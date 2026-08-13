МОРЕНО , МАРИАНО

Морено ( исп. Moreno) , Мариано (23.09.1778, Буэнос-Айрес — 04.03.1811, Атлантический океан) — один из руководителей войны за независимость Аргентины, идеолог Майской революции 1810 .

Родился в семье служащего колониальной администрации. После окончания колехио Сан Маркос в Буэнос-Айресе поступил в 1799 в университет в Чукисаке (ныне г. Сукре в Боливии), где познакомился с произведениями французских просветителей, английских экономистов. Особенно большое влияние на него оказал «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо, что нашло отражение в его «Диссертации о личной повинности индейцев вообще и о янаконах и митайосах в частности», в которой он утверждал, что существующее положение индейцев несовместимо с принципами свободы. После окончания университета вернулся в Буэнос-Айрес, где занимался адвокатской практикой. В 1809 написал «Меморандум земледельцев и скотоводов», который стал программой освобождения колонии от торговой монополии Испании.

В результате Майской революции, покончившей с колониальной властью Испании, вошел в первое патриотическое правительство — Временную правительственную хунту. Будучи официально секретарем хунты, направлял все ее действия, став фактически ее главой. По поручению хунты разработал и представил «План действий». В «Плане действий» нашли отражение взгляды наиболее радикальной группы революционеров: М., М. Бельграно, Х. Х. Кастельи, Б. Монтеагудо , которые боролись не только за политическую независимость от Испании, но и за социально-экономическое преобразование колониального общества. В социальной области выступал как эгалитарист, исследователь идей Руссо. Был убежден в необходимости и благодетельности устранения крайностей имущественного неравенства, в уравнении состояний.

Под давлением консервативного крыла хунты 18 декабря 1810 ушел в отставку и был направлен с дипломатической миссией в Рио-де-Жанейро и Лондон. По пути в Англию в открытом море 4 марта 1811 скончался.

Соч. : Plan revolucionario de operaciones y otros escritos. Buenos Aires, 2009. В. П. Казаков.