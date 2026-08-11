МОРИНИГО , ИНХИНИО

Мориниго ( исп. Morinigo) , Инхинио (11.01.1897, Парагуари — 27.01.1983, Асунсьон) — военный и политический деятель, президент Парагвая в 1940—1948.

В 1906 переехал в Асунсьон, где закончил педагогическое училище, затем Национальный колледж. В 1919 М. окончил Военную академию. Он строил военную карьеру, в мае 1940 был назначен военным и морским министром страны.

7 сентября 1940 в авиакатастрофе погиб президент Эстигаррибия. По принятой незадолго до этого новой Конституции должность вице-прези­дента была упразднена, поэтому встал вопрос о преемственности власти, кандидатуру нового президента должен был предложить Государственный Совет. Но в тот же день, вопреки Конституции, состоялся совет военных с целью избрать нового президента страны. М. был среди кандидатов, и после серьезных споров и с согласия армии он был выбран временным президентом.

Провозгласил создание «нового националистического революционного государства» корпоративного типа, основным принципом существования которого должны были стать «порядок, дисциплина и иерархия». Считал «индивидуалистическую, ли­беральную систему» основной причиной политической анархии, экономической нищеты и материального упадка наций. Проводил политику террора против оппозиции, запрета политических партий и профсоюзов.Идеалом и образцом для подражания для него служила фашистская Италия. Во внешней политике симпатизировал державам «оси». Несмотря на разрыв дипломатических отношений с ними, продолжал помогать Германии сырьем и продовольствием. Лишь в феврале 1945 Парагвай объявил войну фашистскому блоку. По окончании войны Парагвай стал прибежищем нацистских преступников. Свергнут в результате военного переворота.

Идеалом и образцом для подражания для него служила фашистская Италия. Во внешней политике симпатизировал державам «оси». Несмотря на разрыв дипломатических отношений с ними, продолжал помогать Германии сырьем и продовольствием. Лишь в феврале 1945 Парагвай объявил войну фашистскому блоку. По окончании войны Парагвай стал прибежищем нацистских преступников. Свергнут в результате военного переворота.

Лит. : Cardozo E. Breve historia del Paraguay. Asuncio?n, 1965; Lewis W. P. H. Socialism, Liberalism and Dictatorship in Paraguay. New York, 1982; История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М., 2004. В. П. Казаков.