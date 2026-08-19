МОРСКОЙ УСТАВ (1720)
Свод правил, определяющих организационные принципы российского регулярного флота, методы обучения и воспитания личного состава, способы ведения вооруж. борьбы силами флота на море.
Разработан под рук. Петра I с учётом опыта Северной войны 1700–21. Именовался «Книга Устав морской о всём, что касается доброму управлению в бытности флота на море» (СПб., 1720). Появлению М. у. предшествовал ряд законодат. документов: «34 статьи артикульные» (1668), инструкция Петра I «О порядке морской службы» (1696), Краткий мор. устав (1698), «Инструкция и артикулы военные Российскому флоту» (1710) и др. В М. у. были помещены указ Петра I о значении флота для государства и о назначении устава, предисловие с краткой историей рус. мореходства, текст присяги, разъяснение понятий «флот» и «боевые построения флота» (авангард, кордебаталия, арьергард). Осн. текст М. у. состоял из 5 книг. В 1-й излагались права и обязанности командующего флотом и др. лиц, ведавших разл. частями управления, а также указания о тактике ведения мор. боя эскадрой. В остальных книгах определялись организация повседневной и боевой службы на корабле, права и обязанности членов экипажа от командира до матроса, дисциплинарные наказания, тактич. приёмы действия корабля в бою. В приложениях приводились сигналы корабельного и гребного флотов. Положения М. у. проникнуты идеями патриотизма, требовали от моряков верности Родине и присяге. Издания М. у. украшал живописный фронтиспис по рис. К. Б. Растрелли. В 1722 вышли дополнения, касавшиеся гл. обр. обязанностей должностных лиц на флоте («Регламент об управлении Адмиралтейств и верфи и о должностях коллегии Адмиралтейской и прочих всех чинов, при Адмиралтействе обретающихся»), сигналов, флагов и вымпелов.
М. у. выдержал 8 изданий в 18–19 вв. и оставался действующим до Крымской войны 1853–56 (кроме 1797–1804, когда действовал Устав воен. флота, составленный адм. Г. Г. Кушелевым). Мн. положения М. у. получили развитие в последующих уставных документах рос. ВМФ. Накануне 300-летия Рос. флота осуществлено репринтное издание М. у. (1993; с изд. 1763).
Автор статьи: А. М. Ястремский.