МОРУА ПЬЕР
МОРУА ПЬЕР - французский государственный и политический деятель.
Из семьи учителя.
Окончил Национальную нормальную профессиональную школу в г. Кашан, в 1952 году преподавал в г. Коломб.
В годы Четвёртой республики примкнул к Социалистической партии Франции (СФИО), в 1950-1958 годы национальный секретарь её молодёжной секции.
Активно участвовал в движении за народное образование, которое в 1951 году оформилось в Федерацию Лео-Лагранж. В 1955-1959 годы руководитель профсоюза учителей технических коллежей.
В период Пятой республики федеральный секретарь отделения СФИО в департаменте Нор (1961 год), член Политбюро (1963 год), заместитель генерального секретаря партии (1966 год). В 1965-1968 годы член исполкома Федерации демократических и социалистических левых сил. В 1969-1971 годы стоял у истоков образования Французской социалистической партии (ФСП).
На почве оппозиции Г. Молле сблизился с Ф. Миттераном. В 1971-1979 годы первый секретарь северной федерации ФСП, в 1973-2001 годы мэр г. Лилль, в 1973-1981 годы, 1986-1993 годы департамент Национального собрания, в 1979-1980 годы департемент Европейского парламента.
После победы Миттерана на президентских выборах в 1981-1984 годы премьер-министр Франции.
Правительство П. Моруа национализировало частные банки и финансово-промышленные группы (закон от 13 февраля 1982 год), освободило от уплаты налогов лиц с минимальным заработной платой, ввело налог на крупные состояния (с 1 января 1982 года), установило минимальную заработную плату, семейные пособия, повысило пенсии (до 75% от заработной платы), снизило пенсионный возраст с 63 до 60 лет, увеличило оплачиваемые отпуска с 4 до 5 недель, сократило рабочую неделю с 40 до 39 часов.
Были расширены права профсоюзов на предприятиях, проведена административная реформа (объединение 96 департаментов в 22 региона), отменена смертная казнь.
В 1988-1992 годы П. Моруа занимал пост Первого секретаря ФСП, в 1992-1999 годы - председатель Социалистического интернационала. С 1992 года сенатор и президент-основатель Фонда Жана Жореса.
Высший офицер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
Héritier de l’avenir. P., 1977;
C’est ici le chemin. P., 1982; A gauche. P., 1985;
Parole de lillois. P., 1994;
Mémoires: Vous mettrez du bleu au ciel. P., 2003.