МОРО ГЮСТАВ

МОРО ГЮСТАВ - французский жи­во­пи­сец и гра­фик, член Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств (1888 год).

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1846-1848 годы) у Ф.Э. Пи­ко, за­тем за­ни­мал­ся са­мо­стоя­тель­но.

В ран­них про­из­ве­де­ни­ях ощу­ти­мы влия­ния Э. Де­лак­руа и Т. Шас­се­рио («Песнь пес­ней», 1853 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ди­жон).

В 1857-1859 годы в Ита­лии изу­чал мас­те­ров Воз­ро­ж­де­ния , под влия­ни­ем ко­то­рых окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль Г. Моро.

Его твор­че­ст­во близ­ко французскому сим­во­лиз­му; идеи и те­мы Г. Моро чер­пал в ми­ре фан­та­зии, изы­скан­ных грёз, ми­фо­ло­гии, не­ред­ко при­да­вая им от­те­нок те­ат­раль­но­сти, мис­ти­ки и эро­ти­ки, кра­соч­ной фее­рии: «Эдип и Сфинкс» (1864 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк), «Юно­ша и Смерть» (1865 год, му­зей Фогг, Ке­мб­ридж, США), «Ясон и Ме­дея» (1865 год, му­зей Ор­се, Па­риж), «Гер­ку­лес и Лер­ней­ская Гид­ра» (1876 год, Институт ис­кусств, Чи­ка­го), «Фея с гри­фо­на­ми» (1876 год), «Жен­щи­на с пан­те­рой» (1880 год), «Юпи­тер и Се­ме­ла» (1889-1895 годы), «Пре­тен­ден­ты» (1852-1898 годы; все - Му­зей Г. Мо­ро, Па­риж). Воз­дей­ст­вие ба­роч­ной жи­во­пи­си и Рем­бранд­та за­мет­но в од­ной из са­мых из­вест­ных ра­бот Г. Моро - «Са­ло­мея, тан­цую­щая пе­ред Иро­дом» (1876 год, Му­зей искусства А. Хам­ме­ра, Лос-Анд­же­лес; ва­ри­ан­ты в другие со­б­ра­ни­ях).

До­би­ва­ясь нуж­но­го то­на, Г. Моро ино­гда упот­реб­лял воск, что при­да­ёт его жи­во­пи­си сияю­щую эма­ле­вую чис­то­ту. Мно­го ра­бо­тал в тех­ни­ке ак­ва­ре­ли.

Пре­по­да­вал в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (профессор с 1892 года); сре­ди уче­ни­ков - Р. Пио, Ж. Руо, А. Ма­тисс, А. Мар­ке.

Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1883 год).

За­ве­щал свою мас­тер­скую со все­ми про­из­ве­де­ния­ми го­су­дар­ст­ву (около 1 тыс. жи­во­пис­ных ра­бот и около 15 тыс. ри­сун­ков, аль­бо­мов на­бро­сков и т. д.); Му­зей Г. Моро от­крыт в 1902 году (пер­вый ди­рек­тор - Ж. Руо).

Сочинения: L’Assembleur de rêves: Ecrits complets / Éd. P.-L. Mathieu. Fontfroide-le-Haut, 1984.