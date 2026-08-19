МОРЕЯ

Морея ( греч. Μωρέας, Μωριάς) — средневековое наименование п-ова Пелопоннес. Название М. появляется в греческих письменных источниках с X в. и происходит, вероятнее всего, от греческого названия шелковицы (μορέα), во множестве растущей в этом районе. В XIII в., после взятия крестоносцами Константинополя (1204), в М. было создано католическое Ахейское княжество (1204—1432), которое признавало себя вассалом королевства Фессалоники, а после его падения в 1224 — Латинской империи. В 1259 правитель Ахейского княжества Гильом ІІ де Виллардуэн потерпел поражение от войска Михаила VIII Палеолога в битве при Пелагонии. В обмен на свободу он передал Византии бoльшую часть Пелопоннеса с Мистрой . В 1348 или начале 1349 ­Иоанн VI Кантакузин создал в М. для своего сына Мануила Морейский деспотат ( греч. Δεσποτάτο του Μορέως) — удельное княжество со столицей в Мистре. Как правило, во главе деспотата стоял один или несколько сыновей правящего византийского императора (с титулом деспота). При династии Кантакузинов деспотат стал фактически независимым государством, в 1383 он перешел под власть династии Палеологов. К 1432 византийцы захватили оставшиеся части Ахейского княжества и установили власть над всем Пелопоннесом. После падения Константинополя в 1453 деспотат, наряду с Трапезундской империей, оставался одним из последних греческих государств, еще не присоединенных к Османской империи. Но в 1460 М. была захвачена турками-османами.

Хотя Венецианская республика продолжала контролировать ряд прибрежных крепостей, на территории Пелопоннеса был создан эялет М. (1661—1821) с центром в г. Триполица, превращенном в крепость. После поражения Османской империи в 1684 при осаде Вены венецианцы под командованием Франческо Морозини высадились на Пелопоннесе и в течение двух лет с помощью местного греческого населения взяли под контроль крепости на полуострове, затем были захвачены Афины, но дальше продвинуться в континентальную Грецию не удалось. На захваченных территориях было создано Королевство Морея ( ит . Regno di Morea, 1688—1715). Надолго закрепиться венецианцам не удалось, в 1715 Османская империя вернула себе потерянные земли. Для ослабления поддержки венецианцев греческим населением османы проводили умеренную налоговую и религиозную политику. В это время одновременно происходит исламизация местного населения и приток мусульман из других областей империи, но греческое население по-прежнему остается преобладающим. В 1770 при поддержке Российской империи в М. вспыхнуло Пелопоннесское восстание греков, приуроченное к экспедиции русского флота в ходе Русско-турецкой войны (1768—1774). Восстание было жестоко подавлено иррегулярными албанскими войсками. В 1821, в ходе Греческой войны за независимость (1821—1829), М. была отвоевана греками у Османской империи, эялет М. фактически прекратил свое существование. По Адрианопольскому мирному договору 1829 Турция признала автономию Греции. В настоящее время термин М. как наименование Пелопоннеса не употребляется.

Лит. : Bon A. La Moree franque. Recherches historiques, topographiques et archeologiques sur la principaute d’Achaie. Paris, 1969; Ilieva A. Fran­kish Morea (1205—1262). Athens, 1991; Fine J. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, 1994. А. В. Кузнецов.