МОРЛИ ТОМАС
МОРЛИ ТОМАС - английский композитор, нотоиздатель, теоретик музыки. Ученик У. Бёрда.
Окончил Оксфордский университет (1588 год).
В 1589-1592 годы органист собора Св. Павла в Лондоне, в 1592-1602 годы органист и певчий в королевской капелле.
В 1598 году развернул нотоиздательскую деятельность, пропагандировал английскую и итальянскую музыку.
Сделал множество обработок сочинений Дж. Гастольди, Ф. Анерио, Л. Маренцио с английскими текстами. В опубликованный им мадригальный сборник «Триумфы Орианы» (1601 год) вошли пьесы 23 английских композиторов, каждая из них содержит одну и ту же заключительную строфу - панегирик Ориане; под этим именем, возможно, скрывается королева Елизавета I Тюдор.
Следуя традициям «итальянского» вкуса, развившегося при её дворе, Т. Морли писал мадригалы, канцонетты, баллетто, арии для голоса и лютни, что дало сильнейший импульс развитию этих жанров в Англии.
Автор многоголосных церковных песнопений для различных служб оффиция (на английском языке).
Т. Морли принадлежит первый английский трактат по композиции «Простое и лёгкое введение в музыкальную практику» (1597 год); написанный непринуждённым языком, в форме диалогов, трактат содержит много примеров из сочинений Т. Морли и его современников, даёт представление о музыкальной жизни и музыкально-эстетических воззрениях эпохи.
Сочинения:
A plaine and easie introduction to practicall musicke / Ed. R. A. Harman. L., 1952.