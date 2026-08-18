МОРОЗОВ ТИМОФЕЙ САВВИЧ

МОРОЗОВ ТИМОФЕЙ САВВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, бла­го­тво­ри­тель, ме­це­нат, ку­пец 1-й гиль­дии (1861 год), ма­ну­фак­тур- со­вет­ник.

Из купеческого ро­да Мо­ро­зо­вых, отец С.Т. Мо­ро­зо­ва. Ста­ро­об­ря­дец-по­по­вец (по Бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии). По­томственный почетный гра­ж­да­нин.

С 1850 года управ­лял ма­ну­фак­ту­рой в м. Ни­коль­ское По­кров­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии (ны­не в чер­те г. Оре­хо­во-Зуе­во). В 1859-1871 годы ру­ково­дил Т-вом Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий. По­сле смер­ти от­ца (1860 году) ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель и председатель прав­ле­ния Тор­го­во­го до­ма «Сав­ва Мо­ро­зов с сы­новь­я­ми» (с 1871 год Тор­го­вый дом «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo», с 1873 года Т-во Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo»).

Т.С. Морозов зна­чи­тель­но рас­ши­рил се­мей­ное де­ло, до­ве­дя об­щее чис­ло ра­бот­ни­ков т-ва до 20,8 тыс. человек (1881 год): ор­га­ни­зо­вал от­бель­но-от­де­лоч­ную фаб­ри­ку в с. Го­ро­ди­щи По­кров­ско­го уезда (1883 года), а так­же мно­го­численные вспо­мо­га­тель­ные про­из­вод­ст­ва - ме­ха­ни­ко-ли­тей­ный, га­зо­вый, хи­ми­че­ский, кир­пич­ный и другие за­во­ды, ле­со- и тор­фо­раз­ра­бот­ки (плащади зе­мель­ных вла­де­ний Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры в 1884 году - 36,6 тыс. га), к середине 1880-х годов от­крыл сеть оп­то­вых скла­дов про­дук­ции Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры, а так­же пред­ста­ви­тель­ст­во фир­мы в Ли­вер­пу­ле. При Т.С. Морозове таврищество удо­стое­но пра­ва изо­бра­же­ния государственного гер­ба на сво­ей про­дук­ции (1865, 1882 годы), по­лу­чи­ло ме­да­ли Все­российских тор­го­во-промышленных вы­ста­вок (1861, 1867, 1870, 1882 годы) и на­гра­ды на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1867, 1878 годы) и Ве­не (1873 год).

Один из уч­ре­ди­те­лей Московского ку­печеского бан­ка (1866 год, член со­ве­та бан­ка в 1866-1884 годы), Московского тор­го­во­го бан­ка (1870 год), Волж­ско- Кам­ско­го бан­ка (1870 год), Мос­ков­ско-Таш­кент­ско­го товарищества для со­дей­ст­вия русской шёл­ко­вой промышленности (1871 год), ак­цио­нер­но­го общества Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороги (1871 год, член прав­ле­ния в 1871-1875 годы), Московского тор­го­во-промышленного товарищества (1874 год), Товарищества Ар­хан­гель­ско-Мур­ман­ско­го сроч­но­го па­ро­ход­ст­ва (1875 год), Сред­не­ази­ат­ско­го хлоп­ко­во­го тор­го­во-промышленного товарищества «Н.П. Куд­рин и Кo» (1882 год).

Председатель со­ве­та Московского ку­печеского общества вза­им­но­го кре­ди­та (1869-1878 годы). Ор­га­ни­за­тор тор­го­вых экс­пе­ди­ций в Пер­сию, Бол­га­рию и Ру­мы­нию (1882 год, с Н.Н. Кон­ши­ным и др.), Ки­тай (1886-1888 годы, с А.Г. Куз­не­цо­вым) для от­кры­тия но­вых рын­ков сбы­та из­де­лий российской промышленности.

Глас­ный Московской городской ду­мы (1866-1876 годы). То­ва­рищ председалеть (1866-1868 годы), председатель (1868-1876 годы) Московского бир­же­во­го комитета, по­пе­чи­тель, один из соз­да­те­лей Алек­сан­д­ров­ско­го ком­мерческого училища Московского бир­же­во­го общества (1885 год). Ини­циа­тор соз­да­ния и председатель Московского от­де­ле­ния Обществава для со­дей­ст­вия руссийской промышленности и тор­гов­ле (с 1885 года).

Член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур. Ак­тив­ный уча­ст­ник ча­ст­но­го ком­мерческого съез­да сто­лич­но­го ку­пе­че­ст­ва (1865 год, член его по­сто­ян­ной де­пу­та­ции), Все­российских тор­го­во-промышленных съез­дов (в 1870 году ви­це-председатель, в 1882 году ви­це-пред. и председатель двух сек­ций). В 1870-е годы

счи­тал­ся «глав­ным хо­да­та­ем» российского ку­пе­че­ст­ва пе­ред пра­ви­тель­ст­вом, поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем министерства фи­нан­сов М.Х. Рей­тер­на. Уча­ст­во­вал в из­да­нии журнала «Вест­ник про­мыш­лен­но­сти» (1858-1861 годы), га­зет «Ак­цио­нер» (1860-1863 годы), «День» (1861-1865 годы, ред. И.С. Ак­са­ков), «Мо­ск­ва» и «Мо­ск­вич» (обе 1867-1868 годы, ред. Ак­са­ков), «Го­лос Мо­ск­вы» (1885-1886 годы).

Член комитета по уст­рой­ст­ву в Мо­ск­ве Му­зея при­клад­ных зна­ний (ны­не По­ли­тех­нический му­зей), по­пе­чи­тель Ху­дожественно-промышленного му­зея. Член Московского славянского бла­го­тво­рительного комитета (1876-1878 годы), фи­нан­си­ро­вал ла­за­ре­ты для ра­не­ных в русско-турецкую вой­ну 1877-1878 годов. Член-уч­ре­ди­тель Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­но­сти (1877 год), на свои сред­ст­ва вы­пу­стил фак­си­миль­ное из­да­ние Из­бор­ника Свя­то­сла­ва 1073 года (1880 год). Не­од­но­крат­но из­би­рал­ся вы­бор­ным Ро­гож­ской ста­ро­об­рядческой об­щи­ны (по­сто­ян­но жерт­во­вал сред­ст­ва на её ну­ж­ды).

Т.С. Морозов уде­лял боль­шое вни­ма­ние со­ци­аль­ной по­ли­ти­ке на Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ре: для её ра­бо­чих по­строе­ны ка­мен­ные бес­плат­ные ка­зар­мы, ба­ня, пе­кар­ня, мель­ни­ца, квас­ная, хар­че­вая лав­ка, Ни­коль­ская боль­ни­ца с ап­те­кой, ро­до­вспо­мо­гат. от­де­ле­ни­ем и ко­лы­бель­ной (начало 1860-х годов), боль­ни­цы в Вау­ло­ве (1870 год) и Го­ро­ди­щах (середина 1880-х годов), бо­га­дель­ня им. А.Т. Спри­мон (1877 год; впо­след­ст­вии но­си­ла имя Т.С. Морозова), от­кры­ты коо­пе­ра­тив­ный ма­га­зин (1884 год), на­чаль­ные учи­ли­ща в Ни­коль­ском (1864 год), Вау­ло­ве (1872 год), Го­ро­ди­щах (1887 год), ве­чер­ние клас­сы для взрос­лых (1885 год), пуб­лич­ная библиотека (1873 год); уч­ре­ж­дён «ка­пи­тал бла­го­тво­ри­тель­ных сумм» (1873 год) и «ка­пи­тал увеч­ный» (1880 год).

Т.С. Морозов при­вле­кал ста­ро­об­рядческих ар­хи­епископов Мо­с­ков­ско­го и Вла­ди­мир­ско­го Ан­то­ния к «ут­вер­жде­нию ос­нов ве­ры» в сре­де ра­бот­ни­ков Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры. Т.С. Морозов ши­ро­ко ис­поль­зо­вал штра­фы для по­вы­ше­ния ка­че­ст­ва про­дук­ции и дис­ци­п­ли­ны, фор­ми­ро­ва­ния ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных ра­бо­чих кад­ров, что ста­ло од­ной из при­чин Мо­ро­зов­ской стач­ки 1885 года, ус­ко­рив­шей при­ня­тие но­вых фаб­рич­ных за­ко­нов в Российской им­пе­рии. Т.С. Морозов под­дер­жал за­прет ноч­ных ра­бот для де­тей и жен­щин, об­ра­зо­ва­ние фон­да штраф­но­го ка­пи­та­ла и пр., но вы­сту­пал про­тив при­да­ния фаб­рич­ной ин­спек­ции рас­ши­рен­ных, в т. ч. по­ли­цей­ских, функ­ций.

Ор­га­ни­зо­вал под­пис­ку в поль­зу бла­го­тво­рительных уч­ре­ж­де­ний на Кав­ка­зе (1874 год). Жерт­во­вал круп­ные сред­ст­ва Стро­га­нов­ско­му художественно-промышленному училищу , Им­пе­ра­тор­ско­му московскому тех­ническому училищу, на при­зре­ние ду­шев­но­боль­ных (1889 год), строи­тель­ст­во и со­дер­жа­ние Ги­не­ко­ло­гической кли­ни­ки медиционского фа­куль­те­та Московского университета (1889 год), Вла­ди­мир­ско­му до­му тру­до­лю­бия, Обществу по­ощ­ре­ния тру­до­лю­бия в Мо­ск­ве.

За по­жерт­во­ва­ния Московскому университету в 1889 году был пред­став­лен к чи­ну д. статского советника, но от­ка­зал­ся при­нять его.

В за­ве­ща­нии дал ука­за­ние де­тям по­сле смер­ти их ма­те­ри от­чис­лять 5% от стои­мо­сти по­лу­чен­ных ими в на­след­ст­во име­ний «на по­мощь не­иму­щим ближ­ним».

По­хо­ро­нен на Ро­гож­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве.