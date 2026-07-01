МОСКОВСКАЯ БИРЖА
МОСКОВСКАЯ БИРЖА - одна из старейших и крупнейших бирж в Российской империи (наряду с Санкт-Петербургской биржей).
Первые известия о собраниях московских купцов для заключения сделок биржевого характера относятся к началу 1810-х годов.
Московская баржа открыта 8(20) ноябре 1839 года, действовала по уставу Санкт-Петербургской биржи 1832 года, затем по специальному уставу от 20 марта (1 апреля) 1870 года (с изменениями 1872 года, 1875 года, 1876 года), принципиальным положением которого было придание бирже представительных функций.
Располагалась в деловом центре города, в здании на углу ул. Ильинка и Рыбного переулка (ныне Биржевая площадь), построенном в 1836-1839 годы на средства императора Николая I. Однако вплоть до начала 1860-х годоа купцы почти не пользовались им и продолжали собираться поблизости на улице или на террасе и ступенях лестницы Московской биржи.
С оживлением биржевых собраний в 1873-1875 годы на месте прежнего возведено новое здание Московской биржи в классическом стиле (архитектор А.С. Каминский), рассчитанное на посещение 1150 человек (ныне в здании располагается Торгово-промышленная палата РФ).
Биржа была общей (универсальной): на ней совершались сделки как с товарами, так и с ценными бумагами (за исключением периода Первой мировой войны). Большинство сделок на Московской бирже совершалось по продаже хлопка, хлопчатобумажной пряжи и миткаля. Торговались также вигоневая пряжа, шёлк и шёлковая пряжа, шерсть и козий пух, шерстяная пряжа, льняная пряжа и нитки, цветные металлы, чугун, железо, нефть и нефтепродукты, каменный уголь, антрацит и кокс, сахар и сахарный песок, продукция химической промышленности.
Среди ценных бумаг преобладали облигационные займы, в том числе государственные (в 1913 году - 60,5% общей суммы облигаций).
В официальную котировку к началу 1913 года были допущены акции 69 акционерных обществ на сумму 784,24 млн. руб. по номиналу (в том числе акции 29 коммерческих и земельных банков на 480,52 млн. руб.), а также 146 различных твёрдопроцентных бумаг. Совершались обороты с векселями и чеками за границу, а также с большинством бумаг, введённых в котировку Санкт-Петербургской биржи.
Московская биржа управлялась общим собранием членов Московского биржевого общества, выборными биржевого общества и Московским биржевым комитетом.
Биржевое общество составляли лица, производившие в Москве торговлю по купеческим обязательствам со взносом определённой платы на содержание здания Московской биржи и другие хозяйственные нужды (в 1915 году - 406 членов, в том числе 242 т-ва и акционерных общества, 82 единоличных предпринимателя и столько же торговых домов).
Биржевое общество избирало выборных и кандидатов к ним каждые 3 года (до 1872 ежегодно) в количестве 100 человек (с 1906 года -120 человек). Выборные принимали решения относительно устройства и порядка биржевых собраний, рассматривали и утверждали сметы доходов и расходов Московской биржи, избирали её должностных лиц (гофмаклера, маклеров, членов биржевого комитета и др.), выполняли представительные функции - по запросам правительства и по собственной инициативе обсуждали и давали заключения по финансовым и торгово-промышленным вопросам, в том числе по законопроектам, ходатайствовали перед правительством о нуждах буржуазии и т. п.
Среди выборных практически бессменно были представители известных предпринимательских династий Алексеевых, Бахрушиных, Вогау, Крестовниковых, Морозовых, Рябушинских, Третьяковых, Четвериковых и др.
Московский биржевой комитет [учреждён 16(28) ноября 1837 года, начал работу в 1839 году] избирался на 3 года, состоял из председателя, 6 старшин и гофмаклера; комитет осуществлял исполнительные функции, наблюдал за порядком во время биржевых собраний, контролировал деятельность должностных лиц Московской биржи, занимался посредничеством в спорах по торговым делам; назначал из среды купечества экспертов по требованию государственных учреждений, учреждал администрации (кредиторские управления) по делам должников, контролировал выпуск бюллетеня котировки ценных бумаг, бюллетеня о сделках на хлопок и на бумажную пряжу и миткаль с обозначением цен и сроков сдачи товаров в Москве, еженедельного бюллетеня о справочных ценах на различные товары.
Председателями Московского биржевого комитета первоначально по должности были городские головы, затем стали избираться особые председатели биржевого комитета: А.И. Хлудов (1859-1865 годы, см. в статье Хлудовы), И.А. Лямин (1865-1868 годы), Т.С. Морозов (1868-1876 годы), Н.А. Найдёнов (1876-1905 годы), Г.А. Крестовников (1905-1915 годы), С.Н. Третьяков (1915-1918 годы).
При Московской бирже действовали комиссии: Постоянная (учреждена в 1870 году для рассмотрения вопросов, поднятых на торгово-промышленном съезде 1870 года в Санкт-Петербурге, впоследствии предварительно рассматривала другие важные вопросы), Банковская (с 1906 года), Лесопромышленная (с 1907 года), Юридическая (с 1910 года); комитеты - по железно-дорожным делам (с 1891 года), Хлопковый (с 1907 года), Прядильно-ткацкий (с 1909 года).
При необходимости создавались временные органы: Комитет по вопросу о неудовлетворительности порядков, существующих на железных дорогах (1879 год); комиссии - по рабочему вопросу (1905 год), по вопросу о фабрично-заводском законодательстве (1906 год), по промысловому налогу (1908 год) и др.
Московское биржевое общество избирало из своей среды одного члена совета Государственного банка, а также своих представителей в общее присутствие Московской казённой палаты, Московское столичное раскладочное присутствие, Особое по промысловому налогу присутствие Министерства финансов, Интендантскую приёмочную комиссию, а также председателя и членов попечительных советов Александровского и Николаевского женского коммерческих училищ, которые содержались при участии Московского биржевого общества.
С 1906 года Московское биржевое общество участвовало в выборах в Государственный совет.
После Окт. революции 1917 деятельность М. б. прекратилась.
Исторические источники:
Московская биржа: Очерк возникновения и деятельности. 1839–1889. М., 1889;
Отчет о деятельности Московского биржевого комитета за [1911–1913]. М., 1912–1915;
Русские биржевые ценности 1914–15 гг. П., 1915.