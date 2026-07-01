МОРРИКОНЕ ЭННИО

МОРРИКОНЕ ЭННИО - итальянский ком­по­зи­тор, аран­жи­ров­щик и ди­ри­жёр.

Сын джа­зо­во­го тру­ба­ча.

В 1937-1953 годы учил­ся в Консерватории Св. Це­ци­лии в Ри­ме (по клас­сам тру­бы, ор­ке­ст­ра и ком­по­зи­ции).

Иг­рал на тру­бе в ноч­ных клу­бах и различных ан­самб­лях, с 1950 года де­лал аран­жи­ров­ки для ра­дио­пе­ре­дач, с 1960 года для те­ле­ви­де­ния. С 1964 года ра­бо­тал в зву­ко­за­пи­сы­ваю­щей ком­па­нии RCA.

При­об­рёл все­мир­ную из­вест­ность как ки­но-ком­по­зи­тор, со­труд­ни­чал с ре­жис­сё­ра­ми С. Ле­о­не, Б. Бер­то­луч­чи, П.П. Па­зо­ли­ни , Д. Ард­жен­то, Р. По­лан­ски , О. Сто­уном и др.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных филь­мов с его му­зы­кой (все­го около 500): «За при­горш­ню дол­ла­ров», «На нес­коль­ко дол­ла­ров боль­ше», «Хо­ро­ший, пло­хой, злой», «Од­наж­ды на Ди­ком За­па­де», «Од­на­ж­ды в Аме­ри­ке», «Мис­сия», «Не­при­ка­сае­мые», «Но­вый ки­но­те­атр "Па­ра­диз"», те­ле­се­ри­ал «Спрут», «Ле­ген­да о пиа­ни­сте».

Сре­ди других со­чи­не­ний: хо­ры, кан­та­ты ; кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - «Dis­tanze» для скрип­ки, вио­лон­че­ли и фортепиано, «Му­зы­ка для 11 скри­пок» (оба с при­ме­не­ни­ем се­рий­ной тех­ни­ки, 1958 год), Кон­церт № 2 для флей­ты и вио­лон­че­ли (1985 год), «Rif­lessi» для вио­лон­че­ли (1990 год).

Премия «Ос­кар» за дос­ти­же­ния в искусстве ки­но­му­зы­ки (2006 год).