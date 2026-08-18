МОРОЗОВ ТИМОФЕЙ САВВИЧ
МОРОЗОВ ТИМОФЕЙ САВВИЧ - российский предприниматель, благотворитель, меценат, купец 1-й гильдии (1861 год), мануфактур- советник.
Из купеческого рода Морозовых, отец С.Т. Морозова. Старообрядец-поповец (по Белокриницкой иерархии). Потомственный почетный гражданин.
С 1850 года управлял мануфактурой в м. Никольское Покровского уезда Владимирской губернии (ныне в черте г. Орехово-Зуево). В 1859-1871 годы руководил Т-вом Тверской мануфактуры бумажных изделий. После смерти отца (1860 году) директор-распорядитель и председатель правления Торгового дома «Савва Морозов с сыновьями» (с 1871 год Торговый дом «Саввы Морозова сын и Кo», с 1873 года Т-во Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Кo»).
Т.С. Морозов значительно расширил семейное дело, доведя общее число работников т-ва до 20,8 тыс. человек (1881 год): организовал отбельно-отделочную фабрику в с. Городищи Покровского уезда (1883 года), а также многочисленные вспомогательные производства - механико-литейный, газовый, химический, кирпичный и другие заводы, лесо- и торфоразработки (плащади земельных владений Никольской мануфактуры в 1884 году - 36,6 тыс. га), к середине 1880-х годов открыл сеть оптовых складов продукции Никольской мануфактуры, а также представительство фирмы в Ливерпуле. При Т.С. Морозове таврищество удостоено права изображения государственного герба на своей продукции (1865, 1882 годы), получило медали Всероссийских торгово-промышленных выставок (1861, 1867, 1870, 1882 годы) и награды на Всемирных выставках в Париже (1867, 1878 годы) и Вене (1873 год).
Один из учредителей Московского купеческого банка (1866 год, член совета банка в 1866-1884 годы), Московского торгового банка (1870 год), Волжско- Камского банка (1870 год), Московско-Ташкентского товарищества для содействия русской шёлковой промышленности (1871 год), акционерного общества Московско-Курской железной дороги (1871 год, член правления в 1871-1875 годы), Московского торгово-промышленного товарищества (1874 год), Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства (1875 год), Среднеазиатского хлопкового торгово-промышленного товарищества «Н.П. Кудрин и Кo» (1882 год).
Председатель совета Московского купеческого общества взаимного кредита (1869-1878 годы). Организатор торговых экспедиций в Персию, Болгарию и Румынию (1882 год, с Н.Н. Коншиным и др.), Китай (1886-1888 годы, с А.Г. Кузнецовым) для открытия новых рынков сбыта изделий российской промышленности.
Гласный Московской городской думы (1866-1876 годы). Товарищ председалеть (1866-1868 годы), председатель (1868-1876 годы) Московского биржевого комитета, попечитель, один из создателей Александровского коммерческого училища Московского биржевого общества (1885 год). Инициатор создания и председатель Московского отделения Обществава для содействия руссийской промышленности и торговле (с 1885 года).
Член Московского отделения Совета торговли и мануфактур. Активный участник частного коммерческого съезда столичного купечества (1865 год, член его постоянной депутации), Всероссийских торгово-промышленных съездов (в 1870 году вице-председатель, в 1882 году вице-пред. и председатель двух секций). В 1870-е годы
считался «главным ходатаем» российского купечества перед правительством, пользовался расположением министерства финансов М.Х. Рейтерна. Участвовал в издании журнала «Вестник промышленности» (1858-1861 годы), газет «Акционер» (1860-1863 годы), «День» (1861-1865 годы, ред. И.С. Аксаков), «Москва» и «Москвич» (обе 1867-1868 годы, ред. Аксаков), «Голос Москвы» (1885-1886 годы).
Член комитета по устройству в Москве Музея прикладных знаний (ныне Политехнический музей), попечитель Художественно-промышленного музея. Член Московского славянского благотворительного комитета (1876-1878 годы), финансировал лазареты для раненых в русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Член-учредитель Общества любителей древней письменности (1877 год), на свои средства выпустил факсимильное издание Изборника Святослава 1073 года (1880 год). Неоднократно избирался выборным Рогожской старообрядческой общины (постоянно жертвовал средства на её нужды).
Т.С. Морозов уделял большое внимание социальной политике на Никольской мануфактуре: для её рабочих построены каменные бесплатные казармы, баня, пекарня, мельница, квасная, харчевая лавка, Никольская больница с аптекой, родовспомогат. отделением и колыбельной (начало 1860-х годов), больницы в Ваулове (1870 год) и Городищах (середина 1880-х годов), богадельня им. А.Т. Спримон (1877 год; впоследствии носила имя Т.С. Морозова), открыты кооперативный магазин (1884 год), начальные училища в Никольском (1864 год), Ваулове (1872 год), Городищах (1887 год), вечерние классы для взрослых (1885 год), публичная библиотека (1873 год); учреждён «капитал благотворительных сумм» (1873 год) и «капитал увечный» (1880 год).
Т.С. Морозов привлекал старообрядческих архиепископов Московского и Владимирского Антония к «утверждению основ веры» в среде работников Никольской мануфактуры. Т.С. Морозов широко использовал штрафы для повышения качества продукции и дисциплины, формирования квалифицированных рабочих кадров, что стало одной из причин Морозовской стачки 1885 года, ускорившей принятие новых фабричных законов в Российской империи. Т.С. Морозов поддержал запрет ночных работ для детей и женщин, образование фонда штрафного капитала и пр., но выступал против придания фабричной инспекции расширенных, в т. ч. полицейских, функций.
Организовал подписку в пользу благотворительных учреждений на Кавказе (1874 год). Жертвовал крупные средства Строгановскому художественно-промышленному училищу, Императорскому московскому техническому училищу, на призрение душевнобольных (1889 год), строительство и содержание Гинекологической клиники медиционского факультета Московского университета (1889 год), Владимирскому дому трудолюбия, Обществу поощрения трудолюбия в Москве.
За пожертвования Московскому университету в 1889 году был представлен к чину д. статского советника, но отказался принять его.
В завещании дал указание детям после смерти их матери отчислять 5% от стоимости полученных ими в наследство имений «на помощь неимущим ближним».
Похоронен на Рогожском кладбище в Москве.