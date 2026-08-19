МОРДИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Купец 2-й гильдии, золотопромышленник, действительный статский советник.

Юность. Начало золотоискательства

Павел Мордин родился в Симбирской губернии в 1864 году. Учился в Бугульминском уездном училище, затем перебрался в Читу, где поступил на секретарскую службу к купцу А.Д. Короткову. Вскоре Павел переехал в Благовещенск, где работал в торговом доме И.Я. Чурина и Ко.

В 1890 году Павел Мордин вместе с двумя рабочими отправился в тайгу на добычу золота. Именно это и стало на долгие годы его основным интересом и источником благосостояния.

Вот что вспоминает о резких переменах в жизни Мордина актер и режиссер Иван Перестиани: «В благовещенском универсальном магазине торгового дома "Чурин и К" в скобяном отделе был приказчик по фамилии Мордин. Я его лично знал. Очень приятный молодой человек. Как-то он рискнул отпустить в долг приискателям нужный для их похождений инвентарь. Вернувшись осенью, эти горемыки в благодарность указали ему одно из найденных ими золотых мест. Причём без заявки, а по каким-то сделанным ими зарубкам на деревьях. Заявку сделал сам Мордин. И вот наступил день, когда я встретил Мордина в Петербурге. У него был особняк где-то на Моховой, а сам он носил уже фамилию де Морден. Он приобрел во Франции чей-то майорат, и с ним предлог "де", соответствующий немецкому "фон", что говорило о принадлежности к дворянскому сословию. А главное, Мордин был миллионером».

Золотопромышленное производство

Появилось Алумакитское золотопромышленное товарищество, в котором Мордин стал управляющим. В результате многочисленных экспедиций в дальневосточную тайгу им было открыто несколько крупных месторождений. С начала XX века Павел Мордин стал директором-распорядителем Амурского золотопромышленного общества. Открывались новые месторождения, прокладывались дороги. После поездки в 1899 году в Америку и знакомства с местными способами добычи золота Мордин начал ратовать за добычу золота с помощью драг.

С 1902 по 1906 год Мордин занимал пост гласного Благовещенской городской думы. Затем вместе с женой Марией Александровной Павел Васильевич переехал в Петербург, где выполнял поручения местного самоуправления. Но и из столицы он то и дело ездил в тайгу, проводя там по 4-5 месяцев в год. Благосостояние Мордина росло и к 1911 году достигло нескольких миллионов рублей. В 1912 году его место на должности председателя Амурского общества занял М.С. Скоряков, при этом за Мординым осталось 75 процентов капитала. Сам он сосредоточился на технологических вопросах, став единственным в России представителем голландского завода драг Верфь Конрад.

После начала войны в 1914 году в своем особняке Мордин открыл госпиталь для военнослужащих, которым управляла его супруга. В 1918 году прииски Мордина были национализированы большевиками. После ряда перемещений (в Ташкент, затем в Маньчжурию) Мордин перебрался во Владивосток, где скончался в 1925 году.