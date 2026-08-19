МОРРИС РИЧАРД БРАНДОН
МОРРИС РИЧАРД БРАНДОН - американский историк.
В 1924 году окончил Городской колледж Нью-Йорка, в 1925 году Колумбийский университет, в 1930 году получил докторскую степень.
В 1927-1949 годы преподавал в Городском колледже Нью-Йорка (профессор с 1947 года), в 1949-1973 годы профессор Колумбийского университета. Читал лекции в западноберлинском Свободном университете и Еврейском университете Иерусалима.
В 1976 году президент Американской исторической ассоциации.
Внёс крупный вклад в разработку проблем истории американского права, Войны за независимость в Северной Америке 1775-1785 годы, образования США. Исследовал структуру трудовых отношений в США в колониальную эпоху.
Автор ряда просветительских книг для юношества, редактор «Энциклопедии американской истории» («Encyclopedia of American history», 1953 год; 7th ed., 1996 год).
Сочинения:
Studies in the history of American law, with special reference to the XVII and XVIII centuries. 2nd ed. Phil., 1959;
The peacemakers: the great powers and American independence. N. Y., 1965;
John Jay, the Nation, and the Court. Boston, 1967; The American Revolution reconsidered. N. Y., 1967;
The emerging nations and the American Revolution. N. Y., 1970;
Seven who shaped our destiny: the Founding Fathers as revolutionaries. N. Y., 1973;
Government and labor in early America. N. Y., 1981; The forging of the Union, 1781–1789. N. Y., 1987.