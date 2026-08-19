МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Ведущее высшее музыкальное учебное заведение России и мира. Входит в когорту ведущих, престижных музыкальных учебных заведений, подаривших миру сотни прославленных музыкантов. В феврале 1866 года генерал-губернатор Москвы получил от председательницы Российского музыкально общества Великой княгини Елены Павловны «рескрипт» с разрешением «учредить в Москве высшее музыкальное училище на основании Устава подобного Училища в Санкт-Петербурге...» . Директором был назначен выдающийся пианист, дирижер, общественный деятель Н.Г. Рубинштейн .

1 сентября 1866 гоода в доме баронессы Черкасовой на Воздвиженке при большом стечении друзей музыкального искусства состоялось торжественное открытие Московской консерватории. В своей речи Н.Г. Рубинштейн подчеркнул, что главная цель создания консерватории - «возвысить значение русской музыки и русских артистов» . Приглашенный в Москву из Петербурга молодой профессор Петр Ильич Чайковский, только что окончивший первую русскую консерваторию, говорил о необходимости и пользе профессионального музыкального образования. Князь В.Ф. Одоевский посвятил свое выступление будущей научной деятельности консерватории.

27 сентября 1866 года состоялось первое заседание Совета профессоров консерватории под председательством ее директора Н.Г. Рубинштейна. Совет постановил, что полный курс обучения пению в консерватории распределяется на 5 лет, игре на музыкальных инструментах - на 6 лет. Было также решено проводить ученические вечера. Наряду со специальностью, изучались теоретические дисциплины и история музыки (в качестве отдельного предмета - история церковного пения в России). Кроме музыкальных, в консерватории открылись общеобразовательные «научные» классы - по русскому языку и литературе, всеобщей истории литературы, по географии, математике, физике, немецкому и французскому языкам, эстетике и мифологии . На первых порах в консерваторию принимали всех желающих. Материальная зависимость консерватории от платы за обучение заставляла принимать в нее не только тех, кто был способен стать музыкантом-профессионалом. Особенно больших расходов потребовал состоявшийся в 1871 году переезд консерватории в новое помещение - дом Воронцовых на Большой Никитской ул., располагавшийся на месте ее теперешнего здания. К середине 1870-х годов складывается в своей основе профессорско-преподавательский состав учебного заведения. Традиционным становится участие учеников в деятельности оркестра и хора РМО, наиболее талантливые воспитанники, равно как и их учителя, постоянно вносят лепту в концертную жизнь города.

Так возник и укрепился этот удивительный феномен - Московская консерватория. С тех пор она прошла огромный путь. На долю ее, как и на долю всей России, выпало немало тяжких испытаний, - революции, войны, не всегда оправданные реформы, порой наносившие колоссальный ущерб. Но, несмотря ни на что, во все времена консерватория поражала мир блистательными успехами своих питомцев, одно перечисление которых могло бы составить многотомный справочник.

В 1901 году МК обрела уникальный архитектурный ансамбль, построенный по инициативе одного из ее выдающихся директоров В.И. Сафонова архитектором В.П. Загорским. Ныне вуз располагает четырмя учебными корпусами и четырмя концертными залами, отличающимися превосходной акустикой, - грандиозным Большим ( 1737 мест) и великолепными камерными - Малым (436 мест), Рахманиновским (252 места), Концертным залом имени Н.Я. Мясковского (64 места). На сценах этих залов выступали прославленные российские и зарубежные исполнители - пианисты А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Н.К. Метнер, Г.Г. Нейгауз, С.В. Рахманинов , С.Т. Рихтер, А.Н. Скрябин, С.Е. Фейнберг, органист Шарль Видор, певцы А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, виолончелисты А.А. Брандуков, С.Н. Кнушевицкий, С.М. Козолупов, хормейстеры Н.М. Данилин, А.Д. Кастальский, А.В. Свешников, дирижеры Б. Вальтер, О. Клемперер, С.А. Кусевицкий,. Здесь осуществились премьеры сочинений Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостаковича.

В 1940 в дни празднования 100-летия со дня рождения П.И. Чайковского МГК было присвоено его имя. А через год, в 1941, многие педагоги и студенты ушли на фронт, защищая Родину в эпоху Великой Отечественной войны . Имена погибших навеки занесены на Доску боевой славы МГК.

После Победы начался новый расцвет МГК. О бурном взлете ее композиторской школы свидетельствуют имена таких выпускников, как С.А. Губайдуллина, Э.В. Денисов, Б.А. Чайковский, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин, А.Я. Эшпай. Мировое признание МГК обрела благодаря победам ее воспитанников на Международных конкурсах - назовем пианистов Я.И. Зака, Э.Г. Гилельса , Л.Н. Оборина, Я.В. Флиера, скрипачей Л.Б. Когана, Д.Ф. Ойстраха, В.Т. Спивакова, В.В. Третьякова, альтиста Ю.А. Башмета, виолончелистов Н.Г. Гутман, М.Л. Ростроповича, Н.Н. Шаховскую, дирижера Г.Н. Рождественского, вокалистов И.К. Архипову, П.И. Скусниченко. Многие их выступления зафиксированы в записях, которые ныне переводятся на современные носители и становятся важным вкладом МГК в музыкальную культуру и образование во всем мире.

С 1958 года в стенах МГК каждые четыре года проходит Международный конкурс им. П.И. Чайковского. С середины XX в. в МГК учатся посланцы разных стран мира. Среди блестящих выпускников — вокалисты Н. Гяуров (Болгария), Б. Парра (Эквадор), К. Уотсон (Ямайка), пианисты Дан Тхай Шон (Вьетнам), Лю Ши Кунь (Китай), Р. Лупу (Румыния), А. Морейра-Лима (Бразилия), И. Погорелич (Югославия), виолончелистка Ж. Дю Пре (Великобритания). В 1965 был создан Деканат по работе с иностранными учащимися.

На рубеже тысячелетий в МГК появились новые кафедры, факультеты, отделы. В настоящее время учебное заведение насчитывает 8 факультетов: фолклорный , оркестровый, вокальный, симфонического и хорорового дирижирования, исторического и современного исполнительского искусства, композиторский, историко-теоретический, повышения квалификации. Помимо 25 кафедр, работающих на факультетах, существует 10 межфакультетских: камерного ансамбля и квартета, концертмейстерского искусства, истории и теории исполнительского искусства, межфакультетская кафедра фортепиано, кафедра современной музыки, музыкально-информационнных технологий, русского языка, иностранных языков, гуманитарных наук, физического воспитания и спорта. Многие выпускники учебного заведения продолжают совершенствовать свое мастерство в аспирантуре и ассистентуре-стажировке.

Важное место занимают в вузе научные отделы. Со дня основания МК в ней начали создавать библиотеку - ныне она называется Научная музыкальная библиотека имени С.И. Танеева. Некоторые подразделения МГК - Лаборатория звукозаписи, Научный центр народной музыки им. К.В. Квитки - успешно работают на протяжении десятилетий; другие - в силу разных причин были закрыты, но потом возродились вновь - Научно-исследовательский центр церковной музыки им. протоиерея Димитрия Разумовского, Музей имени Н.Г. Рубинштейна; третьи - Центр современной музыки, Научно-исследовательский центр при кафедре музыкально-информационных технологий, Центр «Музыкальной культуры мира» — возникли в последние годы. С 1938 МГК регулярно издает газету «Советский музыкант» (с 1991- «Российский музыкант»). В 1998 у нее появилось приложение - газета «Трибуна молодого журналиста».

Во все времена МК поражала необычайным размахом концертной деятельности; в ней участвуют как юные воспитанники учебного заведения, многие из которых уже лауреаты всероссийских и международных конкурсов, так и их маститые наставники. Разнообразны студенческие коллективы, выступающие в консерваторских и других - отечественных и зарубежных - залах: Хор МГК (художественный руководитель - профессор С.С. Калинин), Камерный хор МГК (основатель - профессор Б.Г. Тевлин, художественный руководитель - доцент А.В. Соловьев), Концертный симфонический оркестр МГК (художественный руководитель - профессор А.А. Левин), Симфонический оркестр студентов МГК (художественный руководитель - профессор А.А. Левин), Камерный оркестр МГК (художественный руководитель - преподаватель Ф.П. Коробов), Камерный оркестр МГК «Московия» (художественный руководитель - профессор Э.Д. Грач), Ансамбль солистов «Студия новой музыки» (художественный руководитель - профессор В.Г. Тарнопольский, дирижер - профессор И.А. Дронов), Оперный театр МГК (директор - И.А. Соболев), Фольклорный ансамбль МГК (художественный руководитель - профессор Н.Н. Гилярова).

В историю МК вошли возглавлявшие ее в разные годы прославленные музыканты - Н.Г. Рубинштейн, С.И. Танеев, В.И. Сафонов, М.М. Ипполитов-Иванов , А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз , В.Я. Шебалин, А.В. Свешников. Ныне учебным заведением руководит Заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой теории музыки, профессор А.С. Соколов.

Сегодня МГК развивает традиции, восходящие к ее истокам. Консолидация разных поколений - умудренных опытом музыкантов и их юных учеников, неразрывная связь с прошлым и одновременно - постоянная устремленность в будущее, углубленное постижение искусства и неутомимая просветительская деятельность - все это позволяет осуществлять крупные, масштабные проекты. Верность гуманистическим идеалам, титанический труд, без которого немыслимо совершенствование мастерства, бескорыстное служение музыкальному искусству - вот то, что помогает МГК ныне, как и прежде, выполнять свое главное предназначение: сохранять «защитный» слой нашей жизни - духовную культуру.

Автор статьи: Е.Л. Гуревич