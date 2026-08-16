МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (МЦЭС)

МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТ­РИЧЕ­СКАЯ СТАНЦИЯ (МЦЭС) - наи­бо­лее мощ­ная элек­тро­стан­ция в Российской им­пе­рии , ста­рей­шая дей­ст­вую­щая те­п­ло­вая элек­тро­стан­ция в Рос­сии, ны­не вхо­дит в со­став «Мос­энер­го».

По­строе­на на Ра­уш­ской на­бе­реж­ной «Об­щест­вом элек­трического ос­ве­ще­ния 1886 го­да» (председатель прав­ле­ния Э.Э. Пле­ске, во гла­ве московского от­де­ле­ния инжинер Э.Г. Бус­се), по­лу­чив­шим в 1895 году кон­цес­сию сро­ком на 50 лет на снаб­же­ние Мо­ск­вы элек­тро­энер­ги­ей (за­тем МЦЭС долж­на бы­ла пе­рей­ти в соб­ст­вен­ность го­ро­да).

Вве­де­на в экс­плуа­та­цию 28 ноября (10 декабря) 1897 года.

Тех­нический про­ект раз­ра­бо­тан фир­мой «Си­менс и Галь­ске» (со­став­лен под руководством инжинера Р.Э. Клас­со­на), зда­ние со­ору­же­но по про­ек­ту инжинера Н.В. Смир­но­ва, архитектора Н.П. Ба­си­на и др.

Основное то­п­ли­во - нефть (с 1946 года - при­род­ный газ).

Пер­вая элек­тро­стан­ция пе­ре­мен­но­го трёх­фаз­но­го то­ка; мощ­ность 3,3 МВт. Обес­пе­чи­ва­ла элек­тро­энер­ги­ей об­щественные зда­ния и жи­лые до­ма, в 1899-1900 годы - ли­нии московских трам­ва­ев. В 1904 году и 1906 году на МЦЭС ус­та­нов­ле­ны две па­ро­вые тур­би­ны, в 1910-1914 годы - ещё 7, ко­то­рые за­ме­ни­ли 10 па­ро­вых ма­шин; мощ­ность - около 61,2 МВт. В 1907 году сеть ка­бе­лей от МЦЭС по­до­шла к городским ок­раи­нам и фаб­рич­ным рай­онам (в 1912 году её про­тя­жён­ность со­став­ля­ла 1,9 тыс. км). С это­го вре­ме­ни рост по­треб­ле­ния элек­тро­энер­гии обес­пе­чи­вал­ся главным образом за счёт ос­ве­ще­ния фаб­рик и за­во­дов, элек­три­фи­ка­ции про­из­водственных про­цес­сов.

В 1913 году вы­ра­бот­ка элек­тро­энер­гии дос­тиг­ла 89 млн. кВт·ч в год (2/3 все­го от­пус­ка элек­тро­энер­гии для промышленных це­лей), ва­ло­вой до­ход - свыше 7 млн. руб. В 1914 году МЦЭС со­еди­не­на ЛЭП с ГРЭС ак­цио­нер­но­го общества «Элек­тро­пе­ре­да­ча» (ны­не ГРЭС-3 имени Р.Э. Клас­со­на в г. Элек­тро­горск), что по­зво­ли­ло впер­вые в российской элек­тро­энер­ге­ти­ке при­ме­нить прин­цип ре­зер­ви­ро­ва­ния ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей и со­здать еди­ную энер­го­сис­те­му с ра­диу­сом дей­ст­вия 100 км.

В ию­ле 1915 года, в Первую ми­ро­вую вой­ну, на ос­но­ва­нии чрез­вы­чай­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, на­прав­лен­но­го на ог­ра­ни­че­ние дей­ст­вий и прав под­дан­ных вое­вав­ших с Рос­си­ей го­су­дарств, вве­де­но внеш­нее управ­ле­ние пред­при­яти­ем, 13(26) февраля 1917 года «Об­щест­во элек­трического ос­ве­ще­ния 1886 года» за­кры­то (по­ста­нов­ле­ние об этом от­ме­не­но Временным пра­ви­тель­ст­вом).

Стан­ция на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на дек­ре­том СНК от 16(29) декабря 1917 года, пе­ре­име­но­ва­на в Московскую государственную элек­трическую стан­цию № 1 (МГЭС-1).

В 1920-е годы ком­плекс стан­ции рас­ши­рен (ар­хи­тек­то­ры В.Е. Ду­бов­ской, И.В. Жол­тов­ский ). В 1931 году на МГЭС-1 на­ча­то про­изводство те­п­ло­вой энер­гии для сис­те­мы центрального те­п­ло­снаб­же­ния Мо­ск­вы; в 1933 году вве­де­на в экс­плуа­та­цию пер­вая отечественная теп­ло­фи­ка­ци­он­ная тур­би­на мощ­но­стью 12 МВт, мощ­ность стан­ции уве­ли­чи­лась до 119,8 МВт.

С 1956 года, по­сле объ­е­ди­не­ния МГЭС-1 и МГЭС-2 (по­строе­на Московской городской упра­вой в 1907 году), со­ста­ви­ла ос­но­ву ГЭС-1 имени П.Г. Сми­до­ви­ча. Не­од­но­крат­но мо­дер­ни­зи­ро­ва­лась.

Элек­трическая мощ­ность 95 МВт, те­п­ло­вая - 951 Гкал/час (2010 год). Обес­пе­чи­ва­ет те­п­ло­вой и элек­трической энер­ги­ей Центральный ок­руг Мо­ск­вы, часть ли­ний московского мет­ро­по­ли­те­на.

Исторические источники:

Цен­траль­ные стан­ции Об­ще­ст­ва элек­три­че­ско­го ос­ве­ще­ния 1886 г. в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге. М., 1901;

Кир­пич­ни­ков В. Д. Раз­ви­тие Мо­с­ков­ской цен­траль­ной элек­три­че­ской стан­ции Об­ще­ст­ва 1886 г. // Элек­три­чест­во. 1914. № 3–4.

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