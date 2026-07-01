МОРЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Морейская хроника ( греч. Τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως) — анонимная хроника 1-й половины XIV в., сохранилась в четырех версиях на разных языках: греческая стихотворная (парижская и копенгагенская), французская, итальянская и арагонская. Первоначальный текст М. х., вероятнее всего, не сохранился. Неизвестно, была ли М. х. изначально написана на греческом языке или является переработкой несохранившейся французской хроники (арагонский и итальянский тексты признаются позднейшими переводами). Старейшая греческая версия (копенгагенская) создана около 1300 и насчитывает 9235 стихов, состоящих из 15 полных слогов (политический стих); написана на разговорном среднегреческом языке с использованием нескольких франкских слов. Основная часть хроники посвящена истории завоевания Мореи франками, охватывает события с первого Крестового похода до 1292. Хроника написана с откровенно профранкских позиций, преимущественно показаны события на Пелопоннесе в 1205—1292, по­этому предполагается, что автором М. х. был эллинизированный франк с Пелопоннеса или сын франка и гречанки. М. х. — важнейший источник по истории господства крестоносцев в Морее, отражающий развитие имущественных отношений, феодального права, политического строя, свидетельствующий о свое­образном культурном взаимодействии в смешанном франко-морейском феодальном обществе. Также М. х. является свидетельством лингвистических изменений в греческом языке, отражает быстрый переход к новогреческому языку. М. х. впервые издана в 1840 (грекоязычная парижская версия), в 1845 была издана копенгагенская версия.

Публ .: Buchon J. A. Chroniques etrangeres relatives aux expeditions francaises pendant le XIIIe siecle. Paris, 1840; Schmitt J. The Chronicle of Morea. London, 1904; Морейская хроника (фрагменты) // Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Пер. Б. Т. Горянова. М., 1951. С. 249—251. А. В. Кузнецов.