МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ
МОРОЗОВ ИВАН АБРАМОВИЧ - российский предприниматель, коллекционер, благотворитель, меценат, мануфактур-советник (1905 год).
Из купеческого рода Морозовых, сын В.А. Морозовой. Окончил химический факультет Высшей политехнической школы в Цюрихе (1892 год). Директор-распорядитель (1892-1900 годы), председатель правления (1900-1918 годы) Т-ва Тверской мануфактуры бумажных изделий, модернизировал и расширил производство; председатель правления Мугреево-Спировского лесопромышленного т-ва (с 1908 года). Член Московского биржевого комитета, председатель Московского купеческого собрания (1898 год).
В юности занимался живописью (под руководст К.А. Коровина и др.). Коллекционировал работы российских (с 1901 года) и западно-европейских (преимущественно французских, с 1903 года) художников.
Русская часть собрания И.А. Морозова (303 картины, 7 скульптур) включала полотна М.А. Врубеля, А.Я. Головина, Н.С. Гончаровой, П.П. Кончаловского, К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, М.Ф. Ларионова, И.И. Левитана, И.И. Машкова, В.А. Серова, К.А. Сомова; И.А. Морозов первым оценил талант М.З. Шагала.
Главное значение придавал иностранной части своей коллекции (278 произведений живописи и графики, 23 скульптуры), стремился собрать полноценный музей нового французского искусства. Покупал работы импрессионистов (Э. Дега, К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара и А. Сислея), также П. Гогена, В. Ван Гога, П. Сезанна, А. Дерена, М. де Вламинка, П. Пикассо и др. По его заказу А. Матисс исполнил «Марокканский триптих».
И.А. Морозов разместил своё собрание в особняке на ул. Пречистенка в Москве (ныне здание РАХ), интерьеры которого были перестроены Л.Н. Кекушевым (1905-1908 годы) и приспособлены под картинную галерею. По заказу И.А. Морозова для концертного зала его особняка М. Дени выполнил декоративные панно, А. Майоль - бронзовые скульптуры, П. Боннар (любимый мастер И.А. Морозова) - триптих и панно для лестницы.
Попечитель ряда учебных заведений. Казначей Московской консерватории. Оказал поддержку С.П. Дягилеву в организации Русской художественной выставки в рамках Осеннего салона в Париже (1906 год; в том же году награждён орденом Почётного легиона).
В 1918 году собрание И.А. Морозова национализировано, в 1919 году получило название Второй музей новой западной живописи [в 1923 году объединён с Первым музеем новой западной живописи (собрание С.И. Щукина), см. Нового западного искусства музей].
В 1919 году эмигрировал, с 1920 году жил в Париже. Произведения русского искусства, собранные И.А. Морозовым, с 1925-1926 годов хранятся в ГТГ, другая часть его коллекции легла в основу собраний французской живописи конца XIX - начала XX веков. Эрмитажа и ГМИИ.
Исторические источники:
Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1992