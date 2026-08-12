МОРФОНТОНСКИЙ ДОГОВОР 1800 ГОД

МОРФОНТОНСКИЙ ДОГОВОР 1800 ГОД - договор ме­ж­ду Фран­ци­ей и США.

Под­пи­сан 30 сентября в Мор­фон­те­не (Моrfontaine, Morte­fon­taine, Фран­ция), ча­ст­ном вла­де­нии, при­над­ле­жав­шем чле­ну французской де­ле­га­ции Жо­зе­фу Бо­на­пар­ту (см. Жо­зеф I ).

За­клю­че­нию Морфонтонскому договору пред­ше­ст­во­вал пе­ри­од обо­ст­ре­ния фран­ко-американских от­но­ше­ний, свя­зан­ный со скан­да­лом во­круг тор­го­вых пе­ре­го­во­ров 1797 года (вы­мо­га­ние взя­ток и зай­ма французскими ди­пло­ма­тическими аген­та­ми - так называемое де­ло XYZ), а так­же с на­па­де­ния­ми французского фло­та на американского су­да, уча­стив­ши­ми­ся по­сле уре­гу­ли­ро­ва­ния анг­ло-американских от­но­ше­ний (см. Джея до­го­вор 1794 года) и пе­ре­рос­ши­ми по­сле рас­тор­же­ния Кон­грес­сом США до­го­во­ров с Фран­ци­ей в так называемую Ква­зи­вой­ну 1798-1800 годы.

Пра­ви­тель­ст­во На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, за­ня­тое вой­ной в Ев­ро­пе и опа­сав­шее­ся анг­ло-американского сбли­же­ния, стре­ми­лось уре­гу­ли­ро­вать свои от­но­ше­ния с США как с це­лью со­сре­до­то­че­ния сил на борь­бе с ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей, так и ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций на фран­ко-испанских пе­ре­го­ворах о пе­ре­да­че Фран­ции западной час­ти Луи­зианы (пе­ре­го­во­ры по это­му во­про­су ве­лись па­рал­лель­но с пе­ре­го­во­ра­ми по Морфонтонского договора).

Ад­ми­ни­ст­ра­ция американского пре­зи­ден­та Дж. Адам­са, не­смот­ря на про­тес­ты со сто­ро­ны пра­во­го кры­ла фе­де­ра­ли­стов во гла­ве с А. Га­миль­то­ном , так­же бы­ла за­ин­те­ре­со­ва­на в уре­гу­ли­ро­ва­нии фран­ко-американского кон­флик­та и од­но­вре­мен­но до­би­ва­лась официального пре­кра­ще­ния дей­ст­вия аме­ри­ка­но-фран­цуз­ско­го до­го­во­ра 1778 год.

Во вре­мя пе­ре­го­во­ров американские пред­ста­ви­те­ли вы­сту­пи­ли про­тив французских пред­ло­же­ний о сою­зе и об­су­ж­де­ния воз­мож­но­сти из­ме­не­ния до­го­во­ра Джея.

По Морфонтонскому договору 1800 года сто­ро­ны обя­за­лись пре­кра­тить вра­ж­деб­ные дей­ст­вия по от­но­ше­нию друг к дру­гу, воз­вра­тить за­хва­чен­ные, но ещё не про­дан­ные су­да, от­ме­нить стес­ни­тель­ные для тор­гов­ли пра­ви­ла и на­сильственный обыск су­дов, ог­ра­ни­чить при­ме­не­ние бло­ка­ды, су­зить по­ня­тие «во­енная кон­тра­бан­да», при­знать не­при­кос­но­вен­ность гру­зов, пе­ре­во­зи­мых су­да­ми под ней­траль­ным фла­гом, и пре­дос­та­вить друг дру­гу при­ви­ле­гии в сво­их пор­тах.

Морфонтонский договор 1800 года ра­ти­фи­ци­ро­ван американской сто­ро­ной лишь в феврале1801 года. В не­го вне­се­ны 3 по­прав­ки: тре­бо­ва­ние воз­ме­ще­ния Фран­ци­ей убыт­ков, по­не­сён­ных американским гра­ж­да­на­ми в ре­зуль­та­те дей­ст­вий французского фло­та; под­твер­жде­ние окон­чательного пре­кра­ще­ния дей­ст­вия американско-французского до­го­во­ра 1778 года; ог­ра­ни­че­ние сро­ка дей­ст­вия Морфонтского договора 8 го­да­ми.

Об­мен ра­ти­фи­кационными гра­мо­та­ми со­сто­ял­ся в ию­ле 1801 года, при этом французская сто­ро­на от­ка­за­лась при­нять пер­вую из американских по­пра­вок.

Морфонтонский договор всту­пил в си­лу 21 декабря 1801 года.

Во­прос о воз­ме­ще­ни­ях за при­чи­нён­ный ущерб был ре­шён лишь в 1803 году, ко­гда пра­ви­тель­ст­во США в об­мен на про­да­жу ему тер­ри­то­рии Луи­зиа­ны взя­ло на се­бя обя­за­тель­ст­ва по по­га­ше­нию пре­тен­зий американских гра­ж­дан по от­но­ше­нию к Фран­ции в раз­ме­ре 3,75 млн. долл.

Исторические источники:

Treaties and other international acts of the United States of America / Ed. by H. Mil­ler. Wash., 1931. Vol. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)