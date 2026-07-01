МОРЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1995), профессор кафедры истории России до начала XIX века (2000).

Родился 9 мая 1946 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ в 1969 году. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рейналь и Радищев (из истории эволюции общественно-политических взглядов просветителей в последней четверти XVIII века)». В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русское просветительство второй половины XVIII века». Член Международного общества историков XVIII века (International Society for Eighteenth-Century Studies - ISECS).

Автор более 80 научных публикаций. Специализируется по истории России XVIII века. В область научных интересов входят политический строй России во второй половине XVIII века, его эволюция и влияние на развитие менталитета русского дворянства.

Сочинения:

Книги:

Из истории эволюции общественно-политических взглядов просветителей конца XVIII века (Рейналь и Радищев). М., 1981.

Русское просветительство второй половины XVIII века (Из истории общественно-политической мысли России). М., 1994.

История на Русия IX–XVIII вв. София, 2007. (На болгарском языке.)

История России с древнейших времен до наших дней. М., 2004. (Совместно с В.А.Федоровым и Ю.А.Щетиновым, переиздавалась в 2006, 2008, 2010 гг.)

История России IX–XVIII вв. М., 2004. (В соавторстве.)

История России. Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М., 2003. (Совместно с В.А.Федоровым и Ю.А.Щетиновым; вышло 5 изданий.)

Основы курса истории России. М., 2008. (Совместно с В.А.Федоровым и Ю.А.Щетиновым.)

Статьи:

Екатерина II - просветитель или консерватор? // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2010, №3.

Общественно-политические взгляды просветителей России во второй половине XVIII в. // Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. М., 2002).

Поиск пути. Русская общественная мысль второй половины XVIII века о государстве и обществе // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начала XX вв. М., 1991.

Политические и социальные идеи консерватизма в "Наказе" Екатерины II // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1995, №1.

Проблема воспитания "истинного сына Отечества" в России XVIII века // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2009, №2.

Рационалистические идеи и просветительские течения в русской исторической мысли // "Историография истории нового времени стран Европы и Америки". М., 1990.

Россия (исторический очерк) // Encilopédia Verbo Luso-Brasileira de cultura. Editorial Verbo Lisboa-São-Paulo, 2003. v.25. (На португальск. яз.)

Enlighteners and Revolutions of the Eighteenth Century - in: "Russian-American Dialogue on Cultural Relations 1776-1914. University of Missouri Press. Columbia and London. 1997.