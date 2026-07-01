МОРЛИ ТОМАС

МОРЛИ ТОМАС - английский ком­по­зи­тор, но­то­из­да­тель, тео­ре­тик му­зы­ки. Уче­ник У. Бёр­да.

Окон­чил Окс­форд­ский университет (1588 год).

В 1589-1592 годы ор­га­нист со­бо­ра Св. Пав­ла в Лон­до­не, в 1592-1602 годы ор­га­нист и пев­чий в ко­ро­лев­ской ка­пел­ле .

В 1598 году раз­вер­нул но­то­из­да­тель­скую дея­тель­ность, про­па­ган­ди­ро­вал английскую и итальянскую му­зы­ку.

Сде­лал мно­же­ст­во об­ра­бо­ток со­чи­не­ний Дж. Гас­толь­ди, Ф. Ане­рио, Л. Ма­рен­цио с английскими тек­ста­ми. В опуб­ли­ко­ван­ный им мад­ри­галь­ный сборник «Три­ум­фы Ориа­ны» (1601 год) во­шли пье­сы 23 английских ком­по­зи­то­ров, ка­ж­дая из них со­дер­жит од­ну и ту же за­клю­чительную стро­фу - па­не­ги­рик Ориа­не; под этим име­нем, воз­мож­но, скры­ва­ет­ся ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та I Тю­дор.

Сле­дуя тра­ди­ци­ям «италь­ян­ско­го» вку­са, раз­вив­ше­го­ся при её дво­ре, Т. Морли пи­сал мад­ри­га­лы, кан­цо­нет­ты, бал­лет­то, арии для го­ло­са и лют­ни, что да­ло силь­ней­ший им­пульс раз­ви­тию этих жан­ров в Анг­лии.

Ав­тор мно­го­го­лос­ных цер­ков­ных пес­но­пе­ний для различных служб оф­фи­ция (на английском язы­ке).

Т. Морли при­над­ле­жит пер­вый английский трак­тат по ком­по­зи­ции «Про­стое и лёг­кое вве­де­ние в му­зы­каль­ную прак­ти­ку» (1597 год); на­пи­сан­ный не­при­ну­ж­дён­ным язы­ком, в фор­ме диа­ло­гов, трак­тат со­дер­жит мно­го при­ме­ров из со­чи­не­ний Т. Морли и его со­вре­мен­ни­ков, да­ёт пред­став­ле­ние о музыкальной жиз­ни и музыкально-эс­те­тических воз­зре­ни­ях эпо­хи.

Сочинения:

A plaine and easie introduction to prac­ti­call musicke / Ed. R. A. Harman. L., 1952.