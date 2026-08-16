МОРЕЙСКИЙ ДЕСПОТАТ

МОРЕЙСКИЙ ДЕСПОТАТ - византийские вла­де­ния в юго-востоке час­ти Пе­ло­пон­не­са (с XIII века на­зы­вав­шие­ся Мо­ре­ей), от­воё­ван­ные у франк­ско­го Ахей­ско­го кня­же­ст­ва в 1260-х годах и рас­ши­рен­ные в 1270-х годах, со сто­ли­цей в городе Мис­тра

Морейский деспотат был ча­стью Ви­зантийской им­пе­рии, пра­ви­ли им с середины XIV века бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки ви­зантийского им­пе­ра­то­ра, на­де­лён­ные ти­ту­лом дес­по­та (от­сю­да в ис­то­рической литературе - дес­по­тат) и фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мые от Кон­стан­ти­но­по­ля.

В 1430-1432 годы дес­пот Кон­стан­тин Па­лео­лог (с 1449 года ви­зантийский император Кон­стан­тин XI Па­лео­лог) от­вое­вал у ла­ти­нян поч­ти всю Мо­рею и под­чи­нил Среднюю Гре­цию.

В 1460 года Морейский деспотат был за­воё­ван тур­ка­ми-ос­ма­на­ми.

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