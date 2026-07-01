МОРО ГЮСТАВ
МОРО ГЮСТАВ - французский живописец и график, член Академии изящных искусств (1888 год).
Учился в Школе изящных искусств в Париже (1846-1848 годы) у Ф.Э. Пико, затем занимался самостоятельно.
В ранних произведениях ощутимы влияния Э. Делакруа и Т. Шассерио («Песнь песней», 1853 год, Музей изящных искусств, Дижон).
В 1857-1859 годы в Италии изучал мастеров Возрождения, под влиянием которых окончательно сформировался индивидуальный стиль Г. Моро.
Его творчество близко французскому символизму; идеи и темы Г. Моро черпал в мире фантазии, изысканных грёз, мифологии, нередко придавая им оттенок театральности, мистики и эротики, красочной феерии: «Эдип и Сфинкс» (1864 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Юноша и Смерть» (1865 год, музей Фогг, Кембридж, США), «Ясон и Медея» (1865 год, музей Орсе, Париж), «Геркулес и Лернейская Гидра» (1876 год, Институт искусств, Чикаго), «Фея с грифонами» (1876 год), «Женщина с пантерой» (1880 год), «Юпитер и Семела» (1889-1895 годы), «Претенденты» (1852-1898 годы; все - Музей Г. Моро, Париж). Воздействие барочной живописи и Рембрандта заметно в одной из самых известных работ Г. Моро - «Саломея, танцующая перед Иродом» (1876 год, Музей искусства А. Хаммера, Лос-Анджелес; варианты в другие собраниях).
Добиваясь нужного тона, Г. Моро иногда употреблял воск, что придаёт его живописи сияющую эмалевую чистоту. Много работал в технике акварели.
Преподавал в Школе изящных искусств (профессор с 1892 года); среди учеников - Р. Пио, Ж. Руо, А. Матисс, А. Марке.
Офицер ордена Почётного легиона (1883 год).
Завещал свою мастерскую со всеми произведениями государству (около 1 тыс. живописных работ и около 15 тыс. рисунков, альбомов набросков и т. д.); Музей Г. Моро открыт в 1902 году (первый директор - Ж. Руо).
Сочинения: L’Assembleur de rêves: Ecrits complets / Éd. P.-L. Mathieu. Fontfroide-le-Haut, 1984.