МОСЬЦИЦКИЙ ИГНАЦИЙ
МОСЬЦИЦКИЙ ИГНАЦИЙ - польский государственный и политический деятель.
Из шляхетской семьи. В 1892 году окончил химический факультет Рижского политехникума (ныне Рижский технический университет), активно участвовал в социалистическом движении. В 1892 году после провала террористического акта в варшавском православном Троицком соборе, в подготовке которого он принял участие, эмигрировал в Великобританию, где в 1894 году познакомился с Ю. Пилсудским. В 1897 году переехал в Швейцарию, работал во Фрибурском католическом университете, автор ряда научных изобретений в области электротехники и получения азота из воздуха.
Профессор Львовской политехнической школы (1912-1922 годы; ныне Национальный университет «Львовская политехника»), Варшавского политехнического института (1925-1926 годы); с 1922 года директор государственной фабрики азотных соединений в городе Хожув. В 1926 годупосле государственного переворота в Польше избран по предложению Пилсудского президентом страны. Вплоть до смерти Пилсудского в 1935 году не был самостоятельной политической фигурой.
После смерти диктатора сохранил свой пост. Не имея широкой политической поддержки, вынужден был разделить власть с генеральным инспектором вооруженных сил маршалом Э. Рыдз-Смиглы. После поражения Польши в германо-польской войне 1939 года в ночь с 16 на 17.09.1939 года перешёл границу с Румынией, там интернирован. 30.09.1939 года сложил с себя полномочия главы государства. 25.12.1939 года выехал в Швейцарию, где занимался научной работой.