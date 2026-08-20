МОСАЛЬСК
МОСАЛЬСК - город в России, в Калужской области, центр Мосальского района.
Население 4,3 тыс. человек (2010 год, перепись). Расположен в 42 км от железнодорожной станции Барятинская.
Основан в начале XIII века на левом берегу р. Можайка (левый приток р. Ресса) при впадении ручья Городянка, на месте поселения мощинской культуры (см. Мощино). Название, возможно, происходит от балтийского антропонима masala (овод).
Городище мысового типа, площадка (100: ×30/40 м) вытянута с северо-запада на юго-восток; древние укрепления и место посада не сохранились (обнаружены преимущественно фрагменты гончарной посуды XIII-XVII веков, железные ключ и гвозди).
Находился в волости «Вятичи», входившей в состав домена черниговского княжества Михаила Всеволодовича. Крепость контролировала пути на водоразделе рек Десна и Ока; сухопутная дорога соединяла Мосальск с крупным торгово-ремесленным центром Верхнего Поочья - г. Серенск.
Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи в 1231 году, когда город был осаждён новгородским князем Ярославом Всеволодовичем. В середине XIII века Мосальск вошёл в состав Карачевского княжества (см. в ст. Верховские княжества). В третьей четверти XIV века стал столицей выделившегося из него Мосальского княжества. В 1395 году захвачен войсками Великого княжества Литовского (ВКЛ), в результате московско-литовской войны 1406-1408 годов окончательно подчинён власти великого князя литовского Витовта. Мосальские князья стали слугами правителей ВКЛ, сохранив за своей семьёй управление уделом, их владетельные права были ограничены после поражения великого князя литовского Свидригайло в борьбе с князем Сигизмундом.
Во второй половине XV века административно Мосальск подчинялся Смоленскому воеводству. Основная часть владетелей Мосальска служила королю Казимиру IV Ягеллончику, некоторые - князьям Воротынским. В конце 1492 года город был занят войсками великого княжества московского Ивана III Васильевича, возвращён ВКЛ по Московскому миру 1494 года. Повторно занят русскими войсками в феврале 1500 года, во время русско-литовской войны 1500-1503 годов, не позднее апреля того же года под власть Ивана III перешли князья Мосальские вместе со всеми своими владениями, включая их доли в Мосальске. Однако некоторые из князей Мосальских участвовали в составе литовский войск в неудачной для них битве на р. Ведроша (14 июля 1500 года), где попали в плен. Вхождение Мосальска в состав Русского государства закреплено Московским перемирием 1503 года и Московским «вечным» миром 1508 года. Мосальск вошёл в состав крепостей Засечной черты.
Вплоть до второй половины XVI века продолжал находиться под управлением князей Мосальских. В 1565-1572 годы входил в земщину. С 1570-х годов в составе царских владений. В 1585 году крепость Мосальск обновлена под руководством князя В.В. Литвинова-Мосальского и головы Т.И. Хлопова.
Город сильно пострадал в Смутное время: в 1606 году жители Мосальска присоединились к Болотникова восстанию 1606-1607 годов, в марте 1610 года Мосальск пожалован польским королём Сигизмундом III князю В.М. Мосальскому (Рубцу), в октябре 1610 года занят отрядами Я.П. Сапеги.
Уездный город Смоленской (1708-1713 годы), Московской (1713-1776 годы), Калужской (1776-1927 годы, до 1796 года Калужское наместничество) губерний. В XVIII - начале XX веков крупный центр ярмарочной торговли, ежегодно проходило 5 ярмарок (основные предметы торговли - хлеб, скот, одежда, обувь, посуда и пр.). В середине XIX века построен склад оптовой торговли хлебом, пенькой и растительным маслом для их вывоза через Смоленск в порты Риги и Санкт-Петербурга. 8(21) декабря 1917 года установлена советская власть. В 1927-1929 годы в составе Сухиничского уезда. Районный центр Западной (1929-1937 гоы) и Смоленской (1937-1944 годы) областей.
В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками с 6 октября 1941 года по 8 января 1942 года, освобождён войсками Западного фронта Красной Армии в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. В 1944-1962 годы и с 1965 года районный центр Калужской области. В 1962-1965 годы входил в состав Юхновского сельского района.
С конца XVIII века город развивался по регулярному плану, утверждённому императрицей Екатериной II в 1779 году.
Сохранились: Троицкая (Георгиевская) церковь (1730-1745 годы), Борисоглебская кладбищенская церковь (1790 год), Никольский собор (1806-1818 годы, архитектор Е.Е. Латышев, снесён в 1950-е годы, воссоздан в 1999-2002 годы) с колокольней (1810-е годы), руины бывшего Никольского собора (1765 год; с 1810-х годов церковь Св. Параскевы Пятницы), памятники гражднской архитектуры XIX - начала XX веков. Краеведческий музей (1967 год).
Производство швейных изделий, молочной продукции и др.
Близ Мосальска расположены: в с. Ленск - Богоявленская церковь (1725 год), в с. Боровенск - Успенский собор (1754-1766 годы) бывший Боровенского Успенского монастыря (основан в XV веке, упразднён в 1764 году).