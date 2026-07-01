МОРРАС , ШАРЛЬ

Моррас ( фр . Maurras) , Шарль (20.04.1868, Мартиг — 16.11.1952, Тур) — французский писатель и публицист. Член Французской академии (1938; исключен в 1945). Из семьи чиновника. Учился в католических школах, из-за глухоты не получил высшего образования. Печатался с 1886; сочинения М. лишь частично собраны в книги. Лидер и идеолог монархического движения «Action francaise» (с 1898), ведущий публицист одноименной газеты (1908—1944). Антидрейфусар («Когда французы не любили себя», 1916; «Под знаком Флоры», 1933), германофоб («Киль и Танжер», 1921; «Перед вечной Германией», 1937). Сторонник «священного союза» в годы Первой мировой войны («Условия победы», 1916—1918), расчленения Германии («Дурной договор», 1927), перевооружения Франции, сотрудничества с Италией и националистической Испанией («К Испании Франко», 1943), одобрил Мюнхенское соглашение 1938 . Противник нацизма, М. в годы оккупации жил в «свободной зоне»; дистанцируясь от политики режима Виши , поддерживал Ф. Петэна («Только Франция», 1941; «От гнева к правосудию», 1942); осуждал Ш. де Голля за «раскол нации». В сентябре 1944 арестован, в январе 1945 приговорен к пожизненному заключению; продолжал литературную деятельность до смерти. Теоретик интегрального национализма («Мои политические идеи», 1937), «традиционной, наследственной, анти-парламентской и децентрализованной монархии» («Анкета о монархии», 1925). Агностик М. поддерживал Католическую церковь как хранителя идеалов западной цивилизации («Религиозная политика», 1912; «Папа, война и мир», 1917), но в 1926 Ватикан осудил его «языческие» идеи (запрет снят в 1939) («Action francaise и Ватикан», 1927). Критик Французской революции, парламентаризма, либерализма, социализма и коммунизма. Мастер политического памфлета. Как прозаик («Антинея», 1901; «Венецианские любовники», 1902) и поэт («Внутренняя музыка», 1925; «Внутреннее равновесие», 1952) выступал за возрождение классических традиций, против романтизма и модернизма. Оказал большое влияние на европейский национализм ХХ века.

Соч .: ?uvres capitales. T. 1—4. Paris, 1953—1954; Будущее интеллигенции / Пер. с фр. А. М. Руткевича. М., 2003.

Лит .: Charles Maurras. 1868—1952. Paris, 1953; Massis H. Maurras et notre temps. Paris, 1961; Boutang P. Maurras. La destinee et l’?uvre. Paris, 1993; Chiron Y. La vie de Maurras. Paris, 1999. В. Э. Молодяков.