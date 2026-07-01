МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ - ор­ган Мор­ско­го ми­ни­стер­ст­ва Российской им­пе­рии , за­ни­мав­ший­ся на­уч­но-тех­ническими во­про­са­ми ко­раб­ле­строе­ния и воо­ру­же­ния ВМФ.

Об­ра­зо­ван пу­тём объ­е­ди­не­ния Ко­раб­ле­стро­ительного тех­ни­че­ско­го и Морского учё­но­го ко­ми­те­тов Морского министерства в 1867 году.

Под­чи­нял­ся управ­ляю­ще­му Морским министерством, с 1905 года - морскому ми­ни­ст­ру. В не­по­средственном ве­де­нии Морского технического комитета со­стоя­ли Кор­пус морской ар­тил­ле­рии , Кор­пус мин­ных ин­же­не­ров, Кор­пус ин­же­не­ров-ме­ха­ни­ков фло­та, а так­же Морской му­зей (с 1909 года име­ни императора Пет­ра Ве­ли­ко­го) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, библиотека Морского министерства и ре­дак­ция журнала «Мор­ской сбор­ник» (в 1867-1891 годы).

В 1911 году ко­ми­тет уп­разд­нён с пе­ре­да­чей его функ­ций Главному управ­ле­нию ко­раб­ле­строе­ния Морского министерства.

Пред­се­да­те­ли: Н.К. Краб­бе (1867-1876 годы), С.С. Ле­сов­ский (1876-1880 годы), А.А. Пе­щу­ров (1880-1882 годы), И.А. Шес­та­ков (1882-1886 годы), О.К. Кре­мер (1886-1888 годы), К.П. Пил­кин (1888-1896 годы), П.П. Тыр­тов (1896 год), И.М. Ди­ков (1897-1901 годы), Ф.В. Ду­ба­сов (1901-1905 годы), А.С. Крот­ков (1905-1906 годы), А.А. Ви­ре­ни­ус (1906-1908 годы), А.Н. Кры­лов (1908-1910 годы), В.А. Ли­лье (1910-1911 годы).

Исторические источники:

От­че­ты о за­ня­ти­ях ко­раб­ле­строи­тель­но­го от­де­ле­ния Мор­ско­го тех­ни­че­ско­го ко­ми­те­та за... [1867–1885] г. СПб., [1868–1887];

От­че­ты пред­се­да­те­ля Уче­но­го от­де­ле­ния Мор­ско­го тех­ни­че­ско­го ко­ми­те­та за... [1867–1891] г. СПб., [1868–1892];

От­че­ты о за­ня­ти­ях Мор­ско­го тех­ни­че­ско­го ко­ми­те­та за... [1886–1896] г. СПб., [1887–1897].

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