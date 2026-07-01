МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ - орган Морского министерства Российской империи, занимавшийся научно-техническими вопросами кораблестроения и вооружения ВМФ.
Образован путём объединения Кораблестроительного технического и Морского учёного комитетов Морского министерства в 1867 году.
Подчинялся управляющему Морским министерством, с 1905 года - морскому министру. В непосредственном ведении Морского технического комитета состояли Корпус морской артиллерии, Корпус минных инженеров, Корпус инженеров-механиков флота, а также Морской музей (с 1909 года имени императора Петра Великого) в Санкт-Петербурге, библиотека Морского министерства и редакция журнала «Морской сборник» (в 1867-1891 годы).
В 1911 году комитет упразднён с передачей его функций Главному управлению кораблестроения Морского министерства.
Председатели: Н.К. Краббе (1867-1876 годы), С.С. Лесовский (1876-1880 годы), А.А. Пещуров (1880-1882 годы), И.А. Шестаков (1882-1886 годы), О.К. Кремер (1886-1888 годы), К.П. Пилкин (1888-1896 годы), П.П. Тыртов (1896 год), И.М. Диков (1897-1901 годы), Ф.В. Дубасов (1901-1905 годы), А.С. Кротков (1905-1906 годы), А.А. Вирениус (1906-1908 годы), А.Н. Крылов (1908-1910 годы), В.А. Лилье (1910-1911 годы).
Исторические источники:
Отчеты о занятиях кораблестроительного отделения Морского технического комитета за... [1867–1885] г. СПб., [1868–1887];
Отчеты председателя Ученого отделения Морского технического комитета за... [1867–1891] г. СПб., [1868–1892];
Отчеты о занятиях Морского технического комитета за... [1886–1896] г. СПб., [1887–1897].