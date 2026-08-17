МОРОЗОВА МАРГАРИТА КИРИЛЛОВНА

МОРОЗОВА МАРГАРИТА КИРИЛЛОВНА - российская об­щественная дея­тель­ни­ца, бла­го­тво­ри­тель­ни­ца, ме­це­нат­ка.

Из ро­да Ма­мон­то­вых .

Же­на М.А. Мо­ро­зо­ва из ку­печеского ро­да Мо­ро­зо­вых (с 1891 года).

В дет­ские го­ды близ­ко по­зна­ко­ми­лась с ху­дожественными со­б­ра­ния­ми сво­его де­да по ма­те­рин­ской ли­нии О.И. Ле­вен­штей­на, а так­же Д.П. Бот­ки­на, К.С. Сол­да­тён­ко­ва, П.М. Треть­я­ко­ва (его же­на В.Н. Треть­я­ко­ва при­хо­ди­лась тё­тей).

По­сле смер­ти му­жа (1903 году) М.К. Морозова про­во­ди­ла в сво­ём московском до­ме ре­лигиозно-фи­лософские со­б­ра­ния, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли А. Бе­лый, Н.А. Бер­дя­ев, С.Н. Бул­га­ков , В.А. Се­ров (на­пи­сал несколько порт­ре­тов М.К. Морозовой), Г.А. Ра­чин­ский, А.Н. Скря­бин , Ф.А. Сте­пун, княгини Е.Н. Тру­бец­кой и другие дея­те­ли куль­ту­ры, в 1910 году ос­но­ва­ла издательство ре­лигиозно-фи­лосовской на­прав­лен­но­сти «Путь» (су­ще­ст­во­ва­ло до 1917 года).

В 1906-1910 годы фи­нан­си­ро­ва­ла га­зе­ту Е.Н. Тру­бец­ко­го «Мо­с­ков­ский еже­не­дель­ник».

Член Ре­лигиозно-фи­лосовского общества.

Вы­пол­няя за­ве­ща­ние М.А. Мо­ро­зо­ва, пе­ре­да­ла Треть­я­ков­ской га­ле­рее 83 кар­ти­ны из се­мей­но­го со­б­ра­ния, ос­та­вив у се­бя 17 по­ло­тен (на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны в 1918 году).

М.К. Морозова - од­на из ди­рек­то­ров Московского от­де­ле­ния Русского музейного общества и Фи­лар­мо­нического общества.

Член со­ве­та и по­пе­чи­тель­ни­ца при­ютов для пре­ста­ре­лых и се­мей­ных лиц обое­го по­ла в по­пе­чи­тель­ст­ве о бед­ных в 3-м уча­ст­ке Ро­гож­ской час­ти Мо­ск­вы, в 1905 году уст­рои­ла при­ют им. М.А. Мо­ро­зо­ва с ре­мес­лен­ной шко­лой на 100 де­тей, по­пе­чи­тель­ни­ца 3-го Ро­гож­ско­го муж­ско­го на­чаль­но­го училища и жен­ской гим­на­зии Н.Л. Хво­сто­вой.

По­жерт­во­ва­ла 45 га зем­ли из сво­его име­ния Мо­ро­зо­во в Ма­ло­яро­сла­вец­ком уезде Ка­луж­ской губернии обществу «Дет­ский труд и от­дых» для соз­да­ния дет­ской лет­ней ко­ло­нии «Бод­рая жизнь» С.Т. Шац­ко­го.

М.К. Морозова ока­зы­ва­ла по­мощь ком­по­зи­то­ру А.Н. Скря­би­ну, у ко­то­ро­го бра­ла уро­ки му­зы­ки в юно­сти (в 1904-1908 годы еже­год­но пе­ре­да­ва­ла ему по 2 тыс. руб.), а так­же С.П. Дя­ги­ле­ву в ор­га­ни­за­ции Рус­ских се­зо­нов в Па­ри­же (1907 год). Вме­сте с И.А. Мо­ро­зо­вым со­дей­ст­во­ва­ла соз­да­нию Вят­ско­го ху­дожественно-ис­то­рического му­зея (1910 год).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний, ри­сую­щих ши­ро­кую па­но­ра­му куль­тур­ной жиз­ни Мо­ск­вы пред­ре­во­люционных де­ся­ти­ле­тий (опубликованы в журнале «На­ше на­сле­дие», 1991 год, № 6).