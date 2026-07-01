МОСЬЦИЦКИЙ ИГНАЦИЙ

МОСЬЦИЦКИЙ ИГНАЦИЙ - польский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из шля­хет­ской се­мьи. В 1892 году окон­чил хи­мический факультет Риж­ско­го по­ли­тех­ни­ку­ма (ны­не Риж­ский технический университет), ак­тив­но уча­ст­во­вал в со­циа­ли­стическом дви­же­нии. В 1892 году по­сле про­ва­ла тер­ро­ри­стического ак­та в вар­шав­ском пра­во­слав­ном Тро­иц­ком со­бо­ре, в под­го­тов­ке ко­то­ро­го он при­нял уча­стие, эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию , где в 1894 году по­зна­ко­мил­ся с Ю. Пил­суд­ским . В 1897 году пе­ре­ехал в Швей­ца­рию, ра­бо­тал во Фри­бур­ском ка­то­лическом университете, ав­тор ря­да на­учных изо­бре­те­ний в об­лас­ти элек­тро­тех­ни­ки и по­лу­че­ния азо­та из воз­ду­ха.

Профессор Львов­ской по­ли­тех­нической шко­лы (1912-1922 годы; ны­не Национальный университет «Львов­ская по­ли­тех­ни­ка»), Вар­шав­ско­го по­ли­тех­нического института (1925-1926 годы); с 1922 года ди­рек­тор государственной фаб­ри­ки азот­ных со­еди­не­ний в городе Хо­жув. В 1926 годупо­сле государственного пе­ре­во­рота в Поль­ше из­бран по пред­ло­же­нию Пил­суд­ско­го пре­зи­ден­том стра­ны. Вплоть до смер­ти Пил­суд­ско­го в 1935 году не был са­мо­сто­ятельной по­ли­тической фи­гу­рой.

По­сле смер­ти дик­та­то­ра со­хра­нил свой пост. Не имея ши­ро­кой по­ли­тической под­держ­ки, вы­ну­ж­ден был раз­де­лить власть с ге­не­раль­ным ин­спек­то­ром воо­руженных сил мар­ша­лом Э. Рыдз-Смиг­лы. По­сле по­ра­же­ния Поль­ши в гер­ма­но-поль­ской вой­не 1939 года в ночь с 16 на 17.09.1939 года пе­ре­шёл гра­ни­цу с Ру­мы­ни­ей, там ин­тер­ни­ро­ван. 30.09.1939 года сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия гла­вы го­су­дар­ст­ва. 25.12.1939 года вы­ехал в Швей­ца­рию, где за­ни­мал­ся на­учной ра­бо­той.