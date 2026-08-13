МОРДТМАН , АНДРЕАС ДАВИД

Мордтман ( нем . Mordtmann) , Андреас Давид (11.02.1811, Гамбург — 31.12.1879, Стамбул) — немецкий востоковед. Из небогатой семьи, преподавал в гимназии, пришел в науку, составив каталог восточных рукописей Гамбургской городской библиотеки. В 1845 за перевод географического труда «Пути царств» аль-Истахри удостоен степени доктора философии в Кильском университете. Получив в 1846 место торгового агента Ганзы в Стамбуле, посвятил себя изучению до него почти не разрабатывавшейся нумизматики и глиптики эпохи Сасанидов , что отразила опубликованная в лейпцигском «Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft» («Временнике Германского восточного общества») серия работ, из которых только «Разъяснение монет с пехлевийскими легендами» («Erklarung der Munzen mit Pehlevi-Legenden», 1853) вышло отдельным изданием. Первым верно определил значение сокращенных легенд на обороте сасанидских монет как обозначения городов, где находились монетные дворы. Занимался также нумизматикой и хронологией Аршакидов; его сочинения «Персепольские монеты» (Persepolitanische Munzen // Zeitschrift fur Numismatik. Bd. IV. 1876. S. 223—234) и «О персепольских монетах» (Ueber die Persepolitanischen Munzen // Numismatische Zeitschrift. Bd X. 1878. S. 181—217) научно осветили особенности монетного чекана царей Персиды под верховным владычеством Парфии (I—II вв.). В 1859 перешел на султанскую службу. С 1868 — член-корреспондент Баварской королевской академии наук. Автор около 140 работ, в том числе по истории и культуре народов Зап. Азии, главным образом Турции и Ирана, переводов сочинений арабских авторов классической эпохи и комментариев к ним. «Стамбул и современное туречество: Политические, социальные и биографические зарисовки одного османца» («Stambul und das moderne Turkenthum: Politische, sociale und biographische Bilder von einem Osmanen». Bd. 1—2. Leipzig, 1877—1878) сохраняет значение источника для изучения османского общества эпохи Танзимата .

Соч. : Belagerung und Eroberung Constantinopels durch die Turken im Jahre 1453: Nach den Original-Quellen bearbeitet. Stuttgart–Augsburg, 1858; Die Amazonen: ein Beitrag zur unbefangenen Prufung und Wurdigung der altesten Uberlieferungen. Hannover, 1862.

Лит. : Babinger F. Mordtmanns Leben und Schriften // Mordtmann A. D . Anatolien Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien, Hannover, 1925. S. VII—XXXIV (S. XXI—XXXIII — список трудов M.). Т. К . Кораев.