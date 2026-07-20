МОШКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Мошковский краеведческий музей располагается в помещении Мошковской музыкальной школы, занимает два зала: экспозиционный и выставочный.

Первый открывает палеонтологическая коллекция (остеологические останки доисторических животных, найденные в Мошковском районе). Здесь же информация об археологических находках на территории нашего района.

Экспозиция, посвященная Умревинскому острогу, включает фотодокументы, предметы крестьянского быта. Раздел "По Московскому тракту" дает представление о трассе, соединившей центральную часть России с Восточной Сибирью. "И стала родиной Сибирь" - в этой экспозиции фотодокументы рассказывают об освоении нашего края переселенцами в XVIII - начале XX веков.

"История Мошково и земли Мошковской конца XIX-XX веков (от Алексеевской волости к Мошковскому району)" - следующий период. Село Алексеевское появилось в связи со строительством Транссибирской магистрали . Здесь документы и фотографии, интерьер крестьянской избы.

Особый интерес посетителей вызывают лекции - экскурсии по прикладному творчеству жителей района, беседы о русских традициях, ремеслах, истории музейных предметов ("Праздник русского самовара", "По одежке протягивай ножки", "Тайны старого сундука", "Из истории русского колокольчика", "Прялка и ткацкий станок", "На крестьянском дворе", "Из истории денег", "Из истории часов", "Утюг - от каменного века до наших дней", "Гончарное производство" и т. д.).

Из-за недостатка места музей не может представить все материалы, связанные с историей событий 1917 года, гражданской войны, установления советской власти, коллективизации, репрессий, послевоенного времени.

Иллюстрации:

Мошковский краеведческий музей.