобренева мон. (1757-1763 годы), церкви в с. Марчуги (1768 год), дер. Каблуково (1785 гд) и др.; церкви с барочными наличниками, окнами и треугольными фронтонами - Спасская в Лобне (1764-1769 годы), Богоявленская в Верее (1777 год), Покровская в Рузе (1781 год), Спасская в с. Ильицыно (1786 год).
В традиционных формах построены 5-главые с «венецианскими раковинами» (розетками) под карнизом каменные церкви Рождества Богородицы в с. Верхнее Мячково (1764-1770 годы) и Покровская в с. Зелёная Слобода (1784 год), повторяющая формы Воскресенской ц. в с. Колычево (1697 год, верх перестроен в конце XVIII века); 5-главая церковь Св. вмч. Никиты в с. Софьино (1770 год).
К постройкам русского барокко с прямоугольным планом и малым восьмериком или четвериком на барочном своде относятся Успенская ц. в с. Успенское Одинцовского р-на (1726-1729 годы), Успенская (1757-1767 годы) и Ильинская (1765-1773 годы) церкви в Сергиевом Посаде, церкви в сёлах Щапово Ступинского р-на (1765 год), Шубино (1785-1792 годы), Мочилы (1793 год) и др., этого же типа - 5-главая центрич. ц. Св. Димитрия Солунского в Рузе (1792 год).
В стиле елизаветинского барокко возведены: колокольня (1741-1770 годы, архитекторы И.Я. Шумахер, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский) и ротондальная цековь Смоленской иконы Божией Матери (1746-1748 годы) в Троице-Сергиевой лавре, 5-главая Преображенская церковь в с. Спасс-Косицы (1750-е годы – 1761 год, предположительно архитктор К.И. Бланк), Никольская церковь в с. Субботино (1761-1764 годы), колокольня Тихвинской ц. в усадьбе Авдотьино (1789 год).
Переходными памятниками от барокко к классицизму можно назвать центрическую Знаменскую церковь в с. Знаменское (1754-1769 годы), Красногорскую часовню в Сергиевом Посаде (1770 год), церкви в усадьбе Еропкиных Садки (ныне г. Чехов; 1771 год) и в с. Любичи (1770-е годы).
В последней четверти XVIII века возводились также церкви с традиционной для московского барокко композицией «восьмерик на четверике», но с классицистическими фронтонами и пилястрами: в сёлах Семёновское (1778-1780 годы), Клёново (1793 год), Спас-Угол (1795-1797 годы). В 1780-1781 годы построена церковь Трёх Святителей в усадьбе Волынщина - восьмерик на 8-лепестковом основании. В конце XVII-XVIII веках сооружались и деревянные церкви: Свт. Николая в дер. Васильевское Серпуховского р-на (1689-1690 годы), Вознесенская в с. Воскресенское Ногинского р-на (1706 год, реконструирована в середины 2000-х годы), Рождества Богородицы типа «восьмерик на четверике» в дер. Рудня-Никитское (освящена в 1713 году), Троицкая в с. Троицкое Истринского р-на (первая половина XVIII века), ярусная Казанской иконы Божией Матери в Сергиевом Посаде (1749-1752 годы; снесена в 1957 году), Казанская в Луховицах (1754 год), Рождества Христова в Мелихове (1756-1757 годы, сгорела в 1994 году, восстановлена в 1999 году), ярусная со столпообразной колокольней Сретенская церковь в дер. Пески Шаховского р-на (1774-17 годы76; перевезена из с. Середа в 1858 году), церковь в с. Сабурово (1780-е годы; сгорела в конце 1990-х годов).
Архитектура классицизма и ампира в Московской области представлена во всём многообразии объёмно-пространственных решений. Тип ротондальных церквей делится на подтипы: ротондальные церкви с 2-колоколенным западным фасадом - Спасо-Преображенская в усадьбе Пехра-Яковлевское (г. Балашиха; 1777-1782 годы, предположительно архитектор В.И. Баженов) и Знаменская в усадьбе Ивановское (близ Волоколамска, 1782-1784 годы); ротондальные церкви с выступающей абсидой - в дер. Щеглятьево (1779-1783 годы), в с. Ильинское Волоколамского р-на (1783 годы; 3-лепестковый алтарь 1816 годы), в дер. Богослово (1795-1801 годы), церковь Гребневской иконы Божией Матери в Одинцове (1797-1798 годы), Спасская ц. в с. Иславское (1797-1799 годы), Покровские церкви - в Щёлкове (1800 год, окружена колоннадой) и в с. Горошково (1811 год), Троицкая церковь в с. Пречистое (ныне г. Лосино-Петровский; 1822-1830 годы); ротондальные церкви без выступа абсиды и с одной колокольней - окружённые колоннадой Троицкие церкви в с. Константиново (1797 год) и в с. Ивашево (1815 год), Покровская церковь в с. Пехра-Покровское Балашихинского р-на (1825-1828 годы, архитектор О.И. Бове), также в сёлах Андреевское (ныне г. Яхрома; 1803-1821 годы), Архангельское Рузского р-на (1820-1822 годы, Бове). К ротондальным примыкает тип «восьмерик от земли» с большой трапезной (Иверская ц. в с. Растуново, 1797-1799 годы). Редкий тип представляют храмы с 2 симметричными объёмами по оси запад - восток: ц. Св. Иоанна Богослова с колокольней по центру в дер. Могильцы (1767 год) и Казанская ц. в усадьбе Ярополец Чернышёвых (1780-1798 годы, идея З.Г. Чернышёва).
К крестообразным в плане с 2 колокольнями западного фасада относятся церкви в Троицком-Кайнарджи (1778-1784 годы) и в с. Шкинь (1794-1798 годы, предположительно архитектр Н.Н. Легран или Р.Р. Казаков); с одной колокольней - в дер. Новая Шурма (1798-1812 годы), с. Михалёво (1818-1821 годы), дер. Иванисово (1825-1838 годы), Успенская церковь в пос. Белоомут (1839-1840 годы).
Один из наиболее излюбленных типов - центрические храмы: с 4 портиками, крестообразные в плане - в усадьбе Гребнево (1786-1791 годы, арх. И.И. Ветров) и в с. Талеж (1795-1796 годы); типа «восьмерик на кресте» - в дер. Щербинка (1795 год); прямоугольные с равновеликими выступами алтаря и притвора - в дер. Мишутино (1805 год), в усадьбе Введенское (1812 год, предположительно арх. Н.А. Львов); типа «иже под колоколы» - в усадьбе Гребнево (1817-1823 годы, архитекторы И.И. Ольделли, Н.И. Дерюгин; предположительно по проекту арх. А.Н. Воронихина, 1811 годы) и в с. Воздвиженское (1838-1845 годы, по проекту Ф.М. Шестакова); церковь Свт. Николая в пос. Серебряные Пруды со звонницами в 4 угловых барабанах (1835 год).
К церквам со сложным планом относятся: 3-ротондальные (по примеру московская цепковь Святых Космы и Дамиана) Никольская в с. Карачарово (1795 год) и Св. Дмитрия Солунского в дер. Шимоново (1800-1805 годы), триконховая Вознесенская в с. Спирово (1810-1825 годы). Многочисленны центрические церкви с ротондой верхнего яруса и одной колокольней: Знаменская в урочище Тёплое (1797 год, палладианские детали, близкие творчеству Львова), храмы в с. Рахманово, дер. Комлево (ротонда украшена 4 портиками; оба 1802 год), с. Ивановское Ступинского р-на (1829-1833 годы), Никольский собор в Серпухове (1833-1857 годы, архитекторы И.Т. Таманский, Ф.М. Шестаков), Покровская церковь в дер. Головково (1856-1864 годы, арх. М.Д. Быковский).
Квадратные в плане 4-столпные церкви с ротондальным верхним ярусом: Вознесенская в Яхроме (1792-1801 годы; декор в стиле неоготики), Покровская с 2 колокольнями в с. Акулово (1807 год), храмы в сёлах Шестаково (1801-1819 годы), Михайловское (1816-1822 годы). Удлинённый план представляет 8-столпная Воскресенская цековь в с. Дединово (1809-1817 годы). Сравнительно малочисленны кубические церкви с низким барабаном и заглублёнными портиками: Троицкая в дер. Коледино (1815-1820 годы, арх. Д.И. Жилярди), Святых Петра и Павла в Химках (1822-1829 годы), Воскресенская в пос. Кожино (1844-1852 годы).
Среди 5-главых храмов с трапезной и колокольней: Троицкий собор в Подольске (1819-1832 годы), Успенская церковь в дер. Подсосино (1825-1831 годы), 4-столпный Успенский собор в Кашире (1829-1837 годы), церкви в с. Спас-Заулок (1833-1837 годы), дер. Борщево (1834-1840 годы). В эпоху ампира также возводились мавзолеи: Волконских в усадьбе Суханово (1813 год, Жилярди; перестроен в 1934 году), Тучкова в Спасо-Бородинском монастыре (1818-1820 годы), Орловых в усадьбе Семёновское-Отрада (1832-1835 годы, Жилярди), С.П. Румянцева в Троицком-Кайнарджи (1830-е годы). Гармонией форм и монументальностью выделяются колокольни: 6-ярусная Введенской ц. в Кашире (1810-е годы, верхний ярус - 1860-е годы), Воскресенской ц. в Павловском Посаде (1838-1841 годы).
В стиле неоготики с древне-русскими элементами построены церкви в сёлах Поджигородово (1778-1783 годы), Быково (1782-1789 годы, архитекторы В.И. Баженов, М.Ф. Казаков), корпуса конного двора в усадьбах Марьинка (1780-е годы) и Осташёво (1840-е годы); дом в усадьбе Каменка (ныне г. Электроугли; конец XVIII века), церковь Свт. Николая в с. Черкизово Коломенского р-на (неоготические элементы второй половины 1780-х годов), Ново-Никольский собор в Можайске (1802-1814 годы), Смоленская цековь в Ивантеевке (1803-1808 годы, архитектор А.Н. Бакарев), церковь Свт. Николая в с. Царёво (1812-1839 годы, арх. И.В. Еготов, скульптор Г.Т. Замараев), Сергиевская церковь в Ново-Голутвине монастыре и башни оград монастырей в Коломне (1820-1830-е годы), Троицкая церковь в дер. Новощапово (1832-1835 годы).
Консервативное направление начала XIX века представляют типы: двусветный четверик с сомкнутым сводом (ц. Рождества Богородицы в дер. Панюково, 1798-1803 годы), «восьмерик на четверике» (Покровская церковь в с. Куликово, 1807 год), 5-главые церкви в духе XVII века (Сретенская в Дмитрове, 1814 год); 5-главые церкви на сомкнутом своде (Ильинская в с. Мамонтово, 1810-е годы; Троицкая в с. Хотеичи, между 1812 и 1821 годами). В духе позднего классицизма построена Спасская церковь с ротондой над алтарём в дер. Торбеево (1866 год).
На территории Московской области сложились ансамбли многих монастырей; среди них - Хотьковский Покровский в Хотьково (начало XIV века; XVIII - начало XX веков), Троице-Сергиева лавра (1330-1340-е годы; XV-XVIII века); Владычный Введенский (1360 год) и Высоцкий Богородицкий (1374 год; в обоих постройки XVI-XIX века) в Серпухове; Николо-Пешношский в пос. Луговой (1361 год; XVI-XIX века), Стромынский Успенский в с. Стромынь (1380 год, упразднён в 1764 году; не сохр.), Бобренев Богородице-Рождественский в с. Старое Бобренево (1381 год; XVII-XIX века), Старо-Голутвин Богоявленский в Коломне (1385/86 год; XVII-XIX века), Саввино-Сторожевский в Звенигороде (1398 год; XV-XIX века), Лужецкий Ферапонтов в Можайске (1408 год; XVI-XIX века), Колоцкий Успенский в дер. Колоцкое (1413 год; XVII-XVIII века), Николо-Угрешский монастырь, Дмитровский Борисоглебский (до 1472 года; XVI - начало XX веков), Иосифо-Волоцкий в с. Теряево (1479 год; конец XV-XVII веков), Белопесоцкий Троицкий в Ступине (до 1498 год; вторая половина XVI-XIX веков), Давидова Вознесенская пустынь в пос. Новый Быт (около 1515 года, XVII-XIX века), Брусенский Успенский в Коломне (1552 год; XVI-XIX века), Николо- Радовицкий в с. Радовицы (ранее 1580 год; XVIII-XIX века), Краснохолмская Новосоловецкая Марчуговская пустынь в с. Фаустово (1654 год; 2-столпная 5-главая Троицкая ц., 1670-1690-е годы), Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь в Истре (1656 год), Свято-Екатерининская пустынь в г. Видное (1658 год, XVIII-XIX века), Берлюковская Николаевская пустынь в дер. Авдотьино (начало XVIII века; 1830-1900-е годы; 5-главый собор Христа Спасителя, 1835-1842 годы, арх. Ф.М. Шестаков), быв. Спасо-Вифанский монастырь в Сергиевом Посаде (1783 год, Спасо-Преображенский собор, 1783-1786 годы, разобран в 1951 году; 5-главый Тихвинский собор, 1860-1863 годы), Ново-Голутвин Свято-Троицкий монастырь в Коломне (1800 год; XVI-XIX века), Аносин Борисоглебский монпстырь в дер. Аносино (1823 год; ротондальный собор, 1810-1812 годы), Спасо-Бородинский мон. в с. Семёновское (1838 год; собор Владимирской иконы Божией Матери, 1851-1859 годы, архитектор М.Д. Быковский), Черниговский скит в Сергиевом Посаде (1843/44 год; Черниговская церковь, 1886-1889 годы, архитектор Н.В. Султанов), Параклитова пустынь в дер. Смена (1858 год; колокольня – 1896-1898 годы, архитектор А.А. Латков), Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь в г. Куровское (1859 год; 5-главый Преображенский собор, 1879-1886 годы), Спасо-Влахернский монастырь в пос. Деденёво (1861 год; Спасский собор, 1798-1811 годы, перестроен в 1843-1850 годы), Казанский монастырь в дер. Колычево (1885 год), Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь в дер. Лукино (1887 год; 5-главый Вознесенский собор, 1890-1893 годы), Троицкий Александро-Невский в дер. Акатово (1899 год; 5-главая Никольская церковь, 1902-1904 годы, архитектор И.П. Машков), Александровский в дер. Маклаково (1906 год; 5-главый собор Св. Александра Невского, 1895-1897 годы), Серафимо-Знаменский скит близ с. Битягово (1910 год; ансамбль в неорусском стиле, 1910-1912 годы, архитектор Л.В. Стеженский).
Из многочисленных усадебных ансамблей XVIII-XIX века сохранились ранние постройки усадеб Глинки (1727-1735 годы), Милет М.И. Воронцова (ныне с. Новый Милет; дворец середины XVIII века, сгорел в 1818 году; Никольская церковь, 1904 год), усадьбы Дубровицы. Среди других усадеб середина XVIII-XIX веков: Ярополец Гончаровых, Ярополец Чернышёвых (дом 1760-х годов, по проекту Ж.Б. Валлен-Деламота), Лопасня-Зачатьевское Васильчиковых (ныне - в г. Чехов), Никольское-Гагарино (дом 1773-1777 годы, архитектор И.Е. Старов), Семёновское-Отрада, Суханово, Петрово-Дальнее Голицыных (главный дом – 1803-1807 годы); Поливаново К.Г. Разумовского (дом - 1770-е годы, предположительно архитектор В.И. Баженов); Ивановское-Козловское Блудовых (дом 1770-1780-х годов), Никольское-Урюпино, Петровское-Княжищево Демидовых (гл. дом с планом в виде 8-угольника, 1776-1780 годы, арх. М.Ф. Казаков), Денежниково (гл. дом - предположительно Казаков), Горенки, Троицкое-Кайнарджи, Большие Вязёмы, Пехра-Яковлевское (ныне в г. Балашиха; гл. дом – 1783-1786 годы, предположительно К.И. Бланк), Воробьёво Р.Е. Татищева (дом конца XVIII века), Ольгово, Архангельское, Гребнево, Рай- Семёновское, Пущино-на-Наре Вяземских (близ Серпухова), Введенское, Середниково, Горки (ныне пос. Горки Ленинские), Ивановское (ныне в г. Подольск), Коралово А.М. Ярославова, Знаменское-Губайлово В.М. Долгорукова-Крымского (ныне г. Красногорск), Никольское-Обольяниново в с. Подъячево, Белая Колпь, Алмазово, Константиново Р.Е. Татищева (г. Домодедово; дом – 1826 год), Ваньково (в 1901 году приобретена В.М. Васнецовым; дерев. дом первой половины XIX века в 1952 году перенесён в с. Шадрино, сгорел в 2008 году).
Во второй четверти – конец XIX века построены усадьбы: Ершово Олсуфьевых (1830-е годы), Марфино, Поречье, Покровское-Рубцово Голохвастовых (дом 1830-х годоы), Осташёво, Никольское-Прозоровское Трубецких (необарочный гл. дом, 1850-е годы), Мещерское Боде-Колычевых, Назарьево Михалковых (дом конца 1850-х годов), Успенское-Вяземское (гл. дом начала 1880-х годов, с элементами неоготики), Подлипки чаеторговца С.В. Перлова (ныне г. Королёв; необарочный дом второй полоивны XIX века), Любимовка близ с. Тарасовка (театральный павильон середины XIX века), Васильевское А.Г. Щербатова (Рузский р-н; замок в викторианском стиле, 1881-1884 годы, арх. П.С. Бойцов), Подушкино баронов Майендорф (пос. Барвиха; неоготический «замок», 1885 год, Бойцов), Усово великого князя Сергея Александровича (дом-коттедж – 1889-1892 годы, архитектор С.К. Родионов; ныне резиденция пред. Правительства РФ Ново-Огарёво), Одинцово-Архангельское В.Е. Морозова в дер. Одинцово (центрическая церковь Архангела Михаила, 1798-1800 годы; главный дом в стиле неоготики, конный двор, 1892-1894 годы, архитектор Ф.О. Шехтель), Красково Оболенских (дом 1890-х годов, сгорел в 2011 году) и др. Ряд усадеб Московской области XIX века связан с именами деятелей русской культуры: Абрамцево, Мураново, Шахматово, Мелихово, Чайковского П.И. дом-музей в Клину.
В храмовом зодчестве середина XIX – начало XX века представлены различные стили. Чертами переходного стиля от классицизма к русско-византийскому стилю отмечены церковь Свт. Николая в Наро-Фоминске (1846-1852 годы, архитектор П.П. Буренин), Покровская церковь в дер. Пашнево (1849-1860 годы). В русско-византийском стиле возведены: одноглавые Покровская церковь в с. Покров Подольского р-на (1845-1872 годы), Троицкий собор в Раменском (1847-1852 годы), церкви в дер. Сокольниково (1847-1855 годы), с. Ивашково (1850-1873 годы), Никольский собор в Волоколамске (1853-1862 годы); 5-главые Тихвинская церковь в Ногинске (1846-1848 годы), Никольская церковь в с. Рогачёво (1862–86), 6-столпная Троицкая ц. в дер. Новоегорье (Ново-Егорье; 1875-1887 годы), Троицкая церковь в с. Внуково (1877-1893 годы); церковь Святых Космы и Дамиана типа «восьмерик на четверике» в пос. Виноградово (1847-1854 годы), крестообразная в плане Спасская ц. в с. Деулино (1849-1853 годы; повторяет формы деревянного шатрового храма XVII века).
В русском стиле построены: 5-главые церкви в сёлах Игнатьево (1863-1868 годы), Белый Раст (1880 год, арх. В.И. Соколов), Спасо-Преображенский собор в Николо-Угрешском монастырь (1880-1894 годы, архитектор А.С. Каминский); 4-столпные 5-шатровые собор Св. Александра Невского в Егорьевске (1880-е годы – 1897 год, архитекторы Н.Н. Вейс, Каминский; колокольня – 1913-1914 годы, арх. И.Т. Барютин) и Крестовоздвиженская ц. в с. Дарна (1895-1900 годы, арх. С.В. Шервуд); Покровская ц. в с. Игумново (1900-1902 годы, арх. Г.А. Кайзер), шатровая с 2 одноглавыми приделами в духе «годуновской» архитектуры Троицкая ц. в с. Сысоево (начало 1900-х годов); 5-главые церкви в сёлах Добрыниха (арх. С.У. Соловьёв), Жестылёво (арх. С.К. Родионов; обе 1899-1904 годы), Черкизово Пушкинского р-на (1903 год), в дер. Аверкиево (1911-1913 годы, арх. В.Н. Башкиров), центрическая церковь Св. Иоанна Богослова в Ликино-Дулёво (1912-1917 годы, арх. Л.М. Шерер).
В неовизантийском стиле возведены колокольня в м. Иванова Гора (ныне пос. гор. типа Пролетарский; 1891-1895 годы, архитекторы М.Я. Кульчицкий, А.А. Нетыкса), Троицкие церкви в Щурово (ныне г. Коломна; 1892-1907 годы, архитектор М.К. Геппенер) и в г. Электроугли (1897-1900 годы, арх. В.О. Грудзин), ц. Рождества Христова в дер. Рождествено (1894-1897 годы, арх. В.А. Мазырин), Никольский собор Покровского мон. в Хотькове (1900-1904 годы, архитекторы А.А. Латков); Казанская церковь в духе балканских храмов в дер. Ламишино (1902-1905 годы, арх. А.А. Галецкий).
В духе армянских храмов с зонтичным куполом выстроена Троицкая ц. в пос. Обухово (1901-1903 годы, архитектор В.Ф. Жигардлович). Среди храмов в неорусском стиле - церкви в усадьбе Абрамцево (1881-1882 годы, по эскизу В.М. Васнецова), в сёлах Никульское (1898-1904 гдоы, арх. А.Ф. Мейснер), Ангелово (1906-1909 годы, арх. М.Е. Приёмышев); 5-главая церковь с высокой колокольней в дер. Валищево (1907-1919 годы), часовня-усыпальница Поляковых в усадьбе Знаменское-Губайлово (ок. 1910 года, обе - арх. И.Е. Бондаренко), церкви в дер. Устьяново (1910-1915 годы, арх. Н.Г. Мартьянов), шатровая Св. Серафима Саровского в с. Федино (1910-1912 годы, арх. В.В. Суслов), Спаса Нерукотворного в пос. Клязьма (ныне г. Пушкино; 1913-1916 годы, арх. В.И. Мотылёв по рисунку С.И. Вашкова), церковь-усыпальница в с. Осташёво (1915 год, архитекторы М.М. Перетяткович, С.М. Дешевов), церковь в усадьбе Васильевское Щербатовых (санаторий им. Герцена; 1915-1916 годы, арх. В.А. Покровский).
Примерами эклектизма являются бесстолпная с 2 апсидами и элементами необарокко Смоленская ц. в с. Чернеево (1864 год), Троицкая ц. в с. Троицкое Истринского р-на (1904-1913 годы, арх. М.Н. Литвинов); Троицкий собор в Щёлкове построен в стиле модерн с элементами неоготики (1909-1916 годы).
Деревянные храмы XIX – начала XX веков немногочисленны: церкви в русском стиле в дер. Рыжево (1872 год; перевезена из с. Люблино в 1927 году), в с. Федоскино (1876-1877 годы), в с. Петровское Шатурского р-на (1897-1900 годы, арх. А. Саблер) и в с. Новосёлки (ныне г. Ивантеевка; конец XIX века); шатровые церкви - Гребневской иконы Божией Матери в г. Пушкино (1902-1904 годы, арх. П.А. Виноградов; колокольня – 1906 год, восстановлена в 1997 году; церковь сгорела в 2007 году) и Троицкая в Люберцах (1912-1913 годы).
Сохранились жилые дома в Коломне (с конца XVII века), Зарайске, Дмитрове, Серпухове, Верее (с конца XVIII века), ансамбли присутственных мест, торговые ряды и т. п. (в Верее, Подольске, Коломне, Серпухове и др.), промышленная архитектура XIX – начла XX веков (в Дмитрове, Раменском, Орехове-Зуеве, Ногинске, Павловском Посаде).
Во второй половине XIX – начале XX веков бурно развивалась дачная деревянная архитектура: основаны посёлки в Пушкине, Химках, Ховрине, Тарасовке, Малаховке, Томилине, пос. Перловка; построены 2 дачи Мамонтовых в пос. Мамонтовка (середина XIX века, арх. А.С. Каминский; одна сгорела в 1995 году), дачи - Д.П. Бахрушина в пос. Черкизово (1893 год), А.И. Калиш в Королёве (мавританский стиль с элементами модерна, начало XX века; сгорела в 1997 году), И.А. Александренко в неорусском стиле в пос. Клязьма (1908-1909 годы, по проекту художника С.И. Вашкова; сгорела в 2003 году) и др.
Сооружались летние театры (в Пушкине, 1895-1896 годы, сгорел в 1993 году; Малаховке, 1912 год, фасад по рисунку Ф.И. Шаляпина, сгорел в 1999 году). В 1912 году по заказу Н.К. фон Мекка началось строительство уникального города-сада в пос. Прозоровское (с 1930 гдоу пос. Кратово; архитекторы А.В. Щусев, А.И. Таманян и др.). В стиле модерн построены деревянный дом управляющего в усадьбе Лапино (ныне г. Королёв; конец XIX века, сгорел в 2008 году), постройки в усадьбе Кондрашёвых Райки (пос. Юность; фахверковый домик начала XX века, архитектор Л.Н. Кекушев), больничный комплекс (1903-1904 годы) и Зимний театр (1904-1911 годы, оба – архитектор А.А. Галецкий) в Орехове-Зуеве, усадьба Стуловых в Дедовске (дом 1910-1914 годы, сгорел в 1993 году).
В стиле неоклассицизма построены 8-столпная Троицкая церковь в Яхроме (1892-1895 годы), собор Св. Иоанна Предтечи в Зарайске (1901-1904 годы); деревянный дом усадьбы Л.А. Тамбурер в пос. Удельная (начало XX века, арх. И.В. Жолтовский; сгорел в 2005 году), храм-усыпальница в усадьбе Архангельское (1909-1916 годы, арх. Р.И. Клейн), дома усадеб Любвино (1911-1912 годы, арх. А.Э. Эрихсон) и В.М. Гусева (дом отдыха «Полёт» близ Одинцово; 1910-е годы), особняк Г.А. Коротаевой (ныне санаторий «Истра» в пос. Пионерский; 1911-1913 годы, арх. И.И. Рерберг), лоджия дворца в усадьбе Горенки (1912-1916 годы, арх. С.Е. Чернышёв), дома усадеб И.В. Морозова Горки (ныне пос. Горки 10-е; 1914 год, архитекторы В.Д. Адамович, В.М. Маят), Лопатиной «Лиды» (1915-1917 годы); гимназия в Дмитрове (1915 год, арх. С.К. Родионов) и др., а также перестроен дворец в усадьбе З.Г. Рейнбот Горки (1910 год, арх. Ф.О. Шехтель). В духе палладианства построена усадьба Липовка (1906-1909 годы, Жолтовский; дом перестроен для резиденции И.В. Сталина Липки к 1937 год). В духе петровского барокко - усадьба С.П. Рябушинского Стёпино (ныне г. Железнодорожный; 1911-1912 годы, Адамович, Маят; сгорела в 1920-е годы; сохранилось здание электростанции).
В 1920-1950-е годы разрастались города; в русле конструктивизма построены жилые массивы (пос. Крутое, ныне - в черте г. Орехово-Зуево, 1924-1935 годы), Дворец культуры Дулёвского фарфорового завода (в пос. Ликино-Дулёво, 1928-1930 годы, арх. К.С. Мельников; в г. Раменское, 1926-1928 годы, арх. Я.А. Корнфельд; и др.), корпус санатория «Барвиха» (1926-1934 годы, арх. Б.М. Иофан).
С середины 1930-х годов появляются сооружения в стиле советского неоклассицизма (корпуса воен. санатория «Архангельское», 1934–37, арх. В.П. Апышков). Архитектурно и скульптурно оформлены шлюзы и пристани канала имени Москвы (1932-1937 годы; памятник В.И. Ленину у пристани Большая Волга, 1937 год, скульптор С.Д. Меркуров). В 1920-1950-е годы отстроены дачные посёлки: Заветы Ильича (1925 год, с 2003 года в черте г. Пушкино), «Советский художник» в пос. Пески (1934 год), Барвиха, Валентиновка (ныне в черте г. Королёв), Кратово (1935 год), Жуковка, Жаворонки, Снегири (ныне т-во «Мастера искусств»), Баковка (с 1965 года в черте г. Одинцово).
Вместе с тем в советское время уничтожено несколько сотен церквей, в т. ч. Покровская в стиле нарышкинского барокко в с. Тешилово (1690-1703 годы), Рождества Богородицы - в с. Костино (ныне г. Королёв; 1695 год) и в с. Рождествено Дмитровского р-на (1701-1703 годы), Дмитриевский собор в Павловском Посаде (1703 год), деревянная Успенская церковь в деревянная Нововоронино (1720 год), барочная Казанская ц. в дер. Алёшино (1760-е годы). Почти целиком исчезли многие усадьбы (Ахтырка, Саввинское Лопухиных, Калистово Львовых, Спасское-Тишково Собакиных, Рождествено И.П. Кутайсова и др.); в 1930-е годы затоплены усадьбы Витенёво М.Е. Салтыкова- Щедрина, Курово А. Черткова. Многие колокольни снесены в 1941-1942 годы из опасения их использования немецкими войсками, в т. ч. в Иосифо-Волоцком монастыре (конец XV века). Во время Великой Отечественной войны разрушены Ново-Иерусалимский монастырь (шатёр Воскресенского собора восстановлен к 1994 году), неоготическая Троицкая церковь (1792 года, перестроена в XIX веке) и Вознесенская церковь (1795-1805 годы) в Можайске, главынй дом усадьбы Горетово Волконских, Дом-музей П.И. Чайковского в Клину, здание Бородинского военно-исторического музея (1912 года) и др.
В послевоенный период восстанавливались и реконструировались разрушенные населённые пункты. Созданы новые площади и магистрали с застройкой в русле сов. неоклассицизма в городах Воскресенск, Коломна, Электросталь. С конца 1950-х годов в связи началом программы массового индустриального домостроения проводится активная застройка сёл и городов. Появляются новые города Дубна (1956 год), Одинцово (1957 год), Пущино (1966 год), посёлок гор. типа Протвино (1960 год). На Клязьминском водохранилище создаётся курортная зона, решённая в едином стиле модернизма (пансионаты «Клязьма» и «Берёзки», санаторий «Дубрава», 1963-1967 годы). В 1966-1970-е годы возведены мемориальные сооружения, посвящённые Московской битве 1941-1942 годы: памятник «Героям битвы под Москвой» на Перемиловской высоте в Яхроме (1966 год, скульптор А.Г. Постол и др.), мемориал «Их было десять тысяч» на 141-м км Минского шоссе (1966 год, скульптор А.В. Рыбкин, арх. Н.Н. Донских), мемориал воинам 16-й армии на 42-м км Волоколамского шоссе (1967 год, арх. С. Некрасов), памятник защитникам московского неба на 96-м км Минского шоссе (1967 год, арх. А. Андрианов), монумент героям-панфиловцам у железнодорожного разъезда Дубосеково и др. Сооружён мемориальный комплекс в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» (1978-1987 годы, арх. Л.Н. Павлов).
В 1990–2000-е годы возведены новые коттеджные посёлки («Барвиха-2», 2002-2003 годы, арх. А.А. Асадов; «Милленниум Парк», 2007 год, и др.), микрорайоны в городах (Балашиха-2, 2005-2011 годы; и др.); восстановлены многие монастыри и храмы. Построено св. 500 новых церквей; среди них: шатровые храмы - 33-главая Казанская церковь в Долгопрудном (1997-2000-е годы, арх. В.И. Ненароков), церковь Рождества Богородицы в Королёве (2003-2005 годы), деревянная церкви в деревнях Барвиха (1996-1998 годы) и Витенёво (1999-2001 годы; обе - арх. А.Н. Оболенский); храмы в духе московской и владимирской школ - 6-столпный 5-главый собор Всех Святых в г. Домодедово (1995-1997 годы), церкви в Красногорске (1999-2002 годы) и Фрязине (1999-2004 годы, обе - Оболенский), Св. Александра Невского в Балашихе (2001-2004 годы, арх. М.Ю. Кеслер), Спаса Нерукотворного в с. Усово (2009-2010 годы), 5-главые - в коттеджном пос. Княжье Озеро (2002-2010 годы), дер. Исаково (2002-2005 годы), Георгиевский собор в Одинцове (2004-2007 годы); церкви в духе неорусского стиля, новгородской и псковской архитектуры - Казанская в Реутове (1996-1999 годы, арх. М.А. Панкратов), в пос. Правдинский (1998-2004 годы), в с. Надовражино (2000-2001 годы, архитекторы А.А. Анисимов, Т.И. Ефимова).
Ряд храмов реконструирован в 1991-2010 годы, в т. ч. Никольский собор Николо-Угрешского монастырь (1520-1530-е годы), церкви в сёлах Ершово (1826-1829 годы, арх. А.Г. Григорьев) и Якшино (XVIII век). Среди новых обществ. сооружений - Дом Правительства Московской области в Красногорске (2004-2007 годы, арх. М.Б. Хазанов), концертный зал «Барвиха Luxury Village» в Барвихе (2008 год, архитектурное бюро «Меганом»).
В конце XIV - начла XX веков на территории Московской области развивались иконописные центры: Коломна, Звенигород, Серпухов, Дмитров, Троице-Сергиева лавра, Иосифо-Волоцкий мон. С начала XIX века известно иконописание в районе расселения старообрядцев по р. Гуслица. Распространены народные промыслы - жостовская роспись, федоскинская миниатюра, богородская резьба, абрамцево-кудринская резьба, хотьковская резная кость, павловские платки. Высокого уровня достигло развивавшееся с XVIII века керамическое производство (см. Дмитровский фарфоровый завод, Гжельская керамика, Дулёвский фарфоровый завод).
Авторы статьи: Н.А. Кренке, П.С. Павлинов (архитектура).
Музыка.
Основа традиционной музыкальной культуры - фольклор русских (изд. в сборниках П.Г. Яркова, С.И. Пушкиной и др.), украинцев, татар, белорусов, армян, мордвы, азербайджанцев, чувашей, молдаван и др. народов. Среди лучших фольклорных коллективов - ансамбли «Истоки» (Подольск, 1978 год), «Велик День» (пос. Менделеево Солнечногорского р-на, 2002 год), «Беседушка» (Красногорск, 2005 год). В Коломне проводится Рождественский фестиваль народной музыки и театра «Вертеп» (с 1999 года), в Подольске - Всероссийский фестиваль аутентичных и этнографических коллективов «Золотая осень» (с 1999 года) и Международный фольклорный фестиваль «Славянский дом» (с 2008 года), в пос. Менделеево Солнечногорского района - региональный фестиваль фольклора и этнографии «Песнь Земли» (с 2009 года; все - ежегодные).
Чайковского П.И. дом-музей в Клину - старейший и крупнейший в России мемориальный музыкальный музей. В дер. Дютьково, близ Звенигорода, - Дом-музей С.И. Танеева (1991 год), здесь проводится ежегодный Танеевский музыкальный фестиваль. Единственный в Московской области музыкально-драматический театр - в Серпухове (2005 год; основан в 1910 году как Городской театр им. А.П. Чехова). В Электростали работает Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина (1972 год), в г. Сергиев Посад - Регентская школа (назв. с 1987 года) при Московской православной духовной академии - ведущее учреждение для подготовки квалифицированных руководителей церковных хоров в России. В 1943-2004 годы существовала Московская областная филармония. Близ дер. Барвиха Одинцовского р-на - многофункциональный концертный зал «Барвиха Luxury Village» (2008 год).
Театр и кино.
Под Москвой в с. Преображенское в 1672 году по указу царя Алексея Михайловича было построено первое в России театральное здание (Комедийная хоромина) и начались представления первого русского придворного театра. В 1707-1711 годы в Преображенском устраивала спектакли царевна Наталья Алексеевна, младшая сестра Петра I. Во второй половине XVIII - начале XIX веков в пригородах Москвы широкое распространение получил крепостной театр. Крупнейшими были театры Шереметевых в усадьбах Кусково, Останкино и Юсуповых в усадьбе Архангельское. С конца XIX века популярность завоевали летние и дачные театры (в имениях Перловых, в Пушкине, Малаховке и др.). В 1920-1930-х годах спектакли в разных городах давали передвижные труппы, в т. ч. созданный в 1930 году Детский передвижной театр (ныне Московский областной ТЮЗ «Царицыно»).
Среди других театров областного подчинения, расположенных на территории Москвы: Областной театр кукол (1933 год), Камерный театр (1934 год, с 1992 года современное назв.), Областной драматический театр им. А.Н. Островского (1935 год), «Русский балет» (1981 год). Театры в городах Московской области: Маленький театр кукол (2002 год) - Балашиха, Драматический театр «Большое гнездо» (1991 год) - Дмитров, «Город» (1991 год) - Долгопрудный, «Стрела» (1984 год, с 2006 годы муниципальный) - Жуковский, Истринский муниципальный драматический театр (1908 год), Камерный театр «Пилигрим» (1992 год) - Коломна; Королёвский драматич. театр (1924 год, до 2005 годаТеатр драмы и комедии в Подлипках) и ТЮЗ (1976 год, с 1994 года муниципальный) - Королёв; «Камерная сцена» (1991 год) и «Куклы и люди» (1999 год) - Лобня; Театр драмы и комедии «ФЭСТ» (1988 год) и театр кукол «Огниво» (1992 год) - Мытищи, «Арлекин» (1989 год) - Орехово-Зуево, «Маленький принц» (1994 год) - Пушкино, Реутовский драматический театр (2001 год), «Зазеркалье» (1999 год) - Серпухов, Химкинский городской театр «Апрель» (1974 год) и др.
В Московской области находятся Госфильмофонд (пос. Белые Столбы), Российский государственный архив кинофотодокументов (г. Красногорск).
Театральные фестивали: Международный молодёжный театральный фестиваль «Русская классика» (с 1996 года, ежегодно) и Международый фестиваль камерных театров кукол «Театральная карусель» (с 2005 года, каждые 2 года) - Лобня; Междунар. театральный фестиваль «Мелиховская весна» (с 1982 года, с 1999 года ежегодно); Международный театральный фестиваль городов-побратимов «Подмосковные вечера» (с 2003 года, ежегодно) и Международный фестиваль театров кукол «Чаепитие в Мытищах» (с 2004 года, 1 раз в 2 года) - Мытищи.
Кинофестивали: архивного кино «Белые Столбы» (с 1997 года), «Историческое кино России» (с 2001 года, в различных городах Подмосковья), «Подмосковные вечера» (с 2001 года, в различных городах Подмосковья), военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» им. Сергея Бондарчука (Волоколамск, с 2004 года) и др.
Исторические источники:
Шамурин Ю. Подмосковные. М., 1914. Ч. 1–2. М., 2007;
Некрасов А. И. Художественные памятники Москвы и городов Московской губернии. М., 1928;
Труды Общества изучения Московской области. М., 1928–1930. Вып. 1–8.
Дополнительная литература:
Воронин Н. Н., Ильин М.А. Древнее Подмосковье. М., 1947;
Бадер О. Н. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1947. № 7;
Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955;
Солнцев Н. А. Природно-географические районы Московской области // Вопросы географии. М., 1961. Сб. 51;
Музеи Московской области. М., 1961;
Веселовский С. Б., Снегирев В. Л., Коробков Н.М. Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV–XIX вв. 2-е изд. М., 1962;
Очерки по истории Московского края. М., 1962. Сб. 1;
Русские народные песни Подмосковья, собранные народным певцом-умельцем П. Г. Ярковым с 1890 по 1930 гг. / Ред. и предисл. Е. В. Гиппиуса. 2-е изд. М., 1964;
Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966;
Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. Л., 1967;
Латышева Г. П., Рабинович М.Г. Москва и Московский край в прошлом. М., 1973;
Розенфельдт Р. Л., Юшко А. А. Список археологических памятников Московской области. М., 1973;
Асеев А. А. Древние материковые оледенения Европы. М., 1974;
Тельтевский П.А. Древние города Подмосковья. М., 1974;
Памятники архитектуры Московской области. М., 1975. Т. 1–2;
Зайцев Б. П., Пинчуков П.П. Солнечные узоры. Деревянное народное зодчество Подмосковья. М., 1978;
Города Подмосковья. М., 1979–1981. Кн. 1–3;
Леса Восточного Подмосковья. М., 1979;
Турчин В. С., Шередега В.И....в окрестностях Москвы: Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX вв. М., 1979;
Кириллов В. В. Архитектура и градостроительство Подмосковья // Русский город. М., 1980. Вып. 3;
Леса Западного Подмосковья. М., 1982;
Ильин М.А., Моисеева Т. В. Москва и Подмосковье: Справочник-путеводитель. 2-е изд. М., 1985;
Дубинская Л.С. Подмосковье: музеи, мемориалы, памятники. М., 1985;
Леса Южного Подмосковья. М., 1985;
Дунаев М. М. К югу от Москвы. 2-е изд. М., 1986;
Новикова А., Пушкина С. Русские народные песни Московской области. М., 1986;
Пушкина С. Русские народные песни Московской области. М., 1988;
Формозов А.А. Следопыты земли московской. М., 1988;
Песни северного Подмосковья (Волоколамский район) / Предисл. и прим. Ю. А. Багрия. М., 1989;
Звягинцев Л.И., Викторов А. М. Белый камень Подмосковья. М., 1989;
Мячкова Н.А., Сорокина В.Н. Климат Московской области. М., 1991;
Юшко А.А. Московская земля IX–XIV вв. М., 1991;
Юшко А.А. Звенигород Московский и удел звенигородских князей. М., 2005;
История сел и деревень Подмосковья. XIV–XX вв. М., 1992–1995. Вып. 1–11;
Белов С.С., Гарбер Э. А. Подмосковье: На пути к Сергиеву Посаду. М., 1993;
Археологическая карта России: Московская область. М., 1994–1997. Ч. 1–4;
Ландшафты Московской области и их современное состояние. Смоленск, 1997;
Города Подмосковья в истории российского предпринимательства и культуры: [Материалы II и III конференций]. Серпухов, 1997–1999. [Т. 1–2];
Памятники архитектуры Московской области. М., 1998–. Т. 1–;
Монастыри и храмы Московской епархии. М., 1999. Т. 1–2;
Состояние окружающей среды Московской области. Карта масштаба 1:200000. М., 2000;
Московская область: новые аспекты истории. М., 2000;
Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. М., 2004–2011–. Вып. 1–7–;
Спасенное наследие: Из истории реставрации в Московской области XIX– XXI в. М., 2004;
Московская область. История. Культура. Экономика: Атлас. М., 2005;
Греч А.Н. Венок усадьбам. М., 2006.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)