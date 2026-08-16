МОРОНИ
МОРОНИ - столица государства Союз Коморских Островов, административный центр автономного о. Нгазиджа.
Население свыше 50 тыс. человек (2012 год; крупнейший город страны).
Расположена на западном берегу о. Нгазиджа (Гранд-Комор), у подножия вулкана Картала.
Порт (вывоз сельско-хозяйственной продукции). Международный аэропорт имени принца Саида Ибрагима (примерно в 20 км к северу от Морони).
Дата основания неизвестна.
С XVI века порт Морони активно использовался арабскими торговцами.
С конца XIX века под властью Франции. С 1946 года в составе французской заморской территории Коморские острова, в 1958 году принято решение о переносе в Морони её административного центра (фактически с 1966 года).
С 1975 года столица независимой Республики Коморские Острова.
Среди архитектурных достопримечательностей - Старая Пятничная мечеть (начало XV века) и Новая мечеть (1998 год).
В Морони - Национально информационный и нацчно-исследовательской центр (1979 год; включает национальные библиотеку, архивы, музей) и Университет Коморских Островов (2003 год).
Переработка сельско-хозяйственной продукции (в т. ч. на экспорт). Ремёсла и кустарные промыслы.