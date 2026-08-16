МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (МЦЭС)
МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (МЦЭС) - наиболее мощная электростанция в Российской империи, старейшая действующая тепловая электростанция в России, ныне входит в состав «Мосэнерго».
Построена на Раушской набережной «Обществом электрического освещения 1886 года» (председатель правления Э.Э. Плеске, во главе московского отделения инжинер Э.Г. Буссе), получившим в 1895 году концессию сроком на 50 лет на снабжение Москвы электроэнергией (затем МЦЭС должна была перейти в собственность города).
Введена в эксплуатацию 28 ноября (10 декабря) 1897 года.
Технический проект разработан фирмой «Сименс и Гальске» (составлен под руководством инжинера Р.Э. Классона), здание сооружено по проекту инжинера Н.В. Смирнова, архитектора Н.П. Басина и др.
Основное топливо - нефть (с 1946 года - природный газ).
Первая электростанция переменного трёхфазного тока; мощность 3,3 МВт. Обеспечивала электроэнергией общественные здания и жилые дома, в 1899-1900 годы - линии московских трамваев. В 1904 году и 1906 году на МЦЭС установлены две паровые турбины, в 1910-1914 годы - ещё 7, которые заменили 10 паровых машин; мощность - около 61,2 МВт. В 1907 году сеть кабелей от МЦЭС подошла к городским окраинам и фабричным районам (в 1912 году её протяжённость составляла 1,9 тыс. км). С этого времени рост потребления электроэнергии обеспечивался главным образом за счёт освещения фабрик и заводов, электрификации производственных процессов.
В 1913 году выработка электроэнергии достигла 89 млн. кВт·ч в год (2/3 всего отпуска электроэнергии для промышленных целей), валовой доход - свыше 7 млн. руб. В 1914 году МЦЭС соединена ЛЭП с ГРЭС акционерного общества «Электропередача» (ныне ГРЭС-3 имени Р.Э. Классона в г. Электрогорск), что позволило впервые в российской электроэнергетике применить принцип резервирования генерирующих мощностей и создать единую энергосистему с радиусом действия 100 км.
В июле 1915 года, в Первую мировую войну, на основании чрезвычайного законодательства, направленного на ограничение действий и прав подданных воевавших с Россией государств, введено внешнее управление предприятием, 13(26) февраля 1917 года «Общество электрического освещения 1886 года» закрыто (постановление об этом отменено Временным правительством).
Станция национализирована декретом СНК от 16(29) декабря 1917 года, переименована в Московскую государственную электрическую станцию № 1 (МГЭС-1).
В 1920-е годы комплекс станции расширен (архитекторы В.Е. Дубовской, И.В. Жолтовский). В 1931 году на МГЭС-1 начато производство тепловой энергии для системы центрального теплоснабжения Москвы; в 1933 году введена в эксплуатацию первая отечественная теплофикационная турбина мощностью 12 МВт, мощность станции увеличилась до 119,8 МВт.
С 1956 года, после объединения МГЭС-1 и МГЭС-2 (построена Московской городской управой в 1907 году), составила основу ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича. Неоднократно модернизировалась.
Электрическая мощность 95 МВт, тепловая - 951 Гкал/час (2010 год). Обеспечивает тепловой и электрической энергией Центральный округ Москвы, часть линий московского метрополитена.
Исторические источники:
Центральные станции Общества электрического освещения 1886 г. в Москве и С.-Петербурге. М., 1901;
Кирпичников В. Д. Развитие Московской центральной электрической станции Общества 1886 г. // Электричество. 1914. № 3–4.