МОРФОНТОНСКИЙ ДОГОВОР 1800 ГОД
МОРФОНТОНСКИЙ ДОГОВОР 1800 ГОД - договор между Францией и США.
Подписан 30 сентября в Морфонтене (Моrfontaine, Mortefontaine, Франция), частном владении, принадлежавшем члену французской делегации Жозефу Бонапарту (см. Жозеф I).
Заключению Морфонтонскому договору предшествовал период обострения франко-американских отношений, связанный со скандалом вокруг торговых переговоров 1797 года (вымогание взяток и займа французскими дипломатическими агентами - так называемое дело XYZ), а также с нападениями французского флота на американского суда, участившимися после урегулирования англо-американских отношений (см. Джея договор 1794 года) и переросшими после расторжения Конгрессом США договоров с Францией в так называемую Квазивойну 1798-1800 годы.
Правительство Наполеона Бонапарта, занятое войной в Европе и опасавшееся англо-американского сближения, стремилось урегулировать свои отношения с США как с целью сосредоточения сил на борьбе с антифранцузской коалицией, так и укрепления своих позиций на франко-испанских переговорах о передаче Франции западной части Луизианы (переговоры по этому вопросу велись параллельно с переговорами по Морфонтонского договора).
Администрация американского президента Дж. Адамса, несмотря на протесты со стороны правого крыла федералистов во главе с А. Гамильтоном, также была заинтересована в урегулировании франко-американского конфликта и одновременно добивалась официального прекращения действия американо-французского договора 1778 год.
Во время переговоров американские представители выступили против французских предложений о союзе и обсуждения возможности изменения договора Джея.
По Морфонтонскому договору 1800 года стороны обязались прекратить враждебные действия по отношению друг к другу, возвратить захваченные, но ещё не проданные суда, отменить стеснительные для торговли правила и насильственный обыск судов, ограничить применение блокады, сузить понятие «военная контрабанда», признать неприкосновенность грузов, перевозимых судами под нейтральным флагом, и предоставить друг другу привилегии в своих портах.
Морфонтонский договор 1800 года ратифицирован американской стороной лишь в феврале1801 года. В него внесены 3 поправки: требование возмещения Францией убытков, понесённых американским гражданами в результате действий французского флота; подтверждение окончательного прекращения действия американско-французского договора 1778 года; ограничение срока действия Морфонтского договора 8 годами.
Обмен ратификационными грамотами состоялся в июле 1801 года, при этом французская сторона отказалась принять первую из американских поправок.
Морфонтонский договор вступил в силу 21 декабря 1801 года.
Вопрос о возмещениях за причинённый ущерб был решён лишь в 1803 году, когда правительство США в обмен на продажу ему территории Луизианы взяло на себя обязательства по погашению претензий американских граждан по отношению к Франции в размере 3,75 млн. долл.
Исторические источники:
Treaties and other international acts of the United States of America / Ed. by H. Miller. Wash., 1931. Vol. 1.