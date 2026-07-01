МОРУА ПЬЕР

МОРУА ПЬЕР - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи учи­те­ля.

Окон­чил Национальную нор­маль­ную профессиональную шко­лу в г. Ка­шан, в 1952 году пре­по­да­вал в г. Ко­ломб.

В го­ды Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки при­мк­нул к Со­циа­ли­стической пар­тии Фран­ции (СФИО), в 1950-1958 годы национальный сек­ре­тарь её мо­ло­дёж­ной сек­ции.

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дви­же­нии за народное обра­зо­ва­ние, ко­то­рое в 1951 году офор­ми­лось в Фе­де­ра­цию Лео-Ла­гранж. В 1955-1959 годы ру­ко­во­ди­тель проф­сою­за учи­те­лей тех­нических кол­ле­жей.

В пе­ри­од Пя­той рес­пуб­ли­ки фе­де­раль­ный сек­ре­тарь от­де­ле­ния СФИО в департаменте Нор (1961 год), член По­лит­бю­ро (1963 год), заместитель ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря пар­тии (1966 год). В 1965-1968 годы член ис­пол­ко­ма Фе­де­ра­ции демо­кра­тических и со­циа­ли­стических ле­вых сил. В 1969-1971 годы сто­ял у ис­то­ков об­ра­зо­ва­ния Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ФСП).

На поч­ве оп­по­зи­ции Г. Мол­ле сбли­зил­ся с Ф. Мит­те­ра­ном . В 1971-1979 годы пер­вый сек­ре­тарь северной фе­де­ра­ции ФСП, в 1973-2001 годы мэр г. Лилль, в 1973-1981 годы, 1986-1993 годы департамент Национального со­б­ра­ния, в 1979-1980 годы департемент Ев­ропейского пар­ла­мен­та.

По­сле по­бе­ды Мит­те­ра­на на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в 1981-1984 годы пре­мьер-министр Фран­ции.

Пра­ви­тель­ст­во П. Моруа на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло ча­ст­ные бан­ки и фи­нан­со­во-промышленные груп­пы (за­кон от 13 февраля 1982 год), ос­во­бо­ди­ло от уп­ла­ты на­ло­гов лиц с ми­нимальным за­ра­бот­ной пла­той, вве­ло на­лог на круп­ные со­стоя­ния (с 1 января 1982 года), ус­та­но­ви­ло ми­нимальную за­ра­бот­ную пла­ту, се­мей­ные по­со­бия, по­вы­си­ло пен­сии (до 75% от за­ра­бот­ной пла­ты), сни­зи­ло пен­си­он­ный воз­раст с 63 до 60 лет, уве­ли­чи­ло оп­ла­чи­вае­мые от­пус­ка с 4 до 5 не­дель, со­кра­ти­ло ра­бо­чую не­де­лю с 40 до 39 ча­сов.

Бы­ли рас­ши­ре­ны пра­ва проф­сою­зов на пред­при­яти­ях, про­ве­де­на административная ре­фор­ма (объ­е­ди­не­ние 96 департаментов в 22 ре­гио­на), от­ме­не­на смерт­ная казнь.

В 1988-1992 годы П. Моруа за­ни­мал пост Первого сек­ре­та­ря ФСП, в 1992-1999 годы - председатель Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. С 1992 года се­на­тор и пре­зи­дент-ос­но­ва­тель Фон­да Жа­на Жо­ре­са.

Выс­ший офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Héritier de l’avenir. P., 1977;

C’est ici le chemin. P., 1982; A gauche. P., 1985;

Parole de lillois. P., 1994;

Mémoires: Vous mettrez du bleu au ciel. P., 2003.