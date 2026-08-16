МОРЕСКА

МОРЕСКА (итал. moresca, букв. - мавританская):

1) В Западной Ев­ро­пе XIV-XVI веков кар­на­валь­ный та­нец с пе­ни­ем, в ко­мическом сти­ли­зо­ван­ном ви­де изо­бра­жав­ший борь­бу хри­сти­ан и мав­ров (как вос­по­ми­на­ние о средневековых вой­нах в Ис­па­нии).

Са­мые ран­ние об­раз­цы му­зы­ки да­ти­ру­ют­ся XVI веком. Уже с XV века мас­ка­рад­ные сце­ны с изо­бра­же­ни­ем битв под названием «Мореска», как свя­зан­ные, так и не свя­зан­ные с «мав­ритан­ской» те­ма­ти­кой, вво­ди­лись в ка­че­ст­ве ин­тер­ме­дий в дра­мы и ко­ме­дии. В XVII веке тер­мин ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния различных кос­тю­ми­ро­ван­ных пан­то­мим или ба­лет­ных сцен в опе­ре (фи­нал опе­ры «Ор­фей» К. Мон­те­вер­ди, 1607 год; «Вы­ход мав­ров» во 2-м дей­ст­вии опе­ры «Арио­дант» Г.Ф. Ген­де­ля, 1735 год).

2) Во второй половине XVI века юмо­ри­стический жанр во­каль­ной му­зы­ки с эле­мен­та­ми те­ат­ра­ли­за­ции, па­ро­ди­ро­вав­ший речь «мав­ров» - до­маш­них слуг-му­суль­ман, ко­то­рых при­об­ре­та­ли ев­ропейские ари­сто­кра­ты (был осо­бен­но рас­про­стра­нён в Не­апо­ле, Ри­ме, Ве­не­ции, Мюн­хе­не).

Об­раз­цы - в твор­че­ст­ве О. Лас­со , А. Габ­рие­ли.

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