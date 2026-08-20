МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ (МДА)
МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ (МДА)- старейшее высшее духовное учебное заведение Русской православной церкви.
Создана в результате преобразования в 1814 году Славяно-греко-латинской академии, является её преемницей. Со времени создания и доныне (с перерывом в 1919-1948 годы) МДА располагается в Троице-Сергиевой лавре в г. Сергиев Посад.
Преобразование Славяно-греко-латинской академии произошло на основе устава для духовных учебных заведений, составленного М.М. Сперанским и переработанного архимандритом (впоследствии митрополитом) Филаретом (Дроздовым). Первоначально обучение в МДА продолжалось 4 года и состояло из 2 ступеней. В течение первых 2 лет изучались философия, Священное Писание, словесность, всеобщая история, древние и новые языки; в последующие 2 года, кроме того - богословие (догматич., нравственное, обличительное, пастырское), церковная история и церковная словесность.
Преподавательский состав насчитывал 14 человек. Набор студентов производился один раз в 2 года, их количество на каждом курсе составляло около 60 человек. С 1840-х годов в МДА обучались иностранцы (сербы, черногорцы, греки, сирийцы и др.). МДА являлась центром Московского духовно-учебного округа и курировала деятельность 9 семинарий: Московской, Вифанской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ярославской (в 1818–42 также 9 семинарий Казанского окр.). Согласно уставу 1814 года, МДА исполняла функции духовной цензуры. Высшим учёным учреждением МДА была академическая конференция (моск. архиерей, преподаватели и почетныечлены академии).
В первые годы преподавание шло на латинском языке, в 1819 году Комиссия духовных училищ разрешила преподавание в академиях на русском языке. Ректор МДА (1835-1841 годы) архимандрит (впоследствии архиепископ) Филарет (Гумилевский) инициировал издание творений отцов Церкви в русском переводе; особое внимание уделялось греческой патрологии. С начала 1840-х годов переводы публиковались в специально учреждённом печатном органе МДА - «Прибавлениях к творениям святых отцов». В 1870-х годах МДА, наряду с другими духовными академиями, участвовала в подготовке так называемого Синодального перевода Библии.
Большое влияние на внутреннее устройство, систему преподавания и научную жизнь МДА в качестве правящего московсского архиерея (1821-1867 годы) оказывал митрополит Филарет (Дроздов). Эпоху 1860-1870-х годов в истории МДА определила личность её ректора протоиерея А.В. Горского (1862-1875 годы), стоявшего у истоков церковно-исторической школы МДА, к которой принадлежали Е.Е. Голубинский, Н.Ф. Каптерев. При ректоре (1891-1895 годы) архимандрит (впоследствии митрополит) Антонии (Храповицком) начал издаваться журнал «Богословский вестник» (1892 год), ставший одним из лучших богословских изданий дореволюционной России.
В 1869 году в ходе реформы духовно-учебных заведений был принят новый устав академий, отражавший дух либеральных реформ императора Александра II. Высшим органом правления стал Совет академии во главе с ректором. Важнейшие вопросы решались на общих собраниях, новых преподавателей избирала вся академическая корпорация. Были разрешены открытые диспуты при защите магистерских диссертаций. Введена специализация и организованы 3 отделения: богословское, церковно-историч. и церковно-практическое. Набор студентов стал проводиться ежегодно. В академию стали принимать не только семинаристов, но и выпускников гимназий. Вводился институт вольнослушателей. Разрешалось публиковать лекции, учреждать науч. общества. Академии приобрели право собственной цензуры.
Однако устав 1884 года ликвидировал академическое самоуправление, усилил зависимость МДА от московского митрополита. Отделения были упразднены. Ректорами МДА стали назначать епископов; академия вновь приобрела характер сословного учебного заведения, в результате численность студентов сократилась: в 1888 году - около 300 человек, в 1899 году - 215 челове.
В XIX - начале XX веков преподаватели МДА В.Д. Кудрявцев-Платонов, Н.И. Субботин, В.О. Ключевский, А.Д. Беляев, И.А. Корсунский, М.Д. Муретов, А.П. Голубцов, А.И. Введенский, С.И. Соболевский, С.С. Глаголев, И.В. Попов, М.М. Тареев, А.П. Лебедев, свящ. П.А. Флоренский, архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий), А.А. Спасский и другие внесли большой вклад в развитие богословских, церковно-исторических и филосовских наук.
Указ Святейшего Синода от 21 ноября (4 декабря) 1905 года санкционировал введение в духовных академиях автономии. Академии вверялись «попечению и наблюдению» местного архиерея, ректор и инспектор избирались корпорацией и утверждались Синодом, состав Совета МДА был значительно расширен. Новый устав академий (1910 год), последовавший как реакция на события Революции 1905-1907 годы, отменил выборность ректора и инспектора. Должности профессоров и доцентов стали утверждаться Синодом. После Февральской революции 1917 года ректор епископ Феодор (Поздеевский) и редактор журнала «Богословский вестник» священник Павел Флоренский были смещены со своих постов (место Флоренского занял либеральный богослов проф. М.М. Тареев).
С установлением советской власти финансирование МДА в 1918 году было свёрнуто, в 1919 году прекратились занятия в помещениях академии в лавре. В 1920-х - первой половины 1930-х годов в Москве группами профессоров-энтузиастов при поддержке представителей иерархии полулегально и нелегально предпринимались попытки продолжения деятельности МДА.
В 1946 году МДА была возобновлена, в 1949 году возвращена в Троице-Сергиеву лавру. Преемственность традиций дореволюционной высшей богословской школы обеспечивали выпускники дореволюционных духовных академий, ставшие преподавателями возрождённой МДА. В период хрущёвских гонений на РПЦ (1958-1964 годы) МДА находилась под постоянным давлением властей, препятствовавших поступлению в неё лиц с высшим и средним специальным образованием, запрещавших тиражировать учебные пособия и преподавать общеобразовательные дисциплины. Положение постепенно улучшилось к середине 1970-х годов. При МДА был создан регентский класс (1969 год), позднее - регентская школа (1985 год), являвшаяся тогда единственной формой женского религиозного образования в СССР.
В ходе реформы духовного образования РПЦ, начатой в 1994 году, МДА получила статус церковного учреждения, призванного готовить преподавателей для высших духовных учебных заведений и сотрудников синодальных отделов. Она включает 4 отделения: библейское, богословское, церковно-историч. и церковно-практическое. Срок обучения составляет 3 года; выпускники получают право защищать диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата богословия. При МДА существуют аспирантура, Церковно-археологический кабинет, Греко-латинский кабинет, Миссионерский отдел, издаётся возрождённый журнал «Богословский вестник» (с 2003 года).
Исторические источники:
Смирнов С.К. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870). М., 1897;
Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX в. Вильна, 1908–1909. Вып. 1–2;
Богословский М.М. Реформа высшей духовной школы при Александре I и основание Московской духовной академии // Богословский вестник. 1917. № 10–12.