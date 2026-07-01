МОСКОВСКАЯ БИРЖА

МОСКОВСКАЯ БИРЖА - од­на из ста­рей­ших и круп­ней­ших бирж в Российской им­пе­рии (на­ря­ду с Санкт-Пе­тер­бург­ской бир­жей).

Пер­вые из­вес­тия о со­б­ра­ни­ях московских куп­цов для за­клю­че­ния сде­лок бир­же­во­го ха­рак­те­ра от­но­сят­ся к началу 1810-х годов.

Московская баржа от­кры­та 8(20) ноябре 1839 года, дей­ст­во­ва­ла по ус­та­ву Санкт-Пе­тербургской бир­жи 1832 года, за­тем по специальному ус­та­ву от 20 марта (1 апреля) 1870 года (с из­ме­не­ния­ми 1872 года, 1875 года, 1876 года), прин­ци­пи­аль­ным по­ло­же­ни­ем ко­то­ро­го бы­ло при­да­ние бир­же пред­ста­ви­тель­ных функ­ций.

Рас­по­ла­га­лась в де­ло­вом цен­тре го­ро­да, в зда­нии на углу ул. Иль­ин­ка и Рыб­но­го переулка (ны­не Бир­же­вая площадь), по­стро­ен­ном в 1836-1839 годы на сред­ст­ва императора Ни­ко­лая I. Од­на­ко вплоть до начала 1860-х годоа куп­цы поч­ти не поль­зо­ва­лись им и про­дол­жа­ли со­би­рать­ся по­бли­зо­сти на ули­це или на тер­ра­се и сту­пе­нях ле­ст­ни­цы Московской биржи.

С ожив­ле­ни­ем бир­же­вых со­б­ра­ний в 1873-1875 годы на мес­те преж­не­го воз­ве­де­но но­вое зда­ние Московской биржи в клас­сическом сти­ле (архитектор А.С. Ка­мин­ский), рас­счи­тан­ное на по­се­ще­ние 1150 человек (ны­не в зда­нии рас­по­ла­га­ет­ся Тор­го­во-промышленная па­ла­та РФ).

Бир­жа бы­ла об­щей (уни­вер­саль­ной): на ней со­вер­ша­лись сдел­ки как с то­ва­ра­ми, так и с цен­ны­ми бу­ма­га­ми (за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­да Первой ми­ро­вой вой­ны). Боль­шин­ст­во сде­лок на Московской бирже со­вер­ша­лось по про­да­же хлоп­ка, хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи и мит­ка­ля. Тор­го­ва­лись так­же ви­го­не­вая пря­жа, шёлк и шёл­ко­вая пря­жа, шерсть и ко­зий пух, шер­стя­ная пря­жа, льня­ная пря­жа и нит­ки, цвет­ные ме­тал­лы, чу­гун, же­ле­зо, нефть и неф­те­про­дук­ты, ка­мен­ный уголь, ан­тра­цит и кокс, са­хар и са­хар­ный пе­сок, про­дук­ция хи­мической промышленности.

Сре­ди цен­ных бу­маг пре­об­ла­да­ли об­ли­га­ци­он­ные зай­мы, в том числе го­су­дар­ст­вен­ные (в 1913 году - 60,5% об­щей сум­мы об­ли­га­ций).

В официальную ко­ти­ров­ку к началу 1913 года бы­ли до­пу­ще­ны ак­ции 69 ак­цио­нер­ных об­ществ на сум­му 784,24 млн. руб. по но­ми­на­лу (в том числе ак­ции 29 ком­мерческих и зе­мель­ных бан­ков на 480,52 млн. руб.), а так­же 146 различных твёр­до­про­цент­ных бу­маг. Со­вер­ша­лись обо­ро­ты с век­се­ля­ми и че­ка­ми за гра­ни­цу, а так­же с боль­шин­ст­вом бу­маг, вве­дён­ных в ко­ти­ров­ку Санкт-Пе­тербургской бир­жи.

Московская биржа управ­ля­лась об­щим со­б­ра­ни­ем чле­нов Московского бир­же­во­го общества, вы­бор­ны­ми бир­же­во­го общества и Московским бир­же­вым ко­ми­те­том.

Бир­же­вое общество со­став­ля­ли ли­ца, про­из­во­див­шие в Мо­ск­ве тор­гов­лю по ку­печеским обя­за­тель­ст­вам со взно­сом оп­ре­де­лён­ной пла­ты на со­дер­жа­ние зда­ния Московской биржи и другие хо­зяйственные ну­ж­ды (в 1915 году - 406 чле­нов, в том числе 242 т-ва и ак­цио­нер­ных общества, 82 еди­но­лич­ных пред­при­ни­ма­те­ля и столь­ко же тор­го­вых до­мов).

Бир­же­вое общество из­би­ра­ло вы­бор­ных и кан­ди­да­тов к ним ка­ж­дые 3 го­да (до 1872 еже­год­но) в ко­ли­че­ст­ве 100 человек (с 1906 года -120 человек). Вы­бор­ные при­ни­ма­ли ре­ше­ния от­но­си­тель­но уст­рой­ст­ва и по­ряд­ка бир­же­вых со­б­ра­ний, рас­смат­ри­ва­ли и ут­вер­жда­ли сме­ты до­хо­дов и рас­хо­дов Московской биржи, из­би­ра­ли её долж­но­ст­ных лиц (гоф­мак­ле­ра, мак­ле­ров, чле­нов бир­же­во­го комитета и др.), вы­пол­ня­ли пред­ста­ви­тель­ные функ­ции - по за­про­сам пра­ви­тель­ст­ва и по собственной ини­циа­ти­ве об­су­ж­да­ли и да­ва­ли за­клю­че­ния по фи­нан­со­вым и тор­го­во-промышленным во­про­сам, в том числе по за­ко­но­про­ек­там, хо­да­тай­ст­во­ва­ли пе­ред пра­ви­тель­ст­вом о ну­ж­дах бур­жуа­зии и т. п.

Сре­ди вы­бор­ных прак­ти­че­ски бес­смен­но бы­ли пред­ста­ви­те­ли из­вест­ных пред­при­ни­ма­тель­ских ди­на­стий Алек­сее­вых, Бах­ру­ши­ных , Во­гау, Кре­стов­ни­ко­вых, Мо­ро­зо­вых, Ря­бу­шин­ских, Треть­я­ко­вых, Чет­ве­ри­ко­вых и др.

Московский бир­же­вой комитет [уч­ре­ж­дён 16(28) ноября 1837 года, на­чал ра­бо­ту в 1839 году] из­би­рал­ся на 3 го­да, со­сто­ял из пред­се­да­те­ля, 6 стар­шин и гоф­мак­ле­ра; ко­ми­тет осу­ще­ст­в­лял ис­пол­ни­тель­ные функ­ции, на­блю­дал за по­ряд­ком во вре­мя бир­же­вых со­б­ра­ний, кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность долж­но­ст­ных лиц Московской биржи, за­ни­мал­ся по­сред­ни­че­ст­вом в спо­рах по тор­го­вым де­лам; на­зна­чал из сре­ды ку­пе­че­ст­ва экс­пер­тов по тре­бо­ва­нию государственных уч­ре­ж­де­ний, уч­ре­ж­дал ад­ми­ни­ст­ра­ции (кре­ди­тор­ские управ­ле­ния) по де­лам долж­ни­ков, кон­тро­ли­ро­вал вы­пуск бюл­ле­те­ня ко­ти­ров­ки цен­ных бу­маг, бюл­ле­те­ня о сдел­ках на хло­пок и на бу­маж­ную пря­жу и мит­каль с обо­зна­че­ни­ем цен и сро­ков сда­чи то­ва­ров в Мо­ск­ве, еже­не­дель­но­го бюл­ле­те­ня о спра­воч­ных це­нах на различные то­ва­ры.

Пред­се­да­те­ля­ми Московского бир­же­во­го комитета пер­во­на­чаль­но по долж­но­сти бы­ли го­род­ские го­ло­вы, за­тем ста­ли из­би­рать­ся осо­бые пред­се­да­те­ли бир­же­во­го комитета: А.И. Хлу­дов (1859-1865 годы, см. в статье Хлу­до­вы), И.А. Ля­мин (1865-1868 годы), Т.С. Мо­ро­зов (1868-1876 годы), Н.А. Най­дё­нов (1876-1905 годы), Г.А. Кре­стов­ни­ков (1905-1915 годы), С.Н. Треть­я­ков (1915-1918 годы).

При Московской бирже дей­ст­во­ва­ли ко­мис­сии: По­сто­ян­ная (уч­ре­ж­де­на в 1870 году для рас­смот­ре­ния во­про­сов, под­ня­тых на тор­го­во-промышленном съез­де 1870 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, впо­след­ст­вии пред­ва­ри­тель­но рас­смат­ри­ва­ла другие важ­ные во­про­сы), Бан­ков­ская (с 1906 года), Ле­со­про­мыш­лен­ная (с 1907 года), Юри­ди­че­ская (с 1910 года); ко­ми­те­ты - по железно-дорожным де­лам (с 1891 года), Хлоп­ко­вый (с 1907 года), Пря­диль­но-ткац­кий (с 1909 года).

При не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ва­лись временные ор­га­ны: Комитет по во­про­су о не­удов­ле­тво­ри­тель­но­сти по­ряд­ков, су­ще­ст­вую­щих на же­лез­ных до­ро­гах (1879 год); ко­мис­сии - по ра­бо­че­му во­про­су (1905 год), по во­про­су о фаб­рич­но-за­вод­ском за­ко­но­да­тель­ст­ве (1906 год), по про­мы­сло­вому на­ло­гу (1908 год) и др.

Московское бир­жевое общество из­би­ра­ло из сво­ей сре­ды од­но­го чле­на со­ве­та Государственного бан­ка, а так­же сво­их пред­ста­ви­те­лей в об­щее при­сут­ствие Московской ка­зён­ной па­ла­ты, Московское сто­лич­ное рас­кла­доч­ное при­сут­ст­вие, Осо­бое по про­мы­сло­во­му на­ло­гу при­сут­ствие Министерства фи­нан­сов, Ин­тен­дант­скую при­ё­моч­ную ко­мис­сию, а так­же пред­се­да­теля и чле­нов по­пе­чи­тель­ных со­ве­тов Алек­сан­д­ров­ско­го и Ни­ко­ла­ев­ско­го жен­ско­го ком­мерческих учи­лищ, ко­то­рые со­дер­жа­лись при уча­стии Московского бир­же­во­го общества.

С 1906 года Московское бир­же­вое общество уча­ст­во­ва­ло в вы­бо­рах в Го­су­дар­ст­вен­ный со­вет.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 дея­тель­ность М. б. пре­кра­ти­лась.

Исторические источники:

Мо­с­ков­ская бир­жа: Очерк воз­ник­но­вения и дея­тель­но­сти. 1839–1889. М., 1889;

От­чет о дея­тель­но­сти Мо­с­ков­ско­го бир­же­во­го ко­ми­те­та за [1911–1913]. М., 1912–1915;

Рус­ские бир­же­вые цен­но­сти 1914–15 гг. П., 1915.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)