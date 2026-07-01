ДАВИД

ДАВИД - имя нескольких русских книгописцев, живших в первой половине XV века.

1. Диакон («дьяк») церковь во имя архангела Михаила на Михайловой улице Торговой стороны Великого Новгорода. В 1424 году он написал пергаменный Стихирарь минейный (ГИМ. Син. № 887) «к святому архангелу Михаилу повелением раб Божиих улицан Михаиловьцов и Видковлян и попов Еустафья и Феодора» (смотри: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 3. Ч. 2. № 520. С. 362-375). Несомненно, с Давидом может быть отождествлен соименный ему писец т. н. Шенкурского Пролога - «дьяк святаго Михаила на Михаилове улици», написавший книгу в 1429 (6937) году «в Великом Новегороде ко святому Спасу за Волок в Шенкурью... повелением раба Божия Остафья Васильевица» (Калайдович. С. 9-10). Рукопись Пролога в 2 томах принадлежала в начале XIX века профессору Ф.Г. Баузе и погибла во время пожара в Москве в 1812 году. До последнего времени она датировалась 1229 (6737) годом (Моисеева. С. 308-309; Столярова. № 102, 502. С. 116-117, 437), однако цифра, обозначающая сотни в ней, несомненно, была исправлена ( - 900 на Ψ - 700) при одной из продаж с целью удревнения и соответственно повышения стоимости (обоснование датировки Шенкурского Пролога 1429-м годом смотри: Янин В. Л. Новгородские акты XII-XV веков М., 1991. С. 302, 305-306; Мошкова, Турилов. С. 45-48, 76-77). Как писец Давид подчеркнуто традиционен: он писал на пергамене уставом, ничем не отличавшимся от книжных почерков XIV века, орнаментика выдержана в тератологическом стиле (образец почерка и украшения его рукописи 1424 года. смотри: Смирнова. С. 32). В обеих рукописях (в Стихираре в меньших масштабах, в Прологе в больших) писец использовал одну и ту же систему тайнописи - простую литорею («тарабарскую грамоту»), широко распространенную в русской письменности этого времени. Переписанный Давид в 1429 году. Пролог был украшен миниатюрами с изображениями святых в начале каждого месяца (Калайдович. С. 9-10; Моисеева. С. 308-309, 322) и являлся, таким образом, заключительным звеном в традиции новгородских иллюстрированных Прологов, представленной списками рубежа XIV и XV веков (такими, например, как РГАДА. Ф. 381. № 162; РНБ. Погод. № 59).

2. Инок («черньчище») Саввина Сторожевского в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря близ Звенигорода, переписавший в 1428 году пергаменный Иерусалимский устав («Око церковное») (РГБ. Ф. 256. Рум. № 445) «благословением... игумена Феодора... в обители Святыя Богородица, глаголимей Страж, цесарствующу Василию Васильевичу, в пределе князя великаго Юрья Дмитриевича», с оригинала, написанного в 1401 году в Константинополе «малейшим во единообразных Афанасием» (смотри: Афанасий Русин), выходная запись которого приведена Давидом полностью. Эта древнейшая из сохранившихся копия рукописи 1401 года, точно датированная, свидетельствует о распространении Иерусалимского устава в русских общежительных монастырях в 1-й трети XV века. Список, сделанный Давидом, представляет собой скромный монастырский обиходный кодекс форматом в 4°, написанный мелким уставом и лишенный украшений. В правописании рукописи наблюдается некоторое отражение «второго южнославянского влияния» (Гальченко М.Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы. М.; СПб., 2001. С. 401).

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Архив ПЭ.

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