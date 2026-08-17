МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ

МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, кол­лек­цио­нер, бла­го­тво­ри­тель, ме­це­нат, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1905 год).

Из купеческого ро­да Мо­ро­зо­вых , сын В.А. Мо­ро­зо­вой. Окон­чил хи­мический факультет Выс­шей по­ли­тех­нической шко­лы в Цю­ри­хе (1892 год). Ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель (1892-1900 годы), председатель прав­ле­ния (1900-1918 годы) Т-ва Твер­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий, мо­дер­ни­зи­ро­вал и рас­ши­рил про­из­вод­ст­во; председатель прав­ле­ния Муг­рее­во-Спи­ров­ско­го ле­со­про­мыш­лен­но­го т-ва (с 1908 года). Член Московского бир­же­во­го комитета, председатель Московского ку­пе­че­ско­го со­б­ра­ния (1898 год).

В юно­сти за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью (под руководст К.А. Ко­ро­ви­на и др.). Кол­лек­цио­ни­ро­вал ра­бо­ты российских (с 1901 года) и западно-ев­ропейских (пре­имущественно фран­цуз­ских, с 1903 года) ху­дож­ни­ков.

Русская часть со­б­ра­ния И.А. Морозова (303 кар­ти­ны, 7 скульп­тур) вклю­ча­ла по­лот­на М.А. Вру­бе­ля, А.Я. Го­ло­ви­на, Н.С. Гон­ча­ро­вой, П.П. Кон­ча­лов­ско­го, К.А. Ко­ро­ви­на, Б.М. Кус­то­дие­ва, М.Ф. Ла­рио­но­ва, И.И. Ле­ви­та­на, И.И. Маш­ко­ва, В.А. Се­ро­ва, К.А. Со­мо­ва; И.А. Морозов пер­вым оце­нил та­лант М.З. Ша­га­ла.

Главное зна­че­ние при­да­вал иностранной час­ти сво­ей кол­лек­ции (278 про­из­ве­де­ний жи­во­пи­си и гра­фи­ки, 23 скульп­ту­ры), стре­мил­ся со­брать пол­но­цен­ный му­зей но­во­го французского искусства. По­ку­пал ра­бо­ты им­прес­сио­ни­стов (Э. Де­га, К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, О. Ре­нуа­ра и А. Сис­лея), так­же П. Го­ге­на, В. Ван Го­га, П. Се­зан­на, А. Де­ре­на, М. де Вла­мин­ка, П. Пи­кас­со и др. По его за­ка­зу А. Ма­тисс ис­пол­нил «Ма­рок­кан­ский трип­тих».

И.А. Морозов раз­мес­тил своё со­б­ра­ние в особ­ня­ке на ул. Пре­чис­тен­ка в Мо­ск­ве (ны­не зда­ние РАХ), ин­терь­е­ры ко­то­ро­го бы­ли пе­ре­строе­ны Л.Н. Ке­ку­ше­вым (1905-1908 годы) и при­спо­соб­ле­ны под кар­тин­ную га­ле­рею. По за­ка­зу И.А. Морозова для кон­церт­но­го за­ла его особ­ня­ка М. Де­ни вы­пол­нил де­ко­ра­тив­ные пан­но, А. Май­оль - брон­зо­вые скульп­ту­ры, П. Бон­нар (лю­би­мый мас­тер И.А. Морозова) - трип­тих и пан­но для ле­ст­ни­цы.

По­пе­чи­тель ря­да учеб­ных за­ве­де­ний. Ка­зна­чей Московской консерватории. Ока­зал под­держ­ку С.П. Дя­ги­ле­ву в ор­га­ни­за­ции Русской ху­дожественной вы­став­ки в рам­ках Осен­не­го са­ло­на в Па­ри­же (1906 год; в том же го­ду на­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на).

В 1918 году со­б­ра­ние И.А. Морозова на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но, в 1919 году по­лу­чи­ло название Вто­рой му­зей но­вой западной жи­во­пи­си [в 1923 году объ­еди­нён с Пер­вым му­зе­ем но­вой западной жи­во­пи­си (со­б­ра­ние С.И. Щу­ки­на), см. Но­во­го за­пад­но­го ис­кус­ст­ва му­зей].

В 1919 году эмиг­ри­ро­вал, с 1920 году жил в Па­ри­же. Про­из­ве­де­ния русского искусства, со­б­ран­ные И.А. Морозовым, с 1925-1926 годов хра­нят­ся в ГТГ, другая часть его кол­лек­ции лег­ла в ос­но­ву со­б­ра­ний французской жи­во­пи­си конца XIX - начала XX веков. Эр­ми­та­жа и ГМИИ.

Исторические источники:

Ду­мо­ва Н.Г. Мо­с­ков­ские ме­це­на­ты. М., 1992