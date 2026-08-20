МОСАЛЬСК

МОСАЛЬСК - го­род в Рос­сии, в Ка­луж­ской области, центр Мо­саль­ско­го района.

Население 4,3 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен в 42 км от железнодорожной станции Ба­ря­тин­ская.

Ос­но­ван в начале XIII века на ле­вом бе­ре­гу р. Мо­жай­ка (ле­вый при­ток р. Рес­са) при впа­де­нии ру­чья Го­ро­дян­ка, на мес­те по­се­ле­ния мо­щин­ской куль­ту­ры (см. Мо­щи­но ). На­зва­ние, воз­мож­но, про­ис­хо­дит от балтийского ан­тро­по­ни­ма masala (овод).

Го­ро­ди­ще мы­со­во­го ти­па, пло­щад­ка (100: ×30/40 м) вы­тя­ну­та с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток; древ­ние ук­ре­п­ле­ния и ме­сто по­са­да не со­хра­ни­лись (об­на­ру­же­ны пре­имущественно фраг­мен­ты гон­чар­ной по­суды XIII-XVII веков, же­лез­ные ключ и гвоз­ди).

На­хо­дил­ся в волости «Вя­ти­чи», вхо­див­шей в со­став до­ме­на чер­ни­гов­ско­го княжества Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча . Кре­пость кон­тро­ли­ро­ва­ла пу­ти на во­до­раз­де­ле рек Дес­на и Ока; су­хо­пут­ная до­ро­га со­еди­ня­ла Мосальск с круп­ным тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром Верх­не­го По­очья - г. Се­ренск.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си в 1231 году, ко­гда го­род был оса­ж­дён нов­город­ским князем Яро­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем. В середине XIII века Мосальск во­шёл в со­став Ка­ра­чев­ско­го княжества (см. в ст. Вер­хов­ские кня­же­ст­ва). В третьей четверти XIV века стал сто­ли­цей вы­де­лив­ше­го­ся из не­го Мо­саль­ско­го княжества. В 1395 году за­хва­чен вой­ска­ми Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ), в ре­зуль­та­те московско-ли­товской вой­ны 1406-1408 годов окон­ча­тель­но под­чи­нён вла­сти великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та. Мо­саль­ские кня­зья ста­ли слу­га­ми пра­ви­те­лей ВКЛ, со­хра­нив за сво­ей семь­ёй управ­ле­ние уде­лом, их вла­де­тель­ные пра­ва бы­ли ог­ра­ни­че­ны по­сле по­ра­же­ния великого князя ли­тов­ско­го Свид­ри­гай­ло в борь­бе с князем Си­гиз­мун­дом.

Во второй половине XV века ад­ми­ни­ст­ра­тив­но Мосальск под­чи­нял­ся Смо­лен­ско­му вое­вод­ст­ву. Основная часть вла­де­те­лей Мосальска слу­жи­ла ко­ро­лю Ка­зи­ми­ру IV Ягел­лон­чи­ку, не­ко­то­рые - князь­ям Во­ро­тын­ским. В конце 1492 года го­род был за­нят вой­ска­ми великого княжества мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, воз­вра­щён ВКЛ по Мо­с­ков­ско­му ми­ру 1494 года. По­втор­но за­нят русскими вой­ска­ми в феврале 1500 года, во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов, не позд­нее ап­ре­ля то­го же го­да под власть Ива­на III пе­реш­ли кня­зья Мо­саль­ские вме­сте со все­ми свои­ми вла­де­ния­ми, вклю­чая их до­ли в Мосальске. Од­на­ко не­ко­то­рые из кня­зей Мо­саль­ских участ­во­ва­ли в со­ста­ве ли­товский войск в не­удач­ной для них бит­ве на р. Вед­ро­ша (14 июля 1500 года), где по­па­ли в плен. Вхо­ж­де­ние Мосальска в со­став Русского государства за­кре­п­ле­но Мо­с­ков­ским пе­ре­ми­ри­ем 1503 года и Мо­с­ков­ским «веч­ным» ми­ром 1508 года. Мосальск во­шёл в со­став кре­по­стей За­сеч­ной чер­ты.

Вплоть до второй половины XVI века про­дол­жал на­хо­дить­ся под управлением кня­зей Мо­саль­ских. В 1565-1572 годы вхо­дил в зем­щи­ну. С 1570-х годов в со­ста­ве цар­ских вла­де­ний. В 1585 году кре­пость Мосальск об­нов­ле­на под руководством князя В.В. Лит­ви­но­ва-Мо­саль­ско­го и го­ло­вы Т.И. Хло­по­ва.

Го­род силь­но по­стра­дал в Смут­ное вре­мя: в 1606 году жи­те­ли Мосальска при­сое­ди­ни­лись к Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­нию 1606-1607 годов, в мар­те 1610 года Мосальск по­жа­ло­ван польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III князю В.М. Мо­саль­ско­му (Руб­цу), в октябре 1610 года за­нят от­ря­да­ми Я.П. Са­пе­ги.

Уезд­ный го­род Смо­лен­ской (1708-1713 годы), Мо­с­ков­ской (1713-1776 годы), Ка­луж­ской (1776-1927 годы, до 1796 года Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. В XVIII - начале XX веков круп­ный центр яр­ма­роч­ной тор­гов­ли, еже­год­но про­хо­ди­ло 5 яр­ма­рок (основные пред­ме­ты тор­гов­ли - хлеб, скот, оде­ж­да, обувь, по­су­да и пр.). В середине XIX века по­стро­ен склад оп­то­вой тор­гов­ли хле­бом, пень­кой и рас­тительным мас­лом для их вы­во­за че­рез Смо­ленск в пор­ты Ри­ги и Санкт-Пе­тер­бур­га. 8(21) декабря 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1927-1929 годы в со­ста­ве Су­хи­нич­ско­го уез­да. Рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1937 гоы) и Смо­лен­ской (1937-1944 годы) об­лас­тей.

В Великую Отечественную вой­ну был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 6 октября 1941 года по 8 января 1942 года, ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми Западного фрон­та Крас­ной Ар­мии в хо­де Ржев­ско-Вя­зем­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. В 1944-1962 годы и с 1965 года рай­он­ный центр Ка­луж­ской области. В 1962-1965 годы вхо­дил в со­став Юх­нов­ско­го сель­ско­го района.

С конца XVIII века го­род раз­ви­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну, ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II в 1779 году.

Со­хра­ни­лись: Тро­иц­кая (Ге­ор­ги­ев­ская) церковь (1730-1745 годы), Бо­ри­сог­леб­ская клад­би­щен­ская церковь (1790 год), Ни­коль­ский со­бор (1806-1818 годы, архитектор Е.Е. Ла­ты­шев, сне­сён в 1950-е годы, вос­создан в 1999-2002 годы) с ко­ло­коль­ней (1810-е годы), руи­ны бывшего Ни­коль­ско­го со­бо­ра (1765 год; с 1810-х годов церковь Св. Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы), па­мят­ни­ки гражднской ар­хи­тек­ту­ры XIX - начала XX веков. Крае­ведческий му­зей (1967 год).

Про­изводство швей­ных из­де­лий, мо­лоч­ной про­дук­ции и др.

Близ Мосальска рас­по­ло­же­ны: в с. Ленск - Бо­го­яв­лен­ская церковь (1725 год), в с. Бо­ро­венск - Ус­пен­ский со­бор (1754-1766 годы) бывший Бо­ро­вен­ско­го Ус­пен­ско­го монастыря (ос­но­ван в XV веке, уп­разд­нён в 1764 году).

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