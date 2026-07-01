МОРРИКОНЕ ЭННИО
МОРРИКОНЕ ЭННИО - итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр.
Сын джазового трубача.
В 1937-1953 годы учился в Консерватории Св. Цецилии в Риме (по классам трубы, оркестра и композиции).
Играл на трубе в ночных клубах и различных ансамблях, с 1950 года делал аранжировки для радиопередач, с 1960 года для телевидения. С 1964 года работал в звукозаписывающей компании RCA.
Приобрёл всемирную известность как кино-композитор, сотрудничал с режиссёрами С. Леоне, Б. Бертолуччи, П.П. Пазолини, Д. Ардженто, Р. Полански, О. Стоуном и др.
Среди наиболее известных фильмов с его музыкой (всего около 500): «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Миссия», «Неприкасаемые», «Новый кинотеатр "Парадиз"», телесериал «Спрут», «Легенда о пианисте».
Среди других сочинений: хоры, кантаты; концерты с оркестром - «Distanze» для скрипки, виолончели и фортепиано, «Музыка для 11 скрипок» (оба с применением серийной техники, 1958 год), Концерт № 2 для флейты и виолончели (1985 год), «Riflessi» для виолончели (1990 год).
Премия «Оскар» за достижения в искусстве киномузыки (2006 год).